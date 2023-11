Rcl: la Anthem of the Seas per la prima volta in Alaska nell’estate 2025 Debutto in Alaska per la Anthem of the Seas di casa Royal Caribbean International che per l’estate del 2025 si unirà alle crociere nel territorio più settentrionale degli Stati Uniti delle Quantum, Radiance e Serenade of the Seas. Per la Anthem in Alaska, tra maggio e settembre 2025, la compagnia ha in serbo una serie di vacanze di sette notti che esploreranno i ghiacciai, i parchi, le città e molto altro ancora di questa magnifica destinazione. Le opzioni per scoprire l’Ultima Frontiera partono da Seattle, Vancouver o da Seward, in Alaska. I gruppi di amici e le famiglie possono scegliere tra vacanze che mettono in risalto la fauna selvatica, i paesaggi e le culture locali dell’Alaska, visitando destinazioni come Sitka, Skagway, Haines, Juneau, Ketchikan, il ghiacciaio Hubbard e molte altre. A bordo, gli ospiti di tutte le età potranno vivere momenti da ricordare con attrazioni come il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly che sfida la gravità, la capsula panoramica in vetro North Star, sospesa nel vuoto con vista a 360 gradi, la parete da arrampicata, i simulatori di surf FlowRider. A ciò si aggiungono numerose opportunità per cenare, bere e divertirsi. Condividi

