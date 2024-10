Sempre più Italia per Civitatis che cerca un country manager per la Penisola L’ultimo scampolo del 2024 e il 2025 saranno strategici per la presenza di Civitatis in Italia, realtà dove l’operatore specialista della distribuzione online di visite guidate e attività intende rafforzare la propria posizione in un momento in cui la crescita di destinazioni e proposte in catalogo sta crescendo in modo esponenziale. Nato nel 2008 dall’intuito di Alberto Gutiérrez, che della passione dei viaggi ha fatto un mestiere, il to spagnolo sta infatti cercando in Italia un country manager e altre figure marketing, che possano interfacciarsi in modo sempre più diretto ed efficace con agenzie di viaggi e fornitori di servizi, in linea con il modello già applicato in altri Paesi. “Non abbiamo fretta – afferma Gutierrez -. Chi ci affiancherà dovrà essere in linea con la nostra filosofia”. Confermate inoltre le presenze alla Bit di Milano del prossimo febbraio e alla Btm di Napoli in programma a marzo, l’agenda di attività, workshop e roadshow di Civitatis in Italia per il ‘25 sarà definita non appena affidati i nuovi incarichi. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476801" align="alignleft" width="222"] Angie Briggs, svp, Industry Partnerships and Engagement & Chief Development Officer[/caption] Brand Usa si arricchisce di nuove figure nel suo leadership team: quattro assunzioni di alto livello che riportano direttamente al presidente e ceo Fred Dixon e si uniscono ad altri dirigenti di lunga data dell'organizzazione, tra cui Donald Richardson, cfo, Aaron Wodin-Schwartz, chief corporate affairs officer; Jake Conte, senior vice president & general counsel; e Monica Lopez, chief of staff & culture, che si è unita all’organizzazione a settembre. La ricerca per un chief marketing officer è ancora in corso. I nuovi assunti, che entrano in squadra questo mese - in vista dell’avvio della Brand Usa Travel Week Uk & Europe, in programma a Londra, dal 21 al 24 ottobre - sono: Angie Briggs, senior vice president, Industry Partnerships and Engagement & chief development officer; Chris Heywood, senior vice president, Public Relations & chief communications officer; Janette Roush, senior vice president, Innovation & chief AI officer; Malcolm Smith, senior vice president, Global Markets & chief trade and product development officer. «Investendo in aree come comunicazione globale, sviluppo commerciale e di prodotto, Mice, partnership strategiche e intelligenza artificiale, rafforziamo la nostra missione per aumentare le visite e la spesa internazionali per offrire benefici alle comunità di tutto il paese e mantenere Brand Usa ai vertici del settore» ha commentato Fred Dixon. [gallery ids="476802,476803,476804"] [post_title] => Brand Usa amplia il team dirigenziale con l'ingresso di quattro nuovi manager [post_date] => 2024-10-15T14:59:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729004377000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476740 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476744" align="alignleft" width="300"] Una delle proprietà Numa a Roma: il Portico[/caption] Prosegue l'espansione del gruppo Numa in Italia, che annuncia quattro nuove proprietà in arrivo nella Penisola a Roma, Venezia e Firenze, consentendo alla compagnia con base a Berlino di aumentare la propria offerta tricolore oltre quota 455 chiavi. La new entry capitolina sarà in particolare situata in via Luigi Turchi 9 nello storico quartiere di Trastevere. Con 72 unità e 291 posti letto questo progetto di sviluppo sarà inaugurato nel secondo trimestre del 2025. Nel cuore di Firenze, Palazzo Haggis è invece un edificio di 6 chiavi, la cui apertura è prevista per il quarto trimestre del 2024. La proprietà si trova in una posizione strategica, a pochi passi dal Duomo, dall’accademia, Sant’Ambrogio e da Santa Croce, tutte aree di interesse italiano e internazionale. A Venezia Numa sta poi ristrutturando palazzo Orseolo: un edificio storico con 13 unità e 34 posti letto, situato nel sestiere di San Marco. Un'ulteriore novità è infine in pipeline ancora a Firenze, nel quartiere di San Niccolò, di cui però non si conoscono ancora i dettagli. “Ogni proprietà riflette la nostra visione nel fondere il fascino storico con le comodità moderne e digitali - sottolinea il general manager Italia di Numa Group, Umberto Ottaviani -. Guardando al futuro, stiamo cercando attivamente nuove opportunità in mercati chiave quali Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino per espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia”. [post_title] => In arrivo altre quattro proprietà Numa a Roma, Venezia e Firenze [post_date] => 2024-10-15T10:21:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728987714000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476715 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_382236" align="alignleft" width="300"] Un villaggio Club del Sole[/caption] Dopo l'appuntamento con il Tfp Summit di Verona, proseguono le iniziative di recruiting di Club del Sole. Il prossimo appuntamento in calendario è per oggi, 15 ottobre, giorno in cui la compagnia è tra le aziende protagoniste dell’iniziativa career day organizzata presso l’università degli Studi di Macerata (per iscriversi, cliccare qui). Il 17 ottobre il gruppo prenderà invece parte alla career fair presso l’università Libera di Bolzano (per iscriversi, cliccare qui). Club del Sole è infatti alla ricerca di risorse per i reparti di ricevimento, sala e cucina, con l’obiettivo di assumere 700 figure professionali che saranno inserite nei suoi villaggi situati nelle più rinomate località turistiche italiane. La campagna di selezione è rivolta a tutti gli studenti, laureati e dottorandi dei due atenei. che sono in cerca di opportunità lavorative. L'operatore si propone, in proposito, come azienda post-laurea per una serie di posizioni, con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio. Le figure ricercate includono direttori, vicedirettori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli. [post_title] => Il recruiting Club del Sole prosegue alle università di Macerata e Bolzano [post_date] => 2024-10-15T08:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728980688000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina il momento dell'Italian Hospitality Investment Conference, organizzata da Teamwork e Thrends con la partnership di Questex presso il Villa Pamphili di Roma i prossimi 17 e 18 ottobre. Esperti e professionisti del settore immobiliare e finanziario si incontreranno per due giorni spalmati su un intenso programma di presentazioni settoriali e tavole rotonde, tutte rivolte all’interpretazione dei fenomeni che caratterizzeranno il nostro futuro da destinazione turistica: i livelli sostenuti del costo del denaro, gli squilibri geopolitici, il ruolo dell’Italia nello scacchiere delle strategie commerciali in Europa, il ruolo dei nuovi mercati incoming (India), i format e le piattaforme del futuro (senior living, hotel/hostel, student hotel...), le tendenze oltre l’alberghiero (treni turistici) e molto altro. A discuterne i protagonisti della finanza, del branding e dello sviluppo: da Mario Abbadessa, ceo di Hines Italia a Paolo Barletta, ceo di Arsenale, da Sir Rocco Forte di Rfh a Olivier Harnisch del cda del fondo Pif, da Nicola Maione presidente di Mps a Livio Stracca, macroprudential policy & financial stability della European Central Bank, da Simon Vincent, presidente Europa di Hilton, a Josef Vollmayr, ceo di Limehome. Innumerevoli i fondi di investimento attesi oltre Hines: Goldman Sachs, Blackstone, Azora, Limestone Capital, Bain Capital e molti altri, per una sesta edizione che prevede anche molte attività sociali e di confronto. Nuovo inoltre il format di molti panel: saranno infatti presentati diversi rapporti paese dagli analisti di Oxford Economics, Str Global, Hotstats, Thrends e Cornell University. Il tutto in un contesto nel quale, mentre il settore immobiliare sarà parametrato a lungo e con attenzione con altri mercati finanziari più liquidi (azionario, obbligazionario, utilities...), fra le asset class real estate, quella alberghiera, secondo gli analisti, godrà di buona salute nel corso del biennio prossimo biennio 2025-2026. A questa sesta edizione di Ithic sono attesi 950 partecipanti da tre continenti (Europa, America e Asia) e 15 paesi. [post_title] => Attesi 950 partecipanti alla prossima Ithic di Roma [post_date] => 2024-10-14T15:19:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728919199000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Puntare su un nuovo modello per il turismo sardo che valorizzi territorio e comunità. La Sardegna protagonista al TTG Travel Experience di Rimini con numerosi operatori dell'Isola. «Vogliamo costruire un nuovo modello di governance per il sistema turistico sardo - spiega l'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Franco Cuccureddu - attraverso la realizzazione di una DMO regionale che possa coordinare e aggregare l’offerta turistica territoriale. L'obiettivo è creare un sistema che valorizzi l'intero spettro dell'offerta sarda, aumentando il peso del turismo nel PIL regionale, un dato ancora troppo basso. Per far questo dobbiamo incrementare il valore di tutti i prodotti turistici isolani». Un ruolo centrale in questa visione sarà svolto dalle DMO (Destination Management Organization), che opereranno su tre livelli e avranno il compito di intercettare la domanda più adeguata alle diverse offerte dell'isola. Cuccureddu ha inoltre annunciato l'importanza di un potenziamento dell'Osservatorio turistico, che avrà il compito di fornire dati rapidi ed efficaci per prendere decisioni strategiche e tempestive. A questo si affiancherà un'azione mirata di digital marketing per mercati specifici, con un focus particolare sul mercato spagnolo, anche in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della costituzione del Regno di Sardegna. La Sardegna punta su una visione del turismo incentrata su qualità, sostenibilità e destagionalizzazione, con l’obiettivo di attrarre un pubblico attento alla autenticità e alla tutela del territorio. «È necessario creare esperienze che durino tutto l’anno e che siano distribuite su tutto il territorio regionale - aggiunge l'assessore - Il nostro futuro turistico si basa su un equilibrio tra qualità, sostenibilità e rispetto delle tradizioni, per costruire un’offerta capace di durare nel tempo e garantire un impatto positivo sul territorio». [post_title] => Sardegna, obiettivo realizzare una DMO per coordinare l'offerta turistica [post_date] => 2024-10-11T14:20:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728656444000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia è uno dei principali mercati per il turismo in Islanda. Tra agosto 2023 e luglio 2024, sono arrivati quasi 90.000 visitatori italiani (+19,7%) con una permanenza media di 7,9 notti (+1,3%). La destinazione è concentrata da tempo sulla sostenibilità ed ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di carbonio del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040. Viaggiare in modo sostenibile significa visitare le regioni, restare più a lungo e muoversi lentamente, soprattutto fuori stagione, scoprendo cibo locale ed eventi culturali – sono tutti ottimi modi per entrare in contatto con la cultura e la gente islandese. Nel corso del 2024, nel Nord dell'Islanda, vicino ad Akureyri, ha preso il via la costruzione di nuovi hotel grazie all'aumento dei voli diretti verso l'aeroporto locale, che ha portato a una maggiore domanda di camere e un flusso crescente di turisti. Non solo, ma vengono proposte nuove alternative in termini di itinerari che puntano sulle caratteristiche specifiche del territorio. Nel Sud e nella Penisola di Reykjanes, "The Volcanic Way" sarà una nuova rotta turistica per promuovere soggiorni più lunghi e un turismo sostenibile, invitando i viaggiatori a scoprire la storia, la natura e la cultura legate all'attività vulcanica dell'isola. [post_title] => L'Islanda punta sul green, in crescita i turisti dall'Italia [post_date] => 2024-10-11T13:24:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728653047000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un accordo in esclusiva per il mercato italiano. E’ la grande novità del gruppo Atmosphere. Sarà ufficialmente annunciato a breve e riguarderà uno dei nove resort maldiviani della compagnia. L’Italia sta infatti diventando sempre più importante per questa realtà emergente, che ha appena annunciato anche un ambizioso sviluppo in India dedicato però prevalentemente al mercato domestico (14 gli hotel in pipeline, con il primo in apertura a Calcutta a dicembre, ndr). “Ci siamo aperti alla Penisola solo nel 2018, ma il nostro Paese è già nella top 10 per volumi generati”, spiega Silvia Collepardi, vice president sales & marketing di due dei brand del gruppo: il lifestyle dal target giovane Colors of Oblu e il marchio eponimo Atmosphere Hotels & Resorts (il terzo è il luxury Ozen Collection). L’obiettivo è ambizioso ed è quello di portare l’Italia nella top 5, in linea con quella che è già la posizione del nostro mercato per la destinazione Maldive presa nel suo complesso. Le proprietà del gruppo sono ancora dotate di un numero non elevatissimo di personale parlante italiano, ma l’idea è quella di aumentarne progressivamente l’entità, soprattutto per gli indirizzi più appetibili per il nostro mercato, quali lo stesso Atmosphere Kanifushi e l’Oblu Xperience Ailafushi. “La presenza degli italiani è tuttavia già forte a livello di management - sottolinea Silvia Collepardi -. Oltre a me, è italiano infatti il direttore commerciale per il Sud Europa, José Gregorio Manzo, così come la general manager dell’Ozen Reserve Bolifushi, Monica Coppetta, la vice president operations India e gm della nuova proprietà di Calcutta, Luisa Lalli, nonché la biologa marina Giorgia Maggioni, che segue le attività di coral reservation”. Il prodotto Atmosphere è un all inclusive esteso, chiamato Holiday Plan, che comprende escursioni, ristoranti di specialità, water sport non motorizzati e nei 5 stelle anche i trattamenti spa. Unica eccezione è l’Oblu XPerience Ailafushi che mantiene un format all inclusive standard, presentando generalmente tariffe più competitive. Il gruppo vanta un fatturato annuo attorno ai 230 milioni di dollari, con un portfolio composto sia da strutture in piena proprietà, i quattro Oblu, sia da co-investimenti (gli Ozen), sia da gestioni in management (gli Atmosphere). I mercati in top 5 infine sono il Regno Unito, la Germania, la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, seguiti da India, Spagna, Corea del Sud, Giappone, Turchia e appunto Italia. [post_title] => Atmosphere: presto una partnership in esclusiva con un to italiano [post_date] => 2024-10-11T13:08:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728652087000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Unahotels Capotaormina sorge su un promontorio che si tuffa nel mare. Incastonato in uno sperone di roccia, trasmette un senso di pace e di bellezza: «L’unicità del posto è un nostro punto di forza. - afferma il direttore Francesco Mameli - Vogliamo che l’ospite viva un’esperienza a 360°, all’interno della struttura e all’esterno, scoprendo quest’area della Sicilia. Il nostro ospite medio viaggia in tutto il mondo, ha un parametro di riferimento di altissimo livello: per questo vogliamo soddisfare le sue aspettative diversificando l’offerta e creando ambienti unici. Questi sono anni di crescita nelle presenze e nel fatturato, anche perché la destinazione Taormina beneficia di una forte attenzione internazionale. Con l’arrivo dei grandi brand alberghieri e dei protagonisti del mondo della moda, gli ospiti arrivano da tutto il mondo: italiani, tedeschi, inglesi, francesi e anche sudamericani, in particolare dall’Argentina. Gli americani aumenteranno grazie al volo diretto da New York su Catania che verrà operato da delta Airlines a partire dal mese di maggio e per tutta la stagione estiva. - prosegue Mameli - Stiamo facendo dei numeri molto importanti e per garantire all’ospite un elevato livello di qualità ci stiamo preparando per una ristrutturazione che ci renderà ancora più competitivi. Vivremo anni di crescita e cambiamento, sempre sostenuti da Gruppo Una, di cui Capotaormina è uno dei gioielli». Unahotels Capotaormina è oggi 4stelle; le 190 ampie e luminose camere dell’hotel si affacciano tutte sul mare. Gli ospiti possono trascorrere momenti di relax sulla spiaggia privata, nel suggestivo solarium che circonda la piscina a sfioro alimentata con acqua di mare e nel centro benessere. L’offerta f&b è di grande qualità e il pesce è protagonista, insieme con l’autentica cucina siciliana con prodotti a km.0. «All’interno dell’hotel si può vivere un’esperienza unica a partire dalla colazione della mattina, partecipando alle diverse attività organizzate per gli ospiti e pranzando nel ristorante affacciato sul mare, che si raggiunge attraverso un tunnel scavato nella roccia. - sottolinea il general manager – Siamo attenti ad ogni esigenza dei nostri ospiti, anche alle intolleranze alimentari: offriamo piatti e locations molto speciali, con scenari unici. Abbiamo anche una palestra attrezzata e un centro congressi modulabile in tre spazi per cerimonie ed eventi di ogni genere, con banchettistica fino a 500 persone. Un elemento distintivo di questo hotel è il personale, che è tutto di provenienza locale e lavora con impegno e passione. - conclude Mameli - È per me un grande privilegio essere a capo di un gruppo di professionisti con grandi capacità e disponibilità, capace di tramutare le più belle idee in realtà». [gallery ids="476374,476373,476370,476369,476365,476366"] [post_title] => Gruppo Una nella Sicilia Orientale: l’esperienza unica di Unahotels Capotaormina [post_date] => 2024-10-11T12:29:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728649751000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Consolidamento ed efficientamento del perimetro attuale, anche tramite nuovi investimenti in tecnologia, e focus sullo sviluppo ulteriore per diventare un campione del turismo italiano. Sono gli obiettivi ambiziosi di Alberto Peroglio. “Questa è una compagnia che ha un duplice valore - spiega il manager fresco di nomina ufficiale ad amministratore delegato di Th Group -: da un lato un dna imprenditoriale profondamente radicato nelle proprie competenze alberghiere e dall’altro la presenza nella compagine azionaria di un elemento finanziario come Cassa Depositi Prestiti, che per antonomasia è garanzia di fiducia e prospettive”. Passato in appena una decina anni da una dimensione pmi da circa 30 milioni di euro di fatturato annuo fino a diventare una realtà industriale capace di ricavi attorno ai 200 milioni, “Th ha fino a oggi solo piantato il proprio campo base alle pendici dell’Himalaya. Ora inizia la scalata”. E lo sviluppo passerà necessariamente da un’ulteriore valorizzazione del prodotto ricettivo. “Noi attualmente abbiamo tre linee: la montagna, dove siamo nati e cresciuti e che intendiamo rafforzare; il mare per il quale lavoreremo nel breve all’articolazione e alla segmentazione della nostra offerta; l’urban su cui, dopo aver esordito a Roma e ad Assisi, intendiamo aprire un confronto interno per definire identità e caratterizzazione di prodotto, prima di pensare a nuove espansioni”. La crescita di Th rimarrà però sicuramente ancorata a un modello asset light che passa dalle gestioni dirette acquisite tramite contratti di locazione. “Quest’anno abbiamo aggiunto anche una struttura in management, ma io sono convinto che ogni azienda abbia una identità propria. E la nostra è quella appunto delle gestioni dirette”. La compagnia, oltre alle sinergie con Cdp, cerca soprattutto collaborazioni con investitori istituzionali: “Si tratta di realtà che hanno bisogno di partner affidabili e credibili; fondi che mettono l’affidabilità davanti a mezzo punto percentuale di yield in più. Le nostre storie di eccellenza sono legate a loro, come per esempio è il caso del Th La Thuile Planibel, di proprietà dell’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri italiani (Enpam)”. I piani di Peroglio ovviamente includeranno anche il fronte tour operating, che l’anno scorso è stato in grado di contribuire al fatturato del gruppo per oltre 40 milioni di euro. “Si tratta di un elemento importante del nostro business, che continuerà a crescere - conclude Peroglio -. Proseguiremo con entrambi i marchi: sia Baobab, sia Markando, per cui stiamo progettando grandi novità in vista del prossimo anno”. [post_title] => Peroglio, Th: “Siamo al campo base. Ora inizia la scalata” [post_date] => 2024-10-11T10:04:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728641074000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sempre piu italia per civitatis che cerca un country manager per la penisola" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1058,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476801\" align=\"alignleft\" width=\"222\"] Angie Briggs, svp, Industry Partnerships and Engagement & Chief Development Officer[/caption]\r

Brand Usa si arricchisce di nuove figure nel suo leadership team: quattro assunzioni di alto livello che riportano direttamente al presidente e ceo Fred Dixon e si uniscono ad altri dirigenti di lunga data dell'organizzazione, tra cui Donald Richardson, cfo, Aaron Wodin-Schwartz, chief corporate affairs officer; Jake Conte, senior vice president & general counsel; e Monica Lopez, chief of staff & culture, che si è unita all’organizzazione a settembre. La ricerca per un chief marketing officer è ancora in corso.\r

I nuovi assunti, che entrano in squadra questo mese - in vista dell’avvio della Brand Usa Travel Week Uk & Europe, in programma a Londra, dal 21 al 24 ottobre - sono: Angie Briggs, senior vice president, Industry Partnerships and Engagement & chief development officer; Chris Heywood, senior vice president, Public Relations & chief communications officer; Janette Roush, senior vice president, Innovation & chief AI officer; Malcolm Smith, senior vice president, Global Markets & chief trade and product development officer.\r

«Investendo in aree come comunicazione globale, sviluppo commerciale e di prodotto, Mice, partnership strategiche e intelligenza artificiale, rafforziamo la nostra missione per aumentare le visite e la spesa internazionali per offrire benefici alle comunità di tutto il paese e mantenere Brand Usa ai vertici del settore» ha commentato Fred Dixon.\r

[gallery ids=\"476802,476803,476804\"]","post_title":"Brand Usa amplia il team dirigenziale con l'ingresso di quattro nuovi manager","post_date":"2024-10-15T14:59:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1729004377000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476740","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476744\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una delle proprietà Numa a Roma: il Portico[/caption]\r

\r

Prosegue l'espansione del gruppo Numa in Italia, che annuncia quattro nuove proprietà in arrivo nella Penisola a Roma, Venezia e Firenze, consentendo alla compagnia con base a Berlino di aumentare la propria offerta tricolore oltre quota 455 chiavi. \r

\r

La new entry capitolina sarà in particolare situata in via Luigi Turchi 9 nello storico quartiere di Trastevere. Con 72 unità e 291 posti letto questo progetto di sviluppo sarà inaugurato nel secondo trimestre del 2025. Nel cuore di Firenze, Palazzo Haggis è invece un edificio di 6 chiavi, la cui apertura è prevista per il quarto trimestre del 2024. La proprietà si trova in una posizione strategica, a pochi passi dal Duomo, dall’accademia, Sant’Ambrogio e da Santa Croce, tutte aree di interesse italiano e internazionale. A Venezia Numa sta poi ristrutturando palazzo Orseolo: un edificio storico con 13 unità e 34 posti letto, situato nel sestiere di San Marco. Un'ulteriore novità è infine in pipeline ancora a Firenze, nel quartiere di San Niccolò, di cui però non si conoscono ancora i dettagli.\r

\r

“Ogni proprietà riflette la nostra visione nel fondere il fascino storico con le comodità moderne e digitali - sottolinea il general manager Italia di Numa Group, Umberto Ottaviani -. Guardando al futuro, stiamo cercando attivamente nuove opportunità in mercati chiave quali Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino per espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia”.\r

\r

","post_title":"In arrivo altre quattro proprietà Numa a Roma, Venezia e Firenze","post_date":"2024-10-15T10:21:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728987714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un villaggio Club del Sole[/caption]\r

\r

Dopo l'appuntamento con il Tfp Summit di Verona, proseguono le iniziative di recruiting di Club del Sole. Il prossimo appuntamento in calendario è per oggi, 15 ottobre, giorno in cui la compagnia è tra le aziende protagoniste dell’iniziativa career day organizzata presso l’università degli Studi di Macerata (per iscriversi, cliccare qui). Il 17 ottobre il gruppo prenderà invece parte alla career fair presso l’università Libera di Bolzano (per iscriversi, cliccare qui). Club del Sole è infatti alla ricerca di risorse per i reparti di ricevimento, sala e cucina, con l’obiettivo di assumere 700 figure professionali che saranno inserite nei suoi villaggi situati nelle più rinomate località turistiche italiane.\r

\r

La campagna di selezione è rivolta a tutti gli studenti, laureati e dottorandi dei due atenei. che sono in cerca di opportunità lavorative. L'operatore si propone, in proposito, come azienda post-laurea per una serie di posizioni, con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio. Le figure ricercate includono direttori, vicedirettori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli.","post_title":"Il recruiting Club del Sole prosegue alle università di Macerata e Bolzano","post_date":"2024-10-15T08:24:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728980688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina il momento dell'Italian Hospitality Investment Conference, organizzata da Teamwork e Thrends con la partnership di Questex presso il Villa Pamphili di Roma i prossimi 17 e 18 ottobre. Esperti e professionisti del settore immobiliare e finanziario si incontreranno per due giorni spalmati su un intenso programma di presentazioni settoriali e tavole rotonde, tutte rivolte all’interpretazione dei fenomeni che caratterizzeranno il nostro futuro da destinazione turistica: i livelli sostenuti del costo del denaro, gli squilibri geopolitici, il ruolo dell’Italia nello scacchiere delle strategie commerciali in Europa, il ruolo dei nuovi mercati incoming (India), i format e le piattaforme del futuro (senior living, hotel/hostel, student hotel...), le tendenze oltre l’alberghiero (treni turistici) e molto altro.\r

\r

A discuterne i protagonisti della finanza, del branding e dello sviluppo: da Mario Abbadessa, ceo di Hines Italia a Paolo Barletta, ceo di Arsenale, da Sir Rocco Forte di Rfh a Olivier Harnisch del cda del fondo Pif, da Nicola Maione presidente di Mps a Livio Stracca, macroprudential policy & financial stability della European Central Bank, da Simon Vincent, presidente Europa di Hilton, a Josef Vollmayr, ceo di Limehome. Innumerevoli i fondi di investimento attesi oltre Hines: Goldman Sachs, Blackstone, Azora, Limestone Capital, Bain Capital e molti altri, per una sesta edizione che prevede anche molte attività sociali e di confronto. Nuovo inoltre il format di molti panel: saranno infatti presentati diversi rapporti paese dagli analisti di Oxford Economics, Str Global, Hotstats, Thrends e Cornell University.\r

\r

Il tutto in un contesto nel quale, mentre il settore immobiliare sarà parametrato a lungo e con attenzione con altri mercati finanziari più liquidi (azionario, obbligazionario, utilities...), fra le asset class real estate, quella alberghiera, secondo gli analisti, godrà di buona salute nel corso del biennio prossimo biennio 2025-2026. A questa sesta edizione di Ithic sono attesi 950 partecipanti da tre continenti (Europa, America e Asia) e 15 paesi.\r

\r

","post_title":"Attesi 950 partecipanti alla prossima Ithic di Roma","post_date":"2024-10-14T15:19:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728919199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Puntare su un nuovo modello per il turismo sardo che valorizzi territorio e comunità. La Sardegna protagonista al TTG Travel Experience di Rimini con numerosi operatori dell'Isola.\r

\r

«Vogliamo costruire un nuovo modello di governance per il sistema turistico sardo - spiega l'assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Franco Cuccureddu - attraverso la realizzazione di una DMO regionale che possa coordinare e aggregare l’offerta turistica territoriale. L'obiettivo è creare un sistema che valorizzi l'intero spettro dell'offerta sarda, aumentando il peso del turismo nel PIL regionale, un dato ancora troppo basso. Per far questo dobbiamo incrementare il valore di tutti i prodotti turistici isolani».\r

\r

Un ruolo centrale in questa visione sarà svolto dalle DMO (Destination Management Organization), che opereranno su tre livelli e avranno il compito di intercettare la domanda più adeguata alle diverse offerte dell'isola. Cuccureddu ha inoltre annunciato l'importanza di un potenziamento dell'Osservatorio turistico, che avrà il compito di fornire dati rapidi ed efficaci per prendere decisioni strategiche e tempestive. A questo si affiancherà un'azione mirata di digital marketing per mercati specifici, con un focus particolare sul mercato spagnolo, anche in occasione delle celebrazioni per i 700 anni della costituzione del Regno di Sardegna.\r

\r

La Sardegna punta su una visione del turismo incentrata su qualità, sostenibilità e destagionalizzazione, con l’obiettivo di attrarre un pubblico attento alla autenticità e alla tutela del territorio. «È necessario creare esperienze che durino tutto l’anno e che siano distribuite su tutto il territorio regionale - aggiunge l'assessore - Il nostro futuro turistico si basa su un equilibrio tra qualità, sostenibilità e rispetto delle tradizioni, per costruire un’offerta capace di durare nel tempo e garantire un impatto positivo sul territorio».","post_title":"Sardegna, obiettivo realizzare una DMO per coordinare l'offerta turistica","post_date":"2024-10-11T14:20:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728656444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia è uno dei principali mercati per il turismo in Islanda. Tra agosto 2023 e luglio 2024, sono arrivati quasi 90.000 visitatori italiani (+19,7%) con una permanenza media di 7,9 notti (+1,3%).\r

\r

La destinazione è concentrata da tempo sulla sostenibilità ed ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di carbonio del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040.\r

\r

Viaggiare in modo sostenibile significa visitare le regioni, restare più a lungo e muoversi lentamente, soprattutto fuori stagione, scoprendo cibo locale ed eventi culturali – sono tutti ottimi modi per entrare in contatto con la cultura e la gente islandese.\r

\r

Nel corso del 2024, nel Nord dell'Islanda, vicino ad Akureyri, ha preso il via la costruzione di nuovi hotel grazie all'aumento dei voli diretti verso l'aeroporto locale, che ha portato a una maggiore domanda di camere e un flusso crescente di turisti.\r

\r

Non solo, ma vengono proposte nuove alternative in termini di itinerari che puntano sulle caratteristiche specifiche del territorio. Nel Sud e nella Penisola di Reykjanes, \"The Volcanic Way\" sarà una nuova rotta turistica per promuovere soggiorni più lunghi e un turismo sostenibile, invitando i viaggiatori a scoprire la storia, la natura e la cultura legate all'attività vulcanica dell'isola.\r

\r

","post_title":"L'Islanda punta sul green, in crescita i turisti dall'Italia","post_date":"2024-10-11T13:24:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728653047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un accordo in esclusiva per il mercato italiano. E’ la grande novità del gruppo Atmosphere. Sarà ufficialmente annunciato a breve e riguarderà uno dei nove resort maldiviani della compagnia. L’Italia sta infatti diventando sempre più importante per questa realtà emergente, che ha appena annunciato anche un ambizioso sviluppo in India dedicato però prevalentemente al mercato domestico (14 gli hotel in pipeline, con il primo in apertura a Calcutta a dicembre, ndr). “Ci siamo aperti alla Penisola solo nel 2018, ma il nostro Paese è già nella top 10 per volumi generati”, spiega Silvia Collepardi, vice president sales & marketing di due dei brand del gruppo: il lifestyle dal target giovane Colors of Oblu e il marchio eponimo Atmosphere Hotels & Resorts (il terzo è il luxury Ozen Collection).\r

\r

L’obiettivo è ambizioso ed è quello di portare l’Italia nella top 5, in linea con quella che è già la posizione del nostro mercato per la destinazione Maldive presa nel suo complesso. Le proprietà del gruppo sono ancora dotate di un numero non elevatissimo di personale parlante italiano, ma l’idea è quella di aumentarne progressivamente l’entità, soprattutto per gli indirizzi più appetibili per il nostro mercato, quali lo stesso Atmosphere Kanifushi e l’Oblu Xperience Ailafushi. “La presenza degli italiani è tuttavia già forte a livello di management - sottolinea Silvia Collepardi -. Oltre a me, è italiano infatti il direttore commerciale per il Sud Europa, José Gregorio Manzo, così come la general manager dell’Ozen Reserve Bolifushi, Monica Coppetta, la vice president operations India e gm della nuova proprietà di Calcutta, Luisa Lalli, nonché la biologa marina Giorgia Maggioni, che segue le attività di coral reservation”.\r

Il prodotto Atmosphere è un all inclusive esteso, chiamato Holiday Plan, che comprende escursioni, ristoranti di specialità, water sport non motorizzati e nei 5 stelle anche i trattamenti spa. Unica eccezione è l’Oblu XPerience Ailafushi che mantiene un format all inclusive standard, presentando generalmente tariffe più competitive. Il gruppo vanta un fatturato annuo attorno ai 230 milioni di dollari, con un portfolio composto sia da strutture in piena proprietà, i quattro Oblu, sia da co-investimenti (gli Ozen), sia da gestioni in management (gli Atmosphere). I mercati in top 5 infine sono il Regno Unito, la Germania, la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, seguiti da India, Spagna, Corea del Sud, Giappone, Turchia e appunto Italia.\r

\r

","post_title":"Atmosphere: presto una partnership in esclusiva con un to italiano","post_date":"2024-10-11T13:08:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728652087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Unahotels Capotaormina sorge su un promontorio che si tuffa nel mare. Incastonato in uno sperone di roccia, trasmette un senso di pace e di bellezza: «L’unicità del posto è un nostro punto di forza. - afferma il direttore Francesco Mameli - Vogliamo che l’ospite viva un’esperienza a 360°, all’interno della struttura e all’esterno, scoprendo quest’area della Sicilia. Il nostro ospite medio viaggia in tutto il mondo, ha un parametro di riferimento di altissimo livello: per questo vogliamo soddisfare le sue aspettative diversificando l’offerta e creando ambienti unici. Questi sono anni di crescita nelle presenze e nel fatturato, anche perché la destinazione Taormina beneficia di una forte attenzione internazionale. Con l’arrivo dei grandi brand alberghieri e dei protagonisti del mondo della moda, gli ospiti arrivano da tutto il mondo: italiani, tedeschi, inglesi, francesi e anche sudamericani, in particolare dall’Argentina. Gli americani aumenteranno grazie al volo diretto da New York su Catania che verrà operato da delta Airlines a partire dal mese di maggio e per tutta la stagione estiva. - prosegue Mameli - Stiamo facendo dei numeri molto importanti e per garantire all’ospite un elevato livello di qualità ci stiamo preparando per una ristrutturazione che ci renderà ancora più competitivi. Vivremo anni di crescita e cambiamento, sempre sostenuti da Gruppo Una, di cui Capotaormina è uno dei gioielli». Unahotels Capotaormina è oggi 4stelle; le 190 ampie e luminose camere dell’hotel si affacciano tutte sul mare. Gli ospiti possono trascorrere momenti di relax sulla spiaggia privata, nel suggestivo solarium che circonda la piscina a sfioro alimentata con acqua di mare e nel centro benessere. L’offerta f&b è di grande qualità e il pesce è protagonista, insieme con l’autentica cucina siciliana con prodotti a km.0. «All’interno dell’hotel si può vivere un’esperienza unica a partire dalla colazione della mattina, partecipando alle diverse attività organizzate per gli ospiti e pranzando nel ristorante affacciato sul mare, che si raggiunge attraverso un tunnel scavato nella roccia. - sottolinea il general manager – Siamo attenti ad ogni esigenza dei nostri ospiti, anche alle intolleranze alimentari: offriamo piatti e locations molto speciali, con scenari unici. Abbiamo anche una palestra attrezzata e un centro congressi modulabile in tre spazi per cerimonie ed eventi di ogni genere, con banchettistica fino a 500 persone. Un elemento distintivo di questo hotel è il personale, che è tutto di provenienza locale e lavora con impegno e passione. - conclude Mameli - È per me un grande privilegio essere a capo di un gruppo di professionisti con grandi capacità e disponibilità, capace di tramutare le più belle idee in realtà».\r

\r

[gallery ids=\"476374,476373,476370,476369,476365,476366\"]","post_title":"Gruppo Una nella Sicilia Orientale: l’esperienza unica di Unahotels Capotaormina","post_date":"2024-10-11T12:29:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1728649751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Consolidamento ed efficientamento del perimetro attuale, anche tramite nuovi investimenti in tecnologia, e focus sullo sviluppo ulteriore per diventare un campione del turismo italiano. Sono gli obiettivi ambiziosi di Alberto Peroglio. “Questa è una compagnia che ha un duplice valore - spiega il manager fresco di nomina ufficiale ad amministratore delegato di Th Group -: da un lato un dna imprenditoriale profondamente radicato nelle proprie competenze alberghiere e dall’altro la presenza nella compagine azionaria di un elemento finanziario come Cassa Depositi Prestiti, che per antonomasia è garanzia di fiducia e prospettive”. \r

Passato in appena una decina anni da una dimensione pmi da circa 30 milioni di euro di fatturato annuo fino a diventare una realtà industriale capace di ricavi attorno ai 200 milioni, “Th ha fino a oggi solo piantato il proprio campo base alle pendici dell’Himalaya. Ora inizia la scalata”. E lo sviluppo passerà necessariamente da un’ulteriore valorizzazione del prodotto ricettivo. “Noi attualmente abbiamo tre linee: la montagna, dove siamo nati e cresciuti e che intendiamo rafforzare; il mare per il quale lavoreremo nel breve all’articolazione e alla segmentazione della nostra offerta; l’urban su cui, dopo aver esordito a Roma e ad Assisi, intendiamo aprire un confronto interno per definire identità e caratterizzazione di prodotto, prima di pensare a nuove espansioni”.\r

La crescita di Th rimarrà però sicuramente ancorata a un modello asset light che passa dalle gestioni dirette acquisite tramite contratti di locazione. “Quest’anno abbiamo aggiunto anche una struttura in management, ma io sono convinto che ogni azienda abbia una identità propria. E la nostra è quella appunto delle gestioni dirette”. La compagnia, oltre alle sinergie con Cdp, cerca soprattutto collaborazioni con investitori istituzionali: “Si tratta di realtà che hanno bisogno di partner affidabili e credibili; fondi che mettono l’affidabilità davanti a mezzo punto percentuale di yield in più. Le nostre storie di eccellenza sono legate a loro, come per esempio è il caso del Th La Thuile Planibel, di proprietà dell’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri italiani (Enpam)”.\r

I piani di Peroglio ovviamente includeranno anche il fronte tour operating, che l’anno scorso è stato in grado di contribuire al fatturato del gruppo per oltre 40 milioni di euro. “Si tratta di un elemento importante del nostro business, che continuerà a crescere - conclude Peroglio -. Proseguiremo con entrambi i marchi: sia Baobab, sia Markando, per cui stiamo progettando grandi novità in vista del prossimo anno”.","post_title":"Peroglio, Th: “Siamo al campo base. Ora inizia la scalata”","post_date":"2024-10-11T10:04:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1728641074000]}]}}