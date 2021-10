Riparte il lungo raggio di Enjoy Destinations

Partenza di slancio per il lungo raggio di Enjoy Destinations, che accoglie con favore l’istituzione dei primi corridoi ‘Covid-Free’ e annuncia a TTG Travel Experience una serie di novità frutto di due anni di intenso lavoro di ricerca e sviluppo.

“Mentre tutti si concentravano sull’Italia – dichiara Manuela Altinier, Head of Tour Operator Enjoy Destinations – noi abbiamo continuato a credere nel lungo raggio, approfittando di questa pausa forzata per studiare, e presentarci oggi alle agenzie con tante soluzioni di viaggio diversificate, che hanno in comune la sicurezza e il più rigoroso rispetto dei protocolli previsti dalla normativa. Le destinazioni aperte sono poche, quindi la sfida per noi è duplice: da un lato bisogna essere competitivi sui pacchetti classici, che devono essere presidiati per garantire un’offerta concorrenziale rispetto ai big player, dall’altro è necessario essere creativi per intercettare i repeaters e chi avrebbe preferito viaggiare verso altre mete”.

Oceano Indiano tra best sellers, avventura e benessere termale

La programmazione su Maldive, Mauritius e Seychelles si muove in quest’ottica, a cominciare dalla contrattualizzazione diretta di molte catene particolarmente apprezzate e richieste dal mercato italiano, come Lux Hotels & Resorts e The Residence per garantire le migliori condizioni possibili in termini di prezzi, servizio e assistenza in loco, fattore fondamentale nella ripresa dei viaggi dopo la pandemia.

Si prosegue con tante new-entry pensate per sorprendere i viaggiatori e rovesciare storici e consolidati cliché. È il caso dell’Hard Rock Resort delle Maldive, collegato attraverso un pontile di 450 metri al Crossroads Maldives, un’isola dedicata all’intrattenimento con negozi, caffè, bar e ristoranti di fama internazionale, un centro culturale e un porto turistico per yacht di lusso. Una realtà unica, ideale per giovani e famiglie, disponibile ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Anche a Mauritius e alle Seychelles ai classici si affiancano attività insolite, per personalizzare la vacanza all’insegna di divertimento e adrenalina, in perfetto stile Enjoy Destinations: tra le più curiose, la possibilità di solcare il mare in Sea-kart, veicolo di nuova generazione che combina la velocità della moto d’acqua con la stabilità e il comfort del gommone.

Spazio infine ad una nuova idea di wellness, approfittando delle ancora poco note proprietà delle terme delle Seychelles, con possibilità di scegliere tra le blasonate SPA dei resort e i centri termali di montagna che propongono trattamenti eseguiti con prodotti di origine naturale, ricavati dalle foreste vergini locali.

Caraibi e Nord America

Sull’area Caraibi, Enjoy Destinations riparte in primo luogo da Aruba, dove è appena stata rinnovata la storica partnership con il Bucuti & Tara Beach Resort, hotel tra i più conosciuti dell’isola, non solo per la qualità della struttura e il livello di servizio, ma anche per la l’approccio “green” che gli è valso numerosi premi legati alla sostenibilità. Per il 2022, inoltre, sono in programma importanti operazioni su Barbados, proposta sfruttando i collegamenti stagionali di KLM e Lufthansa, sia come destinazione mare singola, sia in combinato con Stati Uniti e Canada.

E proprio il Nord America rappresenta un altro tassello fondamentale della programmazione, che si snoda tra itinerari in gruppo e self drive, dedicando un focus particolare alla riscoperta della natura: osservazione delle stelle e dell’Aurora Boreale nei Parchi Nazionali del Canada, avvistamento di orsi bianchi, grizzlies, foche e cetacei, escursioni outdoor nella neve, comprese ciaspolate ed heliski, itinerari cicloturistici e sistemazione in alloggi particolari, come i fari del New England, i vagoni di treni storici riconvertiti in hotel, le tipiche tende dei Nativi e i glamping nei Parchi Nazionali.

Roberto Maccatrozzo, Product Manager Enjoy Destinations, spiega: “Sugli Stati Uniti stiamo facendo un grosso lavoro per proporre idee di viaggio nuove anche a chi ha già visitato la destinazione, come gli itinerari dedicati alla musica in Tennessee e i circuiti nel Great American West, utilizzando come hub di ingresso le città di Denver e Minneapolis. Non rinunciamo comunque a personalizzare anche i city-break tradizionali come New York, Washington DC e San Francisco, dove offriamo il noleggio gratuito di una bicicletta per un’intera giornata! Abbiamo accesso diretto alla biglietteria dei New York Yankees e degli Orlando Magic e proponiamo il nostro consueto programma di eventi speciali come il Circuito Nascar, la Breeders Cup, la MotoGP e il Gran Premio di Formula 1”.