Quality Group: torna il roadshow Qataloghiamoci live; tappe in tutta Italia Partirà dall’Umbria la prima tappa del roadshow che Quality Group ha organizzato per incontrare le agenzie e presentare le tante novità della programmazione 2023. Perugia ospiterà quindi il primo incontro; a seguire toccherà a Firenze, Arezzo, Como, Reggio Emilia e Genova e così fino alla prossima primavera. L’operatore torinese ha organizzato un fitto calendario di tappe che raggiungeranno tutto lo stivale, prevedendo l’utilizzo di nuove tecnologie per l’interazione con i product manager. A ogni tappa il gruppo metterà in luce i plus e le novità dell’offerta che è stata rivista, ampliata con nuove proposte, prodotti e sezioni, tutte da scoprire.

“Un roadshow che segna il ritorno di un format, Qataloghiamoci live, che avevamo iniziato con grande successo e riscontro da parte delle agenzie a gennaio e febbraio 2020 – spiega il direttore commerciale, Marco Peci -. I nostri product manager incontreranno di persona, o in alcuni casi attraverso le nuove tecnologie, gli agenti di viaggio per presentare loro nel dettaglio le novità di prodotto 2023. Abbiamo, infatti, fatto tesoro di tre anni di utilizzo dei mezzi tecnologici digitali, per impreziosire le nostre tappe. Un modo innovativo e crediamo allo stesso tempo impattante e coinvolgente che unisce il desiderio di rivedersi vis-à-vis con le possibilità fornite dalle nuove tecnologie”.

\r

Partirà dall’Umbria la prima tappa del roadshow che Quality Group ha organizzato per incontrare le agenzie e presentare le tante novità della programmazione 2023. Perugia ospiterà quindi il primo incontro; a seguire toccherà a Firenze, Arezzo, Como, Reggio Emilia e Genova e così fino alla prossima primavera. L'operatore torinese ha organizzato un fitto calendario di tappe che raggiungeranno tutto lo stivale, prevedendo l’utilizzo di nuove tecnologie per l’interazione con i product manager. A ogni tappa il gruppo metterà in luce i plus e le novità dell’offerta che è stata rivista, ampliata con nuove proposte, prodotti e sezioni, tutte da scoprire.\r

“Un roadshow che segna il ritorno di un format, Qataloghiamoci live, che avevamo iniziato con grande successo e riscontro da parte delle agenzie a gennaio e febbraio 2020 - spiega il direttore commerciale, Marco Peci -. I nostri product manager incontreranno di persona, o in alcuni casi attraverso le nuove tecnologie, gli agenti di viaggio per presentare loro nel dettaglio le novità di prodotto 2023. Abbiamo, infatti, fatto tesoro di tre anni di utilizzo dei mezzi tecnologici digitali, per impreziosire le nostre tappe. Un modo innovativo e crediamo allo stesso tempo impattante e coinvolgente che unisce il desiderio di rivedersi vis-à-vis con le possibilità fornite dalle nuove tecnologie”.","post_title":"Quality Group: torna il roadshow Qataloghiamoci live; tappe in tutta Italia","post_date":"2022-11-02T11:33:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667388820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sponsor per la squadra di pallavolo marchigiana Lube Volley che ha siglato una partnership con Maggiore, brand parte di Avis Budget Group. L’accordo, valido fino al 30 giugno 2023, rappresenta per Maggiore un’importante alleanza all’interno del mondo sportivo e arriva con una squadra e una società simbolo dell’eccellenza made in Italy all’estero. La squadra, che gioca le sue partite a Civitanova Marche, è infatti di proprietà dell’azienda di Cucine Lube, tra i più importanti colossi italiani del mobile, che ha dato origine alla società pallavolistica nel 1990. La bacheca della Lube conta oggi un Mondiale per club, sette scudetti, due Champions League e tanti altri trofei.\r

\r

“Aver siglato questo accordo è per noi motivo di orgoglio perché ci consente di sostenere una realtà sportiva radicata sul territorio che ha raggiunto il successo a livello internazionale –commenta Gianluca Testa, managing director, Southern Europe, the Uk and European Central Operations, Avis Budget Group –. Ci auguriamo che questa collaborazione sia solo l’inizio di un percorso comune volto a valorizzare l’eccellenza dell’Italian style nel mondo”.\r

\r

Nell'ambito della sponsorizzazione, saranno presenti in campo i loghi di Maggiore e quelli di Amicoblu, brand parte di Avis Budget Group specializzato nel noleggio di veicoli commerciali","post_title":"Maggiore nuovo sponsor di Volley Lube","post_date":"2022-11-02T11:25:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667388343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro Paolo Rubens è il protagonista dell’inverno genovese, con l’affascinante storia dei suoi rapporti con la città, grazie alla grande mostra di Palazzo Ducale “Rubens a Genova” che celebra i 400 anni dalla pubblicazione del libro “Palazzi di Genova”, che il grande pittore pubblicò nel 1622.\r

Attorno alla mostra, è stato costruito il Rubens Network, un ricco itinerario rubensiano che attraversa tutto il centro storico, i suoi palazzi, i musei, le chiese, fra mostre tematiche di grande interesse e luoghi segnati dalla presenza del fiammingo.\r

\r

Torna la Rolli Experience, il pacchetto di soggiorno e servizi per chi vuole vivere un long weekend immerso nella storia e nell’arte della città, con un programma di emozioni e esperienze nel nome di Rubens. Un weekend tra divulgazione culturale e occasioni uniche: un percorso guidato ai luoghi di Rubens, una visita e una cena esclusiva negli spettacolari Palazzi dei Rolli, l’ingresso alla mostra “Rubens a Genova”, il pernottamento in dimore storiche o strutture selezionate.\r

\r

La Rolli Experience – Rubens Edition si svolge un weekend al mese: 25-27 novembre 2022; 16-18 dicembre 2022; 20-22 gennaio 2023\r

\r

Per chi invece preferisce muoversi in città senza vincoli a un programma preciso, Genova offre una straordinaria promozione, sempre collegata a Rubens: a coloro che soggiorneranno a Genova per almeno 3 notti in una struttura aderente all’offerta, verrà consegnato gratuitamente un’edizione speciale del City Pass “Rubens 72ore”, la card turistica che ti aiuta a scoprire Genova e ti dà accesso ad alcuni dei luoghi simbolo della città. La card comprende 72 ore di gratuità per i mezzi pubblici, la mostra di Palazzo Ducale, alcune delle mostre del Rubens Network ed altri siti ed esperienze di grande fascino immersi nell’arte e nell’architettura genovese.\r

\r

Tutte le info sulle strutture aderenti e sulle modalità per usufruire della promozione sono su www.visitgenoa.it/promo-hotel. L’offerta promozionale è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili e fruibile fino al 22 gennaio 2023.\r

\r

Per chi vuole tuffarsi nel mondo della Genova di Rubens ma non ha molto tempo a disposizione, la soluzione migliore è questo percorso di visita guidata inedito, che segue un itinerario destinato a raccontare la Superba e il suo straordinario legame con Rubens. Attraverso l’artista, le sue opere e la sua sincera ammirazione per i nobili palazzi genovesi, è possibile raccontare la storia della Repubblica di Genova all’apice della sua potenza. Chi sceglie questa visita avrà a disposizione anche un ingresso alla mostra, da visitare in autonomia. Per verificare il calendario delle visite guidate e acquistare il proprio tour: https://www.visitgenoa.it/genova-rubens-e-i-palazzi-dei-rolli-visita-guidata","post_title":"Rolli Experience Rubens Edition, 3 week end per scoprire i fasti della Genova barocca","post_date":"2022-11-02T10:34:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667385261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet è operativa sulla nuova rotta da Milano Bergamo a Lisbona, che sarà disponibile durante tutta la stagione invernale con tre voli a settimana, il lunedì, il giovedì e la domenica. Il collegamento si aggiunge al network di destinazioni portoghesi raggiungibili dagli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa – collegato anche con Porto e Madeira - per un totale di 4 rotte operative durante tutta la stagione invernale 2022. \r

\"A un anno dall’inaugurazione della Milano Bergamo-Londra Gatwick - ha sottolineato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -, e dopo aver lanciato anche collegamenti per Parigi Charles De Gaulle e Amsterdam, offriamo un’altra nuova rotta internazionale, che conferma ancora una volta la solidità della nostra partnership con l’aeroporto di Milano Bergamo e che potenzia il network di destinazioni europee raggiungibili da questo importante aeroporto. Non vediamo l’ora di accompagnare i nostri passeggeri in partenza da Milano Bergamo alla scoperta di Lisbona e delle altre capitali europee, che colleghiamo in modo conveniente operando sugli aeroporti principali”.","post_title":"EasyJet è operativa sulla nuova rotta da Milano Bergamo a Lisbona","post_date":"2022-11-02T10:19:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667384386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ online il nuovo Reportage “Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna” realizzato in collaborazione con Bern Welcome.\r

\r

Un’immersione alla scoperta di tutte le attrazioni che la capitale federale può regalare al turista che la sceglie per trascorrere il prossimo Natale tra mercatini, vin brûlé, marshmallow, raclette, fondue, shopping e visite guidate. Weihnachtsmarkt Berner Münster o lo Sternenmarkt sono solo alcuni dei mercatini imperdibili di Berna, dove acquistare con il 30% di sconto grazie al pass natalizio di Berna prodotti di artigianato locale o di design, mentre si gustano tradizionali specialità culinarie tra casette, food truck e pop-up bar.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"433326,433327,433328,433329\"]\r

\r

Chi invece preferisce fermarsi in eleganti e noti ristoranti per provare le specialità bernesi potrà scegliere il Kornhauskeller non distante dalla Torre dell’Orologio o il Klötzlikeller, il più antico ristorante cantina di Berna. Tante le attrazioni per tutta la famiglia sia dal punto di vista culturale che enogastronomico come la visita al caseificio dimostrativo dell’Emmental o al Museo di Einstein.\r

\r

Leggi il Reportage e scopri di più sul Natale a Berna!","post_title":"Trascorrere il periodo natalizio nella capitale svizzera Berna. Il Reportage","post_date":"2022-11-02T10:07:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["bern","berna","berna-svizzera","in-evidenza","mercatini-di-natale-di-berna-svizzera","natale-a-berna","reportage-berna"],"post_tag_name":["bern","berna","berna svizzera","In evidenza","mercatini di natale di berna svizzera","natale a berna","reportage berna"]},"sort":[1667383668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Punto e a capo. Nuovo governo, nuova partita per la vendita di Ita Airways. Con la cessione al fondo Certares, in partnership con Delta Air Lines ed Air France-Klm, che non è più una certezza. «Cessano gli obblighi di esclusiva concessi dal 31 agosto a Certares, Air France-Klm e Delta. Proseguono le interlocuzioni per la definizione di un possibile accordo di cessione del controllo di Ita». Così la nota del ministero dell'economia dello scorso 31 ottobre. Questa decisione di fatto riapre i giochi con l'altra cordata, quella targata Msc-Lufthansa.\r

\r

Il neo ministro Giorgetti ha deciso di non prorogare la trattativa in esclusiva con Certares. Che prevedeva la vendita del 50% più un'azione della newco al fondo Usa.\r

Certares e LKufthansa\r

La trattativa era partita dopo che il governo Draghi lo scorso 31 agosto aveva scelto Certares a discapito della cordata Msc-Lufthansa. Nella nota rilasciata ad agosto il ministero aveva spiegato la decisione dichiarando che l'offerta presentata dal consorzio era stata ritenuta \"maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm.\r

\r

«Lufthansa rimane interessata al mercato italiano. Osserviamo l'ulteriore processo di vendita di Ita e rimaniamo interessati a una vera privatizzazione della compagnia aerea». Così un portavoce di Lufthansa Group.\r

\r

Air France intanto spiega di aver \"preso atto'' della fine del periodo di esclusiva. Ora sta ''riesaminando le sue opzioni riguardo al mercato aereo italiano''. Mentre aspetta ''ulteriori informazioni dallo Stato italiano''.","post_title":"Ita Airways: si riapre la partita per la vendita e torna in gioco Msc-Lufthansa","post_date":"2022-11-02T09:54:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1667382898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finale Ligure nel 2022 ha scelto di presentarsi attraverso la campagna di comunicazione “My Perfect Place”, che ha messo al centro le persone finalesi e le loro storie.\r

\r

Un mensile online, un progetto fotografico e una web serie sono i tre strumenti principali della campagna corale della destinazione turistica. Attraverso le storie di persone vere, impegnate nella cura e nelle azioni rivolte alla tutela del patrimonio, del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, Finale ha voluto affermare così il valore intrinseco al proprio prodotto turistico\r

\r

Nel progetto “Persone”, 30 scatti del fotografo Corrado Murlo, specializzato in ritratti e fotografia documentaristica e creativa, raccontano altrettante storie finalesi, per far emergere un’immagine a tratti inconsueta delle persone e del loro legame con il territorio. Ne è scaturita una mostra fotografica, reale, durante tutta la scorsa estate nei Chiostri di Santa Caterina, e virtuale, sempre visibile sul sito web VisitFinaleLigure.it.\r

\r

Agli scatti fotografici si collegano le storie dei protagonisti, pubblicate ogni mese sulla testata online “My Perfect Place”, ma anche la web serie “The Perfect Place”, realizzata da Artescienza per la regia di Samuele Wurtz, di cui si è appena conclusa la prima stagione.\r

\r

La campagna low-budget, che si è articolata principalmente su canali digital, ha saputo raggiungere obiettivi importanti. Sono sicuramente significativi i dati della comunicazione digitale, con la newsletter “My Perfect Place” che registra una media di apertura del 48.9%, il profilo Instagram Visit Finale che ha segnato un incremento del 2.153% nella copertura dei posti e del + 31% nelle visite e la pagina Facebook che ha conquistato +1.146% in copertura, + 417% in like e + 158% in visite.\r

\r

A curare la campagna “My Perfect Place”, commissionata dal Comune di Finale Ligure, è stata l’agenzia di comunicazione savonese Studiowiki, associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DE.DE – Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione turistica della destinazione Finale Ligure.\r

\r

","post_title":"Finale Ligure, con My Perfect Place le storie e i volti protagonisti della promozione","post_date":"2022-10-29T10:24:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667039067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Travel Vip Day che si sta tenendo in questi giorni in Slovenia. Oggi, nella seconda giornata, gli agenti di viaggio partecipanti sono stati coinvolti in un workshop in cui incontrare e conoscere gli operatori sloveni per confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione. La giornata seguirà con degustazioni, visita alle scuderie, un coinvolgente spettacolo dei cavalli Lipizzani all'interno della più grande scuderia del mondo di questa razza e una affascinante cena di gala.\r

\r

“La Slovenia è attenta alle nuove istanze del turismo mondiale – spiega Aljoša Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo in Italia - proponendo un’offerta ricca e variegata che va dal turismo balneare a quello termale, rispondendo comunque con forza anche alla crescente domanda di turismo outdoor ed esperienziale, con un approccio sempre green e sostenibile”.\r

\r

Il Travel Open Day vedrà gli agenti immersi in un programma di incontri e occasioni di scoperta del territorio circostante, in particolare della destinazione Lipica, a soli 15 minuti da Trieste, in una tenuta di 300 ettari e oltre 400 anni di storia.\r

\r

“Finalmente abbiamo l'opportunità di presentare i nostri prodotti e le nostre strategie agli operatori italiani in loco - spiega Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica -, sperando di aprire nuovi e interessanti canali di vendita e tornare presto ai numeri precedenti il 2019\".\r

\r

Attualmente, considerando il periodo gennaio-agosto, gli arrivi sono al 70% rispetto ai numeri di 3 anni fa, \"ma il nostro obiettivo non sono i grandi numeri - precisa Uazeua - ma un turismo di qualità, attento alla sostenibilità, inclusivo e che privilegi le comunità locali, per questo vogliamo lavorare in maniera virtuosa con gli agenti di viaggio italiani\".\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"433218,433219,433223,433224,433225,433226,433227,433228,433229,433230,433231,433232,433233,433234,433235,433236\"]","post_title":"Travel Vip Day in Slovenia: workshop degli agenti nella tenuta di Lipica","post_date":"2022-10-28T14:35:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666967752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato attivato l’impianto fotovoltaico da 40 kW installato sui tetti della sede di Jet Park Group a Cardano al Campo, a pochi minuti dell’aeroporto di Milano Malpensa. Progettato e realizzato da Samso, Energy Service Company (Esco), azienda specializzata in interventi di efficienza energetica, l’impianto è composto da 80 moduli in silicio monocristallino da 450 kWp ed è in grado di produrre 39.850 kWh all’anno, arrivando a coprire circa il 40% dei consumi energetici attuali dell’azienda. Dal punto di vista dei benefici ambientali, l’attivazione dell’impianto fotovoltaico, consentirà a Jet Park Group la riduzione annua di emissioni di Co2 per 42 mila chilogrammi, risultato equiparato all’azione di circa 1.500 alberi piantati nell’area.\r

\r

“Questo impianto – dichiara Gianpiero Cascone, a.d. di Samso – produrrà energia completamente green che Jet Park Group destinerà al settore della mobilità elettrica delle sue navette full elettric e per la ricarica di tutte le auto elettriche dei propri clienti”. Inoltre, l’energia prodotta sarà destinata al fabbisogno delle colonnine di ricarica Destination Charging installate da Porsche nei parcheggi al servizio della vetture full electric della casa tedesca. Jet Park, inoltre, da sempre attento ad anticipare le necessità dei clienti, ha inaugurato di recente due jet relax room per i viaggiatori d’affari in cerca di un momento di riposo al ritorno da una trasferta di lavoro o prima di un volo presto al mattino.","post_title":"Il gruppo Jet Park è sempre più green: attivato l'impianto fotovoltaico per la sede di Malpensa","post_date":"2022-10-28T13:46:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666964790000]}]}}