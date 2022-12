Quiiky lancia il tour siciliano sulle tracce della serie White Lotus Un tour dedicato alla serie di successo White Lotus, la cui seconda stagione è stata interamente girata in Sicilia. Lo ha lanciato il tour operator Quiiky, in occasione della puntata finale dello scorso 19 dicembre di una storia caratterizzata da grande attenzione a temi come l’inclusione, i diritti e la sostenibilità, da sempre al centro delle attività dell’operatore milanese.

Principale scenario della serie è in particolare il San Domenico Palace, l’hotel a 5 stelle di Taormina, punto di partenza del tour. Questo albergo, diretto nella serie dalla nostra Sabrina Impacciatore, ormai diventata una star negli Usa dopo questo ruolo, è un Four Seasons ricavato in un incantevole convento del quattordicesimo secolo. Quiiky propone qui un tour di Taormina e di Giardini Naxos, eletti beach club sullo schermo. Incluso anche un giro in barca fino alla spiaggia dell’isola Bella. Il giorno seguente, sulla strada per Noto, ci si ferma alla tenuta Planeta Feudo di Mezzo per un wine tour, nel luogo che ha incantato Harper, Ethan, Cameron e Daphne. Da qui si arriva a Noto, centro della valle del Barocco, si gusta la celebre cassata del Caffè Sicilia, per passare nell’antico monastero tramutatosi nella principesca villa Elena. Tra terre silenziose e strade tortuose si giunge quindi alla tappa di Catania, per una granita in una delle città più Lgbtq+ friendly della Sicilia. Immancabile uno stop di un paio di giorni a Cefalù. Tappa finale sarà infine Palermo. Il White Lotus Tour di Quiiky Travel si somma agli altri tour dell’operatore legati al mondo del cinema e delle serie tv: Chiamami con il tuo nome tra Crema e dintorni, ispirato al film Call me by your name, e House of Gucci Tour che ripercorre le location del film immancabile che ha Lady Gaga come protagonista, vera icona gay.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un calendario sempre più ricco in termini di partenze e itinerari su alcuni dei più bei fiumi europei, Danubio, Reno e Mosella, incluse una serie di proposte in esclusiva per la clientela italiana. Avalon Waterways presenta il programma della stagione 2023, che sarà operativo tra marzo e ottobre 2023. Tra le novità riguardo alle partenze in lingua inglese, la crociera dei Tulipani tra Olanda e Belgio da Amsterdam a Bruxelles (otto giorni / sete notti; partenza 26 marzo) con un itinerario che si snoda tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, nella medievale Namur, a Liegi, Anversa e a Bruxelles. Per gli appassionati di fiori, è anche disponibile la versione, sempre di otto giorni e sette notti, ma con itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam (partenze 3, 23 e 29 aprile), che tra le tante escursioni include la partecipazione all’asta dei fiori di Amsterdam e la visita a Keukenhof, noto anche come il Giardino d'Europa, uno dei giardini fioriti più grandi al mondo, con quasi 7 milioni di bulbi che esplodono di colori. Altra novità, è l’itinerario alla Scoperta della Mosella con una navigazione di otto giorni e sette notti da Remich a Francoforte (partenze: 23 aprile, 16 luglio e 3 settembre), che prevede escursioni nella storica città di Lussemburgo, passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e nella pittoresca città di Cochem, nonché il tour di Coblenza prima di imboccare il fiume Reno e navigare attraverso le sue gole verso la tappa finale a Francoforte. Confermate poi anche per la stagione 2023 le crociere sul Reno e sul Danubio con varie partenze dal 25 aprile al 30 ottobre e con itinerari di diversa durata (quattro, sei, sette e otto giorni). Tra gli itinerari, da segnalare il Leggendario Danubio da Norimberga a Budapest (otto giorni/ sette notti, partenza: 25 aprile) disponibile anche nella versione più breve, un Assaggio del Danubio, da Vienna a Budapest (quattro giorni/tre notti; partenze: 6 maggio, 12 agosto). Nella stagione estiva il Danubio sarà anche protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani: Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf (sei giorni/cinque notti; partenza: 15 agosto) e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest (sette giorni/sei notti; partenza: 30 ottobre). Sul Reno sarà proposta la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam (otto giorni/sette notti; partenze: 10 giugno, 8 luglio e 5 agosto), tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine come Colmar, Magonza, Coblenza. Lo stesso itinerario è disponibile anche con le seguenti partenze: 13 maggio, 19 agosto, 14 ottobre, con clientela internazionale. A supporto delle partenze 2023, Avalon Waterways ha inoltre lanciato la speciale promozione early booking, valida per le prenotazioni entro il 31 marzo 2023, e che prevede uno sconto a partire da 750 euro a persona per tutte le partenze di sei o più giorni. Condizioni vantaggiose anche per chi viaggia in singola o per gruppi superiori agli otto passeggeri. [post_title] => Quiiky lancia il tour siciliano sulle tracce della serie White Lotus [post_date] => 2022-12-22T10:05:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671703513000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato in crescita del 40% per Mapo Travel, le cui performance sono state trainate anche dall'ottimo risultato del prodotto Egitto classico: "Abbiamo puntato molto su questa destinazione, con Il Cairo e le crociere sul Nilo in abbinamento al mare - spiega il direttore commerciale dell'operatore pugliese, Gianvito Lagioia - ma i risultati sono andati oltre le nostre aspettative, con un boom di partenze e di prenotazioni anche per il 2023”. Bene anche i ponti di Ognissanti e dell'Immacolata: “I pacchetti pensati per novembre e dicembre, sia in Italia sia all’estero, sono stati un successo - prosegue Lagioia -. Fuori dal Belpaese sono state Istanbul e Budapest a essere quasi sempre sold out nelle ultime settimane. Nel Sud Italia il Capodanno è già da tutto esaurito in strutture selezionate come l’ArtHotel di Lecce o l’hotel del Levante di Torre Canne”. Le parole chiave che hanno guidato il 2022 di Mapo Travel sono state destagionalizzazione, esperienza e assistenza al cliente. “Chi viaggia – conclude Lagioia - chiede pacchetti sempre più su misura, ricchi di esperienze significative che vanno oltre la vacanza tradizionale, ma anche la serenità di essere assistiti dal tour operator in tutte le fasi del viaggio. Con il team di Mapo Travel abbiamo trasferito i punti di forza dei nostri viaggi in Italia, mix di mare e cultura, nei pacchetti realizzati per le destinazioni estere. Una scelta che si è rivelata vincente. E per il 2023 stiamo lavorando a una serie di novità, che arricchiranno ancora di più il ventaglio di proposte targate Mapo”. [post_title] => L'Egitto traina le performance Mapo: fatturato a +40% rispetto al 2021 [post_date] => 2022-12-22T09:40:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671702034000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435927 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network. “L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”. La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno. “Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”. L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”. Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”. In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà. Le tendenze in agenzia per l’inverno Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare. “Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”. Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”. Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”. Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”. [post_title] => Sergio Testi, Gattinoni: "Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista" [post_date] => 2022-12-21T16:05:08+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671638708000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa sarebbe pronta a mettere sul piatto tra i 180 e i 200 milioni di euro per acquisire il 40% di Ita Airways, valutando quindi il vettore meno di 500 milioni di euro. Come riferisce Il Corriere della Sera ieri, 20 dicembre, si è svolto un incontro fra Tesoro e Palazzo Chigi per esaminare l'attuale situazione del dossier e decidere i passi futuri, quando arriverà la manifestazione di interesse ufficiale da parte del vettore tedesco. Nei progetti di Lufthansa anticipati dal quotidiano, c’è la chiara intenzione di risanare subito i conti di Ita e di rilanciare l’espansione del network aumentando la connettività dell’Italia. Ma innanzitutto sarà necessario soddisfare una serie di priorità: "trovare una linea comune Mef-Lufthansa sia sullo 'shareholder agreement', sia sulla governance nuova del vettore, sia sul board e il management". Cause di lavoro Resta, inoltre, l'interrogativo sulle oltre 1.147 cause di lavoro che pendono sulla testa di Ita, quelle intentate dai dipendenti di Alitalia in cassa integrazione che ritengono che Ita non sarebbe una società del tutto nuova ma che, al contrario, opererebbe in continuità con Alitalia. Quindi dovrebbe farsi carico dei suoi ex dipendenti. Lufthansa avrebbe chiesto chiaramente allo Stato italiano di rispondere del risarcimento che spetterebbe ai potenziali vincitori delle cause. Il Mef avrebbe preventivamente suggerito a Ita un cambio nelle relazioni sindacali, iniziando dall'eliminare il veto a partecipare alle selezioni per le assunzioni del 2023 finora in vigore per chi avesse una causa in corso contro la compagnia. Infine, è fissato per le 17 di oggi, 21 dicembre, il secondo confronto tra i vertici di Ita e i sindacati sui salari. All’ordine del giorno c’è la questione dell’aumento degli stipendi dei dipendenti della compagnia dopo la fase di start up. [post_title] => Lufthansa: pronti 200 milioni di euro per il 40% di Ita Airways [post_date] => 2022-12-21T10:36:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671618995000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la Costa Toscana nel 2022 sarà quest'anno la volta della Smeralda a fare da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta con il teatro Ariston in occasione dell'edizione 2023 del festival di Sanremo. Ogni sera la nave ospiterà una serie di artisti, che con le loro performance coinvolgeranno il pubblico in vere e proprie feste. Il primo a essere stato ufficializzato dalla direzione artistica è Salmo, che sarà a bordo sia nella serata di apertura, martedì 7 febbraio, sia in quella finale, sabato 11 febbraio. Gli altri artisti che andranno in scena sulla Smeralda saranno svelati nel corso dei prossimi giorni. “La nostra presenza a Sanremo sarà ancora più spettacolare rispetto allo scorso anno - spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Dal nostro palco galleggiante vedrete quanto ci si possa divertire su una nave come la Smeralda, perché ospiteremo qualcosa di più di semplici esibizioni: saranno dei momenti in cui ballare, cantare, stare bene insieme agli altri e vivere emozioni da ricordare”. In occasione di questo appuntamento, Costa Crociere ha inoltre organizzato una crociera-evento dedicata a una selezione di agenti di viaggio e di clienti italiani e iscritti al C|Club, il loyalty club della compagnia: nove giorni e otto notti, dal 4 al 12 febbraio 2023, a bordo della Smeralda, ormeggiata davanti a Sanremo, per un programma di appuntamenti con il quale Costa ha voluto riunire alcuni partner d’eccellenza. Oltre alla possibilità di assistere ai collegamenti con il teatro Ariston, la crociera-evento vedrà infatti la presenza di Angelo Pintus, Iginio Massari e Bruno Barbieri. Più altri grandi nomi che saranno annunciati nei prossimi giorni. Massari e Barbieri, in particolare, racconteranno la storia dell’evento musicale italiano più famoso al mondo attraverso il gusto, proponendo ogni giorno un dolce e un piatto dedicati a Sanremo. Inoltre, incontreranno gli ospiti a bordo nel corso di workshop ed eventi dedicati. Un altro appuntamento da non mancare sarà poi naturalmente lo spettacolo di Angelo Pintus. [post_title] => La Costa Smeralda palcoscenico galleggiante in occasione del festival di Sanremo 2023 [post_date] => 2022-12-21T10:26:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671618378000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436329 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Serenusa Village in Sicilia, il Torreserena Village e il GranSerena Hotel in Puglia, il Serenè Village in Calabria, il Serena Majestic in Abruzzo e il Calaserena Village in Sardegna i sei resort protagonisti della prima fase del processo di restyling destinato a coinvolgere 13 strutture a 4 e 5 stelle griffate Bluserena. Il progetto di rinnovamento è uno dei risultati del programma di investimenti di oltre 30 milioni di euro stanziato nel 2021 in seguito all’acquisizione da parte di Azora European Hotel & Leisure. I sei complessi riapriranno quindi per l’estate con un nuovo design contemporaneo influenzato da suggestioni mediterranee e ispirato alla natura e alle tradizioni locali. “Con grande soddisfazione diamo il via alle vendite per l’estate 2023 annunciando i risultati di questa operazione straordinaria di restyling, che rappresenta un importante valore aggiunto per l’offerta Bluserena - sottolinea il nuovo ceo di Bluserena, Marcello Cicalò -. Sono certo che questo nuovo look contribuirà significativamente a un ulteriore aumento dell’apprezzamento dei nostri ospiti più fedeli, che rappresentano circa il 50% di tutta la nostra clientela, nonché a intercettare nuove opportunità di sviluppo. Continueremo a investire nello sviluppo e nella crescita del brand Bluserena con l’obiettivo di rendere ancora più attrattiva la nostra proposta ricettiva, per garantire un’esperienza di ospitalità sempre più innovativa e in grado di superare le aspettative degli ospiti”. In particolare, sono state completamente rinnovate le camere del Serenusa Village, del Torreserena Village, del Serenè Village, del GranSerena Hotel e del Serena Majestic Hotel Residence, che la prossima stagione accoglieranno gli ospiti in un ambiente moderno e fresco, caratterizzato da colori tenui in sintonia con la natura o vivaci tonalità ispirate alle tradizioni regionali. Anche l’atmosfera degli spazi ristorativi presenta un nuovo look, sia nei ristoranti centrali sia in quelli tematici. Gli interventi sono stati estesi poi alle spiagge di alcuni dei sei hotel e resort, dove sono stati disposti nuovi ombrelloni più grandi dotati di cassaforte e due lettini per ogni camera. Dal 19 dicembre, Bluserena ha aperto le prenotazioni per l’estate 2023 per tutti i suoi hotel e resort estivi in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo con condizioni speciali soggette a disponibilità limitata: sconto del 15% prenotando entro il 31 gennaio e cancellazione gratuita sino a 14 giorni prima dell’arrivo. [post_title] => Aperte le vendite del mare Italia 2023 di Bluserena. Restyling per sei resort [post_date] => 2022-12-21T10:10:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671617434000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono i Futura Club Cala Fiorita di Budoni, in Sardegna, Borgo Rio Favara di Ispica Mare, in Sicilia, e Acqua Venere di Paestum, in Campania, le tre new entry appena annunciate da Futura Vacanze per il mare Italia 2023. Con queste novità sale quindi a 18 il portfolio resort brandizzati dell'operatore capitolino nella nostra Penisola. A ciò si aggiungono ulteriori tre Futura Club all'estero, a Sharm el sheikh, Marsa Alam e Porto Santo. I nuovi arrivi potranno in particolare beneficiare della loro vicinanza agli aeroporti di Olbia e Catania, nonché del nutrito piano voli del to. Nel caso del club di Paestum c'è poi la possibilità di sfruttare la comodità dell’alta velocità da differenti punti di partenza. Nel dettaglio, per il Futura Club Cala Fiorita, villaggio di riferimento della zona, un plus è la totale ristrutturazione del 2021, che ha migliorato notevolmente gli spazi comuni e le unità abitative, nonché la fruizione di tutte le attività e dei servizi. Dotato di 226 camere, di una vasta area naturalistica abitata da fenicotteri e cormorani e da una spiaggia di sabbia incorniciata dalla macchia mediterranea, è una location dove trascorrere una vacanza in piena libertà, con attività e opportunità di divertimento per adulti e bambini. Posizionato all’estremo sud della Sicilia orientale, in una cornice ambientale suggestiva, il Futura Club Borgo Rio Favara vanta una storica notorietà sul mercato italiano. Le unità abitative sono inserite in ville in stile mediterraneo di due piani. La spiaggia ha guadagnato più volte la bandiera Blu. Gli ampi spazi verdi, in cui si sviluppa anche un percorso da jogging, la cura dei servizi offerti e il ricco programma di animazione lo rendono adatto a ogni tipo di clientela, mentre la vicinanza a importanti siti archeologici e città barocche come Noto e Ragusa, lo rendono il punto di partenza ideale per interessanti escursioni. La recentissima costruzione è uno dei punti di forza del Futura Club Acqua di Venere. Ubicato nel cuore dell’area di Paestum, a pochi passi dal mare, si compone di cinque diverse aree in cui sono inserite le 200 camere. Ogni area è incorniciata da alberi da frutto tipici della zona: limoneto, aranceto, ficaia, uno spazio popolato da granato e un giardino degli ulivi. All’interno di Acqua di Venere, tutto è ispirato alle costiere Amalfitana e Cilentana. “Ampliamo la programmazione del mare Italia con tre strutture di livello che vanno anche a incrementare la nostra disponibilità di prodotto, dando ulteriori garanzie di scelta alla distribuzione e grande qualità agli ospiti - spiega il direttore commerciale, Belinda Coccia -. L’accoglienza del mercato è stata da subito molto favorevole e anche grazie a questi nuovi prodotti ci aspettiamo di registrare un’altra ottima stagione estiva”. [post_title] => Tre new entry in Sicilia e Campania per il mare Italia firmato Futura Club [post_date] => 2022-12-21T09:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671616247000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sei destinazioni, luoghi a stretto contatto con la natura e siti mozzafiato: l'Ungheria ha selezionato una serie di località imperdibili, da visitare nel 2023, mete dove l’avventura e il benessere si incontrano, tra sentieri che attraversano formazioni geologiche e passeggiate immersi nel verde. Il Megyer-hegy Tarn, di origine vulcanica, è una delle destinazioni più popolari delle Colline di Zemplén. Il laghetto è stato classificato come riserva naturale nel 1997. Lo specchio d’acqua è raggiungibile con un sentiero di trekking che attraversa la collina alta diversi metri, arrivati in cima la vista è mozzafiato. Il Parco nazionale di Aggtelek e ospita al suo interno la grotta più lunga dell'Ungheria: la Caverna di Baradla, che si snoda lungo 25 chilometri. La nascita di questo fenomeno naturale, attraverso uno studio ricavato dai dati geologici, viene collocata a circa due milioni di anni fa. L'acqua gocciolante ha lentamente costruito le stalattiti di varie forme che ogni anno stupiscono e affascinano i turisti. La Sala dei Concerti, con la sua eccellente acustica e gli splendidi spettacoli, ospita ancora oggi concerti di musica classica e popolare. Dopo un sentiero che si snoda nella natura circostante, si arriva davanti ad una delle tre uniche meraviglie di sale esistenti al mondo che si trova a Egerszalók. Nascosta nella Valle delle Acque Medicinali, la collina di sale è formata dall'acqua che sgorga da 410 metri di profondità. La collina di sale è stata creata nel 1961, quando l'area era sottoposta a lavori di trivellazione alla ricerca di gas naturale e petrolio. L'acqua medicinale contiene calcio, sodio, magnesio e zolfo. La Foresta di Gemenc è un luogo unico in Europa ed è un'area naturale protetta dal 1977. Ogni anno, la sua superficie di 180 chilometri quadrati viene allagata, consentendo la formazione di una fauna davvero speciale. La foresta è un luogo magico per gli amanti delle escursioni e per chi vuole immergersi in una fiaba naturale fatta di sentieri e angoli idilliaci. A soli 25 chilometri a sud di Oroszlány, è possibile camminare tra le rocce rosse del Parco Geologico della Bauxite a Gánt e visitare la Mostra delle Miniere di Bauxite di Balás Jenő. Il museo, realizzato proprio accanto alla cava, custodisce utensili da miniera e vecchie fotografie, inoltre nel cortile ospita anche due locomotive utilizzate per il trasporto della bauxite. Il sentiero naturalistico di 13 stazioni intorno alla miniera è una piacevole passeggiata che permette ai turisti di conoscere la storia geologica della zona, come si è creato il giacimento di bauxite di Gant e quali minerali si trovano nell'area. L'elenco dei tesori naturali più belli dell'Ungheria non sarebbe completo senza l'attrazione top della Valle di Szalajka: la Cascata del Velo. L'acqua carsica scroscia per 17 metri, formando delle splendide barre di pietra. Una volta che l'acqua risale in superficie, l'anidride carbonica intrappolata fuoriesce e il calcare accumulato dà vita a una struttura a gradini. [post_title] => Ungheria: riflettori puntati su sei località imperdibili, da visitare nel 2023 [post_date] => 2022-12-20T13:35:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671543324000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "quiiky lancia tour siciliano sulle tracce della serie white lotus" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2378,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un calendario sempre più ricco in termini di partenze e itinerari su alcuni dei più bei fiumi europei, Danubio, Reno e Mosella, incluse una serie di proposte in esclusiva per la clientela italiana. Avalon Waterways presenta il programma della stagione 2023, che sarà operativo tra marzo e ottobre 2023. \r

\r

Tra le novità riguardo alle partenze in lingua inglese, la crociera dei Tulipani tra Olanda e Belgio da Amsterdam a Bruxelles (otto giorni / sete notti; partenza 26 marzo) con un itinerario che si snoda tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, nella medievale Namur, a Liegi, Anversa e a Bruxelles. Per gli appassionati di fiori, è anche disponibile la versione, sempre di otto giorni e sette notti, ma con itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam (partenze 3, 23 e 29 aprile), che tra le tante escursioni include la partecipazione all’asta dei fiori di Amsterdam e la visita a Keukenhof, noto anche come il Giardino d'Europa, uno dei giardini fioriti più grandi al mondo, con quasi 7 milioni di bulbi che esplodono di colori.\r

\r

Altra novità, è l’itinerario alla Scoperta della Mosella con una navigazione di otto giorni e sette notti da Remich a Francoforte (partenze: 23 aprile, 16 luglio e 3 settembre), che prevede escursioni nella storica città di Lussemburgo, passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e nella pittoresca città di Cochem, nonché il tour di Coblenza prima di imboccare il fiume Reno e navigare attraverso le sue gole verso la tappa finale a Francoforte.\r

\r

Confermate poi anche per la stagione 2023 le crociere sul Reno e sul Danubio con varie partenze dal 25 aprile al 30 ottobre e con itinerari di diversa durata (quattro, sei, sette e otto giorni). Tra gli itinerari, da segnalare il Leggendario Danubio da Norimberga a Budapest (otto giorni/ sette notti, partenza: 25 aprile) disponibile anche nella versione più breve, un Assaggio del Danubio, da Vienna a Budapest (quattro giorni/tre notti; partenze: 6 maggio, 12 agosto). Nella stagione estiva il Danubio sarà anche protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani: Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf (sei giorni/cinque notti; partenza: 15 agosto) e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest (sette giorni/sei notti; partenza: 30 ottobre). Sul Reno sarà proposta la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam (otto giorni/sette notti; partenze: 10 giugno, 8 luglio e 5 agosto), tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine come Colmar, Magonza, Coblenza. Lo stesso itinerario è disponibile anche con le seguenti partenze: 13 maggio, 19 agosto, 14 ottobre, con clientela internazionale.\r

\r

A supporto delle partenze 2023, Avalon Waterways ha inoltre lanciato la speciale promozione early booking, valida per le prenotazioni entro il 31 marzo 2023, e che prevede uno sconto a partire da 750 euro a persona per tutte le partenze di sei o più giorni. Condizioni vantaggiose anche per chi viaggia in singola o per gruppi superiori agli otto passeggeri.","post_title":"Pubblicato il programma 2023 di Avalon Waterways: early booking fino al 31 marzo","post_date":"2022-12-22T10:16:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671704195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436405\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il San Domenico Palace[/caption]\r

\r

Un tour dedicato alla serie di successo White Lotus, la cui seconda stagione è stata interamente girata in Sicilia. Lo ha lanciato il tour operator Quiiky, in occasione della puntata finale dello scorso 19 dicembre di una storia caratterizzata da grande attenzione a temi come l'inclusione, i diritti e la sostenibilità, da sempre al centro delle attività dell'operatore milanese.\r

Principale scenario della serie è in particolare il San Domenico Palace, l'hotel a 5 stelle di Taormina, punto di partenza del tour. Questo albergo, diretto nella serie dalla nostra Sabrina Impacciatore, ormai diventata una star negli Usa dopo questo ruolo, è un Four Seasons ricavato in un incantevole convento del quattordicesimo secolo. Quiiky propone qui un tour di Taormina e di Giardini Naxos, eletti beach club sullo schermo. Incluso anche un giro in barca fino alla spiaggia dell'isola Bella. Il giorno seguente, sulla strada per Noto, ci si ferma alla tenuta Planeta Feudo di Mezzo per un wine tour, nel luogo che ha incantato Harper, Ethan, Cameron e Daphne. Da qui si arriva a Noto, centro della valle del Barocco, si gusta la celebre cassata del Caffè Sicilia, per passare nell’antico monastero tramutatosi nella principesca villa Elena. Tra terre silenziose e strade tortuose si giunge quindi alla tappa di Catania, per una granita in una delle città più Lgbtq+ friendly della Sicilia. Immancabile uno stop di un paio di giorni a Cefalù. Tappa finale sarà infine Palermo.\r

\r

Il White Lotus Tour di Quiiky Travel si somma agli altri tour dell’operatore legati al mondo del cinema e delle serie tv: Chiamami con il tuo nome tra Crema e dintorni, ispirato al film Call me by your name, e House of Gucci Tour che ripercorre le location del film immancabile che ha Lady Gaga come protagonista, vera icona gay.","post_title":"Quiiky lancia il tour siciliano sulle tracce della serie White Lotus","post_date":"2022-12-22T10:05:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671703513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita del 40% per Mapo Travel, le cui performance sono state trainate anche dall'ottimo risultato del prodotto Egitto classico: \"Abbiamo puntato molto su questa destinazione, con Il Cairo e le crociere sul Nilo in abbinamento al mare - spiega il direttore commerciale dell'operatore pugliese, Gianvito Lagioia - ma i risultati sono andati oltre le nostre aspettative, con un boom di partenze e di prenotazioni anche per il 2023”.\r

\r

Bene anche i ponti di Ognissanti e dell'Immacolata: “I pacchetti pensati per novembre e dicembre, sia in Italia sia all’estero, sono stati un successo - prosegue Lagioia -. Fuori dal Belpaese sono state Istanbul e Budapest a essere quasi sempre sold out nelle ultime settimane. Nel Sud Italia il Capodanno è già da tutto esaurito in strutture selezionate come l’ArtHotel di Lecce o l’hotel del Levante di Torre Canne”.\r

\r

Le parole chiave che hanno guidato il 2022 di Mapo Travel sono state destagionalizzazione, esperienza e assistenza al cliente. “Chi viaggia – conclude Lagioia - chiede pacchetti sempre più su misura, ricchi di esperienze significative che vanno oltre la vacanza tradizionale, ma anche la serenità di essere assistiti dal tour operator in tutte le fasi del viaggio. Con il team di Mapo Travel abbiamo trasferito i punti di forza dei nostri viaggi in Italia, mix di mare e cultura, nei pacchetti realizzati per le destinazioni estere. Una scelta che si è rivelata vincente. E per il 2023 stiamo lavorando a una serie di novità, che arricchiranno ancora di più il ventaglio di proposte targate Mapo”.","post_title":"L'Egitto traina le performance Mapo: fatturato a +40% rispetto al 2021","post_date":"2022-12-22T09:40:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671702034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network.\r

\r

“L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”.\r

\r

La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno.\r

\r

“Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”.\r

\r

L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”.\r

\r

Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi\r

\r

Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”.\r

\r

In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà.\r

\r

Le tendenze in agenzia per l’inverno\r

\r

Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare.\r

\r

“Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”.\r

\r

Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia\r

\r

Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”.\r

\r

Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”.\r

\r

Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”.","post_title":"Sergio Testi, Gattinoni: \"Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista\"","post_date":"2022-12-21T16:05:08+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1671638708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa sarebbe pronta a mettere sul piatto tra i 180 e i 200 milioni di euro per acquisire il 40% di Ita Airways, valutando quindi il vettore meno di 500 milioni di euro. Come riferisce Il Corriere della Sera ieri, 20 dicembre, si è svolto un incontro fra Tesoro e Palazzo Chigi per esaminare l'attuale situazione del dossier e decidere i passi futuri, quando arriverà la manifestazione di interesse ufficiale da parte del vettore tedesco. \r

\r

Nei progetti di Lufthansa anticipati dal quotidiano, c’è la chiara intenzione di risanare subito i conti di Ita e di rilanciare l’espansione del network aumentando la connettività dell’Italia. Ma innanzitutto sarà necessario soddisfare una serie di priorità: \"trovare una linea comune Mef-Lufthansa sia sullo 'shareholder agreement', sia sulla governance nuova del vettore, sia sul board e il management\".\r

\r

Cause di lavoro\r

Resta, inoltre, l'interrogativo sulle oltre 1.147 cause di lavoro che pendono sulla testa di Ita, quelle intentate dai dipendenti di Alitalia in cassa integrazione che ritengono che Ita non sarebbe una società del tutto nuova ma che, al contrario, opererebbe in continuità con Alitalia. Quindi dovrebbe farsi carico dei suoi ex dipendenti. Lufthansa avrebbe chiesto chiaramente allo Stato italiano di rispondere del risarcimento che spetterebbe ai potenziali vincitori delle cause. Il Mef avrebbe preventivamente suggerito a Ita un cambio nelle relazioni sindacali, iniziando dall'eliminare il veto a partecipare alle selezioni per le assunzioni del 2023 finora in vigore per chi avesse una causa in corso contro la compagnia.\r

\r

\r

Infine, è fissato per le 17 di oggi, 21 dicembre, il secondo confronto tra i vertici di Ita e i sindacati sui salari. All’ordine del giorno c’è la questione dell’aumento degli stipendi dei dipendenti della compagnia dopo la fase di start up.","post_title":"Lufthansa: pronti 200 milioni di euro per il 40% di Ita Airways","post_date":"2022-12-21T10:36:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671618995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la Costa Toscana nel 2022 sarà quest'anno la volta della Smeralda a fare da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta con il teatro Ariston in occasione dell'edizione 2023 del festival di Sanremo. Ogni sera la nave ospiterà una serie di artisti, che con le loro performance coinvolgeranno il pubblico in vere e proprie feste. Il primo a essere stato ufficializzato dalla direzione artistica è Salmo, che sarà a bordo sia nella serata di apertura, martedì 7 febbraio, sia in quella finale, sabato 11 febbraio. Gli altri artisti che andranno in scena sulla Smeralda saranno svelati nel corso dei prossimi giorni.\r

\r

“La nostra presenza a Sanremo sarà ancora più spettacolare rispetto allo scorso anno - spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Dal nostro palco galleggiante vedrete quanto ci si possa divertire su una nave come la Smeralda, perché ospiteremo qualcosa di più di semplici esibizioni: saranno dei momenti in cui ballare, cantare, stare bene insieme agli altri e vivere emozioni da ricordare”.\r

\r

In occasione di questo appuntamento, Costa Crociere ha inoltre organizzato una crociera-evento dedicata a una selezione di agenti di viaggio e di clienti italiani e iscritti al C|Club, il loyalty club della compagnia: nove giorni e otto notti, dal 4 al 12 febbraio 2023, a bordo della Smeralda, ormeggiata davanti a Sanremo, per un programma di appuntamenti con il quale Costa ha voluto riunire alcuni partner d’eccellenza. Oltre alla possibilità di assistere ai collegamenti con il teatro Ariston, la crociera-evento vedrà infatti la presenza di Angelo Pintus, Iginio Massari e Bruno Barbieri. Più altri grandi nomi che saranno annunciati nei prossimi giorni. Massari e Barbieri, in particolare, racconteranno la storia dell’evento musicale italiano più famoso al mondo attraverso il gusto, proponendo ogni giorno un dolce e un piatto dedicati a Sanremo. Inoltre, incontreranno gli ospiti a bordo nel corso di workshop ed eventi dedicati. Un altro appuntamento da non mancare sarà poi naturalmente lo spettacolo di Angelo Pintus.","post_title":"La Costa Smeralda palcoscenico galleggiante in occasione del festival di Sanremo 2023","post_date":"2022-12-21T10:26:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671618378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Serenusa Village in Sicilia, il Torreserena Village e il GranSerena Hotel in Puglia, il Serenè Village in Calabria, il Serena Majestic in Abruzzo e il Calaserena Village in Sardegna i sei resort protagonisti della prima fase del processo di restyling destinato a coinvolgere 13 strutture a 4 e 5 stelle griffate Bluserena. Il progetto di rinnovamento è uno dei risultati del programma di investimenti di oltre 30 milioni di euro stanziato nel 2021 in seguito all’acquisizione da parte di Azora European Hotel & Leisure. I sei complessi riapriranno quindi per l’estate con un nuovo design contemporaneo influenzato da suggestioni mediterranee e ispirato alla natura e alle tradizioni locali.\r

\r

“Con grande soddisfazione diamo il via alle vendite per l’estate 2023 annunciando i risultati di questa operazione straordinaria di restyling, che rappresenta un importante valore aggiunto per l’offerta Bluserena - sottolinea il nuovo ceo di Bluserena, Marcello Cicalò -. Sono certo che questo nuovo look contribuirà significativamente a un ulteriore aumento dell’apprezzamento dei nostri ospiti più fedeli, che rappresentano circa il 50% di tutta la nostra clientela, nonché a intercettare nuove opportunità di sviluppo. Continueremo a investire nello sviluppo e nella crescita del brand Bluserena con l’obiettivo di rendere ancora più attrattiva la nostra proposta ricettiva, per garantire un’esperienza di ospitalità sempre più innovativa e in grado di superare le aspettative degli ospiti”.\r

\r

In particolare, sono state completamente rinnovate le camere del Serenusa Village, del Torreserena Village, del Serenè Village, del GranSerena Hotel e del Serena Majestic Hotel Residence, che la prossima stagione accoglieranno gli ospiti in un ambiente moderno e fresco, caratterizzato da colori tenui in sintonia con la natura o vivaci tonalità ispirate alle tradizioni regionali. Anche l’atmosfera degli spazi ristorativi presenta un nuovo look, sia nei ristoranti centrali sia in quelli tematici. Gli interventi sono stati estesi poi alle spiagge di alcuni dei sei hotel e resort, dove sono stati disposti nuovi ombrelloni più grandi dotati di cassaforte e due lettini per ogni camera.\r

\r

Dal 19 dicembre, Bluserena ha aperto le prenotazioni per l’estate 2023 per tutti i suoi hotel e resort estivi in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo con condizioni speciali soggette a disponibilità limitata: sconto del 15% prenotando entro il 31 gennaio e cancellazione gratuita sino a 14 giorni prima dell’arrivo.","post_title":"Aperte le vendite del mare Italia 2023 di Bluserena. Restyling per sei resort","post_date":"2022-12-21T10:10:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671617434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono i Futura Club Cala Fiorita di Budoni, in Sardegna, Borgo Rio Favara di Ispica Mare, in Sicilia, e Acqua Venere di Paestum, in Campania, le tre new entry appena annunciate da Futura Vacanze per il mare Italia 2023. Con queste novità sale quindi a 18 il portfolio resort brandizzati dell'operatore capitolino nella nostra Penisola. A ciò si aggiungono ulteriori tre Futura Club all'estero, a Sharm el sheikh, Marsa Alam e Porto Santo. I nuovi arrivi potranno in particolare beneficiare della loro vicinanza agli aeroporti di Olbia e Catania, nonché del nutrito piano voli del to. Nel caso del club di Paestum c'è poi la possibilità di sfruttare la comodità dell’alta velocità da differenti punti di partenza.\r

\r

Nel dettaglio, per il Futura Club Cala Fiorita, villaggio di riferimento della zona, un plus è la totale ristrutturazione del 2021, che ha migliorato notevolmente gli spazi comuni e le unità abitative, nonché la fruizione di tutte le attività e dei servizi. Dotato di 226 camere, di una vasta area naturalistica abitata da fenicotteri e cormorani e da una spiaggia di sabbia incorniciata dalla macchia mediterranea, è una location dove trascorrere una vacanza in piena libertà, con attività e opportunità di divertimento per adulti e bambini.\r

\r

Posizionato all’estremo sud della Sicilia orientale, in una cornice ambientale suggestiva, il Futura Club Borgo Rio Favara vanta una storica notorietà sul mercato italiano. Le unità abitative sono inserite in ville in stile mediterraneo di due piani. La spiaggia ha guadagnato più volte la bandiera Blu. Gli ampi spazi verdi, in cui si sviluppa anche un percorso da jogging, la cura dei servizi offerti e il ricco programma di animazione lo rendono adatto a ogni tipo di clientela, mentre la vicinanza a importanti siti archeologici e città barocche come Noto e Ragusa, lo rendono il punto di partenza ideale per interessanti escursioni.\r

\r

La recentissima costruzione è uno dei punti di forza del Futura Club Acqua di Venere. Ubicato nel cuore dell’area di Paestum, a pochi passi dal mare, si compone di cinque diverse aree in cui sono inserite le 200 camere. Ogni area è incorniciata da alberi da frutto tipici della zona: limoneto, aranceto, ficaia, uno spazio popolato da granato e un giardino degli ulivi. All’interno di Acqua di Venere, tutto è ispirato alle costiere Amalfitana e Cilentana.\r

\r

“Ampliamo la programmazione del mare Italia con tre strutture di livello che vanno anche a incrementare la nostra disponibilità di prodotto, dando ulteriori garanzie di scelta alla distribuzione e grande qualità agli ospiti - spiega il direttore commerciale, Belinda Coccia -. L’accoglienza del mercato è stata da subito molto favorevole e anche grazie a questi nuovi prodotti ci aspettiamo di registrare un’altra ottima stagione estiva”.","post_title":"Tre new entry in Sicilia e Campania per il mare Italia firmato Futura Club","post_date":"2022-12-21T09:50:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671616247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sei destinazioni, luoghi a stretto contatto con la natura e siti mozzafiato: l'Ungheria ha selezionato una serie di località imperdibili, da visitare nel 2023, mete dove l’avventura e il benessere si incontrano, tra sentieri che attraversano formazioni geologiche e passeggiate immersi nel verde.\r

Il Megyer-hegy Tarn, di origine vulcanica, è una delle destinazioni più popolari delle Colline di Zemplén. Il laghetto è stato classificato come riserva naturale nel 1997. Lo specchio d’acqua è raggiungibile con un sentiero di trekking che attraversa la collina alta diversi metri, arrivati in cima la vista è mozzafiato.\r

Il Parco nazionale di Aggtelek e ospita al suo interno la grotta più lunga dell'Ungheria: la Caverna di Baradla, che si snoda lungo 25 chilometri. La nascita di questo fenomeno naturale, attraverso uno studio ricavato dai dati geologici, viene collocata a circa due milioni di anni fa. L'acqua gocciolante ha lentamente costruito le stalattiti di varie forme che ogni anno stupiscono e affascinano i turisti. La Sala dei Concerti, con la sua eccellente acustica e gli splendidi spettacoli, ospita ancora oggi concerti di musica classica e popolare.\r

Dopo un sentiero che si snoda nella natura circostante, si arriva davanti ad una delle tre uniche meraviglie di sale esistenti al mondo che si trova a Egerszalók. Nascosta nella Valle delle Acque Medicinali, la collina di sale è formata dall'acqua che sgorga da 410 metri di profondità. La collina di sale è stata creata nel 1961, quando l'area era sottoposta a lavori di trivellazione alla ricerca di gas naturale e petrolio. L'acqua medicinale contiene calcio, sodio, magnesio e zolfo.\r

La Foresta di Gemenc è un luogo unico in Europa ed è un'area naturale protetta dal 1977. Ogni anno, la sua superficie di 180 chilometri quadrati viene allagata, consentendo la formazione di una fauna davvero speciale. La foresta è un luogo magico per gli amanti delle escursioni e per chi vuole immergersi in una fiaba naturale fatta di sentieri e angoli idilliaci.\r

A soli 25 chilometri a sud di Oroszlány, è possibile camminare tra le rocce rosse del Parco Geologico della Bauxite a Gánt e visitare la Mostra delle Miniere di Bauxite di Balás Jenő. Il museo, realizzato proprio accanto alla cava, custodisce utensili da miniera e vecchie fotografie, inoltre nel cortile ospita anche due locomotive utilizzate per il trasporto della bauxite. Il sentiero naturalistico di 13 stazioni intorno alla miniera è una piacevole passeggiata che permette ai turisti di conoscere la storia geologica della zona, come si è creato il giacimento di bauxite di Gant e quali minerali si trovano nell'area.\r

L'elenco dei tesori naturali più belli dell'Ungheria non sarebbe completo senza l'attrazione top della Valle di Szalajka: la Cascata del Velo. L'acqua carsica scroscia per 17 metri, formando delle splendide barre di pietra. Una volta che l'acqua risale in superficie, l'anidride carbonica intrappolata fuoriesce e il calcare accumulato dà vita a una struttura a gradini.","post_title":"Ungheria: riflettori puntati su sei località imperdibili, da visitare nel 2023","post_date":"2022-12-20T13:35:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671543324000]}]}}