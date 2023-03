Shiruq: doppio appuntamento a Firenze e Biella per raccontare il turismo culturale Shiruq sarà di scena a Firenze e Biella per due occasioni diverse in cui parlare di turismo culturale ad agenti di viaggio e pubblico. Si comincia nel capoluogo toscano, dove il tour operator milanese incontrerà il trade durante la sesta edizione del workshop b2b Buy Cultural Tourism in programma venerdì 24 marzo all’interno della fiera TourismA, Salone dell’archeologia e del turismo culturale, che si svolgerà presso il palazzo dei Congressi: “Un’importante opportunità di confronto e divulgazione delle testimonianze del mondo antico, durante la quale presenteremo la nostra offerta sul tema e interessanti novità”, spiega Luca Argelà, responsabile commerciale Shiruq. Il giorno seguente, all’interno della rassegna Viaggi di Cultura e Archeologia presso la sala Limonaia del palazzo, Shiruq firmerà poi due ulteriori appuntamenti: alle 11 l’archeologo Alessandro Fumagalli condurrà il pubblico in Algeria, attraverso memorie lontane, dal Mediterraneo alle oasi. La narrazione di Fumagalli proseguirà quindi alle 11.30, quando l’archeologo farà tappa in Arabia Saudita, per raccontare storie di antiche carovane, tra oasi e deserti. A Biella, invece, la quinta edizione del festival Viaggio – Orizzonti, Frontiere, Generazioni si terrà domenica 26 marzo alle 17 nella cornice di palazzo Ferrero. Qui, Shiruq presenterà le meraviglie archeologiche, naturalistiche ed etnografiche del Sudan, meta che si sta distinguendo nel panorama turistico internazionale, e dove il to milanese è presente dal 1999: Valentina Rubbi, tra le massime esperte della destinazione, e l’archeologo Alessandro Fumagalli, dialogheranno con la giornalista Irene Cabiati.

Si comincia nel capoluogo toscano, dove il tour operator milanese incontrerà il trade durante la sesta edizione del workshop b2b Buy Cultural Tourism in programma venerdì 24 marzo all'interno della fiera TourismA, Salone dell’archeologia e del turismo culturale, che si svolgerà presso il palazzo dei Congressi: \"Un'importante opportunità di confronto e divulgazione delle testimonianze del mondo antico, durante la quale presenteremo la nostra offerta sul tema e interessanti novità\", spiega Luca Argelà, responsabile commerciale Shiruq.\r

\r

Il giorno seguente, all'interno della rassegna Viaggi di Cultura e Archeologia presso la sala Limonaia del palazzo, Shiruq firmerà poi due ulteriori appuntamenti: alle 11 l'archeologo Alessandro Fumagalli condurrà il pubblico in Algeria, attraverso memorie lontane, dal Mediterraneo alle oasi. La narrazione di Fumagalli proseguirà quindi alle 11.30, quando l'archeologo farà tappa in Arabia Saudita, per raccontare storie di antiche carovane, tra oasi e deserti.\r

\r

A Biella, invece, la quinta edizione del festival Viaggio - Orizzonti, Frontiere, Generazioni si terrà domenica 26 marzo alle 17 nella cornice di palazzo Ferrero. Qui, Shiruq presenterà le meraviglie archeologiche, naturalistiche ed etnografiche del Sudan, meta che si sta distinguendo nel panorama turistico internazionale, e dove il to milanese è presente dal 1999: Valentina Rubbi, tra le massime esperte della destinazione, e l'archeologo Alessandro Fumagalli, dialogheranno con la giornalista Irene Cabiati.","post_title":"Shiruq: doppio appuntamento a Firenze e Biella per raccontare il turismo culturale","post_date":"2023-03-20T10:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679306612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un inizio di 2022 molto promettente il segmento real estate dell'ospitalità italiana ha subito una frenata improvvisa nell'ultimo trimestre dell'anno. La doppia tenaglia di inflazione e tassi della Bce crescenti ha infatti convinto gli investitori ad adottare un atteggiamento più attendista. Ma c'è chi non smette di premere sul piede dell'acceleratore. Il gruppo Bulgarella vanta oggi un portfolio di 28 hotel di proprietà a 4 e 5 stelle per un valore degli asset ricettivi di 350 milioni di euro, su un portfolio immobiliare complessivo di 1 miliardo.\r

\r

E la compagnia con base a Pisa ha già in programma l'apertura di due ulteriori strutture entro la fine dell'anno. Tra i suoi obiettivi c'è poi l'idea di espandersi nelle destinazioni urbane, andando oltre Firenze, Padova e Bologna dove già possiede alcuni hotel: \"Vorremmo entrare soprattutto a Roma e Milano - spiega il direttore generale Ray Lo Faso -. In queste due città cerchiamo strutture iconiche appartenenti al segmento upscale o lusso. Nel capoluogo lombardo siamo già in trattative per un affare da 25 milioni di euro circa, ma è ancora in una fase troppo precoce per poter dire di più\".\r

\r

Strategia value-add, prospettiva cora di lungo periodo\r

\r

L'approccio del gruppo Bulgarella è solitamente value-add, affiancato tuttavia da una prospettiva di lungo periodo tipica delle strategie core. \"Spesso molti investitori si limitano a considerare solo le situazioni pre-esistenti, concentrando le loro analisi sulle operazioni ordinarie e considerando la profittabilità corrente degli asset quale uno standard assoluto - sottolinea Lo Faso -. Noi preferiamo invece guardare agli immobili con un occhio da sviluppatore, cercando le potenzialità ancora inespresse delle strutture ricettive già operative, oppure lavorando su progetti di conversione\".\r

\r

Al centro delle politiche di sviluppo della compagnia sono in particolare gli edifici storici, tanto che ben 16 delle 30 proprietà Bulgarella (comprese le due in pipeline, ndr) sono oggi beni protetti dalla Soprintendenza. \"Investiamo ogni anno circa 10 milioni di euro in acquisizioni e una cifra equivalente in lavori di restyling e valorizzazione degli asset - rivela sempre Lo Faso - Naturalmente le nostre eventuali future operazioni milanesi e romane per forza di cosa implicheranno uno sforzo maggiore\".\r

\r

Contratti d'affitto ibridi ma indicizzati all'inflazione\r

\r

La maggior parte delle strutture viene poi affittata a operatori domestici o internazionali, con contratti nove più nove indicizzati all'inflazione. \"Si tratta di una accortezza che abbiamo introdotto in tempi non sospetti circa sette anni fa, ma ora ci sta chiaramente proteggendo dagli effetti dell'aumento generalizzato dei prezzi - osserva il manager -. Certo siamo consapevoli che tutto ciò possa di converso ripercuotersi sui nostri affittuari. Ma siamo anche convinti che l'attuale livello d'inflazione non sia destinato a durare a lungo. Basti pensare a quello che è successo con le tariffe del gas: appena le persone hanno cominciato a ridurre un po' i consumi, i prezzi si sono immediatamente abbassati\".\r

\r

Il gruppo Bulgarella, inoltre, utilizza esclusivamente contratti d'affitto ibridi: una parte della fee è quindi variabile e legata alle perfomance. Per definizione redistribuisce perciò una quota dei rischi in capo alla proprietà. Un approccio che ha chiaramente contribuito ad aiutare i tenants durante la crisi pandemica: \"Noi inoltre ci siamo detti fin da subito disposti a rilevare i crediti d'imposta che il governo ha concesso ai gestori, alleggerendo ulteriormente la pressione su di loro - aggiunge Lo Faso -. E la cosa ha funzionato. Almeno nell'80% dei casi. Siamo così riusciti a contenere il turnover. E c'è anche chi è stato capace di rispettare gli impegni senza bisogno di alcun aiuto esterno\".\r

\r

Uniche eccezioni a questa impostazione generale sono due strutture a gestione diretta, entrambe situate nell'area di Trapani: \"Lo facciamo soprattutto per rimanere aggiornati su come si muove il mercato e per restare a contatto con la parte operativa del mondo alberghiero - conclude Lo Faso -. Certo, ammetto che a volte siamo stati tentati di creare un nostro brand proprietario. Ma per ora è qualcosa che non rientra nelle nostre priorità. In certe occasioni, però, agiamo anche da nursery, specialmente in caso di start-up o di processi di riposizionamento particolarmente complessi\".","post_title":"Prosegue lo sviluppo del gruppo Bulgarella: presto novità a Roma e Milano","post_date":"2023-03-20T09:43:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679305396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441774\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Della Valle e Alessio Macrì[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato GNV alla Bmt di Napoli. La prima domanda è sull'anno in corso e sulle prospettive di stagione.\r

\r

\"Nel 2023 abbiamo consolidato l'offerta GN - afferma Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director della compagnia - . Un'offerta che nel corso degli anni si è moltiplicata perché le navi sono aumentate del 50%, siamo passati da 16 a 25 navi con 31 linee. Abbiamo inoltre 6 macro destinazioni che sono Marocco Tunisia Sicilia, Sardegna, Baleari e Albania. Oltre alle linee in Italia e verso l'Albania, abbiamo tutte le linee dell'arcipelago maiorchino. Insomma un ampio spettro di offerta che ricopre sostanzialmente tutto il Mediterraneo. Del resto GNV è una delle tre più grandi compagnie di ferries al mondo, inoltre abbiamo 4 navi che sono in arrivo nel 2024 , in pratica una ogni sei mesi. Siamo una realtà molto solida in grande crescita\".\r

\r

Insieme a questa grande offerta c'è anche una proposta insieme a Travel Open Day. \"Assolutamente sì - ci dice Alessio Macrì, Italy & Albania sales manager -. Partecipiamo da anni a tutte le tappe che i Travel Open Day effettuano sul territorio nazionale. Quest'anno abbiamo un appuntamento importantissimo: ospiteremo una due giorni a bordo di una nostra unità a Genova, il 16 e 17 aprile, durante la quale coinvolgeremo tutte le agenzie di\r

\r

viaggio non solo del territorio ligure, ma anche dei territori limitrofi e ci aspettiamo un grande riscontro da parte delle adv. Voglio inoltre specificare che l'evento si svolgerà sulla GNV Allegra, che è una nave che poi andrà in servizio in estate sulla linea Genova-Porto Torres. E' un'imbarcazione dotata di tutti i comfort e le agenzie potranno apprezzare la qualità dell'offerta. Infine voglio specificare che durante il 2023 festeggeremo i 30 anni di attività di GNV, e potremo festeggiare anche durante il Travel Open Day\"","post_title":"GNV consolida l'offerta 2023. Il 16 e 17 aprile il Travel Open Day sulla nave Allegra","post_date":"2023-03-17T11:52:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679053920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Rendez-vous in Arabia Saudita, che lo scorso 7 marzo ha raccolto nell'oasi di AlUla i partecipanti a vari itinerari in corso nell'area con tanto di concerto del pianista e compositore di fama internazionale Alessandro Martire; un evento a cui hanno partecipato anche dieci agenti di viaggio, ospiti di un fam trip organizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e Qatar Airways. E' la punta di diamante dell'anno di intenso lavoro che Kel 12 ha dedicato alla destinazione saudita con progetti ad hoc e tante nuove proposte, tra cui workshop nelle principali città italiane, presentazioni con approfondimenti sulla destinazione fino alla realizzazione, appunto, di viaggi evento.\r

\r

Oltre al momento del Rendez-vous, gli agenti presenti all’iniziativa, dopo un’interessante sosta a Doha, hanno visitato i principali highlights del paese: da Riyadh, la moderna capitale, hanno raggiunto i territori del Nord-Ovest, attraverso la Disah Valley (uno spettacolare percorso fra faraglioni di arenaria, sorgenti e palmeti) fino all’oasi appunto di AlUla, per poi proseguire alla volta di Medina, seconda città santa dell’Islam, godendo della possibilità di visitare questa meta ancora poco conosciuta, in quanto aperta al turismo da meno di un anno; infine, si è tenuta la visita di Jeddah con i suoi palazzi storici di corallo.\r

\r

“Abbiamo invitato le nostre agenzie partner al fam trip in Arabia Saudita a completamento del percorso di formazione dedicato alle adv fidelizzate - spiega la trade manager Kel 12, Daniela di Berardino -: un processo iniziato durante l'anno con i nostri Fotogrammi: appuntamenti dedicati al prodotto sempre arricchiti da un’esperienza. I colleghi agenti sono rimasti affascinati da questo paese dall'indiscutibile potenziale turistico”.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dell’esperienza vissuta in Arabia Saudita e di tutto il lavoro realizzato in questi anni, volto a creare una vasta e qualificata programmazione . aggiunge la head of sales, Sonia Di Gregorio -. Possiamo infatti vantare ben otto itinerari dedicati alla destinazione. Abbiamo costruito una relazione molto stretta con la Saudi Tourism Authority che ha portato, nel tempo, alla realizzazione di attività di formazione e di marketing, on e off line, rivolte sia alle agenzie sia ai viaggiatori. Qatar Airways, con cui abbiamo condiviso questo progetto di fam trip, è per noi un partner altrettanto strategico”.\r

\r

","post_title":"L'esperienza di un Rendez-vous ad AlUla cuore del fam trip saudita griffato Kel 12","post_date":"2023-03-17T11:22:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679052176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia avanza lungo l'annunciato iter di formazione del trade italiano con la programmazione di quattro fam trip nei prossimi due mesi, in partenza tra maggio e giugno 2023, dedicati agli agenti di viaggio. Questi viaggi saranno organizzati insieme a quattro dmc: Malai Adventure, Lotus Asia Tours, Axys Travel e Top Team Travels, quest’ultimo in collaborazione con Naar Tour Operator.\r

\r

I fam trip per i partner italiani del trade quest'anno segnano il legame tra Malesia e vocazione sostenibile. Gli agenti toccheranno con mano i punti di forza di una destinazione che ha tante caratteristiche amate dagli italiani: spiagge, cultura, storia, natura e tradizioni.\r

\r

“L'Italia continua ad essere uno dei principali mercati europei per la Malesia. Speriamo che le esperienze di questi viaggi incoraggino gli agenti italiani a sperimentare la nostra offerta, e a promuovere le nostre nuove attrazioni con maggiore impegno e passione rispetto a quanto è già stato fatto molto bene in passato”, ha affermato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi e responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Portogallo.\r

\r

I partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il paese grazie a quattro diversi itinerari che, naturalmente, partiranno dallo skyline di Kuala Lumpur per estendere il loro percorso verso una completa immersione nel patrimonio culturale, nella vita delle città e nelle attività di eco-avventura.\r

\r

Tra le tappe previste: Malacca, una delle attrazioni turistiche più irresistibili della Malesia per la sua illustre storia; le selvagge isole Perhentian nello stato di Terengganu; l'emozionante cocktail di culture asiatiche di Penang; le piantagioni di tè Emerald che si estendono attraverso le Cameron Highlands; la foresta pluviale tropicale di Belum Temenggor e i suoi oltre 130 milioni di anni di storia; l'arcipelago di Langkawi con più di 100 isole e isolotti sinonimo di coste sabbiose, valli ricoperte di giungla e shopping a buon mercato; e Sabah che occupa una parte relativamente piccola della terza isola più grande del mondo, il Borneo, ma contiene un tesoro di isole deserte bordate di turchese con barriere coralline brulicanti di biodiversità marina.","post_title":"Malesia: quattro fam trip per gli agenti di viaggio italiani tra maggio e giugno","post_date":"2023-03-17T10:51:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679050314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Cagliari vola verso un'estate da record con un network di 92 rotte dirette: 41 collegamenti domestici, 50 internazionali e uno intercontinentale. Sullo scalo sardo sono operative 23 compagnie aeree verso 70 destinazioni, per un totale di 19 Paesi collegati.\r

\r

Tra le novità spiccano il collegamento su Dubai con tre voli alla settimana diretti - primo collegamento intercontinentale di linea in Sardegna - e quelli per Atene e Göteborg.\r

\r

Complessivamente ci saranno 4.200.000 posti in vendita di cui 1.300.000 sui mercati internazionali. Le principali novità di linea per la summer 2023 sono quindi Atene, operato con 2 voli a settimana da Volotea; Barcellona, 3 voli a settimana da Volotea; Brindisi, 2 voli a settimana da Volotea; Dubai, operato con 3 voli a settimana da flydubai; Firenze, 4 voli a settimana da Volotea; Genova, 2 voli a settimana da Ryanair; Göteborg, 2 voli a settimana da Ryanair; Innsbruck, 1 volo a settimana da Marathon Airlines; Lione, operato con 2 voli a settimana da easyJet.\r

\r

Flydubai debutterà invece a giugno con i tre voli settimanali per Dubai, attivi sino alla fine di settembre. Ryanair aumenta la propria capacità a Cagliari del 10% rispetto all'estate scorsa e del 70% rispetto al periodo pre-Covid. Volotea consolida la sua presenza sullo scalo proponendo 7 destinazioni internazionali con un network che quest'estate include, oltre alle novità di Atene e Barcellona, anche Bilbao, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa. EasyJet opererà 5 collegamenti internazionali confermando i voli per Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Parigi Orly e Lione. Eurowings volerà verso 3 destinazioni tedesche: Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda.\r

\r

Conferme anche per Lufthansa che collegherà Cagliari con Francoforte e Monaco. Air France, volerà 9 volte alla settimana verso Parigi Charles De Gaulle. Sempre su Parigi Transavia France raddoppierà la frequenza dei suoi voli per lo scalo francese di Orly operando 4 voli alla settimana; Klm conferma i voli verso Amsterdam con frequenze giornaliere. British Airways servirà l'aeroporto di Londra Gatwick con frequenze incrementali fino ad arrivare ad un volo giornaliero. Sul versante charter, People's Viennaline effettuerà i suoi tradizionali voli del sabato per l'aeroporto svizzero di Altenrhein. Il vettore Aeroitalia opererà su Innsbruck con una frequenza settimanale, ogni domenica.","post_title":"Cagliari verso un'estate da record con 92 rotte e 19 Paesi collegati","post_date":"2023-03-17T10:02:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679047339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono tante le novità per il Centro-Sud Italia con cui Grimaldi Lines si presenta alla Bmt in corso di svolgimento in questi giorni a Napoli. \"Si tratta di un mercato che negli ultimi anni ha visto crescere la richiesta di collegamenti marittimi per le due isole maggiori, in particolare per la Sardegna - spiega la passenger department manager, Francesca Marino - Rileviamo inoltre un rinnovato interesse per le destinazioni internazionali quali la Grecia, che da sempre è interessata dai flussi turistici provenienti dalle regioni del Mezzogiorno”.\r

\r

Per la Sardegna, la recente novità è l’impiego della nave Europa Palace sulla tratta Napoli-Cagliari-Palermo: un traghetto moderno con una capacità di trasporto di 1.800 passeggeri, numerose cabine standard o superior, e una gamma di servizi che spaziano dal ristorante à la carte e self-service alla sala giochi per bambini e alla grande piscina esterna con solarium. Sulla destinazione, la compagnia conferma poi le altre rotte già attive (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax e viceversa). Per quanto riguarda la destinazione Sicilia, quella del 2023 sarà la prima stagione estiva per la linea Napoli-Palermo, inaugurata a ottobre 2022 e servita dalla Cruise Ausonia. Il collegamento si affianca alle preesistenti rotte per il capoluogo siciliano, con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno.\r

\r

Sul fronte delle destinazioni internazionali, che sono tornate a crescere dopo le difficoltà causate dalla pandemia, la Grecia è tradizionalmente tra le mete più richieste dal mercato turistico del Centro e Sud Italia. Per assecondare questo rinnovato interesse, a partire dal prossimo mese di aprile diventeranno due le partenze giornaliere, una diurna e una serale, sulla tratta Brindisi-Igoumenitsa. Sono inoltre confermati il collegamento marittimo che unisce Ancona con Igoumenitsa e viceversa, nonché gli scali estivi sull’isola di Corfù, sia per le partenze di Ancona sia per quelle di Brindisi.\r

\r

La politica tariffaria prevede sempre promozioni a tempo e tariffe speciali che si susseguono nel corso dell’anno. Per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, è attualmente in vigore una delle promozioni più apprezzate dal mercato per le partenze di alta stagione: l’advanced booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il proprio viaggio estivo entro il 30 aprile 2023.\r

\r

Torna quest’anno anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta Civitavecchia-Barcellona: dal 21 al 27 aprile è in programma una Nave di libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi dance fit cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness, condotta da noti istruttori internazionali negli spazi interni e sul ponte della nave. Nel mezzo, altri eventi tematizzati con giochi, sport e balli.\r

Completano l’offerta le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator per vacanze in Sardegna e Sicilia con la formula nave + soggiorno.","post_title":"Grimaldi Lines alla Bmt con tutte le novità per il Centro-Sud Italia","post_date":"2023-03-17T09:54:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679046873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Al mercato del Centro-sud Italia proponiamo una Polonia meno nota, una terra che sorprende per il patrimonio storico-culturale ma altresì per l’incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, il turismo outdoor e la squisita offerta gastronomica”. Così Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, spiega la presenza alla Bmt, dopo i numeri in costante ripresa del 2022: \"Nel primo semestre dell'anno si sono superati i dati del 2021 di oltre cinque volte e, anche se non si ha ancora un quadro completo – mancando appunto i dati di due mesi cruciali quali luglio e agosto (che valgono il 28% degli arrivi e del traffico turistico dell’intero anno) – si può sperare in una solida ripresa dei flussi turistici in arrivo nel Paese\".\r

\r

Diverse le destinazioni interne su cui l’Ente punta, promuovendo quindi località fuori dalle tradizionali rotte ma facilmente raggiungibili anche dal nostro Paese, grazie agli oltre 70 collegamenti aerei tra diverse regioni d’Italia e le principali città polacche, che, nel 2023, andranno ad aumentare grazie a nuovi operativi.\r

\r

In primis, un nuovo collegamento per Lublino e, in secondo luogo, il grande ritorno del diretto Roma-Danzica, il bellissimo centro affacciato sul mar Baltico. Da ricordare anche il debutto del nuovo aeroporto Varsavia-Radom con il rilancio dei collegamenti diretti Lot con Roma (da fine aprile), che sarà presentato ufficialmente a stampa e trade il 21 marzo a Roma.\r

\r

Numerose, infine, le iniziative dedicate al trade fra cui spiccano gli incontri di formazione online, i fam trip, numerosi workshop e il roadshow che si svolgerà in autunno.","post_title":"La Polonia meno nota fa tappa in Bmt forte di 70 collegamenti aerei dall'Italia","post_date":"2023-03-17T09:53:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1679046816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’Ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, Isabel Celáa, il presidente della Regione di Murcia, Fernando López Miras, insieme al Consigliere del turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Gonzalo Ceballos, il Consigliere della Presidenza della Regione di Murcia, Marcos Ortuño Soto,José Francisco García, Sindaco di Caravaca de la Cruz, il Vescovo della diocesi Cartagena-Murcia, Monsignor José Manuel Lorca Planes e il Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo Gonzalo Ceballos hanno presenziato ieri a Roma presso Palazzo di Spagna l’evento “Caravaca de la Cruz. Anno Giubilare 2024”.\r

\r

L’occasione per illustrare ai professionisti del settore turistico tutte le peculiarità e gli obiettivi futuri legati allo sviluppo turistico-culturale della città e della Regione di Murcia. \r

\r

Caravaca de la Cruz è una città santa del Cristianesimo insieme a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma e Gerusalemme in grado di destagionalizzare l’offerta turistica grazie al forte richiamo del turismo religioso attivo tutto l’anno.\r

\r

“L’offerta turistica della Regione di Murcia deve adattarsi alle esigenze del turismo offrendo nuove sensazioni, esperienze uniche, paesaggi inimitabili, tra cultura, gastronomia, sport e religione – dichiara il Consigliere della Presidenza della Regione di Murcia, Marcos Ortuño Soto . Il nostro obiettivo è raggiungere 1 milione di pellegrini nel prossimo Anno Giubilare raddoppiando il numero di pellegrini del 2017. Il governo sta sviluppando un piano di investimenti pari a 5 milioni di euro per rendere Caravaca de la Cruz una meta di pellegrinaggio permanente della cristianità. Il nostro scopo è che l’Anno Giubilare 2024 sia un vero successo”.\r

\r

Quella su Caravaca de la Cruz e il potenziamento del turismo culturale-religioso è dunque una decisa scommessa avvalorata dai dati turistici degli anni trascorsi. “Nel 2019 la Regione di Murcia è stata visitata da oltre 800 mila visitatori che hanno totalizzato 1,2 milioni di pernottamenti per una spesa di 250 migliaia di euro – prosegue il Consigliere -. Il turismo culturale-religioso sarà una delle linee guida del piano strategico della regione. La collaborazione dell’ente spagnolo del turismo a Roma è fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo”.\r

\r

\r

\r

Il Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo Gonzalo Ceballos ha dichiarato “Nell’ambito del Piano Strategico per il Turismo della Regione di Murcia 2022-2032, Turespaña mette a disposizione il Centro Multimediale Interattivo (CMI) come strumento fondamentale per la promozione di tutta la Regione e, più nello specifico, di Caravaca de la Cruz” e prosegue “Il nostro CMI di Piazza di Spagna si rinnova per accogliere l’anno giubilare in collaborazione con la Regione di Murcia.” Infatti, è in programma anche un ciclo di eventi, presenziali, online e ibridi, dedicati alla Regione di Murcia e all’anno giubilare di Caravaca de la Cruz e realizzati in collaborazione con Turespaña.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"441674,441675,441676,441678\"]\r

\r

Il monsignore Lorca Planes, vescovo della diocesi Cartagena-Murcia, ha segnalato: “Per giungere a Caravaca de la Cruz, potete percorrere i diversi cammini che si sono aperti negli ultimi anni. Non solo dalle diverse aree geografiche, ma anche dai diversi stati d’animo. L’amore mira sempre a Dio. Vi accoglieremo a braccia aperte. Da Roma, la città eterna, vi invitiamo a un tempo di benedizione e di rendimento di grazie.”\r

\r

José Francisco García, sindaco di Caravaca de la Cruz ha dichiarato: “Non si potrebbe comprendere Caravaca senza la presenza della Vera Croce del tredicesimo secolo, il simbolo che ha segnato il suo sviluppo storico e la sua identità culturale, religiosa e patrimoniale.” Invitando a visitare la basilica santuario della Santissima e Vera Croce e la sua reliquia il “lignum crucis” insieme al resto di punti d’interesse che si trovano nella cittadina “i pellegrini e viaggiatori che arrivano alla nostra città scoprono un luogo ricco di storia, con strade piene di chiese, conventi, campanili e case signorili che testimoniano un glorioso passato con capitoli epici e leggendari”. \r

\r

","post_title":"Spagna: 5 milioni di Euro per rendere Caravaca de la Cruz un punto di riferimento del turismo religioso","post_date":"2023-03-16T15:22:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678980138000]}]}}