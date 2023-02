Shiruq raddoppia l’offerta: il nuovo catalogo a quota 70 proposte di viaggio Nuovi viaggi in Egitto, Sud Sudan, Senegal, Tunisia, Turchia, Estonia e molto altro ancora, tra cui le new entry Idaho e Montana negli Stati Uniti e la prima volta in Asia, con proposte in in Uzbekistan e Thailandia. “E nei prossimi mesi amplieremo ulteriormente il catalogo, dando la precedenza a Sud-Est asiatico e subcontinente indiano“, spiega la direttrice di Shiruq, Francesca Lorusso. Il to milanese si presenta alla Bit 2023 di Milano con un portfolio di oltre 70 proposte di viaggio, esattamente il doppio rispetto al catalogo dello scorso anno: “Abbiamo moltissime novità da comunicare, a livello di prodotto e a livello di marketing – aggiunge la gm e titolare Elena Valdata -. Sarà per noi un’edizione molto dinamica: a partire dal talk Mindfulness on the road di domenica 12 febbraio”. Shiruq sarà infatti protagonista, con il mindfulness trainer (nonché musicista e cantautore) Jack Jaselli e con l’archeologo, product manager e tour leader Alessandro Fumagalli, del talk dedicato ai viaggi di Mindfulness in Estonia, isola di Andros (Grecia), Sudan, Algeria e Oman. L’incontro si terrà nella Mice Arena della Bit, al padiglione 4, domenica 12 febbraio alle ore 15. “Il 2023 dà inoltre il via a un brillante dialogo con VisitEstonia, che ci vedrà impegnati congiuntamente in più attività, al fine di promuovere la destinazione oltre i luoghi comuni – conclude il responsabile commerciale, Luca Argelà -. Anche la vincente sinergia, già avviata l’anno scorso, con VisitMalta ci vedrà co-protagonisti di molteplici azioni di promozione. Proseguono poi, e si moltiplicano, gli investimenti relativi alla nostra presenza commerciale su territorio nazionale; a poco a poco ci stiamo spingendo verso Centro e Sud Italia, con iniziative di formazione dedicate al trade”.

