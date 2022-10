Recruiting day Costa Crociere: selezioni il 9 novembre, webinar il 3 novembre Il 9 novembre 2022, si terranno i colloqui online per avere la possibilità di lavorare a bordo delle navi Costa crociere. Per questa edizione del Recruiting Day, organizzato da LavoroTurismo, Costa Crociere è alla ricerca di figure di ricevimento e vendita a bordo nave, così come di profili di cucina, pasticceria e animazione. Tutte le informazioni sulle posizioni aperte e su come inviare la propria candidatura possono essere trovate nella pagina dedicata all’evento. Dopo aver inviato il CV LavoroTurismo lo controllerà e, se ritenuto idoneo, il candidato accederà direttamente al colloquio del 9 novembre con il recruiter Costa. Il processo sarà gestito interamente online e il candidato potrà svolgere il colloquio comodamente da casa sua, senza trasferte o lunghe attese. Il 3 novembre, invece, si terrà il webinar sulla vita di bordo, un’ottima occasione per conoscere cosa vuol dire lavorare su una nave da crociera tra le onde del mare, raccontato da chi sulle navi ci lavora da tempo. Chi si collegherà potrà anche rivolgere delle domande direttamente ai recruiter di Costa Crociere, ricevendo tutte le risposte che cerca.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432214" align="alignleft" width="346"] Charlie MacGregor[/caption] “The Social Hub” sbarca in Spagna con due nuove sedi, portando così a Barcellona e Madrid il suo concetto di ospitalità basato sulla comunità. The Social Hub infatti aprirà due nuove sedi nel quartiere di Barcellona Poblenou (il 1° novembre) e nel cuore di Madrid con vista sui giardini del Palazzo Reale (il 27 ottobre). Completo di alloggi per studenti, per soggiorni brevi e lunghi, di camere di albergo, di spazi per riunioni e co-working così come di un programma di eventi selezionati, con le due nuove aperture The Social Hub conterà 15 sedi in tutta Europa in una selezione di località urbane incluse Amsterdam, Berlino, Firenze e Vienna. Charlie MacGregor, fondatore e amministratore delegato de The Social Hub ha commentato: “Siamo molto entusiasti di aprire le nostre sedi di Barcellona e Madrid questo autunno con la nuova identità de The Social Hub. Entrambe le sedi si trovano in quartieri vivaci, innovativi ed eccitanti e sono completate con caratteristiche, spazi ed esperienze per fornire ai nostri clienti un’esperienza senza rivali. Siamo inoltre molto fieri del programma di eventi che stiamo offrendo alla nostra comunità e continueremo ad espanderli durante tutto il lancio del pasto comunitario. La nostra nuova identità rappresenta alla perfezione il percorso che abbiamo fatto insieme alla nostra comunità lungo l’arco degli ultimi 10 anni e siamo molto emozionati di poter continuare a cresce e a migliorare la nostra offerta in altre sedi future”. The Social Hub, Barcellona Poblenou Situato nel cuore creativo e innovativo della città, il nuovo hub di Barcellona si trova proprio alle spalle della Diagonal Norte, nel quartiere “it” e imperdibile di Poblenou. Poblenou fa anche parte della zona 22@ della città, un’area di riqualificazione urbana conosciuta come il cuore tecnologico e della conoscenza della città. L’hotel vanta per i suoi ospiti due tranquille terrazze con piscina: un bar e piscina al quattordicesimo piano con una vista panoramica a 360 gradi sulla città, nonché una terrazza al terzo piano con piscina e spazi per il relax, perfette per le temperature miti che si trovano tutto l’anno a Barcellona. Per coloro che sono alla ricerca di uno spazio dove poter collaborare e sentirsi ispirati, l’hub di Barcellona vanta il più grande spazio di co-working dell’intero portfolio de The Social Hub con più di 3000m2. Dispone inoltre una selezione di camere queen, king e monolocali per soggiorni confortevoli, sia brevi che lunghi. L’ultimo piano dell’hub ospita la playroom: una suite più grande del tutto insonorizzata e uno spazio per gli eventi in cui gli ospiti possono trascorrere la notte, ideale per ospitare gli amici o per tutti coloro che cerchino un’esperienza unica da ricordare. Progettata dall’illustratrice locale Miranda Makaroff nel suo stile colorato, presenta arredi retrò e materiali tattili come tappeti a muro, con uno sfondo a livello rialzato caratterizzato da divani incassati e un letto rialzato. The Social Hub, Madrid The Social Hub Madrid è una scelta altrettanto intelligente per i viaggiatori essendo situato nel cuore della città, proprio dietro l’angolo di Plaza de Espana, uno dei più recenti sviluppi urbanizzati, pedonalizzati e sostenibili della città. L’area è collegata con bellissimi percorsi pedonali che uniscono le principali attrazioni del centro di Madrid, incluso il Palazzo Reale, Gran Via e Conde Duque. L'hub è stato realizzato in una storica ex casa editrice che ospitava la rivista spagnola, di lifestyle e celebrità, Semana. Ha mantenuto una serie di autentiche caratteristiche originali incluso i soffitti a volta in vetro, le scale in legno e una maestosa finestra in vetro colorato. La struttura si sviluppa su tre livelli e dispone di una splendida terrazza sul tetto con piscina, solarium e bar, e con un’ampia vista sul Palazzo Reale, Jardines Sabatini e sulla vivace città di Madrid. [post_title] => The Social Hub sbarca in Spagna [post_date] => 2022-10-14T08:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665734407000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => B&B HOTELS Italia si conferma tra le migliori 100 aziende italiane che hanno raggiunto i più alti rating ESG alla seconda edizione dei Sustainability Award. Il premio, promosso da Credit Suisse e Kon Group, di cui Forbes è media partner, è frutto di un’attenta valutazione di tutti i requisiti sul tema ESG messa a punto da ALTIS Università Cattolica e da RepRisk, che ha permesso di selezionare le imprese che maggiormente si sono distinte operando da anni per una produzione sostenibile. Nell’edizione 2022 inoltre B&B HOTELS Italia ha scalato la classifica (nel 2021 era al 67 posto), posizionandosi tra le prime 50 aziende Top Performance che nel corso dell’anno hanno migliorato le proprie prestazioni in materia di sostenibilità, adottando soluzioni tangibili relativamente ai temi sociali e ambientali. B&B HOTELS Italia ricopre all’interno del settore hotellerie un ruolo sempre più da protagonista e continua ad impegnarsi al fine di contribuire ad un futuro sostenibile per tutti i viaggiatori, sia business che leisure, in linea con la filosofia Only for Everyone e al miglior prezzo solo su hotelbb.com. “Siamo davvero orgogliosi di questo risultato che conferma la costanza e la passione nel perseguire i nostri obiettivi, in linea con i nostri valori di Corporate Social Responsibility” – ha dichiarato Valerio Duchini, Presidente e AD di B&B Hotels Italia. “Vincere per la seconda volta questo importante premio ed essere nuovamente riconosciuti come una tra le 100 eccellenze italiane è una soddisfazione che ci incentiva a continuare in questa direzione, implementando nuove soluzioni in linea con i criteri ESG”. [post_title] => B&B HOTELS Italia tra le migliori 100 aziende al Sustainability Award [post_date] => 2022-10-14T08:00:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665734406000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tensioni geopolitiche, crisi economiche, conflitti presenti e futuri. Il turismo rimane sempre e comunque un facilitatore di relazioni e in quanto tale un vettore di pace. Un comparto che negli anni della pandemia, senza nascondere le difficoltà estreme che ha vissuto, ha mostrato al contempo una resilienza forse impensabile prima. È il concetto principale emerso in occasione della conferenza sui rapporti tra industria dei viaggi e geopolitica organizzato oggi presso la fiera di Rimini. "Sino a prima della pandemia - ha raccontato il presidente di Quality Group, Michele Serra - la nostra strategia era quella di garantirci l'accessibilità ad almeno l'80% delle nostre destinazioni. In quel modo eravamo sicuri di centrare il nostro budget a fine stagione. Ora la nostra prospettiva è cambiata. Noi facciamo quello che possiamo. Nella consapevolezza però che la gente va dove può ma ci va a valanga. Paradossalmente, se oggi fosse aperta una sola destinazione al mondo, tutti andrebbero lì". A partire da tale premesse, il panel si è detto unanimemente convinto che la meta del 2023 sarà il Giappone. "Certo, ci sarà del lavoro da fare - ha osservato il fondatore e titolare di Glamour Tour Operator, Luca Buonpensiere - perché la riapertura ufficiale dei confini del Paese non è ancora supportata da standard adeguati in termini di personale e servizi in loco. Molti durante la pandemia si sono allontanati dal settore. Ciò detto, sono convinto che sia solo una questione di tempo. Anche perché sulla destinazione l'interesse è davvero fortissimo". [post_title] => Serra e Buonpensiere: il turismo è vettore di pace. Giappone destinazione 2023 [post_date] => 2022-10-13T12:02:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665662522000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432190" align="alignleft" width="273"] Gabriella Galantis[/caption] Cogliere tutte le opportunità, ottimizzando di volta in volta le risorse a disposizione: Gabriella Galantis, senior director sales Sud Europa del Gruppo Lufthansa, affronta così i prossimi mesi, a chiusura di un’estate “ottima per il mercato italiano” dove la compagnia tedesca ha operato “da 21 scali e trasportato circa 3,8 milioni di passeggeri”. Con una differenza sostanziale rispetto al passato e cioè la “forte componente leisure rispetto all’ampia quota di passeggeri tradizionalmente bt. Tanto incoming verso il Sud e le isole, ma parecchi passeggeri anche verso le mete del nostro network internazionale, a cominciare da quelle per gli Stati Uniti”. L'orario invernale alle porte (novembre 2022 - marzo 2023) "prevede una crescita della capacità delle compagnie del Gruppo Lufthansa in Italia del 46% rispetto all'inverno precedente". Segnali positivi arrivano però anche dal segmento corporate “che proprio dalle Pmi ha cominciato a dare concreti segnali di ripartenza”. Dal rinnovato focus su Ndc “che vede proprio il mercato Italia essere pilota nel lancio della nostra nuova collaborazione con Amadeus che prevede la fruizione dei contenuti Ndc anche attraverso le interfacce abilitate del gsa”, al sempre più urgente impegno sulla sostenibilità ambientale “e non soltanto a livello di Saf”, sono più di una le sfide all’orizzonte della compagnia. Un futuro che, almeno per il momento non prevede di intrecciarsi con quello di Ita Airways: “Ci ha sorpreso (la decisione di scegliere la cordata guidata da Certares, ndr): ritenevamo di avere il piano giusto per crescere insieme, di essere il partner ideale. Avremmo potuto valorizzare i punti di forza reciproci. Ma capiamo che, considerata anche la situazione instabile di governo, sia stato preferito un gruppo che offriva una maggiore presenza dello Stato”. [post_title] => Lufthansa, Galantis: “Pronti a cogliere ogni opportunità sul mercato Italia” [post_date] => 2022-10-13T09:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665654750000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432187" align="alignleft" width="298"] da sinistra, Maurizio Casabianca e Roberto Pannozzo[/caption] Risultati importanti per il primo anno del nuovo corso di Going. Il tour operator di casa Msc si appresta infatti a chiudere il 2022 con un raddoppio delle cifre di fatturato dell'anno pre-Covid. "Stiamo terminando i bilanci proprio in questi giorni ma posso già dire che si parla di un giro d'affari in doppia cifra (di milioni) con probabilmente un due davanti", racconta il chief commercial & operations officer dell'operatore, Maurizio Casabianca. A fronte di tali risultati, proseguono quindi le strategie di espansione di Going, "in linea con quello che è stato fin da subito il nostro business plan". A cominciare dall'inizio delle operazioni di Going to Italy, la divisione incoming del to, alla cui guida è stato posto Roberto Pannozzo. Al momento si sta occupando della costruzione del team, che dovrebbe comprendere sei-sette collaboratori, commerciali inclusi. L'idea è di puntare sul mercato nordamericano e nordeuropeo, nonché su Sud America e sul Far East. Il debutto del prodotto è previsto per marzo-aprile con le prime prenotazioni in proiezione sulla prossima estate. Continua inoltre lo sviluppo dell'offerta Going4Cruise che combina il prodotto crociere con itinerari pre e post nave. "Siamo partiti in estate su Venezia con una proposta pensata soprattutto per il mercato internazionale, a cui abbiamo progressivamente aggiunto Atene e gli Usa, da Miami e Port Canaveral, con una declinazione più adatta alla domanda tricolore - prosegue Casabianca -. Sono già inoltre in vendita i tour da New York, nonché in Medio Oriente da Doha e Dubai, e dall'Egitto dal Cairo". Terzo pillar della compagnia è infine l'attività di tour operating tradizionale che in estate ha registrato ottimi risultati su Turchia, Giordania e Nord America e si prepara ora al ritorno in Thailandia, Giappone e Africa sub-equatoriale, con la possibilità nell'ultimo caso di combinati sull'oceano Indiano. [post_title] => Un 2022 con ottimi numeri per Going che dà il via all'operazione incoming [post_date] => 2022-10-13T09:38:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665653919000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BWH Hotel Group partecipa al TTG Travel Experience con tutto il reparto sales al suo esordio come unico team per le attività Leisure, MICE & Corporate per incontrare buyer e operatori domestici e internazionali e presentare l’offerta degli hotel e dei tre brand, Best Western, WorldHotels e Sure Hotel Collection. A TTG sarà anche possibile incontrare il team SI Supply, centrale acquisti del gruppo. Gli incontri con il mercato arrivano dopo un’estate che evidenzia numeri decisamente importanti per gli alberghi del network: “Le performance del gruppo da marzo hanno registrato segnali positivi sempre crescenti, su tutte le destinazioni, sino a sfiorare il 2019, con un interessante ritorno della clientela internazionale e una intensa ripresa della domanda MICE – afferma Sara Digiesi, CEO del gruppo – A TTG incontriamo la domanda, sempre più dinamica e ibrida nelle sue motivazioni business e leisure, con proposte flessibili e variegate e con rinnovata attenzione agli strumenti di personalizzazione e customer journey.” “Il fatturato dei primi 8 mesi del 2022 segna +9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e + 97% rispetto al 2021– dichiara Fabrizio Doria – Gli albergatori riconoscono e apprezzano il nostro approccio consulenziale: offriamo un concreto supporto agli albergatori per contrastare l’inflazione, comparazioni sul mercato e un portafoglio fornitori di qualità particolarmente attenti agli aspetti della sostenibilità”. Il 2022 per BWH Hotel Group si chiude con 11 nuovi hotel che hanno scelto di affidarsi ai professionisti del gruppo aderendo alle diverse soluzioni di brand proposte. Le attivazioni ultimate e pienamente operative sono: BW Signature Collection Hotel Cima Rosetta – San Martino di Castrozza (TN), Hotel Agorà, Sure Hotel Collection by Best Western – Lago Patria (NA), BW Premier Collection Palazzo Gatto Art Hotel &SPA – Trapani e l'Hotel Mulino di Firenze WorldHotels Crafted – Firenze. A breve saranno effettivi sei nuovi alberghi nelle aree di Reggio Calabria, Taranto e Siracusa. [post_title] => BWH Hotel Group, in ripresa la clientela estera e il Mice [post_date] => 2022-10-13T09:25:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665653144000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lefay Resorts & Residences è stato scelto dal developer Aminona Luxury Resort and Village sa per gestire il suo nuovo progetto di spa resort di lusso situato a Crans-Montana, Svizzera. Il nuovo resort segna, non solo l’espansione all’estero del brand Lefay, ma anche il primo progetto del Gruppo in “management contract”, ossia la gestione di strutture di proprietà di investitori terzi sulla base di fee per le fasi di progettazione, costruzione e gestione vera e propria. Aminona si trova nel comune di Crans-Montana, nel Canton Vallese, storica destinazione sciistica conosciuta a livello mondiale per l’unicità del suo scenario montuoso e l’avanguardia degli impianti. Immerso nella tranquillità delle foreste alpine, il Resort si affaccerà sul prorompente panorama su cui si stagliano il Monte Rosa, il Monte Cervino e il Monte Bianco e sarà direttamente collegato agli impianti della skiarea di Crans-Montana, che si snoda su 140 km di piste orientate a sud, a un’altitudine tra i 1.500 e i 3.000 mt. «Sono felice di annunciare che Lefay è stato selezionato da Alrv, tra altri brand internazionali, per la gestione del loro spa resort di lusso all’interno del progetto Aminona a Crans-Montana - afferma Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Quest’importante traguardo segna l’espansione internazionale per Lefay, nonché la prima struttura gestita tramite management contract. Siamo lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l’apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come brand italiano di riferimento per la vacanza benessere di lusso». Il nuovo resort offrirà 106 Suite (dai 41 ai 147 mq) e 12 chalet. La pluripremiata Lefay spa raggiungerà una superficie interna di oltre 4.000 mq, caratterizzata da diverse piscine interne ed esterne, l’area delle saune, una zona adults only e 21 cabine trattamenti. L’area benessere si ispirerà alla filosofia Lefay spa Method e al suo concetto energetico, basato sull’unione della medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale per il completo riequilibrio di corpo, anima e spirito. Un metodo di benessere unico nel suo genere, riconosciuto dalle più autorevoli organizzazioni internazionali per il suo effetto duraturo sul benessere fisico-psicologico dell’individuo. L’offerta culinaria, declinata in due Ristoranti e diversi outlet, sarà concepita coerentemente ai principi Lefay Vital Gourmet: la dieta Mediterranea, l’utilizzo di ingredienti che seguono l’andamento delle stagioni, la selezione delle migliori materie prime regionali italiane e il privilegio dei fornitori locali. La progettazione del nuovo Resort, eseguita dagli studi internazionali Callison Rtkl e IB+, segue le linee guida del concept Lefay, imperniato sul nuovo lusso e sull’autenticità dello stile italiano. Una sintesi tra le tendenze architettoniche che mettono al centro l’utilizzo degli elementi naturali e la loro fusione, per celebrare la bellezza dell’ambiente circostante e realizzare ambienti che raggiungono i più alti standard nell’ambito dell’ospitalità. L’interior design, a cura dello studio Mkv, valorizza i materiali locali e le loro texture, come la pietra grezza, le trame del legno e i metalli bruniti, disegnando una cornice unica, contraddistinta da finiture sofisticate e senza tempo. Coerentemente all’impegno nei confronti della sostenibilità, che caratterizza il gruppo Lefay dalla sua nascita, il resort sarà alimentato da fonti energetiche pulite e rinnovabili, tra cui un impianto geotermico, pannelli fotovoltaici e una centrale a biomassa. [post_title] => Lefay Resorts & Residences: primo resort all'estero. A Crans-Montana [post_date] => 2022-10-13T09:13:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665652392000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della World Space Week, Carnival Cruise Line ha annunciato la collaborazione con il Kennedy Space Center Visitor Complex per il lancio di un programma spaziale per bambini, con attività ispirate alla NASA, che debutterà su Carnival Celebration a novembre. Space Cruisers entrerà a far parte del programma di scienza e scoperta di Camp Ocean, consentendo ai bambini di tutte le età di esplorare l'universo e il nostro pianeta con esperienze di apprendimento uniche. Saranno molte le attività del programma Space Cruisers, specifiche per ogni età, dove i bambini potranno imparare la legge di gravità e come pianeti, satelliti e altri oggetti si muovono nello spazio, oppure conosceranno le fasi per la costruzione di una base su Marte. “Space Cruisers rappresenterà il perfetto equilibrio tra divertimento e istruzione per dare sia ai nostri ospiti più giovani che alle loro famiglie qualcosa di cui entusiasmarsi", ha detto Melissa Mahaffey, direttrice delle attività per ragazzi per Carnival Cruise Line. "I bambini sono sempre alla ricerca di cose nuove da esplorare e questo programma dà loro la possibilità di scoprire molti degli aspetti meravigliosi dello spazio attraverso attività divertenti e portando a casa apprendimenti unici." “Kennedy Space Center Visitor Complex racconta la storia epica del programma spaziale USA con attività divertenti, mostre e attività educative," ha detto Therrin Protze, chief operating officer, Kennedy Space Center Visitor Complex. "Siamo entusiasti di portare un pezzo di quell'esperienza a bordo di Carnival Celebration, per il programma Space Cruisers” Aggiungendo una nuova dimensione alle attività di intrattenimento per i bambini, un'area del Camp Ocean sarà caratterizzata da una parete spaziale illuminata, che mostra i pianeti, e da un soffitto dove saranno visibili le costellazioni luminose. Saranno presenti costellazioni reali e costellazioni speciali a tema Carnival come un modello di nave e l'iconico fumaiolo delle navi Carnival. Il programma debutterà su Carnival Celebration in occasione del suo viaggio inaugurale da Miami questo novembre, e sarà poi implementato sulla Mardi Gras da Port Canaveral entro Natale. Varie attività del programma andranno poi a coinvolgere tutte le navi della flotta entro la primavera. Carnival Celebration debutterà dal ridisegnato Terminal F di PortMiami, il terzo terminal della Compagnia, il suo più grande nel sud della Florida. Il terminal sarà tra i primi di PortMiami ad essere elettrificato. [post_title] => Carnival Celebration ospiterà un programma spaziale per bambini [post_date] => 2022-10-13T08:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665649821000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal, vettore membro di Star Alliance, partecipa al Ttg di Rimini per rafforzare le relazioni con gli agenti di viaggio e illustrare loro tutte le novità presso il proprio stand. Tra le novità un nuovo piano tariffario semplificato per Europa e Nord Africa. Nel dettaglio – fa sapere la compagnia in una nota – dall'11 novembre 2022 Tap adotterà una nuova struttura tariffaria, semplificata, con tre brand Economy per gli itinerari europei e nordafricani: discount, classic e plus (il brand basic non è più disponibile alle vendite sulle rotte in Europa e Nord Africa a partire da ieri, 11 ottobre). I brand per la cabina di Business class rimarranno executive e top executive. Tap è la compagnia aerea dell'Atlantico e durante l'operativo invernale servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia, Firenze offrendo 71 frequenze settimanali verso l'hub di Lisbona e in prosecuzione verso l'Africa e le Americhe. In queste ultime opererà voli su 22 aeroporti di cui 11 in Brasile. Grazie all'accordo con Ita Airways si potrà partire anche da altri 11 aeroporti italiani mentre il codeshare con Trenitalia permetterà di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l'offerta del network italiano. La compagnia di Lisbona promuove inoltre Tap Corporate, il programma fedeltà rivolto alle piccole e medie imprese che consente di ridurre i costi dei viaggi. Ogni volta che un dipendente utilizza Tap, i viaggi vengono convertiti in saldo. Il saldo accumulato è disponibile per essere utilizzato come mezzo di pagamento in viaggi futuri o prodotti del vettore. Il programma è gratuito e non ha restrizioni minime. Fino al 28 ottobre l'offerta di saldo è raddoppiata. [post_title] => Tap Air Portugal presenta il nuovo piano tariffario semplificato [post_date] => 2022-10-13T08:21:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665649279000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "recruiting day costa crociere selezioni 9 novembre webinar 3 novembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":45,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3866,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432214\" align=\"alignleft\" width=\"346\"] Charlie MacGregor[/caption]\r

\r

“The Social Hub” sbarca in Spagna con due nuove sedi, portando così a Barcellona e Madrid il suo concetto di ospitalità basato sulla comunità.\r

\r

The Social Hub infatti aprirà due nuove sedi nel quartiere di Barcellona Poblenou (il 1° novembre) e nel cuore di Madrid con vista sui giardini del Palazzo Reale (il 27 ottobre).\r

\r

Completo di alloggi per studenti, per soggiorni brevi e lunghi, di camere di albergo, di spazi per riunioni e co-working così come di un programma di eventi selezionati, con le due nuove aperture The Social Hub conterà 15 sedi in tutta Europa in una selezione di località urbane incluse Amsterdam, Berlino, Firenze e Vienna.\r

\r

Charlie MacGregor, fondatore e amministratore delegato de The Social Hub ha commentato: “Siamo molto entusiasti di aprire le nostre sedi di Barcellona e Madrid questo autunno con la nuova identità de The Social Hub. Entrambe le sedi si trovano in quartieri vivaci, innovativi ed eccitanti e sono completate con caratteristiche, spazi ed esperienze per fornire ai nostri clienti un’esperienza senza rivali. Siamo inoltre molto fieri del programma di eventi che stiamo offrendo alla nostra comunità e continueremo ad espanderli durante tutto il lancio del pasto comunitario. La nostra nuova identità rappresenta alla perfezione il percorso che abbiamo fatto insieme alla nostra comunità lungo l’arco degli ultimi 10 anni e siamo molto emozionati di poter continuare a cresce e a migliorare la nostra offerta in altre sedi future”.\r

\r

\r

\r

The Social Hub, Barcellona Poblenou\r

\r

Situato nel cuore creativo e innovativo della città, il nuovo hub di Barcellona si trova proprio alle spalle della Diagonal Norte, nel quartiere “it” e imperdibile di Poblenou. Poblenou fa anche parte della zona 22@ della città, un’area di riqualificazione urbana conosciuta come il cuore tecnologico e della conoscenza della città. L’hotel vanta per i suoi ospiti due tranquille terrazze con piscina: un bar e piscina al quattordicesimo piano con una vista panoramica a 360 gradi sulla città, nonché una terrazza al terzo piano con piscina e spazi per il relax, perfette per le temperature miti che si trovano tutto l’anno a Barcellona. Per coloro che sono alla ricerca di uno spazio dove poter collaborare e sentirsi ispirati, l’hub di Barcellona vanta il più grande spazio di co-working dell’intero portfolio de The Social Hub con più di 3000m2. Dispone inoltre una selezione di camere queen, king e monolocali per soggiorni confortevoli, sia brevi che lunghi. L’ultimo piano dell’hub ospita la playroom: una suite più grande del tutto insonorizzata e uno spazio per gli eventi in cui gli ospiti possono trascorrere la notte, ideale per ospitare gli amici o per tutti coloro che cerchino un’esperienza unica da ricordare. Progettata dall’illustratrice locale Miranda Makaroff nel suo stile colorato, presenta arredi retrò e materiali tattili come tappeti a muro, con uno sfondo a livello rialzato caratterizzato da divani incassati e un letto rialzato.\r

\r

The Social Hub, Madrid\r

\r

The Social Hub Madrid è una scelta altrettanto intelligente per i viaggiatori essendo situato nel cuore della città, proprio dietro l’angolo di Plaza de Espana, uno dei più recenti sviluppi urbanizzati, pedonalizzati e sostenibili della città. L’area è collegata con bellissimi percorsi pedonali che uniscono le principali attrazioni del centro di Madrid, incluso il Palazzo Reale, Gran Via e Conde Duque. L'hub è stato realizzato in una storica ex casa editrice che ospitava la rivista spagnola, di lifestyle e celebrità, Semana. Ha mantenuto una serie di autentiche caratteristiche originali incluso i soffitti a volta in vetro, le scale in legno e una maestosa finestra in vetro colorato. La struttura si sviluppa su tre livelli e dispone di una splendida terrazza sul tetto con piscina, solarium e bar, e con un’ampia vista sul Palazzo Reale, Jardines Sabatini e sulla vivace città di Madrid.\r

\r

","post_title":"The Social Hub sbarca in Spagna","post_date":"2022-10-14T08:00:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665734407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"B&B HOTELS Italia si conferma tra le migliori 100 aziende italiane che hanno raggiunto i più alti rating ESG alla seconda edizione dei Sustainability Award. Il premio, promosso da Credit Suisse e Kon Group, di cui Forbes è media partner, è frutto di un’attenta valutazione di tutti i requisiti sul tema ESG messa a punto da ALTIS Università Cattolica e da RepRisk, che ha permesso di selezionare le imprese che maggiormente si sono distinte operando da anni per una produzione sostenibile.\r

\r

Nell’edizione 2022 inoltre B&B HOTELS Italia ha scalato la classifica (nel 2021 era al 67 posto), posizionandosi tra le prime 50 aziende Top Performance che nel corso dell’anno hanno migliorato le proprie prestazioni in materia di sostenibilità, adottando soluzioni tangibili relativamente ai temi sociali e ambientali. B&B HOTELS Italia ricopre all’interno del settore hotellerie un ruolo sempre più da protagonista e continua ad impegnarsi al fine di contribuire ad un futuro sostenibile per tutti i viaggiatori, sia business che leisure, in linea con la filosofia Only for Everyone e al miglior prezzo solo su hotelbb.com.\r

\r

“Siamo davvero orgogliosi di questo risultato che conferma la costanza e la passione nel perseguire i nostri obiettivi, in linea con i nostri valori di Corporate Social Responsibility” – ha dichiarato Valerio Duchini, Presidente e AD di B&B Hotels Italia. “Vincere per la seconda volta questo importante premio ed essere nuovamente riconosciuti come una tra le 100 eccellenze italiane è una soddisfazione che ci incentiva a continuare in questa direzione, implementando nuove soluzioni in linea con i criteri ESG”.","post_title":"B&B HOTELS Italia tra le migliori 100 aziende al Sustainability Award","post_date":"2022-10-14T08:00:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665734406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tensioni geopolitiche, crisi economiche, conflitti presenti e futuri. Il turismo rimane sempre e comunque un facilitatore di relazioni e in quanto tale un vettore di pace. Un comparto che negli anni della pandemia, senza nascondere le difficoltà estreme che ha vissuto, ha mostrato al contempo una resilienza forse impensabile prima. È il concetto principale emerso in occasione della conferenza sui rapporti tra industria dei viaggi e geopolitica organizzato oggi presso la fiera di Rimini.\r

\r

\"Sino a prima della pandemia - ha raccontato il presidente di Quality Group, Michele Serra - la nostra strategia era quella di garantirci l'accessibilità ad almeno l'80% delle nostre destinazioni. In quel modo eravamo sicuri di centrare il nostro budget a fine stagione. Ora la nostra prospettiva è cambiata. Noi facciamo quello che possiamo. Nella consapevolezza però che la gente va dove può ma ci va a valanga. Paradossalmente, se oggi fosse aperta una sola destinazione al mondo, tutti andrebbero lì\".\r

\r

A partire da tale premesse, il panel si è detto unanimemente convinto che la meta del 2023 sarà il Giappone. \"Certo, ci sarà del lavoro da fare - ha osservato il fondatore e titolare di Glamour Tour Operator, Luca Buonpensiere - perché la riapertura ufficiale dei confini del Paese non è ancora supportata da standard adeguati in termini di personale e servizi in loco. Molti durante la pandemia si sono allontanati dal settore. Ciò detto, sono convinto che sia solo una questione di tempo. Anche perché sulla destinazione l'interesse è davvero fortissimo\".","post_title":"Serra e Buonpensiere: il turismo è vettore di pace. Giappone destinazione 2023","post_date":"2022-10-13T12:02:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665662522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432190\" align=\"alignleft\" width=\"273\"] Gabriella Galantis[/caption]\r

Cogliere tutte le opportunità, ottimizzando di volta in volta le risorse a disposizione: Gabriella Galantis, senior director sales Sud Europa del Gruppo Lufthansa, affronta così i prossimi mesi, a chiusura di un’estate “ottima per il mercato italiano” dove la compagnia tedesca ha operato “da 21 scali e trasportato circa 3,8 milioni di passeggeri”. Con una differenza sostanziale rispetto al passato e cioè la “forte componente leisure rispetto all’ampia quota di passeggeri tradizionalmente bt. Tanto incoming verso il Sud e le isole, ma parecchi passeggeri anche verso le mete del nostro network internazionale, a cominciare da quelle per gli Stati Uniti”.\r

L'orario invernale alle porte (novembre 2022 - marzo 2023) \"prevede una crescita della capacità delle compagnie del Gruppo Lufthansa in Italia del 46% rispetto all'inverno precedente\". \r

\r

Segnali positivi arrivano però anche dal segmento corporate “che proprio dalle Pmi ha cominciato a dare concreti segnali di ripartenza”.\r

Dal rinnovato focus su Ndc “che vede proprio il mercato Italia essere pilota nel lancio della nostra nuova collaborazione con Amadeus che prevede la fruizione dei contenuti Ndc anche attraverso le interfacce abilitate del gsa”, al sempre più urgente impegno sulla sostenibilità ambientale “e non soltanto a livello di Saf”, sono più di una le sfide all’orizzonte della compagnia. Un futuro che, almeno per il momento non prevede di intrecciarsi con quello di Ita Airways: “Ci ha sorpreso (la decisione di scegliere la cordata guidata da Certares, ndr): ritenevamo di avere il piano giusto per crescere insieme, di essere il partner ideale. Avremmo potuto valorizzare i punti di forza reciproci. Ma capiamo che, considerata anche la situazione instabile di governo, sia stato preferito un gruppo che offriva una maggiore presenza dello Stato”. ","post_title":"Lufthansa, Galantis: “Pronti a cogliere ogni opportunità sul mercato Italia”","post_date":"2022-10-13T09:52:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1665654750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432187\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] da sinistra, Maurizio Casabianca e Roberto Pannozzo[/caption]\r

\r

Risultati importanti per il primo anno del nuovo corso di Going. Il tour operator di casa Msc si appresta infatti a chiudere il 2022 con un raddoppio delle cifre di fatturato dell'anno pre-Covid. \"Stiamo terminando i bilanci proprio in questi giorni ma posso già dire che si parla di un giro d'affari in doppia cifra (di milioni) con probabilmente un due davanti\", racconta il chief commercial & operations officer dell'operatore, Maurizio Casabianca.\r

\r

A fronte di tali risultati, proseguono quindi le strategie di espansione di Going, \"in linea con quello che è stato fin da subito il nostro business plan\". A cominciare dall'inizio delle operazioni di Going to Italy, la divisione incoming del to, alla cui guida è stato posto Roberto Pannozzo. Al momento si sta occupando della costruzione del team, che dovrebbe comprendere sei-sette collaboratori, commerciali inclusi. L'idea è di puntare sul mercato nordamericano e nordeuropeo, nonché su Sud America e sul Far East. Il debutto del prodotto è previsto per marzo-aprile con le prime prenotazioni in proiezione sulla prossima estate.\r

\r

Continua inoltre lo sviluppo dell'offerta Going4Cruise che combina il prodotto crociere con itinerari pre e post nave. \"Siamo partiti in estate su Venezia con una proposta pensata soprattutto per il mercato internazionale, a cui abbiamo progressivamente aggiunto Atene e gli Usa, da Miami e Port Canaveral, con una declinazione più adatta alla domanda tricolore - prosegue Casabianca -. Sono già inoltre in vendita i tour da New York, nonché in Medio Oriente da Doha e Dubai, e dall'Egitto dal Cairo\".\r

\r

Terzo pillar della compagnia è infine l'attività di tour operating tradizionale che in estate ha registrato ottimi risultati su Turchia, Giordania e Nord America e si prepara ora al ritorno in Thailandia, Giappone e Africa sub-equatoriale, con la possibilità nell'ultimo caso di combinati sull'oceano Indiano.","post_title":"Un 2022 con ottimi numeri per Going che dà il via all'operazione incoming","post_date":"2022-10-13T09:38:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665653919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BWH Hotel Group partecipa al TTG Travel Experience con tutto il reparto sales al suo esordio come unico team per le attività Leisure, MICE & Corporate per incontrare buyer e operatori domestici e internazionali e presentare l’offerta degli hotel e dei tre brand, Best Western, WorldHotels e Sure Hotel Collection. A TTG sarà anche possibile incontrare il team SI Supply, centrale acquisti del gruppo.\r

\r

Gli incontri con il mercato arrivano dopo un’estate che evidenzia numeri decisamente importanti per gli alberghi del network: “Le performance del gruppo da marzo hanno registrato segnali positivi sempre crescenti, su tutte le destinazioni, sino a sfiorare il 2019, con un interessante ritorno della clientela internazionale e una intensa ripresa della domanda MICE – afferma Sara Digiesi, CEO del gruppo – A TTG incontriamo la domanda, sempre più dinamica e ibrida nelle sue motivazioni business e leisure, con proposte flessibili e variegate e con rinnovata attenzione agli strumenti di personalizzazione e customer journey.”\r

\r

“Il fatturato dei primi 8 mesi del 2022 segna +9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e + 97% rispetto al 2021– dichiara Fabrizio Doria – Gli albergatori riconoscono e apprezzano il nostro approccio consulenziale: offriamo un concreto supporto agli albergatori per contrastare l’inflazione, comparazioni sul mercato e un portafoglio fornitori di qualità particolarmente attenti agli aspetti della sostenibilità”.\r

\r

Il 2022 per BWH Hotel Group si chiude con 11 nuovi hotel che hanno scelto di affidarsi ai professionisti del gruppo aderendo alle diverse soluzioni di brand proposte. Le attivazioni ultimate e pienamente operative sono: BW Signature Collection Hotel Cima Rosetta – San Martino di Castrozza (TN), Hotel Agorà, Sure Hotel Collection by Best Western – Lago Patria (NA), BW Premier Collection Palazzo Gatto Art Hotel &SPA – Trapani e l'Hotel Mulino di Firenze WorldHotels Crafted – Firenze. A breve saranno effettivi sei nuovi alberghi nelle aree di Reggio Calabria, Taranto e Siracusa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"BWH Hotel Group, in ripresa la clientela estera e il Mice","post_date":"2022-10-13T09:25:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665653144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lefay Resorts & Residences è stato scelto dal developer Aminona Luxury Resort and Village sa per gestire il suo nuovo progetto di spa resort di lusso situato a Crans-Montana, Svizzera.\r

\r

Il nuovo resort segna, non solo l’espansione all’estero del brand Lefay, ma anche il primo progetto del Gruppo in “management contract”, ossia la gestione di strutture di proprietà di investitori terzi sulla base di fee per le fasi di progettazione, costruzione e gestione vera e propria.\r

\r

Aminona si trova nel comune di Crans-Montana, nel Canton Vallese, storica destinazione sciistica conosciuta a livello mondiale per l’unicità del suo scenario montuoso e l’avanguardia degli impianti.\r

\r

Immerso nella tranquillità delle foreste alpine, il Resort si affaccerà sul prorompente panorama su cui si stagliano il Monte Rosa, il Monte Cervino e il Monte Bianco e sarà direttamente collegato agli impianti della skiarea di Crans-Montana, che si snoda su 140 km di piste orientate a sud, a un’altitudine tra i 1.500 e i 3.000 mt.\r

\r

«Sono felice di annunciare che Lefay è stato selezionato da Alrv, tra altri brand internazionali, per la gestione del loro spa resort di lusso all’interno del progetto Aminona a Crans-Montana - afferma Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Quest’importante traguardo segna l’espansione internazionale per Lefay, nonché la prima struttura gestita tramite management contract. Siamo lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l’apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come brand italiano di riferimento per la vacanza benessere di lusso».\r

\r

Il nuovo resort offrirà 106 Suite (dai 41 ai 147 mq) e 12 chalet. La pluripremiata Lefay spa raggiungerà una superficie interna di oltre 4.000 mq, caratterizzata da diverse piscine interne ed esterne, l’area delle saune, una zona adults only e 21 cabine trattamenti. L’area benessere si ispirerà alla filosofia Lefay spa Method e al suo concetto energetico, basato sull’unione della medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale per il completo riequilibrio di corpo, anima e spirito. Un metodo di benessere unico nel suo genere, riconosciuto dalle più autorevoli organizzazioni internazionali per il suo effetto duraturo sul benessere fisico-psicologico dell’individuo.\r

\r

L’offerta culinaria, declinata in due Ristoranti e diversi outlet, sarà concepita coerentemente ai principi Lefay Vital Gourmet: la dieta Mediterranea, l’utilizzo di ingredienti che seguono l’andamento delle stagioni, la selezione delle migliori materie prime regionali italiane e il privilegio dei fornitori locali.\r

\r

La progettazione del nuovo Resort, eseguita dagli studi internazionali Callison Rtkl e IB+, segue le linee guida del concept Lefay, imperniato sul nuovo lusso e sull’autenticità dello stile italiano. Una sintesi tra le tendenze architettoniche che mettono al centro l’utilizzo degli elementi naturali e la loro fusione, per celebrare la bellezza dell’ambiente circostante e realizzare ambienti che raggiungono i più alti standard nell’ambito dell’ospitalità. L’interior design, a cura dello studio Mkv, valorizza i materiali locali e le loro texture, come la pietra grezza, le trame del legno e i metalli bruniti, disegnando una cornice unica, contraddistinta da finiture sofisticate e senza tempo.\r

\r

Coerentemente all’impegno nei confronti della sostenibilità, che caratterizza il gruppo Lefay dalla sua nascita, il resort sarà alimentato da fonti energetiche pulite e rinnovabili, tra cui un impianto geotermico, pannelli fotovoltaici e una centrale a biomassa.\r

\r

","post_title":"Lefay Resorts & Residences: primo resort all'estero. A Crans-Montana","post_date":"2022-10-13T09:13:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665652392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della World Space Week, Carnival Cruise Line ha annunciato la collaborazione con il Kennedy Space Center Visitor Complex per il lancio di un programma spaziale per bambini, con attività ispirate alla NASA, che debutterà su Carnival Celebration a novembre.\r

\r

Space Cruisers entrerà a far parte del programma di scienza e scoperta di Camp Ocean, consentendo ai bambini di tutte le età di esplorare l'universo e il nostro pianeta con esperienze di apprendimento uniche.\r

\r

Saranno molte le attività del programma Space Cruisers, specifiche per ogni età, dove i bambini potranno imparare la legge di gravità e come pianeti, satelliti e altri oggetti si muovono nello spazio, oppure conosceranno le fasi per la costruzione di una base su Marte.\r

\r

“Space Cruisers rappresenterà il perfetto equilibrio tra divertimento e istruzione per dare sia ai nostri ospiti più giovani che alle loro famiglie qualcosa di cui entusiasmarsi\", ha detto Melissa Mahaffey, direttrice delle attività per ragazzi per Carnival Cruise Line. \"I bambini sono sempre alla ricerca di cose nuove da esplorare e questo programma dà loro la possibilità di scoprire molti degli aspetti meravigliosi dello spazio attraverso attività divertenti e portando a casa apprendimenti unici.\"\r

\r

“Kennedy Space Center Visitor Complex racconta la storia epica del programma spaziale USA con attività divertenti, mostre e attività educative,\" ha detto Therrin Protze, chief operating officer, Kennedy Space Center Visitor Complex. \"Siamo entusiasti di portare un pezzo di quell'esperienza a bordo di Carnival Celebration, per il programma Space Cruisers”\r

\r

Aggiungendo una nuova dimensione alle attività di intrattenimento per i bambini, un'area del Camp Ocean sarà caratterizzata da una parete spaziale illuminata, che mostra i pianeti, e da un soffitto dove saranno visibili le costellazioni luminose. Saranno presenti costellazioni reali e costellazioni speciali a tema Carnival come un modello di nave e l'iconico fumaiolo delle navi Carnival.\r

\r

Il programma debutterà su Carnival Celebration in occasione del suo viaggio inaugurale da Miami questo novembre, e sarà poi implementato sulla Mardi Gras da Port Canaveral entro Natale. Varie attività del programma andranno poi a coinvolgere tutte le navi della flotta entro la primavera.\r

\r

Carnival Celebration debutterà dal ridisegnato Terminal F di PortMiami, il terzo terminal della Compagnia, il suo più grande nel sud della Florida.\r

\r

Il terminal sarà tra i primi di PortMiami ad essere elettrificato.","post_title":"Carnival Celebration ospiterà un programma spaziale per bambini","post_date":"2022-10-13T08:30:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665649821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal, vettore membro di Star Alliance, partecipa al Ttg di Rimini per rafforzare le relazioni con gli agenti di viaggio e illustrare loro tutte le novità presso il proprio stand.\r

\r

Tra le novità un nuovo piano tariffario semplificato per Europa e Nord Africa. Nel dettaglio – fa sapere la compagnia in una nota – dall'11 novembre 2022 Tap adotterà una nuova struttura tariffaria, semplificata, con tre brand Economy per gli itinerari europei e nordafricani: discount, classic e plus (il brand basic non è più disponibile alle vendite sulle rotte in Europa e Nord Africa a partire da ieri, 11 ottobre). I brand per la cabina di Business class rimarranno executive e top executive.\r

\r

Tap è la compagnia aerea dell'Atlantico e durante l'operativo invernale servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia, Firenze offrendo 71 frequenze settimanali verso l'hub di Lisbona e in prosecuzione verso l'Africa e le Americhe. In queste ultime opererà voli su 22 aeroporti di cui 11 in Brasile. Grazie all'accordo con Ita Airways si potrà partire anche da altri 11 aeroporti italiani mentre il codeshare con Trenitalia permetterà di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l'offerta del network italiano.\r

\r

La compagnia di Lisbona promuove inoltre Tap Corporate, il programma fedeltà rivolto alle piccole e medie imprese che consente di ridurre i costi dei viaggi. Ogni volta che un dipendente utilizza Tap, i viaggi vengono convertiti in saldo. Il saldo accumulato è disponibile per essere utilizzato come mezzo di pagamento in viaggi futuri o prodotti del vettore. Il programma è gratuito e non ha restrizioni minime. Fino al 28 ottobre l'offerta di saldo è raddoppiata.","post_title":"Tap Air Portugal presenta il nuovo piano tariffario semplificato","post_date":"2022-10-13T08:21:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665649279000]}]}}