Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022 Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. “Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l’Egitto – spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell’Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L’anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati“.

Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: “Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata – sottolinea Dell’Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano“. Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. “La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue – racconta il presidente Saleh Helalat -. All’Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme”.



\r

Lo spot televisivo presenta i luoghi iconici e le più famose attrazioni dislocate su entrambe le isole, tra cui la Valley Church Beach, Shirley Heights, Devil's Bridge, la Pink Sand Beach di Barbuda, Barbuda Belle e il ristorante sul mare \"Uncle Roddy's\", diventato una vera istituzione barbudiana, e lo Sheer Rocks ad Antigua, Stingray City e l’incantevole Hells Gate Steel Orchestra. Le vere star della campagna, però, sono i cittadini di Antigua e Barbuda che appaiono davanti alla telecamera, capitanati dall’antiguano Junior Weathered e dalla barbudana Shakira James.\r

\r

Il video pubblicitario sarà diffuso nei mercati chiave di Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa, oltre che nei Caraibi e in America Latina per tutta l'estate e l'autunno, mentre l’Antigua and Barbuda Tourism Authority punta ad aumentare gli arrivi turistici.\r

\r

\"I nostri cittadini sono i nostri ambasciatori del turismo, come si evince facilmente dalla passione e l'entusiasmo mostrati dagli Antiguani e Barbudani in questa campagna, mentre parlano con orgoglio delle esperienze che i viaggiatori possono vivere quando visitano il nostro Paese - ha commentato il ministro del turismo, Charles Fernandez -. Il messaggio su cui si basa la campagna è 'Perché scegliere quando puoi avere il meglio di entrambe le isole?'. Ai visitatori di Antigua viene ricordato che la nostra isola sorella Barbuda è a pochi minuti di distanza e che entrambe offrono ai viaggiatori due esperienze uniche in una sola vacanza\".\r

\r

\"La nuova campagna è l'estensione della nostra campagna AND - ha ricordato Colin James, ceo dell’Antigua and Barbuda Tourism Authority -; abbiamo intenzionalmente deciso di rivolgerci ai consumatori più esigenti e attenti alla qualità, presentando la nostra destinazione composta da due isole gemelle e le esperienze esclusive e autentiche disponibili in ognuna di esse\". \r

\r

Il lancio della campagna segue gli annunci di nuovi voli e sviluppi alberghieri ad Antigua, oltre all’ampliamento dell’offerta di camere a Barbuda con l'apertura di boutique hotel di piccole dimensioni.","post_title":"Antigua e Barbuda: un viaggio, due destinazioni. Al via la campagna \"Why Choose\"","post_date":"2023-06-16T08:58:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686905920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 13 al 16 luglio presso piazza del Popolo a Pesaro il festival del viaggio UlisseFest di Lonely Planet. All'evento, organizzato dalla casa editrice Edt, partner unico della stessa Lonely Planet in Italia, parteciperà quest'anno anche la linea di prodotto Presstour del brand specialties & goal oriented Turisanda 1924 di Alpitour World. La manifestazione rappresenta un'occasione per guardare oltre i confini, non solo geografici, ragionare sul mondo e connettersi con tutto ciò che esiste al di fuori del nostro orizzonte quotidiano. Il tema conduttore di quest’anno sarà Tra caos e poesia: il caos si trasforma in poesia nel preciso istante in cui ci sentiamo finalmente liberi dalla routine e ci lasciamo sorprendere da un angolo nascosto, da un panorama inatteso o da un nuovo incontro.\r

\r

Presso lo stand Presstour sarà quindi possibile confrontarsi con lo staff per domande e curiosità, oltre che ritirare materiale informativo e gift. Inoltre, Presstour proporrà un doppio appuntamento per un suggestivo workshop di yoga vista mare. Non solo: quest’anno Lonely Planet festeggia i 50 anni di attività. Per questo importante compleanno ha deciso perciò di fare un regalo ai suoi lettori lanciando un concorso che mette in palio tre viaggi firmati Presstour by Turisanda alla scoperta di Usa, Cuba e Giordania. La collaborazione di Presstour e Lonely Planet continua poi attraverso la pagina lonelyplanetitalia.it/idee-di-viaggio con dieci racconti editoriali dedicati alle dieci più importanti destinazioni del to. E ancora: tutti coloro che sceglieranno di viaggiare con Presstour riceveranno prima della partenza una guida digitale Lonely Planet.\r

\r

“Siamo davvero felici di partecipare, per il secondo anno, al festival del viaggio di Lonely Planet - commenta Irene Landolfi, marketing manager area specialties di Alpitour World -. L’Ulissefest è sicuramente una vetrina interessante per far conoscere le nostre proposte di tour ed esperienze uniche e suggestive in tutto il mondo. Un evento con cui condividiamo tanti valori, tra cui sicuramente l’approccio di apertura al mondo e l’attenzione alla sostenibilità”.","post_title":"Presstour all'UlisseFest di Pesaro per celebrare i 50 anni della Lonely Planet","post_date":"2023-06-15T10:24:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686824694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair ha alzato l'outlook finanziario per l'intero 2023, stimando un utile operativo comparabile che eguaglierà - o addirittura supererà - il livello immediatamente precedente alla crisi (162,8 milioni di euro).\r

\r

La compagnia segnala come il miglioramento della prospettiva sia da ricondurre ad una domanda di viaggio più forte di quanto previsto in precedenza, in parallelo ad una strategia di migliorata efficienza sta procedendo bene.\r

\r

Pur avendo alzato le previsioni di profitto, il vettore ritiene che i ricavi non raggiungeranno i 3,1 miliardi di euro previsti per il 2019.\r

\r

Finnair afferma che potrebbe potenzialmente raggiungere il suo obiettivo di margine di profitto operativo comparabile - fissato al 5% - con circa 12-18 mesi di anticipo. \"Tuttavia, l'ambiente operativo continua a essere incerto, poiché il prezzo del carburante è ancora elevato e la fine della chiusura dello spazio aereo russo non è ancora in vista\". Possibili ostacoli restano anche quelli rappresentati dall'aumento dei tassi di interesse e dall'inflazione.","post_title":"Finnair rivede al rialzo le stime di utile 2023 grazie al boom della domanda di viaggio","post_date":"2023-06-14T09:15:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686734142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Tornabuoni di Firenze[/caption]\r

\r

Sono l'hotel Roma di Ortigia, a Siracusa, Palazzo Sant'Anna nel cuore di Lecce, il Cala Cuncheddi di Olbia, il Cervino tra le Alpi e il Tornabuoni di Firenze le ultime cinque new entry firmate VRetreats, che nel giro di poche settimane ha più che raddoppiato il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive per un totale di 570 camere. E altre tre sarebbero già in pipeline con apertura prevista entro la fine dell'anno, ha rivelato in occasione della presentazione alla stampa di Firenze, il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio.\r

\r

Ma quali sono nel dettaglio le novità? L’hotel Roma è uno storico albergo di Ortigia, ricavato da un antico palazzo di fine ‘800 e realizzato con la stessa pietra calcarea dei templi greci. Custodisce cortili interni e un giardino pensile ed è adiacente al Duomo. Dispone di un totale di 40 camere e suite, ristorante e bar. Al momento è allo studio un progetto di ristrutturazione degli ambienti comuni e delle camere.\r

\r

Sempre nel Sud Italia Palazzo Sant’Anna a Lecce è stato concepito come un piccolo albergo diffuso con corti, giardini e terrazze panoramiche. Dispone di 16 camere e suite, frutto della profonda ristrutturazione dei tre blocchi originari, due del ‘700 e uno del ‘300. I lavori hanno mantenuto la conformazione e la pietra leccese dell’antico convento, inserendo però elementi di estetica contemporanea, mobili di antiquariato e oggetti di design, oltre a tecniche bioenergetiche per migliorarne le performance e rendere l’ambiente sano e confortevole.\r

\r

Nella Sardegna nordorientale, si trova il Cala Cuncheddi: un resort da 85 camere e suite in stile contemporaneo a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata, su cui domina una piscina a sfioro. Si trova in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto e offre esperienze gourmet e wine tasting nelle sue sei aree f&b, tra cui il ristorante Zinnibiri che propone piatti a chilometri zero. La struttura dispone pure di una beauty spa con gazebo esterno vista mare e di uno spazio fitness.\r

\r

Il VRetreats Cervino ha un ruolo centrale nel posizionamento del brand, finora orientato a city hotel e resort di lusso sul mare. Questo 5 stelle si trova, infatti, sul confine italosvizzero nel cuore delle Alpi; è stato inaugurato a ottobre 2021, dopo una profonda ristrutturazione che ha trasformato una vecchia autorimessa in disuso in una proprietà di design, integrata con il territorio: il progetto si è servito di elementi naturali come legno e vetro per favorire l’integrazione con il contesto e rendere la struttura ecocompatibile, grazie anche a impianti innovativi. Dispone di 70 camere e suite, nonché di un ristorante di cucina tipica valdostana rivisitata in chiave innovativa e di un paio di bar. Un'area polifunzionale è in grado di ospitare eventi e banchetti per un massimo di 300 persone. A completare l'offerta, la Wellness by Adara spa di 615 metri quadrati, che include due piscine panoramiche, di cui una con idromassaggio, soft sauna e sauna finlandese, cascata di ghiaccio, bagno turco, palestra, area relax con tisaneria, camera del sale e diverse cabine per trattamenti e massaggi per la cura del viso e del corpo.\r

\r

Chiude la panoramica, l’acquisizione più recente: il Tornabuoni di Firenze, tra gli edifici più storici e simbolo di pregio e fascino sin dal XIII secolo, quando la famiglia Bombeni lo fece realizzare, poi passato agli inglesi Minerbetti, discendenti dei Becket. Oggi lo stile rievoca il Rinascimento, con 62 camere e suite dai colori forti e dai tessuti importanti, dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto: Henry James, la famiglia Agnelli, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Possiede una terrazza da cui ammirare la città, si trova nella via della moda ed è a pochi passi da ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza della Repubblica e dalla cattedrale Santa Maria del Fiore. L'offerta f&b si declina in due ristoranti, uno di cucina eclettica italiana, l'altro con piatti internazionali, nonché in un caffè e in una cantina al piano meno uno. Quattro infine gli spazi per piccoli meeting: oltre alla stessa cantina, è presente una sala riunioni da 14 posti a sedere, nonché un altro ambiente e un teatro capaci di ospitare 25 persone ciascuno.\r

\r

\r

\r

","post_title":"I dettagli dei cinque nuovi VRetreats a Siracusa, Lecce, Olbia, Cervinia e Firenze","post_date":"2023-06-13T13:37:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686663462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Arabia pensa in grande e punta a raddoppiare l'attuale capacità della flotta entro i prossimi 12 mesi, con l'obiettivo di sostenere il mercato del turismo leisure e business di Abu Dhabi.\r

\r

\"Il turismo è uno dei pilastri fondamentali dell'economia degli Emirati Arabi Uniti - ha dichiarato il ceo del gruppo Air Arabia, Adel Al Ali alla Emirates News Agency -. Abu Dhabi è un Emirato con una solida attrattiva di destinazione e la nostra flotta potenziata continuerà a sostenere l'attuale flusso di turisti, in linea con la visione a lungo termine dell'Emirato di far crescere il numero di visitatori regionali e globali.\"\r

\r

\"Nel 2022, un record di 15,9 milioni di ospiti ha viaggiato attraverso Abu Dhabi, quasi triplicando il numero di visitatori del 2021, pari a 5,26 milioni. Air Arabia Abu Dhabi, che integra i servizi di Etihad Airways dalla capitale degli Emirati Arabi, sta contribuendo a questa notevole crescita, soddisfacendo il crescente segmento di mercato dei viaggi low cost nella regione\".\r

\r

\" Il raddoppio della flotta sarà fondamentale per soddisfare la crescente domanda di viaggi low-cost da parte dei passeggeri, mentre la città registra una nuova ondata di crescita del turismo, guidata dalla Strategia Turistica 2030 di Abu Dhabi, che mira ad attrarre 23 milioni di turisti all'anno entro il 2030\".\r

\r

Condividendo le sue aspettative per il settore dei viaggi e dell'aviazione a livello regionale e globale, Al Ali ha osservato che \"nonostante le continue sfide economiche e le preoccupazioni geopolitiche, il 2023 continua a essere un anno straordinario per l'industria aerea. Ha segnato il ritorno dell'industria aeronautica globale a una situazione di quasi normalità, con l'allentamento delle restrizioni ai viaggi e la conseguente forte domanda di viaggi aerei da parte dei passeggeri\".","post_title":"Air Arabia punta a raddoppiare la capacità della flotta nei prossimi 12 mesi","post_date":"2023-06-12T09:39:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686562779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decisa accelerata nello sviluppo di VRetreats, che annuncia l'arrivo di cinque new entry pressoché in contemporanea a Firenze, Siracusa (Ortigia), Lecce, Olbia e Cervinia, con altri tre in previsione entro la fine dell'anno. Fondato nel 2021, il brand lusso dell'hotellerie griffato Alpitour fa un importante salto in avanti nei suoi progetti di espansione, passando da quattro a nove strutture in poche settimane, per un totale di 570 camere. Il tutto grazie a un investimento di più di 24 milioni di euro. \"E l'idea è quella di crescere ancora, con tre nuovi arrivi in previsione entro la fine dell'anno (Milano, Puglia, la zona dei laghi e la costiera amalfitana tra le aree di maggiore interesse; strutture sotto le 100 camere gli obiettivi, ndr)\", racconta il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, in occasione della presentazione ufficiale della new entry fiorentina Tornabuoni: di proprietà di Hines e precedentemente a gestione Ag Hotels, la struttura si fregia pure del soft brand The Unbound Collection (gruppo Hyatt), destinato a rimanere anche con l'insegna VRetreats. \"D'altronde non possiamo ignorare la forza dei programmi fedeltà dei grandi gruppi e network alberghieri internazionali, come dimostrano anche le affiliazioni di una delle nostre due proprietà di Tormina ai Leading Hotels of the World e di quella di Venezia a Small Luxury Hotels of the World\".\r

\r

In un contesto in cui il segmento del lusso gode di ottima salute, come testimoniano tutti i numeri del 2022 praticamente in ogni angolo d'Italia, pure il brand lusso di Alpitour snocciola performance di tutto rispetto: \"L'anno scorso abbiamo chiuso a quota 33 milioni di fatturato - aggiunge Burgio -. Grazie anche ai nuovi arrivi, per il 2023 miriamo a superare i 57 milioni, con margini operativi lordi per oltre 20 milioni\". Il marchio, che presto potrebbe chiamarsi VR, \"per questioni di semplicità\", ha una netta vocazione internazionale, tanto che l'80%-85% degli ospiti proviene da oltre confine. Ma soprattutto l'idea del gruppo è quella di sfruttare appieno le sinergie con le altre realtà della compagnia, a partire dalla linea aerea Neos e dalle attività di tour operating: \"Il modo classico di fare hotellerie è ormai qualcosa che appartiene al passato\", è la convinzione di Burgio. Oggi occorre un approccio nuovo al business dell'ospitalità. \"E noi ci stiamo provando, portando il dna del tour operator all'interno della nostra divisione hospitality, in modo non solo da ottimizzare i conti economici ma anche le informazioni degli ospiti lato crm\".\r

\r

D'altronde l'a.d. e presidente del gruppo l'aveva già ribadito in altre occasioni: l'attività legata all'ospitalità serve a dare solidità al gruppo, proprio perché in grado di garantire marginalità nettamente più elevate rispetto a quelle delle altre divisioni della compagnia, in particolare di quella del tour operating che normalmente si attesta poco sopra al 2%. Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale, \"ma questo è un problema che accomuna l'intero settore, in tutto il globo\", per arrivare sino all'aumento dei tassi di interesse: \"In effetti, prima del recente picco d'inflazione lo yield medio atteso dagli investitori partner in Italia si aggirava attorno al 5% - 5,5%, con qualche fisiologica oscillazione in alto e in basso a seconda della destinazione e dello stato dell'immobile - conclude ancora Burgio -. Oggi le richieste sono aumentate, perché l'aumento dei tassi d'interesse ha delle ovvie ripercussioni su operazioni immobiliari che mediamente si portano avanti con un 30%-40% di equity. Allo stesso tempo, però, va detto che nel segmento lusso le tariffe sono quasi raddoppiate rispetto all'epoca pre-Covid. Con questo non voglio dire che le vendite stiano compensando del tutto gli aumenti dei livelli di yield attesi, però stiamo sicuramente vivendo una fase di assestamento interessante. Senza dimenticare che forse nel prossimo futuro potranno nascere nuove opportunità, se chi magari si è esposto con leve di finanziamento dell'80% dovesse finire in default\".","post_title":"Boom di new entry VRetreats. Burgio: portiamo il dna del to nell'hotellerie","post_date":"2023-06-09T12:26:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686313584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molteplici i dati che emergono dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi relativamente alle scelte degli italiani per le vacanze estive, una fotografia significativa per i comportamenti e non solo per i numeri.\r

\r

La maggior parte degli indicatori sono positivi, considerando che l’estate è solo all’inizio. Le prenotazioni registrate al 31 maggio dagli associati Astoi parlano di un incremento dei ricavi dell’11% rispetto alla rilevazione alla stessa data della stagione estiva 2019 a fronte di un calo del 4% dei passeggeri. La distonia del dato va letta nel quadro dell’aumento dei costi medi generato dall’inflazione.\r

Fuori dal pericolo\r

Commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi: “Questa è la prima estate che ci certifica ufficialmente fuori dal periodo pandemico; è indubbio l’impatto dell’inflazione ma i clienti non rinunciano ai viaggi, divenuti un bene incomprimibile. Il nostro Osservatorio rileva dati nettamente positivi, in crescita rispetto alla stagione 2019. La propensione a viaggiare si esprime nelle forme più variegate e si assiste ad una maggior magnitudo del Turismo Organizzato verso i consumatori più inclini al “fai da te”, specialmente nei mesi di “spalla” dell’alta stagione. \r

\r

Certamente ci sono ancora alcuni italiani che stanno attendendo a prenotare le proprie vacanze, quelli più attenti al prezzo e che cercano, in cambio di una propria flessibilità nella scelta della destinazione o del periodo di vacanza, di orientarsi verso le migliori opportunità che talvolta si aprono sotto data, sebbene ciò avvenga più difficilmente in alta stagione.\r

\r

Tuttavia, per quanto riguarda il turismo organizzato e l’Osservatorio Astoi i nostri dati ratificano che ben oltre il 75% dei nostri obiettivi di budget e delle nostre capacità aeree ed alberghiere sono già sature. Questo perché il nostro segmento di offerta s rivolge meno a chi ricerca solo il prezzo più basso e più a chi considera la vacanza un bene primario da scegliere per tempo e da consegnare in mani più sicure, appunto quelle dei tour operator”. \r

\r

Per quanto riguarda le destinazioni preferite dagli italiani, la crescita più alta, in termini di ricavi, è rappresentata dall’Egitto che registra un + 46% sul 2019, mentre la Tunisia ha triplicato i volumi rispetto all’ultimo anno pre-pandemico.\r

Bene l'Italia\r

Anche l’Italia si riconferma come meta prediletta dagli italiani e registra un incremento superiore al 6% rispetto all’estate 2019; da sottolineare che non si tratta del solo prodotto club e villaggi a crescere ma anche del cosiddetto “prodotto generalista”, che comprende alberghi, residence e aparthotel; questa inversione di tendenza è da leggere come una maggior propensione dei consumatori, che prima della pandemia prenotavano direttamente ”disintermediando”, ad affidarsi al Turismo Organizzato. Le regioni protagoniste dell’estate con i Tour Operator sono Sardegna, Sicilia e Puglia.\r

\r

Per l’Europa mediterranea Spagna e Grecia si riconfermano, mentre per i soggiorni mare nei Caraibi tiene la Repubblica Dominicana, mentre Cuba e le altre destinazioni caraibiche registrano una significativa flessione; va a gonfie vele l’East Africa rappresentato da Kenya, Zanzibar e Madagascar. La meta più brillante dell’Oriente è il Giappone mentre nel sud-est asiatico svetta l’Indonesia trainata da Bali. L’Africa Australe è scelta per viaggi naturalistici, principalmente Sudafrica, Namibia e Botswana.\r

\r

Molto positivi i dati del settore crocieristico, con ottimi livelli di occupazione e aumentata soddisfazione da parte della clientela, relativamente a servizio, esperienza e food & beverage; mete preferite per la vacanza in navigazione in estate sono il Mediterraneo e l’Europa.\r

Cresce la durata\r

La durata dei soggiorni che si potrebbe definire “mainstream” si aggira attorno ai 7,9 giorni, in leggera crescita sul 2019, mentre quelli “tailor made” scendono a 12,6 giorni rispetto ai 13,4 del 2019. Il numero medio di passeggeri per pratica è di 2,8 indicatore dell’interesse delle famiglie a prenotare attraverso il sistema del Turismo Organizzato.\r

\r

Le tipologie di viaggio sono estremamente eterogenee per durata, destinazioni e modalità di fruizione dei servizi. Dalla vacanza balneare stanziale ai tour di gruppo, dagli short break ai Fly & Drive, ogni logica di viaggio ha visto una ripresa delle vendite.\r

\r

Si evidenzia la tendenza a prenotare viaggi e vacanze con partenze nei mesi di “spalla” dell’alta stagione: +15,6% in maggio, +15,8% in settembre con ottime vendite anche in ottobre, dato molto positivo in quanto indica nettamente un allungamento della stagione estiva. La durata dei soggiorni in questi mesi è mediamente più bassa rispetto a quelli di alta stagione mentre il numero medio di passeggeri per pratica è invece analogo.\r

\r

Per quanto attiene alla prenotazione anticipata, la maggior parte avviene tra 45 e 60 giorni prima della partenza, anche se un dato completo lo si potrà avere soltanto nei prossimi mesi. Non è pertinente un paragone con l’estate 2022 visto il ritardo con il quale sono partite le prenotazioni per effetto delle restrizioni sanitarie.\r

Viaggi studi\r

Una sezione separata si apre sui Viaggi studio, che tornano protagonisti con un incremento dei ricavi di circa il 12% dopo un triennio di impasse dovuto alla pandemia. I viaggi studio di gruppo privati rappresentano circa il 65% dei volumi. Questo specifico segmento registra un +25% rispetto al 2019, mentre quelli individuali sono in sostanziale parità. La durata media è di 15 giorni, con destinazioni di lingua anglofona che prevalgono su quelle ispaniche. Alla luce dell’incremento dei rincari mondiali dovuti all’inflazione, si è assistito ad una confluenza maggiore verso destinazioni come Regno Unito, Irlanda e Spagna rispetto agli Stati Uniti. L’Italia è stata scelta per i piccoli di fascia 8-12 anni. Complessivamente, a fronte del boom delle richieste e della scarsità di disponibilità, ci si è avvicinati al sold-out già da marzo. \r

\r

L’incremento del costo dei voli ha generato alcune distorsioni sul prezzo finale dei pacchetti turistici. Nel trasporto aereo sono aumentati non solo i costi del carburante e delle materie prime ma anche i costi operativi come diritti di traffico e di sorvolo, di catering e di manutenzione.\r

\r

Tuttavia, il valore del turismo organizzato non viene leso dall’aumento dei costi perché la maggior parte dei consumatori propende verso maggiori tutele e non aspetta le offerte last minute. I to sono stati messi decisamente alla prova nel corso degli ultimi anni, ma hanno gestito la selezione di vettori e corrispondenti, cancellazioni e riprotezioni, overbooking e imprevisti di ogni tipo; il mercato e i consumatori non hanno potuto non riconoscere questo valore.\r

Assicurazioni\r

Connesso all’imprevedibilità degli eventi, il ricorso ad assicurazioni facoltative integrative continua ad essere molto elevato; tre pratiche su quattro le comprendono. Le persone aumentano i massimali, soprattutto si proteggono se il viaggio è verso Paesi nei quali le cure sanitarie sono molto costose, come Stati Uniti ed Egitto, ad esempio, ma crescono anche assicurazioni particolari come le polizze per gli animali da portare in viaggio. I Tour Operator stanno adattando premi e coperture in funzione delle situazioni contingenti, con attenzione anche alle logiche di cancellazione che hanno subìto vari cambiamenti nel corso del triennio.\r

\r

Sempre nell’ottica di incontrare il più possibile i bisogni dei clienti, i to si evolvono; implementano App per favorire l’accesso ai reparti di customer care, sistemi di up-selling e cross-selling. Investono affinché la navigabilità sia responsive con contenuti fruibili dai vari device, secondo logiche di multicanalità e omnicanalità. Migliorano gli strumenti di CRM e la comunicazione sulle reti social. Selezionano prodotti non solo per varietà e qualità ma valutando anche gli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale per intercettare clienti sempre più consapevoli.","post_title":"Astoi: estate 2023, aumentano i ricavi, diminuiscono i passeggeri","post_date":"2023-06-09T10:06:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686305186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nouvelair rilancia sull'Italia con l'apertura di una nuova rotta stagionale da Tunisia a Bologna, che si aggiungerà a quella per Milano Malpensa (che prenderà il via il prossimo 17 luglio).\r

\r

La Tunisi-Bologna sarà operativa dal 17 settembre al 29 ottobre 2023, con due frequenze alla settimana operate da Airbus A320 da 180 posti. Le partenze sono previste il mercoledì alle 8.00 (con arrivo alle 10.45) e la domenica alle 14.15 (con arrivo alle 17.00), con voli di ritorno in partenza dall'Italia il mercoledì alle 11.45 (con arrivo alle 12.25) e la domenica alle 18.00 (con arrivo alle 18.40, durata del volo 1h40).\r

\r

La compagnia aerea tunisina amplia il proprio network anche con una nuova rotta diretta a Francoforte dal 10 settembre al 30 ottobre: si tratta della terza rotta verso la capitale economica tedesca, dopo quelle da Djerba e Monastir. I voli sono previsti il mercoledì alle 12.30, il venerdì alle 11.45 e la domenica alle 15.00 (arrivi rispettivamente alle 16.05, alle 15.05 e alle 18.35), con voli di ritorno dalla Germania il mercoledì alle 16.55, il venerdì alle 16.10 e la domenica alle 19.25 (arrivi alle 18.25, alle 17.40 e alle 20.55, durata del volo 2,5 ore).","post_title":"Nouvelair raddoppia sull'Italia: decollerà a settembre il nuovo volo per Bologna","post_date":"2023-06-09T09:39:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686303566000]}]}}