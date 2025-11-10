Regent Seven Seas: a Fincantieri la commessa per una nuova nave di lusso Regent Seven Seas Cruises ha affidato a Fincantieri la realizzazione di una nuova unità di lusso. Come riporta Il Sole 24Ore, il gruppo della cantieristica ha ottenuto da Norwegian Cruise Line Holdings una commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, definita di dimensioni “grandi”, quindi di valore compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro. Il valore si avvicinerebbe alla parte alta di questo intervallo e a consegna è prevista per il 2033. La nuova nave sarà la gemella della Seven Seas Prestige, attualmente in costruzione presso il cantiere di Marghera e in consegna nel 2026. Una seconda unità della stessa classe è già pianificata per il 2030. La nave Con una stazza lorda di 77.000 tonnellate e una lunghezza di 257 metri, la nuova nave potà accogliere 822 passeggeri. «L’ampliamento della collaborazione strategica con Norwegian Cruise Line Holdings, consolidata nel tempo attraverso numerosi ordini di successo, conferma la solidità del nostro rapporto e il ruolo di Fincantieri come partner di riferimento nel segmento ultra-lusso rappresentato da Regent Seven Seas Cruises» ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri. Condividi

