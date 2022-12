Roberto Martinoli lascia la carica di ceo di Silversea. Al suo posto Barbara Muckermann Dal prossimo 1° di gennaio Roberto Martinoli non sarà più presidente e ceo di Silversea Cruise. Al suo posto è stata nominata Barbara Muckermann, già chief commercial officer della compagnia. Martinoli non lascerà però la società, assumendo il ruolo di senior advisor del presidente e ceo del gruppo Royal Caribbean, a cui il marchio Silversea appartiene. Sotto la guida del manager italiano, la flotta del brand di lusso Rcl è cresciuta fino a includere 11 navi. La prossima estate accoglierà inoltre la Silver Nova, prima unità da crociera luxury a essere dotata di cellule a combustibili, in grado di alimentare la nave in porto a zero emissioni. Nel 2024 sarà poi il momento della Ray, seconda unità della classe Nova. Martinoli ha anche portato all’acquisizione quest’anno della Silver Endeavour, che ora consente alla compagnia di raggiungere entrambe le regioni polari. A oggi le navi del Silversea viaggiano in oltre 900 differenti destinazioni distribuite in tutti e sette i continenti. Barbara Muckermann vanta un’esperienze ultra venticinquennale nel settore dei viaggi e dell’ospitalità, con un focus particolare sul segmento alto di gamma. E’ entrata una prima volta in Silversea nel 2001, per poi ricoprire diversi ruoli in altri brand lusso delle crociere tra il 2005 e il 2016. Sei anni fa è quindi ritornata in Silversea come chief commercial officer, con il compito di gestire non solo le vendite e il revenue management, ma anche le azioni di marketing, le guest relations, la comunicazione e le strategie di brand e prodotto.

\r

“I podcast muovono curiosità e voglia di approfondimento, narrando di emozioni, incontri con la natura, la storia e l’arte e soprattutto con le persone, da conoscere e rispettare - spiega l'amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino -. I podcast sono uno strumento di comunicazione innovativo che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese ed era quindi doveroso per la nostra azienda stare al passo con i tempi, rispondendo alle modalità di fruizione di contenuti richieste dal pubblico. In realtà il racconto è una modalità molto antica per descrivere un viaggio e lascia un margine di immaginazione molto ampio, da riempire con ricordi, sensazioni suggestioni diverse da utente a utente. Ed è nell’immaginazione guidata da parole, suoni e musiche che si può ritrovare il piacere più autentico, preludio di un viaggio meraviglioso”. Ogni mese la libreria di Frammenti di Viaggio si arricchirà di nuove puntate con ricordi da ogni parte del globo.","post_title":"Kel 12 mette Frammenti di Viaggio online, grazie ai podcast narrati da Fausta Filbier","post_date":"2022-12-13T11:20:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670930445000]}]}}