San Marino International: nel 2024 quadruplicato il fatturato 2022 Prosegue la crescita di San Marino International, tour operator dedicato ai viaggi di gruppo tailor made fondato da Norman Rossi del to Navitours specializzato sulla Grecia. “Siamo nati nel 2019 con l’obiettivo di offrire un prodotto dedicato all’Italia e a tutta l’Europa, con l’eccezione naturalmente del paese ellenico . Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, la nostra crescita è proceduta in maniera esponenziale, tanto che contiamo di chiudere il 2024 con un fatturato pari a quattro volte i livelli raggiunti due anni fa“, ha spiegato la ceo dell’operatore, Antonela Ljubetic, in occasione di un incontro milanese organizzato in collaborazione con il gruppo alberghiero Meininger. Particolarmente forte sono andate quest’anno tutte le principali capitali e città del Vecchio continente: Barcellona, Madrid, Praga e Berlino, ma anche Roma, Napoli, Firenze e poi l’intera Sicilia. La domanda, oltre che dall’Italia, arriva da Spagna, Francia e Stati Uniti, “da dove ci contattano per viaggi non solo per la nostra Penisola, ma pure per il resto d’Europa. La nostra forza sta nella capacità di offrire risposte immediate su disponibilità reali, dato che blocchiamo camere in vuoto pieno con un anno di anticipo“. Per il prossimo futuro il to intende spingere moltissimo sull’incoming verso l’Italia, “ma mi piacerebbe anche far crescere la Croazia, il mio paese di origine – ha concluso Antonela Ljubetic -. Proseguiremo inoltre con gli incontri dedicati alle agenzie e ai nostri partner. A cominciare da Roma dove abbiamo già in programma un evento importante per il prossimo gennaio. E poi non mancheremo di partecipare alla principali fiere internazionali, sempre con l’idea di promuovere il prodotto Italia”. Condividi

