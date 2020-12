Rcl: 40 mln di dollari di finanziamenti per le agenzie Usa Ammonta a 40 milioni di dollari il finanziamento che Royal Caribbean Group mette a disposizione di consulenti e agenzie viaggio negli Usa. In questo modo gli operatori dell’intermediazione a stelle e strisce potranno, a partire dal prossimo mese di gennaio, richiedere prestiti di tre anni senza interessi fino a un massimo di 250 mila dollari a teste, in modo da affrontare gli ultimi mesi di emergenza prima della tanto agognata ripresa. “Siamo consapevoli che i nostri partner della distribuzione stano soffrendo quanto noi – spiega il presidente e ceo di Rcl, Richard Fain -. Affronteremo perciò questo momento insieme, come abbiamo sempre fatto. I nostri partner, agenzie e consulenti, ci hanno supportato con forza per oltre 50 anni. Ora tocca noi stare al loro fianco”. L’iniziativa, denominata Pay it Forward, rappresenta il secondo step del programma Rcl Cares, lanciato lo scorso aprile, inizialmente con l’obiettivo di fornire supporto consulenziale al trade in materia di finanziamenti pubblici e aiuti economici, per far fronte agli effetti della pandemia.

