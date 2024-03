Quality: Cina anno zero. Si riparte dalle origini ma con più qualità Mistral, ed è di nuovo Cina. L’operatore del gruppo Quality torna a casa e riparte da dove tutto era sostanzialmente iniziato quasi 50 anni fa. “Cominciammo nel 1978 da veri pionieri della destinazione con i primi voli Air China da Torino Caselle (il to era stato fondato solo due anni prima, ndr) – spiega il direttore commerciale di Quality, Marco Peci -. L’iniziativa ebbe talmente successo, che la Cina divenne ben presto il primo prodotto per fatturato di Mistral, passando dai poco più di 1.300 passeggeri dell’anno di esordio al picco di 8.500 viaggiatori trasportati nel 2007″. Una questione di cuore Dopo gli anni del Covid, la Cina ha ora finalmente riaperto le frontiere e soprattutto inserito l’Italia tra i cinque mercati che non necessitano di visti per soggiorni fino a 15 giorni. “E’ quindi venuto il momento di tornare – aggiunge il presidente, Michele Serra -. Una scelta di cuore, prima ancora che di business. In fondo l’anno scorso abbiamo fatto il nostro record assoluto di fatturato. Ed eravamo senza la Cina. Ma la nostra anima rimane in quella terra. Certo, siamo consapevoli che sarà un percorso lungo. Ci vorranno almeno cinque anni prima di tornare a registrare flussi importanti. Quest’anno stimiamo di toccare i 1.500 passeggeri totali. Una cifra in fondo non troppo più alta di quella degli esordi del 1978. Ma noi siamo felici di essere nuovamente a casa”. Cambia il corrispondente E’ però un prodotto nuovo quello a cui ha lavorato Quality per il 2024: “In questi anni di stop ho naturalmente pensato molto alla Cina – riprende Serra -. E mi sono detto che sarei voluto ripartire da una proposta differente. Dopo un certo periodo di appannamento, iniziato ben prima della tragedia della pandemia, la destinazione è infatti tornata a essere il paese lontano e misterioso da cui molti di noi sono sempre stati affascinati. Una meta tuttavia ancora troppo spesso considerata dal turismo organizzato come un prodotto standard e relativamente economico. Io credo invece che il paese meriti qualcosa di più: una maggiore cura. Pur avendo mantenuto quindi il nostro storico ufficio a Pechino, e molte delle nostre guide che abbiamo supportato anche durante il Covid, abbiamo perciò deciso di cambiare corrispondente, rivolgendoci a un unico interlocutore in grado di avere la giusta sensibilità per la qualità del prodotto”. Una proposta nuova e più ricca Ecco allora l’idea di rinnovare, ampliare e arricchire la proposta Mistral dei suoi itinerari classici, aggiungendo nuove estensioni e toccando terre inedite. Oltre alle montagne multicolore della provincia di Gansu e alle valli e picchi scoscesi di Zhangjiajie, area scelta per le riprese di alcune scene del celebre film Avatar, i tour toccano ora nuove aree, come la città delle lanterne di Pingyao, i santuari protetti abitati dai panda o ancora le montagne sacre per i taoisti. L’importanza di entrare in contatto con le persone “Non solo – conclude Serra -: proprio per la distanza culturale che ci separa dal loro mondo, ho ritenuto che fosse necessario trovare nuove modalità di incontro con i cinesi, facendo letteralmente entrare i viaggiatori nelle case delle famiglie locali. Ma non nelle capanne di qualche minoranza etnica, bensì negli appartamenti della gente comune. Tra i nostri ospiti si contano quindi insegnanti e maestri di Thai Chi, per fare solo due esempi. In ogni città abbiamo un’esperienza di questo genere. Perché sono convinto che Cina la si possa apprezzare davvero solo se la si vive da dentro. Un paese straordinario, che sono certo lascerà ai nostri eredi potenzialità infinite. Basti pensare che oggi ne vendiamo sostanzialmente appena il 5%. Eppure rimane la soluzione ideale per chi cerca risposte a una domanda alla costante ricerca di esperienze nuove”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mistral, ed è di nuovo Cina. L'operatore del gruppo Quality torna a casa e riparte da dove tutto era sostanzialmente iniziato quasi 50 anni fa. "Cominciammo nel 1978 da veri pionieri della destinazione con i primi voli Air China da Torino Caselle (il to era stato fondato solo due anni prima, ndr) - spiega il direttore commerciale di Quality, Marco Peci -. L'iniziativa ebbe talmente successo, che la Cina divenne ben presto il primo prodotto per fatturato di Mistral, passando dai poco più di 1.300 passeggeri dell'anno di esordio al picco di 8.500 viaggiatori trasportati nel 2007". Una questione di cuore Dopo gli anni del Covid, la Cina ha ora finalmente riaperto le frontiere e soprattutto inserito l'Italia tra i cinque mercati che non necessitano di visti per soggiorni fino a 15 giorni. "E' quindi venuto il momento di tornare - aggiunge il presidente, Michele Serra -. Una scelta di cuore, prima ancora che di business. In fondo l'anno scorso abbiamo fatto il nostro record assoluto di fatturato. Ed eravamo senza la Cina. Ma la nostra anima rimane in quella terra. Certo, siamo consapevoli che sarà un percorso lungo. Ci vorranno almeno cinque anni prima di tornare a registrare flussi importanti. Quest'anno stimiamo di toccare i 1.500 passeggeri totali. Una cifra in fondo non troppo più alta di quella degli esordi del 1978. Ma noi siamo felici di essere nuovamente a casa". [caption id="attachment_397018" align="alignright" width="300"] Marco Peci[/caption] Cambia il corrispondente E' però un prodotto nuovo quello a cui ha lavorato Quality per il 2024: "In questi anni di stop ho naturalmente pensato molto alla Cina - riprende Serra -. E mi sono detto che sarei voluto ripartire da una proposta differente. Dopo un certo periodo di appannamento, iniziato ben prima della tragedia della pandemia, la destinazione è infatti tornata a essere il paese lontano e misterioso da cui molti di noi sono sempre stati affascinati. Una meta tuttavia ancora troppo spesso considerata dal turismo organizzato come un prodotto standard e relativamente economico. Io credo invece che il paese meriti qualcosa di più: una maggiore cura. Pur avendo mantenuto quindi il nostro storico ufficio a Pechino, e molte delle nostre guide che abbiamo supportato anche durante il Covid, abbiamo perciò deciso di cambiare corrispondente, rivolgendoci a un unico interlocutore in grado di avere la giusta sensibilità per la qualità del prodotto". Una proposta nuova e più ricca Ecco allora l'idea di rinnovare, ampliare e arricchire la proposta Mistral dei suoi itinerari classici, aggiungendo nuove estensioni e toccando terre inedite. Oltre alle montagne multicolore della provincia di Gansu e alle valli e picchi scoscesi di Zhangjiajie, area scelta per le riprese di alcune scene del celebre film Avatar, i tour toccano ora nuove aree, come la città delle lanterne di Pingyao, i santuari protetti abitati dai panda o ancora le montagne sacre per i taoisti. L'importanza di entrare in contatto con le persone "Non solo - conclude Serra -: proprio per la distanza culturale che ci separa dal loro mondo, ho ritenuto che fosse necessario trovare nuove modalità di incontro con i cinesi, facendo letteralmente entrare i viaggiatori nelle case delle famiglie locali. Ma non nelle capanne di qualche minoranza etnica, bensì negli appartamenti della gente comune. Tra i nostri ospiti si contano quindi insegnanti e maestri di Thai Chi, per fare solo due esempi. In ogni città abbiamo un'esperienza di questo genere. Perché sono convinto che Cina la si possa apprezzare davvero solo se la si vive da dentro. Un paese straordinario, che sono certo lascerà ai nostri eredi potenzialità infinite. Basti pensare che oggi ne vendiamo sostanzialmente appena il 5%. Eppure rimane la soluzione ideale per chi cerca risposte a una domanda alla costante ricerca di esperienze nuove". [post_title] => Quality: Cina anno zero. Si riparte dalle origini ma con più qualità [post_date] => 2024-03-07T14:08:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709820503000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà ancora una volta il nuovo resort in apertura a fine marzo sull'isola di St. Vincent, il protagonista della presenza del gruppo Sandals alla Bmt di Napoli (14 - 16 marzo). La compagnia caraibica sarà alla fiera partenopea insieme al Jamaica Tourism Board, destinazione dove la compagnia ha avuto origine più di 40 anni fa, nonché al ministero del Turismo delle Bahamas, meta presente nel portfolio Sri da oltre 25 anni con due resort: il Sandals Emerald Bay a Great Exuma e il Sandals Royal Bahamian a Nassau. Il Sandals St Vincent and the Grenadines verrà inaugurato dunque il prossimo 27 marzo. La struttura si sviluppa su un’area di 20 ettari e metterà a disposizione 301 camere e suite: tra le principali novità, da segnalare la presenza di sala fitness e sala multimediale in alcune categorie di suite, le nuovissime Vincy overwater villas a due piani, costruite direttamente sull’oceano, le two-bedroom butler villas con due camere da letto e i 16 nuovi concept di food and beverage. “Il nuovo Sandals sull’isola di St. Vincent è senza dubbio la grande novità che portiamo in fiera a Napoli. Ma non dobbiamo dimenticarci che ogni anno investiamo molto anche nelle strutture preesistenti con nuovi servizi, nuove camere e suite, nuove proposte food & beverage - spiega il sales Manager Southern Europe di Sandals e Beaches Resorts, Christian Casagrande -. Inoltre, la Bmt sarà anche l’occasione per promuovere il programma wedding Aisle to isle, che ha visto l’inserimento di nuove e moderne decorazioni Inspiration, che permettono ai futuri sposi di personalizzare il proprio matrimonio con allestimenti ispirati all’isola in cui decidono di sposarsi”. Per il 2024, Sandals Resorts ha infine in programma numerose attività di marketing e partnership, da realizzarsi in collaborazione con i maggiori rappresentanti del comparto turistico italiano: dagli eventi live e webinar, alle principali fiere di turismo e per gli sposi, all’organizzazione di fam trip per la promozione del proprio prodotto. [post_title] => La novità sull'isola di St. Vincent protagonista Sandals alla Bmt di Napoli [post_date] => 2024-03-07T10:38:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709807924000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Massimo Pisciotta è il nuovo resort manager del La Plage Resort di Taormina. Classe 1981, di origini campane, Pisciotta ha mosso i primi passi nelle cucine del padre, chef di cucina e pizzaiolo. Da lì ha portato avanti un percorso di studi e specializzazioni di alto livello, sia in ambito accademico universitario che di settore, anche in campo internazionale. La sua esperienza lo ha visto sviluppare la professionalità con ruoli diversi in realtà come il recente Baglioni Masseria Muzza di Otranto, il Grand Hotel Convento di Amalfi, il Belmond Caruso, Palazzo Avino (già Palazzo Sasso), il Savoy Hotel & Spa e l’Aquapetra Resort. “Siamo felici di accogliere nel nostro team una professionalità come quella di Massimo Pisciotta, fondamentale nel portare avanti una realtà tanto articolata come La Plage Resort Taormina - commenta Giuseppe Marchese, ceo di Rhc Group, nel cui portfolio è inclusa la proprietà siciliana -. Si tratta infatti di una struttura che durante la stagione diventa fulcro di molteplici attività con ospiti provenienti da tutto il mondo, che sia per un soggiorno, una giornata in spiaggia o una cena gourmet in uno scenario unico”. [post_title] => Massimo Pisciotta nuovo resort manager del La Plage Resort di Taormina [post_date] => 2024-03-07T10:18:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709806722000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462999" align="alignleft" width="300"] Monica Santambrogio[/caption] Con una quota del 5% ciascuna le due a.d. della compagnia, Valeria Albertini e Monica Santambrogio, entrano nel capitale del Gruppo Della Frera Hotel. Con una pluriennale esperienza nel settore privato e pubblico, Monica Santambrogio lavora con Gruppo Della Frera Hotel fin dalla sua costituzione nel 2014, ricoprendo da subito incarichi di responsabilità in qualità di vice presidente, a.d. e oggi socia di Gdf Hotel con la stessa Valeria Albertini. La manager ha deleghe in diverse funzioni, soprattutto in ambito legale, con la direzione dell’ufficio preposto e delle risorse umane per il controllo e il rispetto di tutti gli adempimenti legali e amministrativi a esso correlati, fino alla rappresentanza della società in materia di lavoro in tutte le sedi opportune. Coordina anche i rapporti con le controparti sindacali. La manager ha inoltre la direzione dell’ufficio privacy e whistleblowing. [caption id="attachment_463002" align="alignright" width="270"] Valeria Albertini[/caption] Manager con vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Valeria Albertini ricopre sin dall’inizio della sua carriera ruoli di primo piano nel comparto. E' tuttavia con il suo ingresso nel Grand Hotel Villa Torretta che la manager avvia il proprio successo professionale, dapprima con l’incarico di direttore comunicazione, marketing e sales per poi ricoprire, dal 2012 al 2021, il ruolo di general manager della struttura di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dal 2008 commercializzata con il marchio MGallery by Sofitel. Da direttrice ne gestisce tra l'altro il rebranding per l’ingresso in Curio Collection by Hilton nel 2018. Il biennio 22-23 segna il turning point nella carriera della manager: diviene dapprima direttore generale e a seguire amministratore delegato di Gdf Hotel. Nello stesso periodo viene nominata vicepresidente vicario di Federalberghi Milano - Milano e Provincia - Monza e Brianza - Lodi. Con il nuovo anno entra quindi come socia in Gdf Hotel. Tra le deleghe più importanti, la manager segue lo sviluppo del piano strategico di business, la gestione del budget e gli obbiettivi di fatturato la promozione e comunicazione degli hotel del gruppo. Coordina inoltre la selezione dei fornitori, le nuove aperture e la gestione della sicurezza. ”Valeria e Monica sono due manager fondamentali per il nostro gruppo e grazie al loro lavoro e impegno hanno fatto crescere la nostra società nel corso degli anni - commenta il fondatore e presidente della compagnia, Guido Della Frera -. Questo traguardo è la giusta celebrazione del percorso fatto insieme: un percorso iniziato tempo fa e che continuerà nel tempo al fine di trasformare la nostra azienda in un esempio per tutto il comparto”. [post_title] => Le due a.d. Valeria Albertini e Monica Santambrogio entrano nel capitale del Gruppo Della Frera [post_date] => 2024-03-07T10:13:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709806391000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha prorogato la sua permanenza sull'aeroporto di Ancona fino al prossimo 31 marzo. La decisione è arrivata in seguito «dell'esito della procedura di urgenza indetta dall'Enac per garantire la continuità territoriale delle Marche» spiega una nota del vettore, che precedentemente aveva comunicato la propria uscita dallo scalo per il 16 marzo. Aeroitalia continuerà quindi a garantire sino alla fine del mese i collegamenti sulle rotte Ancona-Roma, Ancona-Milano e Ancona-Napoli. Di fatto la Regione Marche non vede di buon occhio la proposta di SkyAlps, unico vettore ad aver partecipato al bando di emergenza, che prevedeva un solo collegamento al giorno per Roma e Milano con il ritorno il giorno successivo. in fieri ci sarebbero contatti con SkyAlps con la mediazione dell'Enac, per una potenziale rimodulazione dei collegamenti: da una parte il vettore disponibile al doppio collegamento con Roma e Milano con un solo velivolo, e dall’altra la Regione pronta ad accettare orari sfalsati rispetto agli attuali che prevedono, ad esempio, la partenza contemporanea dal Sanzio alle ore 7 per Milano e Roma. Se i colloqui non dovessero andare a buon fine Enac potrebbe essere costretta al secondo bando di emergenza. [post_title] => Aeroitalia resterà ad Ancona fino al 31 marzo. In salita il percorso di SkyAlps per la ct [post_date] => 2024-03-07T09:50:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709805037000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462932 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'assessore ligure Marco Scajola a Balnearia 2024: "Le Regioni pronte a collaborare, serve una normativa nazionale che restituisca certezze". Il settore dei balneari conta oltre 30mila imprese nel Paese e garantisce 1 milione di posti di lavoro, «L'incertezza del momento non può che portare a comprensibili preoccupazioni - spiega Scajola - Come Regioni siamo disposti a collaborare e a offrire le nostre competenze, ma purtroppo fino a oggi non abbiamo avuto modo di confrontarci con il Governo, nonostante le nostre diverse richieste di incontro. Nel tavolo tecnico convocato abbiamo infatti potuto partecipare esclusivamente con rappresentanti tecnici". L'assessore regionale al Demanio marittimo di Regione Liguria intervenuto, in qualità di coordinatore del Tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’Assemblea Unitaria di settore in occasione dell’importante convegno fieristico Balnearia di Carrara, ha evidenziato l'urgenza di un confronto. «Le Regioni sono compatte, responsabili e conoscono le problematiche dei territori - prosegue Scajola-, la politica nazionale deve velocemente decidere e fare presto, perché i tempi sono già molto tardivi e i lavoratori hanno bisogno di risposte. Il Governo prenda una strada e questa strada deve essere una normativa nazionale in materia di riordino del Demanio marittimo che restituisca certezze alle migliaia di operatori del settore e alle loro famiglie». [post_title] => Liguria, necessario un incontro con il Governo per salvaguardare i balneari e tutelare il turismo [post_date] => 2024-03-07T09:10:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709802642000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un'atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi. Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare. Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti. Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti. Osservare l’attività vulcanica Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante. Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano. Le meraviglie del mare Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino. Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone. Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo. [post_title] => Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero [post_date] => 2024-03-06T14:27:01+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709735221000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 per il gruppo di glamping Vacanze col Cuore si apre con un consuntivo che parla di oltre 32mila prenotazioni gestite, per una crescita +20% sull’anno precedente, il 2022. Già considerato record, se confrontato al giro d’affari del 2019. Il modello di “hotellerie orizzontale” creato e sviluppato da Loek van de Loo, ha visto soprattutto i suoi resort più piccoli, i cosiddetti “Boutique”, performare come mai prima d’ora. Lago Idro Glamping Boutique, Sivinos Camping Boutique e Vacanze Glamping Boutique - dislocati tra Lago di Garda e Lago Idro, hanno totalizzato un’alta percentuale di prenotazioni e occupazione, con numeri che gareggiano con i resort più ampi del Gruppo, al netto delle dimensioni più intime dei loro contesti. «Ha premiato – commenta il fondatore, Loek van de Loo – aver definito in maniera precisa e dettagliata il target di riferimento: se Lago Idro Glamping Boutique ha sempre avuto come pubblico di riferimento quello degli sportivi, grazie alle possibilità della natura circostante, Vacanze Glamping Boutique a San Felice del Benaco è stato pensato per le famiglie con bambini dai zero ai cinque anni e tutto è stato progettato proprio attorno ai piccoli ospiti: dalle case con nursery sino agli spazi gioco e alle piscine. Così Sivinos Camping Boutique, sullo scoglio di Punta San Sivino nel Golfo di Salò, è rivolto ad una clientela che ama il camping più wild, senza fronzoli ma con tanto spazio per i propri mezzi o per provare accommodation come tende safari o piccole roulotte. Questo ha garantito al pubblico chiarezza sulla destinazione e sulla sua offerta». Nel 2023 tra i cosiddetti “Glamping Resort”, ossia i glamping village grandi che sfiorano le 1000 presenze a pieno carico, si è distinto per numero di presenze il Weekend Glamping Resort a Manerba del Garda (BS), ottenendo il risultato migliore di sempre. Punto di riferimento storico del Gruppo, 36 anni di attività appena compiuti, è primo camping village in Italia in cui è stata montana una tenda safari arredata con tutti i comfort nel lontano 1984. Si riparte il 21 marzo prossimo e via via le porte delle strutture del Gruppo torneranno ad accogliere i vacanzieri a cominciare dal ponte di Pasqua. La stagione vedrà il suo culmine con l’inaugurazione del nuovo resort in Umbria, sul Lago Trasimeno, che attesta “Vacanze col Cuore” come il gruppo glamping “specialista dei laghi”. «Dopo 3 anni di consolidamento, siamo pronti ad inaugurare il nostro nuovo indirizzo puntando sempre sull’Italia: Trasimeno Glamping Resort a Magione (PG). Un resort fuori dai soliti circuiti classici dell’open air, che - siamo sicuri - farà innamorare i nostri ospiti. Come a suo tempo, diversi anni fa – conclude Loek van de Loo – ha colpito me per primo e dove mi sono ripromesso, un giorno, sarei tornato a lavorare». [post_title] => Vacanze col Cuore, bilancio positivo per il gruppo di glamping resort [post_date] => 2024-03-06T12:09:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709726999000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il nome di Siccs, Sistema Integrato Centroamericano di Qualità e Sostenibilità Turistica, il primo marchio di qualità regionale dell'America Centrale, progettato specificamente per le micro, piccole e medie imprese turistiche. Gli obiettivi puntano a garantire un livello omogeneo di qualità nei servizi offerti ai turisti all'interno della regione nonché a promuovere un'offerta turistica sostenibile, competitiva e di alta qualità attraverso l'applicazione di buone pratiche, sistemi di qualità e sostenibilità turistica. Nata nel 2013, la certificazione viene concessa ad aziende di diversi settori, come alloggi, ristoranti, tour operator, aziende di trasporto, noleggio auto e attività tematiche, che si distinguono per accessibilità, semplicità e flessibilità, adattandosi alle caratteristiche delle Pmi, fornendo così un valore distintivo al settore. Il programma prevede un piano di formazione, visite di assistenza tecnica da parte di consulenti autorizzati, workshop collettivi e gruppi di lavoro che propongono miglioramenti per la destinazione. Inoltre, vengono effettuate valutazioni per contrastare l'adeguatezza delle aziende o dei servizi agli standard di qualità. La certificazione Siccs prevede tre livelli identificati da diversi colori: blu per il livello base, rosso per certificare la disponibilità di un sistema di gestione consolidato e verde per l'implementazione di un sistema di gestione solido. Il culmine di questi livelli porta all'assegnazione del marchio Qualità e Sostenibilità del Turismo. Il Siccs fornisce una preziosa guida agli imprenditori turistici nella pianificazione, implementazione e controllo della fornitura di servizi turistici. Questo li guida verso il raggiungimento di standard di qualità apprezzati dai turisti, posizionando così le imprese a livello internazionale. Il progetto di miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche è promosso dalla Segreteria per l'Integrazione Turistica Centroamericana (Sitca), in collaborazione con gli Enti Nazionali del Turismo e le Camere Nazionali del Turismo rappresentate nella Federazione delle Camere del Turismo Centroamericane (Fedecatur). [post_title] => Cata: focus su qualità e sostenibilità delle imprese turistiche con il marchio Siccs [post_date] => 2024-03-06T09:15:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709716505000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "quality cina anno zero si riparte dalle origini ma con piu qualita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1769,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mistral, ed è di nuovo Cina. L'operatore del gruppo Quality torna a casa e riparte da dove tutto era sostanzialmente iniziato quasi 50 anni fa. \"Cominciammo nel 1978 da veri pionieri della destinazione con i primi voli Air China da Torino Caselle (il to era stato fondato solo due anni prima, ndr) - spiega il direttore commerciale di Quality, Marco Peci -. L'iniziativa ebbe talmente successo, che la Cina divenne ben presto il primo prodotto per fatturato di Mistral, passando dai poco più di 1.300 passeggeri dell'anno di esordio al picco di 8.500 viaggiatori trasportati nel 2007\".\r

\r

Una questione di cuore\r

\r

Dopo gli anni del Covid, la Cina ha ora finalmente riaperto le frontiere e soprattutto inserito l'Italia tra i cinque mercati che non necessitano di visti per soggiorni fino a 15 giorni. \"E' quindi venuto il momento di tornare - aggiunge il presidente, Michele Serra -. Una scelta di cuore, prima ancora che di business. In fondo l'anno scorso abbiamo fatto il nostro record assoluto di fatturato. Ed eravamo senza la Cina. Ma la nostra anima rimane in quella terra. Certo, siamo consapevoli che sarà un percorso lungo. Ci vorranno almeno cinque anni prima di tornare a registrare flussi importanti. Quest'anno stimiamo di toccare i 1.500 passeggeri totali. Una cifra in fondo non troppo più alta di quella degli esordi del 1978. Ma noi siamo felici di essere nuovamente a casa\".\r

\r

[caption id=\"attachment_397018\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

\r

Cambia il corrispondente\r

\r

E' però un prodotto nuovo quello a cui ha lavorato Quality per il 2024: \"In questi anni di stop ho naturalmente pensato molto alla Cina - riprende Serra -. E mi sono detto che sarei voluto ripartire da una proposta differente. Dopo un certo periodo di appannamento, iniziato ben prima della tragedia della pandemia, la destinazione è infatti tornata a essere il paese lontano e misterioso da cui molti di noi sono sempre stati affascinati. Una meta tuttavia ancora troppo spesso considerata dal turismo organizzato come un prodotto standard e relativamente economico. Io credo invece che il paese meriti qualcosa di più: una maggiore cura. Pur avendo mantenuto quindi il nostro storico ufficio a Pechino, e molte delle nostre guide che abbiamo supportato anche durante il Covid, abbiamo perciò deciso di cambiare corrispondente, rivolgendoci a un unico interlocutore in grado di avere la giusta sensibilità per la qualità del prodotto\".\r

\r

Una proposta nuova e più ricca\r

\r

Ecco allora l'idea di rinnovare, ampliare e arricchire la proposta Mistral dei suoi itinerari classici, aggiungendo nuove estensioni e toccando terre inedite. Oltre alle montagne multicolore della provincia di Gansu e alle valli e picchi scoscesi di Zhangjiajie, area scelta per le riprese di alcune scene del celebre film Avatar, i tour toccano ora nuove aree, come la città delle lanterne di Pingyao, i santuari protetti abitati dai panda o ancora le montagne sacre per i taoisti.\r

\r

L'importanza di entrare in contatto con le persone\r

\r

\"Non solo - conclude Serra -: proprio per la distanza culturale che ci separa dal loro mondo, ho ritenuto che fosse necessario trovare nuove modalità di incontro con i cinesi, facendo letteralmente entrare i viaggiatori nelle case delle famiglie locali. Ma non nelle capanne di qualche minoranza etnica, bensì negli appartamenti della gente comune. Tra i nostri ospiti si contano quindi insegnanti e maestri di Thai Chi, per fare solo due esempi. In ogni città abbiamo un'esperienza di questo genere. Perché sono convinto che Cina la si possa apprezzare davvero solo se la si vive da dentro. Un paese straordinario, che sono certo lascerà ai nostri eredi potenzialità infinite. Basti pensare che oggi ne vendiamo sostanzialmente appena il 5%. Eppure rimane la soluzione ideale per chi cerca risposte a una domanda alla costante ricerca di esperienze nuove\".","post_title":"Quality: Cina anno zero. Si riparte dalle origini ma con più qualità","post_date":"2024-03-07T14:08:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709820503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà ancora una volta il nuovo resort in apertura a fine marzo sull'isola di St. Vincent, il protagonista della presenza del gruppo Sandals alla Bmt di Napoli (14 - 16 marzo). La compagnia caraibica sarà alla fiera partenopea insieme al Jamaica Tourism Board, destinazione dove la compagnia ha avuto origine più di 40 anni fa, nonché al ministero del Turismo delle Bahamas, meta presente nel portfolio Sri da oltre 25 anni con due resort: il Sandals Emerald Bay a Great Exuma e il Sandals Royal Bahamian a Nassau.\r

\r

Il Sandals St Vincent and the Grenadines verrà inaugurato dunque il prossimo 27 marzo. La struttura si sviluppa su un’area di 20 ettari e metterà a disposizione 301 camere e suite: tra le principali novità, da segnalare la presenza di sala fitness e sala multimediale in alcune categorie di suite, le nuovissime Vincy overwater villas a due piani, costruite direttamente sull’oceano, le two-bedroom butler villas con due camere da letto e i 16 nuovi concept di food and beverage.\r

\r

“Il nuovo Sandals sull’isola di St. Vincent è senza dubbio la grande novità che portiamo in fiera a Napoli. Ma non dobbiamo dimenticarci che ogni anno investiamo molto anche nelle strutture preesistenti con nuovi servizi, nuove camere e suite, nuove proposte food & beverage - spiega il sales Manager Southern Europe di Sandals e Beaches Resorts, Christian Casagrande -. Inoltre, la Bmt sarà anche l’occasione per promuovere il programma wedding Aisle to isle, che ha visto l’inserimento di nuove e moderne decorazioni Inspiration, che permettono ai futuri sposi di personalizzare il proprio matrimonio con allestimenti ispirati all’isola in cui decidono di sposarsi”.\r

\r

Per il 2024, Sandals Resorts ha infine in programma numerose attività di marketing e partnership, da realizzarsi in collaborazione con i maggiori rappresentanti del comparto turistico italiano: dagli eventi live e webinar, alle principali fiere di turismo e per gli sposi, all’organizzazione di fam trip per la promozione del proprio prodotto.\r

\r

","post_title":"La novità sull'isola di St. Vincent protagonista Sandals alla Bmt di Napoli","post_date":"2024-03-07T10:38:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709807924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Massimo Pisciotta è il nuovo resort manager del La Plage Resort di Taormina. Classe 1981, di origini campane, Pisciotta ha mosso i primi passi nelle cucine del padre, chef di cucina e pizzaiolo. Da lì ha portato avanti un percorso di studi e specializzazioni di alto livello, sia in ambito accademico universitario che di settore, anche in campo internazionale. La sua esperienza lo ha visto sviluppare la professionalità con ruoli diversi in realtà come il recente Baglioni Masseria Muzza di Otranto, il Grand Hotel Convento di Amalfi, il Belmond Caruso, Palazzo Avino (già Palazzo Sasso), il Savoy Hotel & Spa e l’Aquapetra Resort.\r

\r

“Siamo felici di accogliere nel nostro team una professionalità come quella di Massimo Pisciotta, fondamentale nel portare avanti una realtà tanto articolata come La Plage Resort Taormina - commenta Giuseppe Marchese, ceo di Rhc Group, nel cui portfolio è inclusa la proprietà siciliana -. Si tratta infatti di una struttura che durante la stagione diventa fulcro di molteplici attività con ospiti provenienti da tutto il mondo, che sia per un soggiorno, una giornata in spiaggia o una cena gourmet in uno scenario unico”.","post_title":"Massimo Pisciotta nuovo resort manager del La Plage Resort di Taormina","post_date":"2024-03-07T10:18:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709806722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462999\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Monica Santambrogio[/caption]\r

\r

Con una quota del 5% ciascuna le due a.d. della compagnia, Valeria Albertini e Monica Santambrogio, entrano nel capitale del Gruppo Della Frera Hotel. Con una pluriennale esperienza nel settore privato e pubblico, Monica Santambrogio lavora con Gruppo Della Frera Hotel fin dalla sua costituzione nel 2014, ricoprendo da subito incarichi di responsabilità in qualità di vice presidente, a.d. e oggi socia di Gdf Hotel con la stessa Valeria Albertini. La manager ha deleghe in diverse funzioni, soprattutto in ambito legale, con la direzione dell’ufficio preposto e delle risorse umane per il controllo e il rispetto di tutti gli adempimenti legali e amministrativi a esso correlati, fino alla rappresentanza della società in materia di lavoro in tutte le sedi opportune. Coordina anche i rapporti con le controparti sindacali. La manager ha inoltre la direzione dell’ufficio privacy e whistleblowing.\r

\r

[caption id=\"attachment_463002\" align=\"alignright\" width=\"270\"] Valeria Albertini[/caption]\r

\r

Manager con vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Valeria Albertini ricopre sin dall’inizio della sua carriera ruoli di primo piano nel comparto. E' tuttavia con il suo ingresso nel Grand Hotel Villa Torretta che la manager avvia il proprio successo professionale, dapprima con l’incarico di direttore comunicazione, marketing e sales per poi ricoprire, dal 2012 al 2021, il ruolo di general manager della struttura di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dal 2008 commercializzata con il marchio MGallery by Sofitel. Da direttrice ne gestisce tra l'altro il rebranding per l’ingresso in Curio Collection by Hilton nel 2018. Il biennio 22-23 segna il turning point nella carriera della manager: diviene dapprima direttore generale e a seguire amministratore delegato di Gdf Hotel. Nello stesso periodo viene nominata vicepresidente vicario di Federalberghi Milano - Milano e Provincia - Monza e Brianza - Lodi. Con il nuovo anno entra quindi come socia in Gdf Hotel. Tra le deleghe più importanti, la manager segue lo sviluppo del piano strategico di business, la gestione del budget e gli obbiettivi di fatturato la promozione e comunicazione degli hotel del gruppo. Coordina inoltre la selezione dei fornitori, le nuove aperture e la gestione della sicurezza.\r

\r

”Valeria e Monica sono due manager fondamentali per il nostro gruppo e grazie al loro lavoro e impegno hanno fatto crescere la nostra società nel corso degli anni - commenta il fondatore e presidente della compagnia, Guido Della Frera -. Questo traguardo è la giusta celebrazione del percorso fatto insieme: un percorso iniziato tempo fa e che continuerà nel tempo al fine di trasformare la nostra azienda in un esempio per tutto il comparto”.","post_title":"Le due a.d. Valeria Albertini e Monica Santambrogio entrano nel capitale del Gruppo Della Frera","post_date":"2024-03-07T10:13:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709806391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha prorogato la sua permanenza sull'aeroporto di Ancona fino al prossimo 31 marzo. La decisione è arrivata in seguito «dell'esito della procedura di urgenza indetta dall'Enac per garantire la continuità territoriale delle Marche» spiega una nota del vettore, che precedentemente aveva comunicato la propria uscita dallo scalo per il 16 marzo.\r

\r

Aeroitalia continuerà quindi a garantire sino alla fine del mese i collegamenti sulle rotte Ancona-Roma, Ancona-Milano e Ancona-Napoli.\r

\r

Di fatto la Regione Marche non vede di buon occhio la proposta di SkyAlps, unico vettore ad aver partecipato al bando di emergenza, che prevedeva un solo collegamento al giorno per Roma e Milano con il ritorno il giorno successivo.\r

\r

in fieri ci sarebbero contatti con SkyAlps con la mediazione dell'Enac, per una potenziale rimodulazione dei collegamenti: da una parte il vettore disponibile al doppio collegamento con Roma e Milano con un solo velivolo, e dall’altra la Regione pronta ad accettare orari sfalsati rispetto agli attuali che prevedono, ad esempio, la partenza contemporanea dal Sanzio alle ore 7 per Milano e Roma. Se i colloqui non dovessero andare a buon fine Enac potrebbe essere costretta al secondo bando di emergenza.","post_title":"Aeroitalia resterà ad Ancona fino al 31 marzo. In salita il percorso di SkyAlps per la ct","post_date":"2024-03-07T09:50:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709805037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'assessore ligure Marco Scajola a Balnearia 2024: \"Le Regioni pronte a collaborare, serve una normativa nazionale che restituisca certezze\".\r

\r

Il settore dei balneari conta oltre 30mila imprese nel Paese e garantisce 1 milione di posti di lavoro, «L'incertezza del momento non può che portare a comprensibili preoccupazioni - spiega Scajola - Come Regioni siamo disposti a collaborare e a offrire le nostre competenze, ma purtroppo fino a oggi non abbiamo avuto modo di confrontarci con il Governo, nonostante le nostre diverse richieste di incontro. Nel tavolo tecnico convocato abbiamo infatti potuto partecipare esclusivamente con rappresentanti tecnici\".\r

\r

L'assessore regionale al Demanio marittimo di Regione Liguria intervenuto, in qualità di coordinatore del Tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’Assemblea Unitaria di settore in occasione dell’importante convegno fieristico Balnearia di Carrara, ha evidenziato l'urgenza di un confronto.\r

\r

«Le Regioni sono compatte, responsabili e conoscono le problematiche dei territori - prosegue Scajola-, la politica nazionale deve velocemente decidere e fare presto, perché i tempi sono già molto tardivi e i lavoratori hanno bisogno di risposte. Il Governo prenda una strada e questa strada deve essere una normativa nazionale in materia di riordino del Demanio marittimo che restituisca certezze alle migliaia di operatori del settore e alle loro famiglie».","post_title":"Liguria, necessario un incontro con il Governo per salvaguardare i balneari e tutelare il turismo","post_date":"2024-03-07T09:10:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709802642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Osservando la cartina del Mar Tirreno si può notare un piccolo arcipelago di isole al largo della Sicilia. Rispetto alle coste siciliane si trovano in direzione nord, e prendono il nome di Isole Eolie. Il turismo qui è vivo in ogni periodo dell’anno, anche se la maggior parte dei visitatori arriva nel periodo estivo. Le attrazioni sono molteplici, a partire dalla presenza dei due vulcani di Stromboli e Vulcano, che contribuiscono a creare un'atmosfera a dir poco unica e speciale. Ci sono molti modi per vivere la propria vacanza in questo arcipelago. Uno dei più affascinanti è senza alcun dubbio il noleggio catamarano Eolie. Spostarsi seguendo il vento può donarci una esperienza davvero indimenticabile. Cosa fare in un soggiorno su queste isole? Scopritelo insieme a noi.\r

Cosa c’è da sapere sulle Isole Eolie\r

Le Isole Eolie sono note per la loro origine vulcanica, che le rende soggette a numerosi fenomeni che avvengono con una certa regolarità. Sono chiamate anche Isole Lipari. L’arcipelago si compone di sette isole principali, ma non mancano piccoli isolotti che possono essere raggiunti senza difficoltà attraverso il mare.\r

\r

Per arrivare sulle isole Eolie l’unico modo è usare delle imbarcazioni, come gli aliscafi e i traghetti che partono dalle coste settentrionali della Sicilia. In alternativa ci si può avvicinare in totale autonomia, utilizzando imbarcazioni di vario genere, come ad esempio barche a vela e catamarani, e attraccare nei vari parti.\r

\r

Le isole offrono un buon numero di strutture ricettive come alberghi e case vacanze. I prezzi possono variare molto a seconda della struttura e dei servizi in essa offerti.\r

Osservare l’attività vulcanica\r

Molti scelgono di visitare le Isole Eolie per la loro attività vulcanica. I vulcani presenti su questo arcipelago sono due: Stromboli e Vulcano. Stromboli è uno dei vulcani più attivi a livello globale. Non è raro poter assistere a vari fenomeni di natura eruttiva, con piccole esplosioni che avvengono senza che vengano registrati danni nel territorio circostante.\r

\r

Vulcano al contrario per ora tende a emettere quasi esclusivamente fumo. La sua fama risale all’antichità e all’epoca dei miti e delle leggende, quando si credeva che al suo interno si trovasse il dio greco Efesto, noto tra i romani proprio come Vulcano.\r

Le meraviglie del mare\r

Chi sceglie le Isole Eolie per le proprie vacanze non può perdere l’occasione di esplorare il magnifico mare che le circonda. Le spiagge sono pure e incontaminate e il mare solitamente è molto pulito, a dir poco cristallino.\r

\r

Un buon modo per conoscere quest’area è quello di noleggiare una barca a vela o un catamarano, e trascorrere delle splendide giornate seguendo la direzione indicata dal vento. Esistono aziende che offrono questo genere di servizi e spesso mettono a disposizione anche degli esperti e preparati skipper pronti a mettersi al timone.\r

\r

Se invece volete vivere in prima le profondità del mare potete affidarvi ai molti sub della zona, i quali organizzano delle vere e proprie immersioni guidate. Ci si può divertire in totale sicurezza, entrando in contatto con le meraviglie nascoste sotto la superficie del mare, dove specie marine di ogni genere si incontrano liberamente, lontane dalla presenza dell’uomo.\r

\r

","post_title":"Isole Eolie: una vacanza al riparo da ogni pensiero","post_date":"2024-03-06T14:27:01+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709735221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 per il gruppo di glamping Vacanze col Cuore si apre con un consuntivo che parla di oltre 32mila prenotazioni gestite, per una crescita +20% sull’anno precedente, il 2022. Già considerato record, se confrontato al giro d’affari del 2019.\r

\r

Il modello di “hotellerie orizzontale” creato e sviluppato da Loek van de Loo, ha visto soprattutto i suoi resort più piccoli, i cosiddetti “Boutique”, performare come mai prima d’ora. Lago Idro Glamping Boutique, Sivinos Camping Boutique e Vacanze Glamping Boutique - dislocati tra Lago di Garda e Lago Idro, hanno totalizzato un’alta percentuale di prenotazioni e occupazione, con numeri che gareggiano con i resort più ampi del Gruppo, al netto delle dimensioni più intime dei loro contesti.\r

\r

«Ha premiato – commenta il fondatore, Loek van de Loo – aver definito in maniera precisa e dettagliata il target di riferimento: se Lago Idro Glamping Boutique ha sempre avuto come pubblico di riferimento quello degli sportivi, grazie alle possibilità della natura circostante, Vacanze Glamping Boutique a San Felice del Benaco è stato pensato per le famiglie con bambini dai zero ai cinque anni e tutto è stato progettato proprio attorno ai piccoli ospiti: dalle case con nursery sino agli spazi gioco e alle piscine. Così Sivinos Camping Boutique, sullo scoglio di Punta San Sivino nel Golfo di Salò, è rivolto ad una clientela che ama il camping più wild, senza fronzoli ma con tanto spazio per i propri mezzi o per provare accommodation come tende safari o piccole roulotte. Questo ha garantito al pubblico chiarezza sulla destinazione e sulla sua offerta».\r

\r

Nel 2023 tra i cosiddetti “Glamping Resort”, ossia i glamping village grandi che sfiorano le 1000 presenze a pieno carico, si è distinto per numero di presenze il Weekend Glamping Resort a Manerba del Garda (BS), ottenendo il risultato migliore di sempre. Punto di riferimento storico del Gruppo, 36 anni di attività appena compiuti, è primo camping village in Italia in cui è stata montana una tenda safari arredata con tutti i comfort nel lontano 1984.\r

\r

\r

Si riparte il 21 marzo prossimo e via via le porte delle strutture del Gruppo torneranno ad accogliere i vacanzieri a cominciare dal ponte di Pasqua. La stagione vedrà il suo culmine con l’inaugurazione del nuovo resort in Umbria, sul Lago Trasimeno, che attesta “Vacanze col Cuore” come il gruppo glamping “specialista dei laghi”.\r

\r

«Dopo 3 anni di consolidamento, siamo pronti ad inaugurare il nostro nuovo indirizzo puntando sempre sull’Italia: Trasimeno Glamping Resort a Magione (PG). Un resort fuori dai soliti circuiti classici dell’open air, che - siamo sicuri - farà innamorare i nostri ospiti. Come a suo tempo, diversi anni fa – conclude Loek van de Loo – ha colpito me per primo e dove mi sono ripromesso, un giorno, sarei tornato a lavorare». \r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Vacanze col Cuore, bilancio positivo per il gruppo di glamping resort","post_date":"2024-03-06T12:09:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709726999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il nome di Siccs, Sistema Integrato Centroamericano di Qualità e Sostenibilità Turistica, il primo marchio di qualità regionale dell'America Centrale, progettato specificamente per le micro, piccole e medie imprese turistiche.\r

\r

Gli obiettivi puntano a garantire un livello omogeneo di qualità nei servizi offerti ai turisti all'interno della regione nonché a promuovere un'offerta turistica sostenibile, competitiva e di alta qualità attraverso l'applicazione di buone pratiche, sistemi di qualità e sostenibilità turistica. \r

\r

Nata nel 2013, la certificazione viene concessa ad aziende di diversi settori, come alloggi, ristoranti, tour operator, aziende di trasporto, noleggio auto e attività tematiche, che si distinguono per accessibilità, semplicità e flessibilità, adattandosi alle caratteristiche delle Pmi, fornendo così un valore distintivo al settore. Il programma prevede un piano di formazione, visite di assistenza tecnica da parte di consulenti autorizzati, workshop collettivi e gruppi di lavoro che propongono miglioramenti per la destinazione. Inoltre, vengono effettuate valutazioni per contrastare l'adeguatezza delle aziende o dei servizi agli standard di qualità.\r

\r

La certificazione Siccs prevede tre livelli identificati da diversi colori: blu per il livello base, rosso per certificare la disponibilità di un sistema di gestione consolidato e verde per l'implementazione di un sistema di gestione solido. Il culmine di questi livelli porta all'assegnazione del marchio Qualità e Sostenibilità del Turismo. Il Siccs fornisce una preziosa guida agli imprenditori turistici nella pianificazione, implementazione e controllo della fornitura di servizi turistici. Questo li guida verso il raggiungimento di standard di qualità apprezzati dai turisti, posizionando così le imprese a livello internazionale.\r

\r

Il progetto di miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche è promosso dalla Segreteria per l'Integrazione Turistica Centroamericana (Sitca), in collaborazione con gli Enti Nazionali del Turismo e le Camere Nazionali del Turismo rappresentate nella Federazione delle Camere del Turismo Centroamericane (Fedecatur). ","post_title":"Cata: focus su qualità e sostenibilità delle imprese turistiche con il marchio Siccs","post_date":"2024-03-06T09:15:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709716505000]}]}}