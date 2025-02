San Marino International: una serata a Roma con lo human touch al centro San Marino International continua a spingere sull’incoming Italia, puntando sulla relazione personale con partner e agenzie di viaggio. In tale strategia si inserisce anche il recente evento romano organizzato sulla terrazza del ristorante Zuma a palazzo Fendi, in collaborazione con il to “cugino” Navitours, con il gruppo alberghiero Raeli e con la società It Sibylla. “Durante la serata non abbiamo parlato solo numeri, strategie e piattaforme digitali, ma soprattutto di umanità e del valore del contatto umano nel mondo iperconnesso di oggi”, spiega la ceo di San Marino International, Antonela Ljubetic. L’evento, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, imprenditori e visionari del turismo, “ha messo in luce come una guida illuminata d’impresa debba sì offrire nuove tecnologie ma al contempo non possa permettersi di perdere di vista l’elemento più prezioso: lo human touch. Perché, sebbene il digitale abbia rivoluzionato l’intero comparto, l’esperienza turistica resta profondamente radicata nel calore dell’accoglienza, nelle emozioni condivise e nelle relazioni autentiche”. Il messaggio emerso è chiaro: “Il turismo del futuro non può prescindere dalla tecnologia – aggiunge il ceo e fondatore di Sibylla, Matteo Pieri – ma il suo successo dipenderà sempre dalla capacità di far sentire ogni viaggiatore parte di un’esperienza unica e irripetibile”. Un visione condivisa anche da Norman Rossi e Mauro Messina di Navitours e Raeli Hotels. Condividi

