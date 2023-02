Ricavi in crescita del 10% per il to Volonline: ora barra sulla digitalizzazione dei processi Dopo gli exploit di Teorema e Volonclick, le performance di Volonline, l’operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio appartenente al gruppo omonimo che include anche i due brand precedenti, appaiono quasi sottotono. Ma in un 2022 ancora caratterizzato dagli strascichi pandemici e dall’apertura parziale di alcune frontiere (l’Oriente in primis), la crescita del 10% dei ricavi a bilancio è senz’altro da leggere in senso molto positivo. E ora si punta a una progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali. “Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato. Siamo passati al 50% nel 2022. L’obiettivo per il 2023 è il 75% – commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline -. Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato: rapidità nella risposta ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made”. In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato tutto l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita soprattutto dalla riapertura del Giappone. Penalizzata dall’assenza dell’Oriente anche l’Oceania, che ha comunque tenuto registrando risultati interessanti. Le altre macro-aree, quali Africa, oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019. “Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane”, rivela Deli. A tal fine sono state rafforzate e ampliate le proposte sulle mete africane più richieste, quali Sud Africa, Kenya e Tanzania, nonché sviluppate ulteriormente ìdestinazioni più di nicchia come Namibia, Botswana e Zimbabwe. Una sfida importante sarà poi sugli Stati Uniti, da sempre una delle mete più apprezzate di Volonline, che nel 2022 è stata indubbiamente penalizzata dal costo dei voli. “Riteniamo che la nostra ottima collaborazione con le compagnie aeree che volano negli States possa rappresentare sostanzialmente un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente la nostra offerta con contenuti dedicati soprattutto al mercato repeater, con l’obiettivo che possa risultare vincente sul lungo periodo” aggiunge sempre Deli. La biglietteria aerea cresce del 30% Discorso a parte merita infine la business unit della biglietteria: un asset strategico importantissimo per il gruppo Volonline: “La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner molto interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto al leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze”, sottolinea il ceo della compagnia. Per questioni legate a redditività ed equilibrio finanziario del gruppo, il 2022 è stato più timido per il primo e secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre, una volta consolidati i risultati dell’estate, le vendite sono ripartite alla massima velocità, raddoppiando sostanzialmente i risultati rispetto allo stesso periodo del 2019. “Tutto questo ci ha permesso di chiudere il 2022 con una crescita del +30% sulla biglietteria”. Anche per il ticketing il gruppo ha quindi intenzione di accelerare processi di digitalizzazione: “Nel 2019 era il 7%, nel 2022 il 30%, mentre il 2023 ha come obiettivo il 50% – conclude Deli -. Nel solo mese di gennaio abbiamo inserito tra i nostri clienti delle realtà molto importanti, che dovrebbero permetterci di crescere del 20% rispetto al 2022 soltanto in questi primi mesi”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429044" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] Dopo gli exploit di Teorema e Volonclick, le performance di Volonline, l'operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio appartenente al gruppo omonimo che include anche i due brand precedenti, appaiono quasi sottotono. Ma in un 2022 ancora caratterizzato dagli strascichi pandemici e dall'apertura parziale di alcune frontiere (l'Oriente in primis), la crescita del 10% dei ricavi a bilancio è senz'altro da leggere in senso molto positivo. E ora si punta a una progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali. “Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato. Siamo passati al 50% nel 2022. L’obiettivo per il 2023 è il 75% - commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline -. Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato: rapidità nella risposta ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made”. In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato tutto l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita soprattutto dalla riapertura del Giappone. Penalizzata dall’assenza dell’Oriente anche l’Oceania, che ha comunque tenuto registrando risultati interessanti. Le altre macro-aree, quali Africa, oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019. "Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane”, rivela Deli. A tal fine sono state rafforzate e ampliate le proposte sulle mete africane più richieste, quali Sud Africa, Kenya e Tanzania, nonché sviluppate ulteriormente ìdestinazioni più di nicchia come Namibia, Botswana e Zimbabwe. Una sfida importante sarà poi sugli Stati Uniti, da sempre una delle mete più apprezzate di Volonline, che nel 2022 è stata indubbiamente penalizzata dal costo dei voli. “Riteniamo che la nostra ottima collaborazione con le compagnie aeree che volano negli States possa rappresentare sostanzialmente un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente la nostra offerta con contenuti dedicati soprattutto al mercato repeater, con l’obiettivo che possa risultare vincente sul lungo periodo” aggiunge sempre Deli. La biglietteria aerea cresce del 30% Discorso a parte merita infine la business unit della biglietteria: un asset strategico importantissimo per il gruppo Volonline: “La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner molto interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto al leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze", sottolinea il ceo della compagnia. Per questioni legate a redditività ed equilibrio finanziario del gruppo, il 2022 è stato più timido per il primo e secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre, una volta consolidati i risultati dell’estate, le vendite sono ripartite alla massima velocità, raddoppiando sostanzialmente i risultati rispetto allo stesso periodo del 2019. "Tutto questo ci ha permesso di chiudere il 2022 con una crescita del +30% sulla biglietteria”. Anche per il ticketing il gruppo ha quindi intenzione di accelerare processi di digitalizzazione: “Nel 2019 era il 7%, nel 2022 il 30%, mentre il 2023 ha come obiettivo il 50% - conclude Deli -. Nel solo mese di gennaio abbiamo inserito tra i nostri clienti delle realtà molto importanti, che dovrebbero permetterci di crescere del 20% rispetto al 2022 soltanto in questi primi mesi”. [post_title] => Ricavi in crescita del 10% per il to Volonline: ora barra sulla digitalizzazione dei processi [post_date] => 2023-02-09T11:44:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675943076000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439043" align="alignleft" width="300"] Annalisa Cianfanelli[/caption] Novità in casa World Explorer che rafforza il proprio team sales, affiancando a Maurizio Li Cauli, da sette anni promotore commerciale World Explorer per Liguria, Piemonte, e Valle d’Aosta, ben tre new entry: Annalisa Cianfanelli, che conserva anche il suo fresco ruolo in Albatravel per il Lazio, si occuperà della stessa regione Lazio, nonché di Umbria e Abruzzo per il to milanese; Gianni Gavarini sarà invece responsabile di Emilia-Romagna e Toscana, mentre Stefano Galimberti presiederà alle vendite in Lombardia. “Ci affidiamo a tre professionisti di grande esperienza e reputazione nel settore, che porteranno al brand nuovi mercati e nuove possibilità di espansione in Italia – sottolinea Alessandro Simonetti, presidente del gruppo World Explorer -. Per noi è di fondamentale importanza che la nostra proposta, sempre più ricca e variegata, possa godere di una vetrina sotto gli occhi di ogni città d’Italia. Per questo siamo sempre pronti a investire in nuove risorse di talento ed esperienza, che sappiano raccontare al meglio il nostro lavoro alle agenzie, fornendo supporto e assistenza ove necessario. Ci aiuteranno a portare sempre più italiani alla scoperta del mondo”. Se dal lato commerciale si investe in nuove risorse, le novità non mancano però nemmeno dal punto di vista della programmazione: destinazioni storiche African Explorer come Tanzania, Namibia, Kenya e Sudafrica godranno nel 2023 di una nuova luce con nuovi tour aggiornati: Tanzania Best – dai parchi del nord al Selous, Sudafrica Smart e Namibia Explorer sono solo alcune delle novità già presenti sul sito africanexplorer.com, dove c’è sempre più scelta per esplorare il continente. “Abbiamo chiuso molto bene il 2022, con un boom di prenotazioni anticipate per l’Africa e in generale per il long haul - conclude Simonetti -. Gli italiani hanno finalmente la possibilità di tornare in questo continente e l’entusiasmo è palpabile. C’è chi ha dovuto rimandare troppo a lungo il proprio viaggio dei sogni, ma c’è anche chi, pur essendoci già stato, non vede l’ora di tornare. L’obiettivo è intercettare proprio la voglia d’Africa di tutti, con una proposta eterogenea e ampia, che permetta a ognuno di trovare la propria Africa”. [gallery ids="439044,439045,439046"] [post_title] => Annalisa Cianfanelli, Gianni Gavarini e Stefano Galimberti nuovi sales di World Explorer [post_date] => 2023-02-09T11:15:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675941352000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flybe non vuole gettare la spugna: gli amministratori della compagnia aerea ormai al collasso, hanno fatto richiesta alla Civil Aviation Authority (Caa) per una licenza operativa temporanea. Una mossa che consentirebbe agli amministratori di Interpath di avviare il processo di ristrutturazione del vettore regionale, anche se inizialmente i voli non riprenderanno. È la prima volta che la Caa riceve una richiesta di licenza temporanea da una compagnia aerea fallita. L'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito non ha ancora preso una decisione in merito alla concessione della licenza temporanea e "la licenza di Flybe rimane attualmente sospesa in conformità agli impegni assunti dagli amministratori". La compagnia è fallita per la seconda volta in tre anni il 28 gennaio scorso, confermando il licenziamento di 277 dei 321 dipendenti. [post_title] => Flybe non molla e fa richiesta alla Caa per ottenere una licenza operativa temporanea [post_date] => 2023-02-08T14:03:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675865037000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398888" align="alignleft" width="300"] Jason Liberty[/caption] Ancora non ci siamo, ma il ritorno ai profitti per le compagnie di crociere è davvero vicino, con il 2023 che segnerà con ogni probabilità la ripresa completa del settore. Il gruppo Royal Caribbean è stato l'unico a oggi ad aver chiuso in positivo almeno un trimestre nell'era post-Covid, il terzo, con margini netti per 33 milioni di dollari, ndr. Ciononostante il suo bilancio 2022 è rimasto ancora in perdita per 2,2 miliardi di dollari (contro i -5,3 milioni dell'anno precedente). Le perdite rettificate sono state invece di 1,9 miliardi (-4,8 miliardi nel 2021). Allo stesso tempo è però tornato in territorio positivo il valore dei margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda) a quota 711,6 milioni, contro il rosso da 2,6 miliardi di due anni fa. "Il 2022 è stato un anno chiave per noi. Abbiamo infatti ripreso la piena operatività di tutte le nostre flotte, portando in crociera un totale di 6 milioni di passeggeri - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty -. Siamo inoltre riusciti a rivedere il segno più per quanto riguarda l'ebidta rettificato e in termini di flussi di cassa operativi. Il tutto grazie alla costante crescita dei ricavi e alle nostre strategie di controllo dei costi. Per il 2023 stiamo già registrando una stagione Wave da record, con prenotazioni che si avvicinano ai nostri livelli più alti di sempre. Tutto ciò, insieme all'ampliamento delle finestre di prenotazione, ci consente di essere molto ottimisti per l'anno corrente, con la prospettiva concreta di stabilire nuovi record di profitti e margini operativi lordi" [post_title] => Rcl chiude il 2022 ancora in rosso, ma migliorano tutti i principali indici di performance [post_date] => 2023-02-08T14:03:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675864986000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore. Quello con il Gruppo Bcc Iccrea, si legge in una nota, «è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e ad un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo BCC Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%». Grazie all’intesa, spiega la nota nel dettaglio, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti. Progetti d'innovazione Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita, manageriale e strutturale, del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Pnrr è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano. «Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea - ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende», ha concluso. [post_title] => Assoturismo-Banca Iccrea: un accordo per le linee di credito [post_date] => 2023-02-08T11:40:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675856438000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438935" align="alignleft" width="300"] Dora Paradies[/caption] La destination management company del gruppo Emirates, Arabian Adventures, accelera sull'Italia, nominando sua rappresentante per la Penisola la nuova market manager Dora Paradies. Con un background in destination marketing, comunicazione e mice, e con solide relazioni nel settore, oltre a una grande esperienza come rappresentante marketing e vendite per l'Italia nell'ambito di Expo 2020 Dubai, Dora opererà dalla sede di Milano e arricchirà l’azienda grazie alle sue expertise. Nel suo nuovo ruolo, Dora Paradies si concentrerà sullo sviluppo del business, impegnandosi a portare avanti partnership commerciali di lungo periodo nel nostro Paese e assistendo il team globale di Arabian Adventures nell'andare incontro alle tendenze italiane in rapida evoluzione, migliorando l'efficienza e offrendo ai clienti della Penisola i migliori servizi possibili per la categoria. “L'Italia da sempre rappresenta un importante mercato per Arabian Adventures e per gli Emirati Arabi Uniti - spiega Alaa AlKhatib, vice president of destination management di dnata Travel Group (Dubai national air transport association - gruppo Emirates) -. Con l'arrivo di Dora Paradies vogliamo essere ancora più vicini ai nostri partner, per coltivare relazioni, alcune delle quali durano da decenni, e costruire nuove connessioni in tutto il Paese”. L'Italia è considerato da sempre uno dei 20 principali mercati per i viaggi verso Dubai, come si evince, peraltro, anche nell'ultimo Rapporto sulle prestazioni del turismo di Dubai Tourism che analizza i mesi da gennaio a novembre 2022. Anche il numero di turisti dall'Italia continua a crescere per Arabian Adventures, che offre ai partner commerciali servizi di destinazione end-to-end per viaggi internazionali, ma anche safari nel deserto, tour della città ed esperienze negli Emirati Arabi Uniti, oltre a gestire l’organizzazione di crociere ed eventi. [post_title] => Dora Paradies nuova market manager Italia della dmc Arabian Adventures (Emirates group) [post_date] => 2023-02-08T11:27:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675855675000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438869 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_422484" align="alignleft" width="300"] Matteo Ciccalè[/caption] Da BeSafe Rate, la tariffa prepagata con assicurazione di viaggio inclusa, personalizzata in base alle esigenze delle strutture ricettive, a BeSafe Pay, il gateway di pagamento disegnato per il mondo dell’ospitalità con funzionalità create appositamente per il settore ricettivo, tra cui la riconciliazione automatizzata, l'integrazione con la tariffa assicurata, piani di rateizzazione e bonifici istantanei senza costi aggiuntivi. La formula di pagamento Buy Now Pay Later è ancora più semplice da far utilizzare al cliente finale se viene integrata nei sistemi di pagamento delle strutture ricettive. Con questo obiettivo preciso, Scalapay ha quindi interesse a siglare accordi con i fornitori di tecnologia per il mondo alberghiero e, la recente partnership siglata con BeSafe Group, è un ulteriore passo avanti in questa direzione. "La collaborazione con BeSafe Group per noi è un ulteriore importante tassello per la crescita nel settore hospitality - spiega il partnership director travel di Scalapay, Matteo Ciccalè -. Si tratta infatti di una realtà in grande crescita nel travel, che offre prodotti che vanno incontro alle esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, garantendo una procedura di pagamento semplice e veloce". "I nostri clienti potranno in questo modo accedere al servizio di rateizzazione di Scalapay direttamente dalla nostra dashboard - gli fa eco il ceo & co-founder BeSafe Group, Alessandro Bartolucci -. Il tutto senza rinunciare alle funzionalità che permettono di automatizzare i processi di pagamento e migliorare la gestione delle prenotazioni”. [post_title] => Scalapay: obiettivo hospitality. Siglata nuova partnership con BeSafe Group [post_date] => 2023-02-07T13:22:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675776166000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438830 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_422551" align="alignleft" width="300"] Luca Adami[/caption] Una crescita esponenziale, trainata soprattutto dai prodotti tour operating volo più hotel o circuito multi tappa, che hanno pesato per l'80% delle vendite. Volonclick chiude il 2022 con volumi cinque volte superiori a quelli del 2019, per un totale di 20 mila passeggeri. Nel 2019 i clienti della piattaforma b2b del gruppo Volonline erano stati 4.200 e avevano acquistato prevalentemente servizi singoli, come transfer, activity od hotel. “L’incremento esponenziale del 2022 si è registrato in termini di prenotazioni a partire da maggio, e di partenze a cominciare da luglio - racconta il founder & ceo di Volonline, Luigi Deli -. Questi risultati incredibili ci hanno spinto a migliorare ulteriormente il crm e pertanto il servizio assistenza. Le cifre degli ultimi mesi ci fanno infatti registrare al 20 gennaio 2023 in sostanza il doppio del partito di tutto il 2019. Il nostro obiettivo è raggiungere i 30 mila passeggeri entro la fine dell’anno: tuttavia non è facile fare previsioni perché per il 2022 ne avevamo ipotizzati 8 mila e invece abbiamo toccato la cifra record di 20 mila”. Per centrare tali obiettivi l'operatore milanese ha quindi creato un web service ad hoc. “La novità ci permetterà da un lato di completare l’offerta sulla piattaforma su aree e destinazioni molto richieste, dall’altro di integrare i contratti diretti con i nostri fornitori (sia i nuovi sia i migliori dmc che già operano con Volonline) - spiega il cto e cmo del gruppo, Luca Adami -. Entro il 2023 contiamo di arrivare a oltre 25 mila contratti. In sostanza, potremo garantire una proposta competitiva e integrata in una piattaforma informatizzata anche sul tailor made”. La piattaforma sarà usufruibile anche da agenzie e tour operator all’estero. “L’internazionalizzazione è uno dei nostri obiettivi del 2023 - aggiunge Deli -. La grande disponibilità e varietà di prodotto su Volonclick ci consente infatti di offrire anche alle agenzie di viaggi all’estero l’opportunità di costruire viaggi su misura, in un’ottica di economia di scala per l’azienda”. Per quanto riguarda infine le prenotazioni, si è registrato un cambiamento importante: “Oggi le agenzie di viaggi non prenotano soltanto corto e medio raggio con Volonclick, ma sempre più lungo raggio - conclude Adami -. Per esempio, New York, Dubai, Bangkok, Mauritius e Bayahibe in Repubblica Dominicana sono ormai da qualche mese tra le destinazioni più prenotate sulla piattaforma. I sistemi di dynamic packaging come quello proposto da Volonclick stanno sostituendo insomma di fatto ciò che dieci anni fa era il last minute in termini di offerta”. [post_title] => Volonclick prende quota: passeggeri quintuplicati rispetto al 2019 [post_date] => 2023-02-07T10:33:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675765998000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_414568" align="alignleft" width="300"] Elena Valdata[/caption] Nuovi viaggi in Egitto, Sud Sudan, Senegal, Tunisia, Turchia, Estonia e molto altro ancora, tra cui le new entry Idaho e Montana negli Stati Uniti e la prima volta in Asia, con proposte in in Uzbekistan e Thailandia. "E nei prossimi mesi amplieremo ulteriormente il catalogo, dando la precedenza a Sud-Est asiatico e subcontinente indiano", spiega la direttrice di Shiruq, Francesca Lorusso. Il to milanese si presenta alla Bit 2023 di Milano con un portfolio di oltre 70 proposte di viaggio, esattamente il doppio rispetto al catalogo dello scorso anno: "Abbiamo moltissime novità da comunicare, a livello di prodotto e a livello di marketing - aggiunge la gm e titolare Elena Valdata -. Sarà per noi un'edizione molto dinamica: a partire dal talk Mindfulness on the road di domenica 12 febbraio". Shiruq sarà infatti protagonista, con il mindfulness trainer (nonché musicista e cantautore) Jack Jaselli e con l'archeologo, product manager e tour leader Alessandro Fumagalli, del talk dedicato ai viaggi di Mindfulness in Estonia, isola di Andros (Grecia), Sudan, Algeria e Oman. L'incontro si terrà nella Mice Arena della Bit, al padiglione 4, domenica 12 febbraio alle ore 15. "Il 2023 dà inoltre il via a un brillante dialogo con VisitEstonia, che ci vedrà impegnati congiuntamente in più attività, al fine di promuovere la destinazione oltre i luoghi comuni - conclude il responsabile commerciale, Luca Argelà -. Anche la vincente sinergia, già avviata l’anno scorso, con VisitMalta ci vedrà co-protagonisti di molteplici azioni di promozione. Proseguono poi, e si moltiplicano, gli investimenti relativi alla nostra presenza commerciale su territorio nazionale; a poco a poco ci stiamo spingendo verso Centro e Sud Italia, con iniziative di formazione dedicate al trade". [post_title] => Shiruq raddoppia l'offerta: il nuovo catalogo a quota 70 proposte di viaggio [post_date] => 2023-02-07T09:45:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675763139000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ricavi in crescita del 10 per il to volonline ora barra sulla digitalizzazione dei processi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1334,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Dopo gli exploit di Teorema e Volonclick, le performance di Volonline, l'operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio appartenente al gruppo omonimo che include anche i due brand precedenti, appaiono quasi sottotono. Ma in un 2022 ancora caratterizzato dagli strascichi pandemici e dall'apertura parziale di alcune frontiere (l'Oriente in primis), la crescita del 10% dei ricavi a bilancio è senz'altro da leggere in senso molto positivo. E ora si punta a una progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali.\r

\r

“Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato. Siamo passati al 50% nel 2022. L’obiettivo per il 2023 è il 75% - commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline -. Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato: rapidità nella risposta ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made”.\r

\r

In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato tutto l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita soprattutto dalla riapertura del Giappone. Penalizzata dall’assenza dell’Oriente anche l’Oceania, che ha comunque tenuto registrando risultati interessanti. Le altre macro-aree, quali Africa, oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019.\r

\r

\"Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane”, rivela Deli. A tal fine sono state rafforzate e ampliate le proposte sulle mete africane più richieste, quali Sud Africa, Kenya e Tanzania, nonché sviluppate ulteriormente ìdestinazioni più di nicchia come Namibia, Botswana e Zimbabwe. Una sfida importante sarà poi sugli Stati Uniti, da sempre una delle mete più apprezzate di Volonline, che nel 2022 è stata indubbiamente penalizzata dal costo dei voli. “Riteniamo che la nostra ottima collaborazione con le compagnie aeree che volano negli States possa rappresentare sostanzialmente un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente la nostra offerta con contenuti dedicati soprattutto al mercato repeater, con l’obiettivo che possa risultare vincente sul lungo periodo” aggiunge sempre Deli.\r

\r

La biglietteria aerea cresce del 30%\r

\r

Discorso a parte merita infine la business unit della biglietteria: un asset strategico importantissimo per il gruppo Volonline: “La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner molto interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto al leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze\", sottolinea il ceo della compagnia.\r

\r

Per questioni legate a redditività ed equilibrio finanziario del gruppo, il 2022 è stato più timido per il primo e secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre, una volta consolidati i risultati dell’estate, le vendite sono ripartite alla massima velocità, raddoppiando sostanzialmente i risultati rispetto allo stesso periodo del 2019. \"Tutto questo ci ha permesso di chiudere il 2022 con una crescita del +30% sulla biglietteria”.\r

\r

Anche per il ticketing il gruppo ha quindi intenzione di accelerare processi di digitalizzazione: “Nel 2019 era il 7%, nel 2022 il 30%, mentre il 2023 ha come obiettivo il 50% - conclude Deli -. Nel solo mese di gennaio abbiamo inserito tra i nostri clienti delle realtà molto importanti, che dovrebbero permetterci di crescere del 20% rispetto al 2022 soltanto in questi primi mesi”.\r

\r

","post_title":"Ricavi in crescita del 10% per il to Volonline: ora barra sulla digitalizzazione dei processi","post_date":"2023-02-09T11:44:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675943076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Annalisa Cianfanelli[/caption]\r

\r

Novità in casa World Explorer che rafforza il proprio team sales, affiancando a Maurizio Li Cauli, da sette anni promotore commerciale World Explorer per Liguria, Piemonte, e Valle d’Aosta, ben tre new entry: Annalisa Cianfanelli, che conserva anche il suo fresco ruolo in Albatravel per il Lazio, si occuperà della stessa regione Lazio, nonché di Umbria e Abruzzo per il to milanese; Gianni Gavarini sarà invece responsabile di Emilia-Romagna e Toscana, mentre Stefano Galimberti presiederà alle vendite in Lombardia.\r

\r

“Ci affidiamo a tre professionisti di grande esperienza e reputazione nel settore, che porteranno al brand nuovi mercati e nuove possibilità di espansione in Italia – sottolinea Alessandro Simonetti, presidente del gruppo World Explorer -. Per noi è di fondamentale importanza che la nostra proposta, sempre più ricca e variegata, possa godere di una vetrina sotto gli occhi di ogni città d’Italia. Per questo siamo sempre pronti a investire in nuove risorse di talento ed esperienza, che sappiano raccontare al meglio il nostro lavoro alle agenzie, fornendo supporto e assistenza ove necessario. Ci aiuteranno a portare sempre più italiani alla scoperta del mondo”.\r

\r

Se dal lato commerciale si investe in nuove risorse, le novità non mancano però nemmeno dal punto di vista della programmazione: destinazioni storiche African Explorer come Tanzania, Namibia, Kenya e Sudafrica godranno nel 2023 di una nuova luce con nuovi tour aggiornati: Tanzania Best – dai parchi del nord al Selous, Sudafrica Smart e Namibia Explorer sono solo alcune delle novità già presenti sul sito africanexplorer.com, dove c’è sempre più scelta per esplorare il continente. “Abbiamo chiuso molto bene il 2022, con un boom di prenotazioni anticipate per l’Africa e in generale per il long haul - conclude Simonetti -. Gli italiani hanno finalmente la possibilità di tornare in questo continente e l’entusiasmo è palpabile. C’è chi ha dovuto rimandare troppo a lungo il proprio viaggio dei sogni, ma c’è anche chi, pur essendoci già stato, non vede l’ora di tornare. L’obiettivo è intercettare proprio la voglia d’Africa di tutti, con una proposta eterogenea e ampia, che permetta a ognuno di trovare la propria Africa”.\r

\r

[gallery ids=\"439044,439045,439046\"]","post_title":"Annalisa Cianfanelli, Gianni Gavarini e Stefano Galimberti nuovi sales di World Explorer","post_date":"2023-02-09T11:15:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675941352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flybe non vuole gettare la spugna: gli amministratori della compagnia aerea ormai al collasso, hanno fatto richiesta alla Civil Aviation Authority (Caa) per una licenza operativa temporanea. Una mossa che consentirebbe agli amministratori di Interpath di avviare il processo di ristrutturazione del vettore regionale, anche se inizialmente i voli non riprenderanno.\r

\r

È la prima volta che la Caa riceve una richiesta di licenza temporanea da una compagnia aerea fallita.\r

\r

L'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito non ha ancora preso una decisione in merito alla concessione della licenza temporanea e \"la licenza di Flybe rimane attualmente sospesa in conformità agli impegni assunti dagli amministratori\".\r

\r

La compagnia è fallita per la seconda volta in tre anni il 28 gennaio scorso, confermando il licenziamento di 277 dei 321 dipendenti.","post_title":"Flybe non molla e fa richiesta alla Caa per ottenere una licenza operativa temporanea","post_date":"2023-02-08T14:03:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675865037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398888\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jason Liberty[/caption]\r

\r

Ancora non ci siamo, ma il ritorno ai profitti per le compagnie di crociere è davvero vicino, con il 2023 che segnerà con ogni probabilità la ripresa completa del settore. Il gruppo Royal Caribbean è stato l'unico a oggi ad aver chiuso in positivo almeno un trimestre nell'era post-Covid, il terzo, con margini netti per 33 milioni di dollari, ndr. Ciononostante il suo bilancio 2022 è rimasto ancora in perdita per 2,2 miliardi di dollari (contro i -5,3 milioni dell'anno precedente). Le perdite rettificate sono state invece di 1,9 miliardi (-4,8 miliardi nel 2021). Allo stesso tempo è però tornato in territorio positivo il valore dei margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda) a quota 711,6 milioni, contro il rosso da 2,6 miliardi di due anni fa.\r

\"Il 2022 è stato un anno chiave per noi. Abbiamo infatti ripreso la piena operatività di tutte le nostre flotte, portando in crociera un totale di 6 milioni di passeggeri - spiega il presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty -. Siamo inoltre riusciti a rivedere il segno più per quanto riguarda l'ebidta rettificato e in termini di flussi di cassa operativi. Il tutto grazie alla costante crescita dei ricavi e alle nostre strategie di controllo dei costi. Per il 2023 stiamo già registrando una stagione Wave da record, con prenotazioni che si avvicinano ai nostri livelli più alti di sempre. Tutto ciò, insieme all'ampliamento delle finestre di prenotazione, ci consente di essere molto ottimisti per l'anno corrente, con la prospettiva concreta di stabilire nuovi record di profitti e margini operativi lordi\"","post_title":"Rcl chiude il 2022 ancora in rosso, ma migliorano tutti i principali indici di performance","post_date":"2023-02-08T14:03:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675864986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore.\r

Quello con il Gruppo Bcc Iccrea, si legge in una nota, «è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e ad un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo BCC Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%».\r

Grazie all’intesa, spiega la nota nel dettaglio, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti.\r

\r

Progetti d'innovazione\r

Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita, manageriale e strutturale, del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Pnrr è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano.\r

\r

\r

«Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea - ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende», ha concluso.\r

\r

\r

","post_title":"Assoturismo-Banca Iccrea: un accordo per le linee di credito","post_date":"2023-02-08T11:40:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675856438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438935\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dora Paradies[/caption]\r

\r

La destination management company del gruppo Emirates, Arabian Adventures, accelera sull'Italia, nominando sua rappresentante per la Penisola la nuova market manager Dora Paradies. Con un background in destination marketing, comunicazione e mice, e con solide relazioni nel settore, oltre a una grande esperienza come rappresentante marketing e vendite per l'Italia nell'ambito di Expo 2020 Dubai, Dora opererà dalla sede di Milano e arricchirà l’azienda grazie alle sue expertise.\r

\r

Nel suo nuovo ruolo, Dora Paradies si concentrerà sullo sviluppo del business, impegnandosi a portare avanti partnership commerciali di lungo periodo nel nostro Paese e assistendo il team globale di Arabian Adventures nell'andare incontro alle tendenze italiane in rapida evoluzione, migliorando l'efficienza e offrendo ai clienti della Penisola i migliori servizi possibili per la categoria.\r

\r

“L'Italia da sempre rappresenta un importante mercato per Arabian Adventures e per gli Emirati Arabi Uniti - spiega Alaa AlKhatib, vice president of destination management di dnata Travel Group (Dubai national air transport association - gruppo Emirates) -. Con l'arrivo di Dora Paradies vogliamo essere ancora più vicini ai nostri partner, per coltivare relazioni, alcune delle quali durano da decenni, e costruire nuove connessioni in tutto il Paese”.\r

\r

L'Italia è considerato da sempre uno dei 20 principali mercati per i viaggi verso Dubai, come si evince, peraltro, anche nell'ultimo Rapporto sulle prestazioni del turismo di Dubai Tourism che analizza i mesi da gennaio a novembre 2022. Anche il numero di turisti dall'Italia continua a crescere per Arabian Adventures, che offre ai partner commerciali servizi di destinazione end-to-end per viaggi internazionali, ma anche safari nel deserto, tour della città ed esperienze negli Emirati Arabi Uniti, oltre a gestire l’organizzazione di crociere ed eventi.","post_title":"Dora Paradies nuova market manager Italia della dmc Arabian Adventures (Emirates group)","post_date":"2023-02-08T11:27:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675855675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422484\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Da BeSafe Rate, la tariffa prepagata con assicurazione di viaggio inclusa, personalizzata in base alle esigenze delle strutture ricettive, a BeSafe Pay, il gateway di pagamento disegnato per il mondo dell’ospitalità con funzionalità create appositamente per il settore ricettivo, tra cui la riconciliazione automatizzata, l'integrazione con la tariffa assicurata, piani di rateizzazione e bonifici istantanei senza costi aggiuntivi. La formula di pagamento Buy Now Pay Later è ancora più semplice da far utilizzare al cliente finale se viene integrata nei sistemi di pagamento delle strutture ricettive. Con questo obiettivo preciso, Scalapay ha quindi interesse a siglare accordi con i fornitori di tecnologia per il mondo alberghiero e, la recente partnership siglata con BeSafe Group, è un ulteriore passo avanti in questa direzione.\r

\r

\"La collaborazione con BeSafe Group per noi è un ulteriore importante tassello per la crescita nel settore hospitality - spiega il partnership director travel di Scalapay, Matteo Ciccalè -. Si tratta infatti di una realtà in grande crescita nel travel, che offre prodotti che vanno incontro alle esigenze di un mondo sempre più digitalizzato, garantendo una procedura di pagamento semplice e veloce\". \"I nostri clienti potranno in questo modo accedere al servizio di rateizzazione di Scalapay direttamente dalla nostra dashboard - gli fa eco il ceo & co-founder BeSafe Group, Alessandro Bartolucci -. Il tutto senza rinunciare alle funzionalità che permettono di automatizzare i processi di pagamento e migliorare la gestione delle prenotazioni”.\r

\r

","post_title":"Scalapay: obiettivo hospitality. Siglata nuova partnership con BeSafe Group","post_date":"2023-02-07T13:22:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675776166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422551\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Adami[/caption]\r

\r

Una crescita esponenziale, trainata soprattutto dai prodotti tour operating volo più hotel o circuito multi tappa, che hanno pesato per l'80% delle vendite. Volonclick chiude il 2022 con volumi cinque volte superiori a quelli del 2019, per un totale di 20 mila passeggeri. Nel 2019 i clienti della piattaforma b2b del gruppo Volonline erano stati 4.200 e avevano acquistato prevalentemente servizi singoli, come transfer, activity od hotel.\r

\r

“L’incremento esponenziale del 2022 si è registrato in termini di prenotazioni a partire da maggio, e di partenze a cominciare da luglio - racconta il founder & ceo di Volonline, Luigi Deli -. Questi risultati incredibili ci hanno spinto a migliorare ulteriormente il crm e pertanto il servizio assistenza. Le cifre degli ultimi mesi ci fanno infatti registrare al 20 gennaio 2023 in sostanza il doppio del partito di tutto il 2019. Il nostro obiettivo è raggiungere i 30 mila passeggeri entro la fine dell’anno: tuttavia non è facile fare previsioni perché per il 2022 ne avevamo ipotizzati 8 mila e invece abbiamo toccato la cifra record di 20 mila”.\r

\r

Per centrare tali obiettivi l'operatore milanese ha quindi creato un web service ad hoc. “La novità ci permetterà da un lato di completare l’offerta sulla piattaforma su aree e destinazioni molto richieste, dall’altro di integrare i contratti diretti con i nostri fornitori (sia i nuovi sia i migliori dmc che già operano con Volonline) - spiega il cto e cmo del gruppo, Luca Adami -. Entro il 2023 contiamo di arrivare a oltre 25 mila contratti. In sostanza, potremo garantire una proposta competitiva e integrata in una piattaforma informatizzata anche sul tailor made”.\r

\r

La piattaforma sarà usufruibile anche da agenzie e tour operator all’estero. “L’internazionalizzazione è uno dei nostri obiettivi del 2023 - aggiunge Deli -. La grande disponibilità e varietà di prodotto su Volonclick ci consente infatti di offrire anche alle agenzie di viaggi all’estero l’opportunità di costruire viaggi su misura, in un’ottica di economia di scala per l’azienda”.\r

\r

Per quanto riguarda infine le prenotazioni, si è registrato un cambiamento importante: “Oggi le agenzie di viaggi non prenotano soltanto corto e medio raggio con Volonclick, ma sempre più lungo raggio - conclude Adami -. Per esempio, New York, Dubai, Bangkok, Mauritius e Bayahibe in Repubblica Dominicana sono ormai da qualche mese tra le destinazioni più prenotate sulla piattaforma. I sistemi di dynamic packaging come quello proposto da Volonclick stanno sostituendo insomma di fatto ciò che dieci anni fa era il last minute in termini di offerta”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Volonclick prende quota: passeggeri quintuplicati rispetto al 2019","post_date":"2023-02-07T10:33:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675765998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_414568\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elena Valdata[/caption]\r

\r

Nuovi viaggi in Egitto, Sud Sudan, Senegal, Tunisia, Turchia, Estonia e molto altro ancora, tra cui le new entry Idaho e Montana negli Stati Uniti e la prima volta in Asia, con proposte in in Uzbekistan e Thailandia. \"E nei prossimi mesi amplieremo ulteriormente il catalogo, dando la precedenza a Sud-Est asiatico e subcontinente indiano\", spiega la direttrice di Shiruq, Francesca Lorusso.\r

\r

Il to milanese si presenta alla Bit 2023 di Milano con un portfolio di oltre 70 proposte di viaggio, esattamente il doppio rispetto al catalogo dello scorso anno: \"Abbiamo moltissime novità da comunicare, a livello di prodotto e a livello di marketing - aggiunge la gm e titolare Elena Valdata -. Sarà per noi un'edizione molto dinamica: a partire dal talk Mindfulness on the road di domenica 12 febbraio\". Shiruq sarà infatti protagonista, con il mindfulness trainer (nonché musicista e cantautore) Jack Jaselli e con l'archeologo, product manager e tour leader Alessandro Fumagalli, del talk dedicato ai viaggi di Mindfulness in Estonia, isola di Andros (Grecia), Sudan, Algeria e Oman. L'incontro si terrà nella Mice Arena della Bit, al padiglione 4, domenica 12 febbraio alle ore 15.\r

\r

\"Il 2023 dà inoltre il via a un brillante dialogo con VisitEstonia, che ci vedrà impegnati congiuntamente in più attività, al fine di promuovere la destinazione oltre i luoghi comuni - conclude il responsabile commerciale, Luca Argelà -. Anche la vincente sinergia, già avviata l’anno scorso, con VisitMalta ci vedrà co-protagonisti di molteplici azioni di promozione. Proseguono poi, e si moltiplicano, gli investimenti relativi alla nostra presenza commerciale su territorio nazionale; a poco a poco ci stiamo spingendo verso Centro e Sud Italia, con iniziative di formazione dedicate al trade\".","post_title":"Shiruq raddoppia l'offerta: il nuovo catalogo a quota 70 proposte di viaggio","post_date":"2023-02-07T09:45:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675763139000]}]}}