Rcl conferma l’impegno sull’estate. Rotondo: tanto last minute ma non preoccupa Il last minute continua a dominare il mercato ma le dinamiche sono profondamente cambiate. La prenotazione sotto data non è infatti più trainata dall’offerta, bensì dalla domanda. “Le tariffe quindi reggono”, racconta il general manager Emea region, international representative office di Rcl, Gianni Rotondo. Per Royal Caribbean International la stagione invernale significa Caraibi e Asia (Singapore e Australia). “E la richiesta c’è. Solo che, appunto, è soprattutto last minute – aggiunge Rotondo -. Ma proprio per le nuove caratteristiche della richiesta non siamo particolarmente preoccupati”. Dopo una stagione calda superiore al 2019, Rcl si sta già quindi preparando all’estate 2023 del Mediterraneo confermando le tre navi sui porti italiani: a Civitavecchia ci sarà la Symphony of the Seas di classe Oasis, nonché la Odyssey. Su Ravenna invece verrà posizionata la Explorer, con una capacità di oltre 3 mila passeggeri, superiore all’unità dell’anno scorso sullo scalo romagnolo. Novità 2023 nel Mediterraneo orientale sarà inoltre la Rapsody ad Haifa per due diversi itinerari di sette giorni, verso nord e verso sud, eventualmente combinabili tra di loro. “L’azienda ha confermato tutti gli investimenti previsti nel business plan, con dieci navi in arrivo nei prossimi sette anni – ci tiene a precisare Rotondo -. E in Italia continua il nostro impegno, oltre che sul terminal privato di Ravenna, anche su La Spezia e Fiumicino’.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi progetti in casa Ota Viaggi che in attesa della stagione invernale si prepara già alla prossima estate. L'operatore capitolino ha infatti confermato tutte le 84 strutture del 2022, tanto che "volendo potremmo uscire già tra un paio di settimane con il nuovo catalogo", racconta il direttore commerciale, Massimo Diana. E non finisce qui, perché Ota Viaggi si sta muovendo in molteplici direzioni con iniziative inedite a medio e lungo termine. "Al momento stiamo lavorando con una società specializzata per il censimento dei resort partner, al fine di valutarne il livello di accessibilità per i portatori d'handicap - spiega Diana -. L'idea non è tanto quella di creare una nuova certificazione, ma di realizzare un vero e proprio vademecum con tutti i dettagli specifici relativi a ciascuna struttura". A ciò si aggiunge inoltre un nuovo progetto ad hoc per la valorizzazione e l'incentivazione dei collaboratori, nonché l'espansione ulteriore dei pacchetti treno, che vanno ad arricchire la tradizionale proposta nave e volo. [post_title] => Ota Viaggi: già confermate tutte le 84 strutture 2022 anche per la prossima estate [post_date] => 2022-10-13T11:05:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665659110000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432190" align="alignleft" width="273"] Gabriella Galantis[/caption] Cogliere tutte le opportunità, ottimizzando di volta in volta le risorse a disposizione: Gabriella Galantis, senior director sales Sud Europa del Gruppo Lufthansa, affronta così i prossimi mesi, a chiusura di un’estate “ottima per il mercato italiano” dove la compagnia tedesca ha operato “da 21 scali e trasportato circa 3,8 milioni di passeggeri”. Con una differenza sostanziale rispetto al passato e cioè la “forte componente leisure rispetto all’ampia quota di passeggeri tradizionalmente bt. Tanto incoming verso il Sud e le isole, ma parecchi passeggeri anche verso le mete del nostro network internazionale, a cominciare da quelle per gli Stati Uniti”. L'orario invernale alle porte (novembre 2022 - marzo 2023) "prevede una crescita della capacità delle compagnie del Gruppo Lufthansa in Italia del 46% rispetto all'inverno precedente". Segnali positivi arrivano però anche dal segmento corporate “che proprio dalle Pmi ha cominciato a dare concreti segnali di ripartenza”. Dal rinnovato focus su Ndc “che vede proprio il mercato Italia essere pilota nel lancio della nostra nuova collaborazione con Amadeus che prevede la fruizione dei contenuti Ndc anche attraverso le interfacce abilitate del gsa”, al sempre più urgente impegno sulla sostenibilità ambientale “e non soltanto a livello di Saf”, sono più di una le sfide all’orizzonte della compagnia. Un futuro che, almeno per il momento non prevede di intrecciarsi con quello di Ita Airways: “Ci ha sorpreso (la decisione di scegliere la cordata guidata da Certares, ndr): ritenevamo di avere il piano giusto per crescere insieme, di essere il partner ideale. Avremmo potuto valorizzare i punti di forza reciproci. Ma capiamo che, considerata anche la situazione instabile di governo, sia stato preferito un gruppo che offriva una maggiore presenza dello Stato”. [post_title] => Lufthansa, Galantis: “Pronti a cogliere ogni opportunità sul mercato Italia” [post_date] => 2022-10-13T09:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665654750000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione 2022 di CDSHotels ha registrato un incremento delle prenotazioni del 35% rispetto sia al 2021 che al 2019. La Puglia e la Sicilia sono state nuovamente premiate dal mercato estero infatti, rispetto al 2019 - anno in cui CDSHotels aveva raggiunto il picco di presenze provenienti dall’estero - si è registrato un aumento di fatturato del 30 %, con una concentrazione nella prima parte della stagione. “Mentre un’altra stagione si appresta a chiudersi, è il momento di guardarsi indietro e fare un primo bilancio su questa prima parte del 2022, che, se sotto molti aspetti - rincaro dei prezzi delle materie prime e delle forniture, incertezza generale dovuta alla situazione geopolitica internazionale e a due anni di pandemia - è stata piuttosto difficile e preannuncia un futuro ancora più arduo, sotto molti altri aspetti è stata decisamente positiva. Ciò ci permette di supporre che il mercato comincia a premiare con un gradimento sempre più elevato l’impegno che il nostro gruppo dedica al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta composta da hotel e resort di qualità congiuntamente alla messa a punto di standard molto alti. Elementi necessari per essere sempre più competitivi sul segmento mare Italia che ci vede al fianco di player agguerriti.”. Dichiara Ada Miraglia, Direttore Commerciale di CDSHotels. Dopo due anni di pandemia che hanno modificato le abitudini dei consumatori portando ad un incremento delle prenotazioni last minute, CDSHotels rileva nel 2022 un’inversione di tendenza con un ritorno dell’early booking con un picco di conferme giunte entro il 31 marzo. Segno che si è ricominciato a progettare e programmare le vacanze e che i clienti hanno ben chiaro che tipo di vacanza scegliere e a chi affidare il proprio tempo libero. Anche il settore MICE si è rimesso in moto e le presenze di gruppi sono aumentate rispetto al 2019 portando a un incremento di fatturato del 63%. Le proiezioni per l’autunno sono altrettanto positive. Alla data del 21 settembre, infatti si registra un aumento di fatturato, rispetto alla stessa data del 2021, di circa il 35%, che va a confermare i trend registrati finora. “Tutti questi numeri ci fanno ben sperare – prosegue Ada Miraglia – per un futuro in crescita. Ma, purtroppo, bisogna essere onesti e non possiamo vedere il bicchiere del tutto pieno: insieme alla crescita dei risultati abbiamo, infatti, registrato anche una crescita esponenziale dei costi. Le nostre politiche aziendali sono, da sempre, orientate alla riduzione degli sprechi, anche in un’ottica di risparmio ecologico e facciamo molti sforzi per sensibilizzare i nostri ospiti verso queste necessità; gli ospiti dal canto loro si dimostrano sempre molto sensibili, ma ciò non basta, ed è necessario che qualcosa si muova a livello europeo affinché il caro-prezzi venga in qualche modo contenuto e vengano impedite eventuali speculazioni in tale direzione”.” [post_title] => CDSHotels: il ritorno dell’early booking, in aumento il Mice [post_date] => 2022-10-13T09:30:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665653411000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428443" align="alignleft" width="300"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption] Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione. Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti. «In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno - afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio». Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta. Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali. «Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti». Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali. [post_title] => Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience [post_date] => 2022-10-12T14:44:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665585853000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432127 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432128" align="alignleft" width="343"] Tommaso Stranieri ed Elena David[/caption] Italiani sempre più attenti all’ambiente e sempre più disposti a pagare un sovrapprezzo anche per viaggi e soggiorni sostenibili. A rivelarlo è “Obiettivo sostenibilità: nuove traiettorie di sviluppo per il turismo italiano”, il nuovo studio di Deloitte in collaborazione con AICEO-Associazione Italiana Ceo che analizza l’impatto della sostenibilità sulla filiera del turismo italiano. «Con questa ricerca abbiamo cercato di capire in che modo gli operatori del settore stanno affrontando le sfide della sostenibilità e come i turisti percepiscono e applicano le buone pratiche di sostenibilità nella loro esperienza di viaggio e soggiorno», afferma Tommaso Stranieri, partner di Deloitte, presentando lo studio in occasione della fiera Sia Hospitality Design di Rimini, ospite dell’Arena Allegrini del Gruppo Allegrini, storica azienda italiana leader nella detergenza professionale e nella cosmetica per l’hotellerie. «Dalla nostra ricerca emerge che la maggioranza dei viaggiatori oggi riconosce il valore e la necessità di pratiche di gestione sostenibili da parte degli operatori del turismo. Ma non solo: più di uno su due dice di essere disposto a pagare un sovrapprezzo, a patto che tali pratiche siano effettivamente riconoscibili ed efficaci. La consapevolezza di tale orientamento deve indurre gli operatori del turismo italiano a consolidare gli interventi fatti finora e ad avviarne dei nuovi, anche facendo leva sulle agevolazioni e sui fondi disponibili legati alla transizione ecologica», spiega Stranieri. «È molto importante che AICEO sia promotore di questo confronto tra i diversi stakeholder del turismo in tema di sostenibilità. Oggi non solo i grandi gruppi alberghieri italiani ed internazionali, ma anche le associazioni di categoria e la finanza sono sempre più coinvolti in prima linea nelle dinamiche green legate al turismo in una contaminazione continua per un futuro sempre più orientato ai grandi temi ambientale, sociale e di governance. Inoltre, questo lavoro è coerente con la missione di AICEO quale espressa nel programma del triennio 2020/2023, a guida della Presidente Paola Corna Pellegrini: contribuire, attraverso le esperienze e le competenze dei CEO, a rendere l'Italia un Paese più competitivo», dichiara Elena David, leader del tavolo turismo di AICEO, nonché fondatrice e Past President dell’Associazione. Turismo Sostenibile a difesa del clima e delle comunità locali. Il 64% degli intervistati dichiara che sono gli effetti del cambiamento climatico ad aver influito sulla considerazione di viaggiare in maniera più sostenibile – percentuale che sale fino al 71% quando si parla della Gen Z. A spingere a una forma di “turismo sostenibile” è soprattutto il desiderio di tutela del territorio (60%), con l’obiettivo di preservare l’ambiente e la cultura di un luogo, e la volontà di riduzione dell’impatto ambientale tramite mezzi di trasporto ecologici (52%). Inoltre, il 63% degli intervistati ha dichiarato di prediligere mete turistiche locali per incentivare il turismo di prossimità e rivalutare i borghi del proprio Paese. Significative anche le percentuali di coloro che scelgono ristoranti che offrono prodotti a Km 0 (45%) o che si affidano a tour operator del posto per le proprie escursioni, prestando attenzione a dare priorità ad attività organizzate rispettose dell’ambiente (41%). Comportamenti sostenibili anche in vacanza. Così, anche nell’ambito delle vacanze, sette intervistati su dieci dichiarano di riuscire facilmente a seguire comportamenti consapevoli, adottando misure pratiche per ridurre il proprio impatto nella località in cui soggiornano. Si tratta di comportamenti spesso mutuati dalle abitudini sviluppate in casa, come la riduzione degli sprechi tramite il riutilizzo delle bottiglie plastica (46%), la riduzione del consumo di acqua (40%) ed elettricità (39%). Oppure l’attenzione verso la scelta di mezzi di trasporto poco inquinanti sia per raggiungere la propria destinazione (44%), sia durante il soggiorno, ad esempio scegliendo la bicicletta o i mezzi pubblici per spostamenti locali quando possibile (37%). Ancora poco praticata invece è la compensazione delle proprie emissioni di carbonio tramite l’acquisto di carbon credits (13%). L’importanza di comunicare (bene) l’impegno per la sostenibilità. La sostenibilità, dunque, ormai è un fattore importante per dirsi soddisfatto della propria esperienza di alloggio (68%) e di viaggio (65%). Dalla ricerca, però, emerge che solo il 30% dei turisti dichiara di trovare con facilità informazioni sulle pratiche sostenibili delle strutture alberghiere o dei mezzi di trasporto. Ma non solo: i turisti segnalano anche una mancanza di chiarezza nella comunicazione. Solo il 30% ritiene che strutture ricettive e operatori di trasporto comunichino in maniera chiara le proprie politiche sostenibili e solo il 38% pensa che le strutture sostenibili siano facilmente riconoscibili e ben segnalate su siti di booking online, in agenzia o sul sito della struttura. Comunicare in modo efficace, invece, è estremamente importante: il 47% dei turisti, infatti, dichiara che la disponibilità di informazioni in merito alle politiche ESG di una struttura impatta sulla scelta finale dell’alloggio, così come avviene per il 48% dei consumatori quando deve scegliere il trasporto. Inoltre, secondo il 69% degli intervistati la presenza di una certificazione di sostenibilità è sinonimo di responsabilità e il 52% ritiene che questi strumenti contribuiscano positivamente nella formazione del giudizio nei confronti dell’attività stessa. La presenza di una certificazione di sostenibilità è inoltre un importante driver di scelta della struttura per il 61% degli intervistati. Come migliorare l’offerta legata al turismo sostenibile. Secondo gli italiani (77%) anche i siti di booking online e più in generale le agenzie di viaggio devono migliorare la segnalazione delle strutture con certificazioni sostenibili per facilitare il turista. Inoltre, i turisti sarebbero favorevoli alla creazione di un portale del turismo sostenibile: la maggioranza dei turisti (68%) lo troverebbe molto utile per poter trovare in un unico punto di facile accessibilità e semplice consultazione. Per realizzare questo obiettivo, i turisti identificano nel Governo e nelle Istituzioni nazionali e sovranazionali (46%) gli attori più indicati, seguiti dalle agenzie di viaggio e tour operator (32%), sia virtuali che fisici. Più marginale il ruolo delle strutture ricettive (13%) e delle associazioni ambientaliste (9%). Sì a un sovrapprezzo, ma a fronte di azioni concrete degli operatori. Se il costo complessivo di una vacanza green potrebbe essere una barriera per molti, la maggioranza degli italiani oggi sembra essere disposta a pagare un sovrapprezzo pur di potere usufruire di servizi e operatori che lavorano in maniera sostenibile. Circa la metà dichiara infatti di essere disposta a spendere un 5-10% in più, mentre circa il 20% si spingerebbe fino al 15-20% in più. Questo maggiore investimento è giustificato da motivazioni etiche, ma deve essere avallato anche da informazioni accurate e affidabili in merito alle attività ed iniziative dei vari operatori. [post_title] => Cresce la richiesta di viaggi sostenibili [post_date] => 2022-10-12T14:09:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665583746000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432106 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Finlandia le esperienze culinarie pluripremiate hanno sempre un tratto in comune: l’utilizzo diingredienti freschi e naturali, provenienti da foreste, coltivazioni, mari e laghi locali ed esclusive cornici,luoghi indimenticabili dall’atmosfera tipicamente finlandese, immersi nella natura più selvaggia osituati nei cuori pulsanti delle città.Visit Finland ha selezionato le 8 esperienze gastronomiche per tutti i gusti 1. Caccia al tartufo al ritmo del jazzUn weekend alla scoperta del mondo dei tartufi a Punkaharju, annoverata tra le 50 meraviglie naturali. Presso l'Hotel Punkaharju, gestito dall’ imprenditrice, modella ed abile cercatrice di funghi Saimi Hoyer, gli ospiti possono andare alla ricerca di funghi in compagnia delle esperte guide Kirsi Saloniemi e Maarit Liukolampi e dei cani Lagotto da tartufo. Il sound jazz dei celebri musicisti finlandesi Mikko "Gunu" Karjalainen, Verneri Pohjola e Ville Herrala sarà la colonna sonora perfetta per il gran finale della vacanza: la cena a base di tartufo creata dallo chef Mikko Lahtinen, in cui vengono servite versioni nazionali ed estere del più pregiato fungo.2. Cena sotto le stelle e l'Aurora BorealeA dicembre ci sarà un nuovo imperdibile indirizzo: Kataja ("ginepro" in finlandese) è l’esclusivoristorante che aprirà all’interno dell’incantevole villaggio di igloo Magical Pond, situato vicino allafamosa località sciistica e naturale di Ruka-Kuusamo. L'attesissimo ristorante servirà squisite cene ditre portate, accompagnate da vini pregiati e cocktail artici, con menu speciali per Natale e Capodanno.La posizione unica del Kataja è l’ideale per godersi una cena indimenticabile e ammirare nelle nottipolari la straordinaria bellezza del più fantastico spettacolo di luci della natura, l'Aurora Boreale chedanza nel cielo della Lapponia.3. Cena stellata a TurkuA Turku, la capitale gastronomica della Finlandia, lo chef Erik Mansikka ha recentemente ottenuto laprima stella Michelin della Finlandia al di fuori della città di Helsinki per le sue eccellenti creazioniculinarie al ristorante Kaskis. L'amore di Mansikka per gli ingredienti del territorio traspare da ognicreazione presente nel suo menu, con piatti che celebrano ogni aspetto della ricchezza della regione,dai prodotti della foresta fino a quelli del mare. Tra le prelibatezze vanno assolutamente menzionatela trota iridea stagionata con rabarbaro in salamoia, rapa, mela locale e tartufo selvatico della vicinaisola di Ruissalo, e il caviale finlandese degli storioni dell'arcipelago. 4. Alla ricerca dei mirtilliLe foreste finlandesi sono una ricca fonte di prelibati cibi naturali, come i mirtilli, perfetti perl’abbinamento con molti piatti, dalle insalate alle salse fino ai deliziosi dessert. Il Parco Nazionale diNuuksio, nei pressi di Helsinki, è uno dei luoghi preferiti dagli amanti della vita all'aria aperta. In questasuggestiva oasi naturale, una delle attività più popolari è la raccolta dei mirtilli. Per chi desideratrascorrere una giornata en plein air a raccogliere mirtilli freschi e salutari, molto abbondanti inautunno, può farlo in compagnia di una esperta guida di Finland Naturally con un tour completo pervivere un’esperienza 100% finlandese. Dopo la raccolta, in uno splendido cottage si potrà guarnire coni mirtilli raccolti una crostata appena sfornata e gustarne una fetta davanti a una bella tazza di tè ocaffè, rigorosamente preparata sul fuoco all’aria aperta, proprio come vuole la tradizione finlandese.5. Passeggiata con degustazione per i wine loverPer chi non ama particolarmente cucinare e ha la passione dei vini, l’ideale potrebbe esserel’escursione di Finland Naturally con degustazione nel bosco all’interno del Parco Nazionale di Nuuksio,vicino a Helsinki. Dopo una piacevole passeggiata nella lussureggiante foresta per entrare in contattocon la natura, sarà possibile ristorarsi con una tappa in un esclusivo wine bar immerso nel bosco. Qui,i sapori e i profumi del vino e della foresta vivono in simbiosi. L'escursione di due ore in compagnia diguide esperte offre un’inedita esperienza di viaggio. 6. Cena al Circolo Polare Artico tra ghiaccio e tradizioneNella magica atmosfera del Circolo Polare Artico della Lapponia, nel Villaggio di Babbo Natale, ilristorante Kota regala un’esperienza all’insegna della tradizione con una cena nei tipici rifugi delterritorio, kota che in finlandese significa "capanna". In questa location unica, non si può non provarei piatti forti, come il salmone fritto, preparato secondo la tradizionale ricetta finlandese, o la tipicazuppa di salmone. Se si è alla ricerca di una cena indimenticabile „al fresco“, all‘Ice Restaurant - fattointeramente di ghiaccio - gli ospiti possono riscaldarsi con una cucina tipica a base di piatti locali chespazia dalla zuppa di funghi di bosco all' alce arrosto con purè di carote, fino al salmone brasatodell'Oceano Artico con purè di cavolfiore e salsa di gamberi. 7. Carelia: arte culinaria e saunaAlla pensione Puukarin Pysäkki, una vera e propria destinazione da sogno nel cuore della Carelia,l'attenzione è rivolta al benessere. In questa eccezionale cornice ci si può abbandonare al relax eprendersi una rigenerante pausa dalla routine. Dopo una giornata trascorsa all'aria aperta, infatti, ci sipuò godere la cucina careliana à la carte del Puukarin Pysäkki, il ristorante biologico a 3 stelle che esaltale prelibatezze del territorio come il tradizionale pane di segale fatto in casa. Il menu di Puukari mettein risalto i doni di Madre Natura: selvaggina, pesce, bacche, radici, funghi ed erbe, con un'attenzioneparticolare alla riduzione degli sprechi alimentari e al rispetto di tutte le forme di vita. Il cuore dellasua cucina è il forno, dove vengono sfornati pani biologici, torte e sformati che si sciolgono in bocca,serviti per accompagnare piatti deliziosi come il coregone del lago locale e l'agnello cotto all’internodella sauna. 8. My Beautiful Laundrette: il bar più cool di HelsinkiSituato nel cuore dell’esclusivo quartiere di Punavuori a Helsinki, Bob's Laundry è la location perfettaper una cena da sogno e dei drink unici, come i taptail, i cocktail artigianali di alta qualità con nomimolto fantasiosi come "Peach, Please Do My Laundry". Una cornice super Instagrammabledall’atmosfera pop completa di lavatrici e tanto spazio per trascorrere una serata in compagniaall’insegna del divertimento e della buona cucina. [post_title] => Finlandia: 8 esperienze gastronomiche [post_date] => 2022-10-12T12:05:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665576322000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offrirà un itinerario di una settimana negli Emirati Arabi e Oman. Le crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”. La nuova proposta di Costa Toscana consentirà di avere più a tempo a disposizione per visitare le destinazioni comprese nell’itinerario, grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, a Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno. La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni per scoprire da un punto di vista unico, con vere e proprie esperienze nel cuore di ogni luogo, queste stupende destinazioni, che uniscono la modernità di architetture avveniristiche con il fascino del deserto e di antiche tradizioni. Ad esempio, a Dubai, la compagnia propone il giro in elicottero, il tour nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell'Oman a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione in legno. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, un enorme parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure rilassarsi sulla spiaggia esclusiva dell'isola di Al Maya, un vero paradiso terreste a pochi minuti da Abu Dhabi. Per gli amanti del golf, a breve sarà disponibile il pacchetto “cruise and golf”, che combina il meglio del golf con il meglio della crociera, e permetterà di giocare in alcuni dei più bei club di Emirati Arabi e Oman durante le soste in porto della nave. Anche l’offerta di bordo di Costa Toscana sarà caratterizzata in base alla destinazione. A cominciare dall’offerta gastronomica, firmata da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Questi tre chef di fama mondiale faranno scoprire le destinazioni della crociera attraverso il gusto, con i Destination Dish, singoli piatti disponibili nei ristoranti principali, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente, e con tre i menù del ristorante Archipelago, uno per ogni chef, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando. Il programma di intrattenimento a bordo vedrà il debutto di un inedito e spettacolare show, chiamato “Essence”, ispirato alle atmosfere da “Mille e una notte” del Golfo Arabico. Il nuovo itinerario prevede anche un importante aggiornamento dei protocolli sanitari, che consentirà a tutti gli ospiti, anche non vaccinati, di prenotare una vacanza su Costa Toscana. Gli ospiti che hanno completato la vaccinazione (2 dosi + booster; 1 dose J&J + booster; 2 dosi + guarigione, attestati da certificato con QR code) potranno salire a bordo senza necessità di alcun test pre-imbarco, mentre agli ospiti senza vaccinazione o con vaccinazione incompleta basterà l’esito negativo di un test effettuato entro 48 ore dall’imbarco*. I bambini di età inferiore ai 5 anni potranno imbarcare liberamente senza vaccinazione o test. Costa Toscana è una vera e propria “smart city” itinerante, capace di essere alimentata a gas naturale liquefatto e dotata di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre l’impatto ambientale. Gli interni sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location i colori e le atmosfere di questa meravigliosa regione italiana. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla “food experience”. Per il divertimento dei più piccoli ci sono lo Splash AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, una nuova area dedicata ai videogames, e lo Squok Club. [post_title] => Costa Toscana, nuovo itinerario con soste lunghe in Emirati Arabi e Oman [post_date] => 2022-10-12T10:00:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665568808000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_278235" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Gaggio[/caption] Gruppo UNA ha raggiunto un altro importante risultato alla prima edizione degli European Mission Awards 2022, il premio dedicato ai più importanti operatori del business travel che in questa nuova veste punta a riconoscere l'eccellenza a livello europeo. Nel corso della cerimonia di gala, che si è svolta il 10 ottobre a Roma, la più grande catena alberghiera italiana si è distinta nella categoria “Best In-House Safe & Clean Programme for Business Travellers”. Il riconoscimento premia il suo protocollo UNAsafe, che include la digitalizzazione dei principali servizi dedicati agli ospiti in ambito front office, room division e ristorazione. Grazie a questo protocollo, gruppo UNA è stato tra i primi ad offrire un elevato standard di servizi in termini di salute e sicurezza, consentendo ai viaggi aziendali di riprendere nel pieno rispetto dei requisiti post pandemici. «Riceviamo con grande orgoglio questo riconoscimento che premia l’impegno profuso prontamente da Gruppo UNA fin dalla prima fase della pandemia per contribuire a una veloce ripresa dei viaggi d’affari e degli eventi business, garantendo un ambiente sereno e sicuro per i nostri ospiti e per tutto il personale” commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale gruppo UNA. “Da subito siamo stati in prima linea per adeguare i nostri spazi meeting e le strutture alle normative vigenti, con lo scopo di facilitare la ripresa di trasferte, eventi aziendali e meeting in totale sicurezza. Questo premio testimonia la virtuosità delle misure introdotte con il nostro protocollo UNAsafe, su cui continuiamo ad investire in questa delicata fase di rilancio del settore Business Travel». Il riconoscimento è stato assegnato da un team di esperti del settore composto da rappresentanti degli acquirenti e dei fornitori di viaggi europei e ha premiato il programma dettagliato di azioni, servizi e procedure messo in atto da gruppo UNA che promette agli ospiti un’esperienza di soggiorno non solo sicura, ma anche sanificata e garantita. Gruppo UNA si distingue per la sua ampia offerta dedicata al Business Travel, grazie a un variegato portfolio che conta oggi ben 48 tra hotel, resort e residence distribuiti in 13 regioni d’Italia e 3 brand che rispondono a diverse necessità professionali per ospitare riunioni ed eventi in Italia: soluzioni che spaziano da location esclusive a vasti spazi fino a 1.200 partecipanti. [post_title] => Al gruppo UNA l'European Mission Awards per il business travel [post_date] => 2022-10-12T09:34:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665567272000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La compagnia aerea regionale Loganair è in vendita. I proprietari della compagnia scozzese con sede all'aeroporto di Glasgow hanno confermato che stanno cercando un nuovo acquirente, 25 anni dopo aver effettuato i loro primi investimenti lì. Il ceo di Loganair Jonathan Hinkles ha confermato sui social le informazioni del Sunday Times. Stephen e Peter Bond, dopo 25 anni di investimenti in Loganair, di cui gli ultimi 10 come proprietari, hanno deciso di trovare "un nuovo custode" per la compagnia aerea regionale lanciata nel 1962 ed esistente nella sua forma attuale dal 2012. Loganair opera attualmente su una rete di una quarantina di destinazioni, principalmente nel Regno Unito (compresa la rotta più breve del mondo, con un volo di 2 minuti tra Westray e Papa Westray in Scozia), con una flotta di 40 aeromobili (sei ATR 42 -500 e -600, otto 72-600, tredici Embraer ERJ-145, tre De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter e due Britten-Norman BN-2 Islander) [post_title] => La compagnia scozzese Loganair è in vendita [post_date] => 2022-10-12T09:31:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665567061000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rcl conferma limpegno sullestate rotondo tanto last minute non preoccupa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2051,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi progetti in casa Ota Viaggi che in attesa della stagione invernale si prepara già alla prossima estate. L'operatore capitolino ha infatti confermato tutte le 84 strutture del 2022, tanto che \"volendo potremmo uscire già tra un paio di settimane con il nuovo catalogo\", racconta il direttore commerciale, Massimo Diana.\r

\r

E non finisce qui, perché Ota Viaggi si sta muovendo in molteplici direzioni con iniziative inedite a medio e lungo termine. \"Al momento stiamo lavorando con una società specializzata per il censimento dei resort partner, al fine di valutarne il livello di accessibilità per i portatori d'handicap - spiega Diana -. L'idea non è tanto quella di creare una nuova certificazione, ma di realizzare un vero e proprio vademecum con tutti i dettagli specifici relativi a ciascuna struttura\".\r

\r

A ciò si aggiunge inoltre un nuovo progetto ad hoc per la valorizzazione e l'incentivazione dei collaboratori, nonché l'espansione ulteriore dei pacchetti treno, che vanno ad arricchire la tradizionale proposta nave e volo.","post_title":"Ota Viaggi: già confermate tutte le 84 strutture 2022 anche per la prossima estate","post_date":"2022-10-13T11:05:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665659110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432190\" align=\"alignleft\" width=\"273\"] Gabriella Galantis[/caption]\r

Cogliere tutte le opportunità, ottimizzando di volta in volta le risorse a disposizione: Gabriella Galantis, senior director sales Sud Europa del Gruppo Lufthansa, affronta così i prossimi mesi, a chiusura di un’estate “ottima per il mercato italiano” dove la compagnia tedesca ha operato “da 21 scali e trasportato circa 3,8 milioni di passeggeri”. Con una differenza sostanziale rispetto al passato e cioè la “forte componente leisure rispetto all’ampia quota di passeggeri tradizionalmente bt. Tanto incoming verso il Sud e le isole, ma parecchi passeggeri anche verso le mete del nostro network internazionale, a cominciare da quelle per gli Stati Uniti”.\r

L'orario invernale alle porte (novembre 2022 - marzo 2023) \"prevede una crescita della capacità delle compagnie del Gruppo Lufthansa in Italia del 46% rispetto all'inverno precedente\". \r

\r

Segnali positivi arrivano però anche dal segmento corporate “che proprio dalle Pmi ha cominciato a dare concreti segnali di ripartenza”.\r

Dal rinnovato focus su Ndc “che vede proprio il mercato Italia essere pilota nel lancio della nostra nuova collaborazione con Amadeus che prevede la fruizione dei contenuti Ndc anche attraverso le interfacce abilitate del gsa”, al sempre più urgente impegno sulla sostenibilità ambientale “e non soltanto a livello di Saf”, sono più di una le sfide all’orizzonte della compagnia. Un futuro che, almeno per il momento non prevede di intrecciarsi con quello di Ita Airways: “Ci ha sorpreso (la decisione di scegliere la cordata guidata da Certares, ndr): ritenevamo di avere il piano giusto per crescere insieme, di essere il partner ideale. Avremmo potuto valorizzare i punti di forza reciproci. Ma capiamo che, considerata anche la situazione instabile di governo, sia stato preferito un gruppo che offriva una maggiore presenza dello Stato”. ","post_title":"Lufthansa, Galantis: “Pronti a cogliere ogni opportunità sul mercato Italia”","post_date":"2022-10-13T09:52:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1665654750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione 2022 di CDSHotels ha registrato un incremento delle prenotazioni del 35% rispetto sia al 2021 che al 2019. La Puglia e la Sicilia sono state nuovamente premiate dal mercato estero infatti, rispetto al 2019 - anno in cui CDSHotels aveva raggiunto il picco di presenze provenienti dall’estero - si è registrato un aumento di fatturato del 30 %, con una concentrazione nella prima parte della stagione.\r

\r

“Mentre un’altra stagione si appresta a chiudersi, è il momento di guardarsi indietro e fare un primo bilancio su questa prima parte del 2022, che, se sotto molti aspetti - rincaro dei prezzi delle materie prime e delle forniture, incertezza generale dovuta alla situazione geopolitica internazionale e a due anni di pandemia - è stata piuttosto difficile e preannuncia un futuro ancora più arduo, sotto molti altri aspetti è stata decisamente positiva. Ciò ci permette di supporre che il mercato comincia a premiare con un gradimento sempre più elevato l’impegno che il nostro gruppo dedica al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta composta da hotel e resort di qualità congiuntamente alla messa a punto di standard molto alti. Elementi necessari per essere sempre più competitivi sul segmento mare Italia che ci vede al fianco di player agguerriti.”. Dichiara Ada Miraglia, Direttore Commerciale di CDSHotels.\r

\r

Dopo due anni di pandemia che hanno modificato le abitudini dei consumatori portando ad un incremento delle prenotazioni last minute, CDSHotels rileva nel 2022 un’inversione di tendenza con un ritorno dell’early booking con un picco di conferme giunte entro il 31 marzo. Segno che si è ricominciato a progettare e programmare le vacanze e che i clienti hanno ben chiaro che tipo di vacanza scegliere e a chi affidare il proprio tempo libero.\r

\r

Anche il settore MICE si è rimesso in moto e le presenze di gruppi sono aumentate rispetto al 2019 portando a un incremento di fatturato del 63%.\r

\r

Le proiezioni per l’autunno sono altrettanto positive. Alla data del 21 settembre, infatti si registra un aumento di fatturato, rispetto alla stessa data del 2021, di circa il 35%, che va a confermare i trend registrati finora.\r

\r

“Tutti questi numeri ci fanno ben sperare – prosegue Ada Miraglia – per un futuro in crescita. Ma, purtroppo, bisogna essere onesti e non possiamo vedere il bicchiere del tutto pieno: insieme alla crescita dei risultati abbiamo, infatti, registrato anche una crescita esponenziale dei costi. Le nostre politiche aziendali sono, da sempre, orientate alla riduzione degli sprechi, anche in un’ottica di risparmio ecologico e facciamo molti sforzi per sensibilizzare i nostri ospiti verso queste necessità; gli ospiti dal canto loro si dimostrano sempre molto sensibili, ma ciò non basta, ed è necessario che qualcosa si muova a livello europeo affinché il caro-prezzi venga in qualche modo contenuto e vengano impedite eventuali speculazioni in tale direzione”.”","post_title":"CDSHotels: il ritorno dell’early booking, in aumento il Mice","post_date":"2022-10-13T09:30:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665653411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione.\r

Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti.\r

\r

«In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno - afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio».\r

\r

Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta.\r

\r

Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali.\r

\r

«Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti».\r

\r

Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali.","post_title":"Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience","post_date":"2022-10-12T14:44:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665585853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432128\" align=\"alignleft\" width=\"343\"] Tommaso Stranieri ed Elena David[/caption]\r

\r

Italiani sempre più attenti all’ambiente e sempre più disposti a pagare un sovrapprezzo anche per viaggi e soggiorni sostenibili. A rivelarlo è “Obiettivo sostenibilità: nuove traiettorie di sviluppo per il turismo italiano”, il nuovo studio di Deloitte in collaborazione con AICEO-Associazione Italiana Ceo che analizza l’impatto della sostenibilità sulla filiera del turismo italiano.\r

\r

«Con questa ricerca abbiamo cercato di capire in che modo gli operatori del settore stanno affrontando le sfide della sostenibilità e come i turisti percepiscono e applicano le buone pratiche di sostenibilità nella loro esperienza di viaggio e soggiorno», afferma Tommaso Stranieri, partner di Deloitte, presentando lo studio in occasione della fiera Sia Hospitality Design di Rimini, ospite dell’Arena Allegrini del Gruppo Allegrini, storica azienda italiana leader nella detergenza professionale e nella cosmetica per l’hotellerie.\r

\r

«Dalla nostra ricerca emerge che la maggioranza dei viaggiatori oggi riconosce il valore e la necessità di pratiche di gestione sostenibili da parte degli operatori del turismo. Ma non solo: più di uno su due dice di essere disposto a pagare un sovrapprezzo, a patto che tali pratiche siano effettivamente riconoscibili ed efficaci. La consapevolezza di tale orientamento deve indurre gli operatori del turismo italiano a consolidare gli interventi fatti finora e ad avviarne dei nuovi, anche facendo leva sulle agevolazioni e sui fondi disponibili legati alla transizione ecologica», spiega Stranieri.\r

\r

«È molto importante che AICEO sia promotore di questo confronto tra i diversi stakeholder del turismo in tema di sostenibilità. Oggi non solo i grandi gruppi alberghieri italiani ed internazionali, ma anche le associazioni di categoria e la finanza sono sempre più coinvolti in prima linea nelle dinamiche green legate al turismo in una contaminazione continua per un futuro sempre più orientato ai grandi temi ambientale, sociale e di governance. Inoltre, questo lavoro è coerente con la missione di AICEO quale espressa nel programma del triennio 2020/2023, a guida della Presidente Paola Corna Pellegrini: contribuire, attraverso le esperienze e le competenze dei CEO, a rendere l'Italia un Paese più competitivo», dichiara Elena David, leader del tavolo turismo di AICEO, nonché fondatrice e Past President dell’Associazione.\r

\r

Turismo Sostenibile a difesa del clima e delle comunità locali. Il 64% degli intervistati dichiara che sono gli effetti del cambiamento climatico ad aver influito sulla considerazione di viaggiare in maniera più sostenibile – percentuale che sale fino al 71% quando si parla della Gen Z. A spingere a una forma di “turismo sostenibile” è soprattutto il desiderio di tutela del territorio (60%), con l’obiettivo di preservare l’ambiente e la cultura di un luogo, e la volontà di riduzione dell’impatto ambientale tramite mezzi di trasporto ecologici (52%). Inoltre, il 63% degli intervistati ha dichiarato di prediligere mete turistiche locali per incentivare il turismo di prossimità e rivalutare i borghi del proprio Paese. Significative anche le percentuali di coloro che scelgono ristoranti che offrono prodotti a Km 0 (45%) o che si affidano a tour operator del posto per le proprie escursioni, prestando attenzione a dare priorità ad attività organizzate rispettose dell’ambiente (41%).\r

\r

Comportamenti sostenibili anche in vacanza. Così, anche nell’ambito delle vacanze, sette intervistati su dieci dichiarano di riuscire facilmente a seguire comportamenti consapevoli, adottando misure pratiche per ridurre il proprio impatto nella località in cui soggiornano. Si tratta di comportamenti spesso mutuati dalle abitudini sviluppate in casa, come la riduzione degli sprechi tramite il riutilizzo delle bottiglie plastica (46%), la riduzione del consumo di acqua (40%) ed elettricità (39%). Oppure l’attenzione verso la scelta di mezzi di trasporto poco inquinanti sia per raggiungere la propria destinazione (44%), sia durante il soggiorno, ad esempio scegliendo la bicicletta o i mezzi pubblici per spostamenti locali quando possibile (37%). Ancora poco praticata invece è la compensazione delle proprie emissioni di carbonio tramite l’acquisto di carbon credits (13%).\r

\r

L’importanza di comunicare (bene) l’impegno per la sostenibilità. La sostenibilità, dunque, ormai è un fattore importante per dirsi soddisfatto della propria esperienza di alloggio (68%) e di viaggio (65%). Dalla ricerca, però, emerge che solo il 30% dei turisti dichiara di trovare con facilità informazioni sulle pratiche sostenibili delle strutture alberghiere o dei mezzi di trasporto. Ma non solo: i turisti segnalano anche una mancanza di chiarezza nella comunicazione. Solo il 30% ritiene che strutture ricettive e operatori di trasporto comunichino in maniera chiara le proprie politiche sostenibili e solo il 38% pensa che le strutture sostenibili siano facilmente riconoscibili e ben segnalate su siti di booking online, in agenzia o sul sito della struttura. Comunicare in modo efficace, invece, è estremamente importante: il 47% dei turisti, infatti, dichiara che la disponibilità di informazioni in merito alle politiche ESG di una struttura impatta sulla scelta finale dell’alloggio, così come avviene per il 48% dei consumatori quando deve scegliere il trasporto. Inoltre, secondo il 69% degli intervistati la presenza di una certificazione di sostenibilità è sinonimo di responsabilità e il 52% ritiene che questi strumenti contribuiscano positivamente nella formazione del giudizio nei confronti dell’attività stessa. La presenza di una certificazione di sostenibilità è inoltre un importante driver di scelta della struttura per il 61% degli intervistati.\r

\r

Come migliorare l’offerta legata al turismo sostenibile. Secondo gli italiani (77%) anche i siti di booking online e più in generale le agenzie di viaggio devono migliorare la segnalazione delle strutture con certificazioni sostenibili per facilitare il turista. Inoltre, i turisti sarebbero favorevoli alla creazione di un portale del turismo sostenibile: la maggioranza dei turisti (68%) lo troverebbe molto utile per poter trovare in un unico punto di facile accessibilità e semplice consultazione. Per realizzare questo obiettivo, i turisti identificano nel Governo e nelle Istituzioni nazionali e sovranazionali (46%) gli attori più indicati, seguiti dalle agenzie di viaggio e tour operator (32%), sia virtuali che fisici. Più marginale il ruolo delle strutture ricettive (13%) e delle associazioni ambientaliste (9%). \r

\r

Sì a un sovrapprezzo, ma a fronte di azioni concrete degli operatori. Se il costo complessivo di una vacanza green potrebbe essere una barriera per molti, la maggioranza degli italiani oggi sembra essere disposta a pagare un sovrapprezzo pur di potere usufruire di servizi e operatori che lavorano in maniera sostenibile. Circa la metà dichiara infatti di essere disposta a spendere un 5-10% in più, mentre circa il 20% si spingerebbe fino al 15-20% in più. Questo maggiore investimento è giustificato da motivazioni etiche, ma deve essere avallato anche da informazioni accurate e affidabili in merito alle attività ed iniziative dei vari operatori.\r

\r

","post_title":"Cresce la richiesta di viaggi sostenibili","post_date":"2022-10-12T14:09:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665583746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Finlandia le esperienze culinarie pluripremiate hanno sempre un tratto in comune: l’utilizzo diingredienti freschi e naturali, provenienti da foreste, coltivazioni, mari e laghi locali ed esclusive cornici,luoghi indimenticabili dall’atmosfera tipicamente finlandese, immersi nella natura più selvaggia osituati nei cuori pulsanti delle città.Visit Finland ha selezionato le 8 esperienze gastronomiche per tutti i gusti\r

\r

1. Caccia al tartufo al ritmo del jazzUn weekend alla scoperta del mondo dei tartufi a Punkaharju, annoverata tra le 50 meraviglie naturali. Presso l'Hotel Punkaharju, gestito dall’ imprenditrice, modella ed abile cercatrice di funghi Saimi Hoyer, gli ospiti possono andare alla ricerca di funghi in compagnia delle esperte guide Kirsi Saloniemi e Maarit Liukolampi e dei cani Lagotto da tartufo. Il sound jazz dei celebri musicisti finlandesi Mikko \"Gunu\" Karjalainen, Verneri Pohjola e Ville Herrala sarà la colonna sonora perfetta per il gran finale della vacanza: la cena a base di tartufo creata dallo chef Mikko Lahtinen, in cui vengono servite versioni nazionali ed estere del più pregiato fungo.2. Cena sotto le stelle e l'Aurora BorealeA dicembre ci sarà un nuovo imperdibile indirizzo: Kataja (\"ginepro\" in finlandese) è l’esclusivoristorante che aprirà all’interno dell’incantevole villaggio di igloo Magical Pond, situato vicino allafamosa località sciistica e naturale di Ruka-Kuusamo. L'attesissimo ristorante servirà squisite cene ditre portate, accompagnate da vini pregiati e cocktail artici, con menu speciali per Natale e Capodanno.La posizione unica del Kataja è l’ideale per godersi una cena indimenticabile e ammirare nelle nottipolari la straordinaria bellezza del più fantastico spettacolo di luci della natura, l'Aurora Boreale chedanza nel cielo della Lapponia.3. Cena stellata a TurkuA Turku, la capitale gastronomica della Finlandia, lo chef Erik Mansikka ha recentemente ottenuto laprima stella Michelin della Finlandia al di fuori della città di Helsinki per le sue eccellenti creazioniculinarie al ristorante Kaskis. L'amore di Mansikka per gli ingredienti del territorio traspare da ognicreazione presente nel suo menu, con piatti che celebrano ogni aspetto della ricchezza della regione,dai prodotti della foresta fino a quelli del mare. Tra le prelibatezze vanno assolutamente menzionatela trota iridea stagionata con rabarbaro in salamoia, rapa, mela locale e tartufo selvatico della vicinaisola di Ruissalo, e il caviale finlandese degli storioni dell'arcipelago.\r

\r

4. Alla ricerca dei mirtilliLe foreste finlandesi sono una ricca fonte di prelibati cibi naturali, come i mirtilli, perfetti perl’abbinamento con molti piatti, dalle insalate alle salse fino ai deliziosi dessert. Il Parco Nazionale diNuuksio, nei pressi di Helsinki, è uno dei luoghi preferiti dagli amanti della vita all'aria aperta. In questasuggestiva oasi naturale, una delle attività più popolari è la raccolta dei mirtilli. Per chi desideratrascorrere una giornata en plein air a raccogliere mirtilli freschi e salutari, molto abbondanti inautunno, può farlo in compagnia di una esperta guida di Finland Naturally con un tour completo pervivere un’esperienza 100% finlandese. Dopo la raccolta, in uno splendido cottage si potrà guarnire coni mirtilli raccolti una crostata appena sfornata e gustarne una fetta davanti a una bella tazza di tè ocaffè, rigorosamente preparata sul fuoco all’aria aperta, proprio come vuole la tradizione finlandese.5. Passeggiata con degustazione per i wine loverPer chi non ama particolarmente cucinare e ha la passione dei vini, l’ideale potrebbe esserel’escursione di Finland Naturally con degustazione nel bosco all’interno del Parco Nazionale di Nuuksio,vicino a Helsinki. Dopo una piacevole passeggiata nella lussureggiante foresta per entrare in contattocon la natura, sarà possibile ristorarsi con una tappa in un esclusivo wine bar immerso nel bosco. Qui,i sapori e i profumi del vino e della foresta vivono in simbiosi. L'escursione di due ore in compagnia diguide esperte offre un’inedita esperienza di viaggio.\r

\r

6. Cena al Circolo Polare Artico tra ghiaccio e tradizioneNella magica atmosfera del Circolo Polare Artico della Lapponia, nel Villaggio di Babbo Natale, ilristorante Kota regala un’esperienza all’insegna della tradizione con una cena nei tipici rifugi delterritorio, kota che in finlandese significa \"capanna\". In questa location unica, non si può non provarei piatti forti, come il salmone fritto, preparato secondo la tradizionale ricetta finlandese, o la tipicazuppa di salmone. Se si è alla ricerca di una cena indimenticabile „al fresco“, all‘Ice Restaurant - fattointeramente di ghiaccio - gli ospiti possono riscaldarsi con una cucina tipica a base di piatti locali chespazia dalla zuppa di funghi di bosco all' alce arrosto con purè di carote, fino al salmone brasatodell'Oceano Artico con purè di cavolfiore e salsa di gamberi.\r

\r

7. Carelia: arte culinaria e saunaAlla pensione Puukarin Pysäkki, una vera e propria destinazione da sogno nel cuore della Carelia,l'attenzione è rivolta al benessere. In questa eccezionale cornice ci si può abbandonare al relax eprendersi una rigenerante pausa dalla routine. Dopo una giornata trascorsa all'aria aperta, infatti, ci sipuò godere la cucina careliana à la carte del Puukarin Pysäkki, il ristorante biologico a 3 stelle che esaltale prelibatezze del territorio come il tradizionale pane di segale fatto in casa. Il menu di Puukari mettein risalto i doni di Madre Natura: selvaggina, pesce, bacche, radici, funghi ed erbe, con un'attenzioneparticolare alla riduzione degli sprechi alimentari e al rispetto di tutte le forme di vita. Il cuore dellasua cucina è il forno, dove vengono sfornati pani biologici, torte e sformati che si sciolgono in bocca,serviti per accompagnare piatti deliziosi come il coregone del lago locale e l'agnello cotto all’internodella sauna.\r

8. My Beautiful Laundrette: il bar più cool di HelsinkiSituato nel cuore dell’esclusivo quartiere di Punavuori a Helsinki, Bob's Laundry è la location perfettaper una cena da sogno e dei drink unici, come i taptail, i cocktail artigianali di alta qualità con nomimolto fantasiosi come \"Peach, Please Do My Laundry\". Una cornice super Instagrammabledall’atmosfera pop completa di lavatrici e tanto spazio per trascorrere una serata in compagniaall’insegna del divertimento e della buona cucina.\r

\r

","post_title":"Finlandia: 8 esperienze gastronomiche","post_date":"2022-10-12T12:05:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665576322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offrirà un itinerario di una settimana negli Emirati Arabi e Oman. Le crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”.\r

\r

La nuova proposta di Costa Toscana consentirà di avere più a tempo a disposizione per visitare le destinazioni comprese nell’itinerario, grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, a Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno.\r

\r

La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni per scoprire da un punto di vista unico, con vere e proprie esperienze nel cuore di ogni luogo, queste stupende destinazioni, che uniscono la modernità di architetture avveniristiche con il fascino del deserto e di antiche tradizioni. Ad esempio, a Dubai, la compagnia propone il giro in elicottero, il tour nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell'Oman a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione in legno. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, un enorme parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure rilassarsi sulla spiaggia esclusiva dell'isola di Al Maya, un vero paradiso terreste a pochi minuti da Abu Dhabi.\r

\r

Per gli amanti del golf, a breve sarà disponibile il pacchetto “cruise and golf”, che combina il meglio del golf con il meglio della crociera, e permetterà di giocare in alcuni dei più bei club di Emirati Arabi e Oman durante le soste in porto della nave.\r

\r

Anche l’offerta di bordo di Costa Toscana sarà caratterizzata in base alla destinazione. A cominciare dall’offerta gastronomica, firmata da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Questi tre chef di fama mondiale faranno scoprire le destinazioni della crociera attraverso il gusto, con i Destination Dish, singoli piatti disponibili nei ristoranti principali, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente, e con tre i menù del ristorante Archipelago, uno per ogni chef, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando. Il programma di intrattenimento a bordo vedrà il debutto di un inedito e spettacolare show, chiamato “Essence”, ispirato alle atmosfere da “Mille e una notte” del Golfo Arabico.\r

\r

Il nuovo itinerario prevede anche un importante aggiornamento dei protocolli sanitari, che consentirà a tutti gli ospiti, anche non vaccinati, di prenotare una vacanza su Costa Toscana. Gli ospiti che hanno completato la vaccinazione (2 dosi + booster; 1 dose J&J + booster; 2 dosi + guarigione, attestati da certificato con QR code) potranno salire a bordo senza necessità di alcun test pre-imbarco, mentre agli ospiti senza vaccinazione o con vaccinazione incompleta basterà l’esito negativo di un test effettuato entro 48 ore dall’imbarco*. I bambini di età inferiore ai 5 anni potranno imbarcare liberamente senza vaccinazione o test.\r

\r

Costa Toscana è una vera e propria “smart city” itinerante, capace di essere alimentata a gas naturale liquefatto e dotata di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre l’impatto ambientale. Gli interni sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location i colori e le atmosfere di questa meravigliosa regione italiana. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla “food experience”. Per il divertimento dei più piccoli ci sono lo Splash AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, una nuova area dedicata ai videogames, e lo Squok Club.\r

\r

","post_title":"Costa Toscana, nuovo itinerario con soste lunghe in Emirati Arabi e Oman","post_date":"2022-10-12T10:00:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665568808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_278235\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Gaggio[/caption]\r

\r

Gruppo UNA ha raggiunto un altro importante risultato alla prima edizione degli European Mission Awards 2022, il premio dedicato ai più importanti operatori del business travel che in questa nuova veste punta a riconoscere l'eccellenza a livello europeo.\r

\r

Nel corso della cerimonia di gala, che si è svolta il 10 ottobre a Roma, la più grande catena alberghiera italiana si è distinta nella categoria “Best In-House Safe & Clean Programme for Business Travellers”. Il riconoscimento premia il suo protocollo UNAsafe, che include la digitalizzazione dei principali servizi dedicati agli ospiti in ambito front office, room division e ristorazione. Grazie a questo protocollo, gruppo UNA è stato tra i primi ad offrire un elevato standard di servizi in termini di salute e sicurezza, consentendo ai viaggi aziendali di riprendere nel pieno rispetto dei requisiti post pandemici. \r

\r

«Riceviamo con grande orgoglio questo riconoscimento che premia l’impegno profuso prontamente da Gruppo UNA fin dalla prima fase della pandemia per contribuire a una veloce ripresa dei viaggi d’affari e degli eventi business, garantendo un ambiente sereno e sicuro per i nostri ospiti e per tutto il personale” commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale gruppo UNA. “Da subito siamo stati in prima linea per adeguare i nostri spazi meeting e le strutture alle normative vigenti, con lo scopo di facilitare la ripresa di trasferte, eventi aziendali e meeting in totale sicurezza. Questo premio testimonia la virtuosità delle misure introdotte con il nostro protocollo UNAsafe, su cui continuiamo ad investire in questa delicata fase di rilancio del settore Business Travel».\r

\r

Il riconoscimento è stato assegnato da un team di esperti del settore composto da rappresentanti degli acquirenti e dei fornitori di viaggi europei e ha premiato il programma dettagliato di azioni, servizi e procedure messo in atto da gruppo UNA che promette agli ospiti un’esperienza di soggiorno non solo sicura, ma anche sanificata e garantita.\r

\r

Gruppo UNA si distingue per la sua ampia offerta dedicata al Business Travel, grazie a un variegato portfolio che conta oggi ben 48 tra hotel, resort e residence distribuiti in 13 regioni d’Italia e 3 brand che rispondono a diverse necessità professionali per ospitare riunioni ed eventi in Italia: soluzioni che spaziano da location esclusive a vasti spazi fino a 1.200 partecipanti.","post_title":"Al gruppo UNA l'European Mission Awards per il business travel","post_date":"2022-10-12T09:34:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665567272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia aerea regionale Loganair è in vendita. I proprietari della compagnia scozzese con sede all'aeroporto di Glasgow hanno confermato che stanno cercando un nuovo acquirente, 25 anni dopo aver effettuato i loro primi investimenti lì. Il ceo di Loganair Jonathan Hinkles ha confermato sui social le informazioni del Sunday Times.\r

\r

Stephen e Peter Bond, dopo 25 anni di investimenti in Loganair, di cui gli ultimi 10 come proprietari, hanno deciso di trovare \"un nuovo custode\" per la compagnia aerea regionale lanciata nel 1962 ed esistente nella sua forma attuale dal 2012. \r

\r

Loganair opera attualmente su una rete di una quarantina di destinazioni, principalmente nel Regno Unito (compresa la rotta più breve del mondo, con un volo di 2 minuti tra Westray e Papa Westray in Scozia), con una flotta di 40 aeromobili (sei ATR 42 -500 e -600, otto 72-600, tredici Embraer ERJ-145, tre De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter e due Britten-Norman BN-2 Islander)","post_title":"La compagnia scozzese Loganair è in vendita","post_date":"2022-10-12T09:31:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665567061000]}]}}