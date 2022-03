Norwegian Cruise Line ha individuato in Katy Parry, artista di fama internazionale, la madrina della Norwegian Pr1ma. La cantante si esibirà alla cerimonia di battesimo a Reykjavík, il 27 agosto, quando la nave, costruita a Marghera da Fincantieri, diventerà la prima nave battezzata nella capitale islandese. “Siamo molto felici che Katy Perry, artista unica nel suo genere e di successo mondiale, sia la madrina della Norwegian Pr1ma”, ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Ncl -. Siamo estremamente orgogliosi di averla come membro della famiglia Norwegian Cruise Line e non vediamo l’ora di lanciare insieme a lei la nostra bellissima e innovativa nave”.

Per commemorare la partnership e celebrare gli altri artisti che saranno presenti sulla Norwegian Pr1ma, Ncl ha creato una playlist celebrativa disponibile su Spotify. Nel rispetto di una tradizione secolare, il varo prevede la rottura sulla prua della nave di una bottiglia di champagne, che ha lo scopo di essere di buon auspicio non solo per Pr1ma ma anche per i suoi ospiti. La nave è la prima di sei unità della serie Leonardo, che saranno consegnate alla compagnia tra il 2022 e il 2027. In partenza nell’agosto 2022, la Pr1ma ha in programma viaggi inaugurali per il Nord Europa da Southampton, Amsterdam e Reykjavík a partire dal 12 agosto; da Bermuda e New York dal 6 ottobre e itinerari caraibici da Galveston, Texas e Miami a partire dal 27 ottobre.