Shiruq presenta il catalogo unconventional Portfolio 2022

Un catalogo decisamente unconventional, che raccoglie le proposte di Shiruq e annuncia quelle a venire. Lanciato in occasione della Bit, è ora in distribuzione il Portfolio 2022 del to milanese, dove nei prossimi mesi l’operatore pubblicherà più di 50 ulteriori programmi di viaggio inediti. “Abbiamo voluto trasformare uno strumento commerciale in fonte di ispirazione – racconta la fondatrice, Elena Valdata -. Si tratta di un cofanetto dalla forte vocazione visual, progettato per coinvolgere lo sguardo, ma anche il cuore, di chi ne fruisce. Il lato anteriore di ogni scheda è volutamente essenziale: alla foto viene affidato l’intero messaggio ispirazionale, l’invito al viaggio. La scheda può così essere utilizzata come segnalibro, come cartolina da tenere sulla scrivania o da attaccare con un magnete. Una suggestione di Altrove, a portata di mano. Per sognare, sempre”.

“Le schede di viaggio non esauriscono però la loro funzione nella cifra estetica e suggestiva, bensì si rivelano un valido supporto per l’agente di viaggio: ogni itinerario presenta il programma day by day, la mappa del percorso, i dettagli in termini di alloggio, mezzi di trasporto utilizzati e date di partenza – aggiunge il responsabile commerciale, Luca Argelà -. Infine l’utilissimo Qr code, che conduce l’utente direttamente sulla pagina del sito dedicata a quel viaggio”.