Regent Seven Seas: la World Cruise 2024 sold out in meno di tre ore

La crociera intorno al mondo di Regent Seven Seas del 2024 è andata sold out in meno di tre ore dall’apertura delle prenotazioni. “Con una lista d’attesa più lunga di sempre, eravamo consapevoli che la World Cruise del 2024 avrebbe riscontrato un ottimo successo, ma questa straordinaria risposta ha superato qualsiasi nostra aspettativa e rappresenta senza ombra di dubbio un record assoluto per le nostre crociere intorno al mondo – ha dichiarato il presidente e ceo della compagnia, Jason Montague -. Ancora più interessante è il fatto che tale strabordante richiesta non sia arrivata solo dai nostri ospiti del passato, ma anche da nuovi clienti“.

Il programma della crociera a bordo della Seven Seas Mariner prevede l’esplorazione del Centro America, della costa Ovest degli Usa, delle Hawaii, delle isole del Sud Pacifico, di Australia e Nuova Zelanda, ma anche del Sud-Est Asia, del subcontinente indiano, del Medio Oriente, del Mediterraneo e di Bermuda, toccando ben 61 siti Unesco. Il viaggio, in partenza da Miami il 6 gennaio 2024, dura cinque mesi per una distanza complessiva di 34.500 miglia nautiche.