Fatturato record per Quality Group: superata quota 200 milioni "Il miglior risultato di sempre". Bastano queste poche parole a commentare il 2023 di Quality Group, che per la prima volta nella sua storia a fine esercizio supererà la soglia dei 200 milioni di euro di fatturato. "Si tratta sicuramente di una crescita importante per le agenzie che ci supportano proponendo i nostri prodotti. A loro va il nostro più grande ringraziamento", sottolinea il direttore commerciale dell'operatore torinese, Marco Peci. A tre mesi dalla chiusura d'esercizio, il to segna già una crescita di fatturato del 15% rispetto ai 12 mesi del 2019 e dell'80% rispetto al 2022. La stima di chiusura d'esercizio è quindi intorno ai 205 milioni, con un numero di passeggeri invariato rispetto a quattro anni fa. "Dal 2024 il nostro punto di riferimento sarà il 2023 e non più il 2019, che ci ricorda i due anni successivi di stop", aggiunge Peci L'incremento è considerevole su tutti i brand e su quasi tutte le destinazioni proposte, con l'unica eccezione delle grandi assenti Russia e Cina. In testa alle mete più vendute si posizionano in particolare Stati Uniti, Nord Europa, Indocina, Indonesia, Egitto, Giordania e Messico. Tanti i fattori che hanno consentito a Quality Group di crescere sul mercato. "Il revenge tourism ha giocato sicuramente un ruolo importante per il conseguimento di questo risultato, a cui ha peraltro naturalmente contribuito anche l'aumento medio dei prezzi", prosegue il direttore commerciale. Forte della certezza che le agenzie di viaggio restano l'unica linea di revenue, negli ultimi anni Quality Group ha investito sempre più nella valorizzazione di questa collaborazione puntando sulla formazione del trade a tutti i livelli (Quality Academy, a Casa del Quality Group, master in digital tourism, roadshow, fam trip…). Importanti investimenti sono stati rivolti anche allo sviluppo tecnologico, al prodotto e alla squadra operativa, che è stata rinvigorita da giovani professionisti. "Questo risultato non fa cessare la corsa – promette Peci -. Continueremo a fare del nostro meglio per crescere nel mercato del turismo organizzato al fianco delle agenzie e dei nostri partner. Il nostro futuro non è però solamente legato ai numeri ma anche alla capacità di innovare. Perseguendo la strada che segna il nostro business fin dalle origini, la nostra partita si gioca da sempre sulla qualità del prodotto, sulla capacità di stare sul mercato con servizi che siano d'appeal per un consumatore sempre più evoluto ed esigente. Siamo certi che il continuo scambio di interazioni, idee ed esperienze tra i team di lavoro di tutti i nostri brand, gli agenti di viaggio e i nostri partner internazionali, ci consentirà di raggiungere e superare questi traguardi".

\r

È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. \"L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l'a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti\".\r

\r

Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. \"E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c'è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza\".\r

\r

La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L'obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita.","post_title":"Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico","post_date":"2023-10-06T13:58:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696600736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri e nulla. Sono profondamente contrario a questa invasione di numeri non eplicativi. Mi riferisco a in pratica alle imprese, al ministero, ma anche a tutti coloro che raccolgono dati senza fornire il dato più importante. Cosa c'è dietro quei numeri? Faccio un esempio chiaro. Ogni anno viene pubblicato un report nel quale si afferma: quest'anno l'editoria ha sfornato (che verbo improprio!) 86 mila novità. Ebbene nessunoi conosce le percentuali di vendita. Nessuno sa se i libri siano piaciuto. Nessuno sa niente delle cose importanti.\r

\r

Così nel turismo. Le imprese parlano di dati e basta come se la loro esistenza fosse legata esclusivamente all'aspetto finanziario ed economico. Naturalmente questo è un nodo fondamentale. Ma è anche fondamentale sapere qual è stata la qualità offerta, se i turisti hanno trovato soddisfazione. Se le proposte erano adeguate alle richieste o sono state imposte attraverso un modello standard.\r

La voce del ministro\r

Anche il ministro Santanchè dichiara: «I dati diffusi dall’Istat sulla disoccupazione sono la conferma che le ricette del governo Meloni su lavoro ed economia sono corrette. Sono fiera che il settore del turismo abbia contribuito in maniera concreta all’aumento dell’occupazione in Italia. Prova ne è che sui 523mila nuovi posti di lavoro 130mila provengono dal comparto, di cui 90mila da inizio 2023».\r

\r

Vorremmo sapere quante ore hanno fatto queste nuove reclute, quanto sono state pagate, se avevano un'assicurazione, eccetera eccetera. Questi sono i dati che contano, non che ci sono stati 523 mila posti di lavoro. E a proposito di questi 523 mila quanti sono fissi e quanti ballerini, e quanti sono già finiti?\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Basta con i numeri economici. E' necessario dire cosa c'è dietro le cifre","post_date":"2023-10-06T12:31:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1696595516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il miglior risultato di sempre\". Bastano queste poche parole a commentare il 2023 di Quality Group, che per la prima volta nella sua storia a fine esercizio supererà la soglia dei 200 milioni di euro di fatturato. \"Si tratta sicuramente di una crescita importante per le agenzie che ci supportano proponendo i nostri prodotti. A loro va il nostro più grande ringraziamento”, sottolinea il direttore commerciale dell'operatore torinese, Marco Peci.\r

\r

A tre mesi dalla chiusura d’esercizio, il to segna già una crescita di fatturato del 15% rispetto ai 12 mesi del 2019 e dell’80% rispetto al 2022. La stima di chiusura d’esercizio è quindi intorno ai 205 milioni, con un numero di passeggeri invariato rispetto a quattro anni fa. “Dal 2024 il nostro punto di riferimento sarà il 2023 e non più il 2019, che ci ricorda i due anni successivi di stop”, aggiunge Peci\r

\r

L’incremento è considerevole su tutti i brand e su quasi tutte le destinazioni proposte, con l'unica eccezione delle grandi assenti Russia e Cina. In testa alle mete più vendute si posizionano in particolare Stati Uniti, Nord Europa, Indocina, Indonesia, Egitto, Giordania e Messico. Tanti i fattori che hanno consentito a Quality Group di crescere sul mercato. “Il revenge tourism ha giocato sicuramente un ruolo importante per il conseguimento di questo risultato, a cui ha peraltro naturalmente contribuito anche l’aumento medio dei prezzi”, prosegue il direttore commerciale.\r

\r

Forte della certezza che le agenzie di viaggio restano l’unica linea di revenue, negli ultimi anni Quality Group ha investito sempre più nella valorizzazione di questa collaborazione puntando sulla formazione del trade a tutti i livelli (Quality Academy, a Casa del Quality Group, master in digital tourism, roadshow, fam trip...). Importanti investimenti sono stati rivolti anche allo sviluppo tecnologico, al prodotto e alla squadra operativa, che è stata rinvigorita da giovani professionisti.\r

\r

“Questo risultato non fa cessare la corsa - promette Peci -. Continueremo a fare del nostro meglio per crescere nel mercato del turismo organizzato al fianco delle agenzie e dei nostri partner. Il nostro futuro non è però solamente legato ai numeri ma anche alla capacità di innovare. Perseguendo la strada che segna il nostro business fin dalle origini, la nostra partita si gioca da sempre sulla qualità del prodotto, sulla capacità di stare sul mercato con servizi che siano d’appeal per un consumatore sempre più evoluto ed esigente. Siamo certi che il continuo scambio di interazioni, idee ed esperienze tra i team di lavoro di tutti i nostri brand, gli agenti di viaggio e i nostri partner internazionali, ci consentirà di raggiungere e superare questi traguardi”.","post_title":"Fatturato record per Quality Group: superata quota 200 milioni","post_date":"2023-10-06T12:22:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1696594948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_453490\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, il ministro del turismo e dell'artigianato algerino, Mokhtar Didouche e Saliha Nacerbay, commissario del Sitev e direttore generale dell'ufficio nazionale del turismo[/caption]\r

\r

\"Continueremo a investire sulla partecipazione alle fiere internazionali per far conoscere sempre più e promuovere la destinazione Algeria\": così Saliha Nacerbay, direttrice generale dell'ufficio Nazionale del Turismo Algerino (Ont), in occasione della 22a Fiera del Turismo Sitev, che si è svolta nei giorni scorsi ad Algeri.\r

\r

\r

\"Vogliamo far scoprire le diversità straordinarie della nostra destinazione, e poter vivere in un soggiorno le quattro stagioni. Per conquistare altri mercati e far loro conoscere la ricchezza del nostro prodotto dobbiamo diversificare l'offerta\".\r

\r

Quanto al mercato Italia, la direttrice ha rimarcato che \"è molto importante e non lo abbiamo mai abbandonato. La clientela italiana è fedele e interessata alle ricchezze culturali grazie anche alle diverse testimonianze romane, come i siti di Djemila, Timgad Setif, Batna, Tipasa. Grande interesse anche per sperimentare altri tipi di turismo come nel sud dell'Algeria, che è unico nel suo genere\".\r

\r

\r

Il Sitev, organizzato sotto l'egida del Ministero del turismo e dell'artigianato algerino, è il più grande del suo genere in Nord Africa e Africa per numero e qualità dei partecipanti. Per l'occasione sono stati invitati una delegazione di giornalisti provenienti da circa 10 paesi che oltre a presenziare alla fiera hanno partecipato ad un fam trip organizzato dall'Onat e dal ministero del turismo, con tappe ad Algeri, Ghardaia, El Golea e Timimoun,\r

\r

","post_title":"L'Algeria investe sullo sviluppo del turismo. Grande interesse per il mercato Italia","post_date":"2023-10-06T11:52:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696593151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primi otto mesi con il segno più per Space Hotels, che ha visto il proprio fatturato complessivo crescere del 40% tra gennaio e agosto, rispetto allo stesso periodo del 2022. Scorporando i dati, Catania si è distinta con un significativo aumento del 111%, seguita da Verona al 104% e Milano all'88%. Il brand sta inoltre attirando un pubblico internazionale sempre più ampio: gli Stati Uniti d'America hanno registrato un incremento del 61%, seguiti dal Regno Unito con un più 29%. Un altro elemento chiave è stato sicuramente l'aumento delle vendite delle tariffe promozionali (minimo notti, prepagate, early booking), con una crescita del 31%.\r

\r

Durante il 2023 si sono registrati inoltre anche due nuovi ingressi nel gruppo: il Borghese Contemporary Hotel a Roma e il Relais Chiaramonte a Ragusa. Per condividere risultati e novità, Space Hotels si prepara quindi a fare il proprio debutto all'Hospitality Day (stand D50) il 10 ottobre e a partecipare alla fiera di Rimini (padiglione A5, stand 530) dall'11 al 13 dello stesso mese. Prossimo appuntamento il World Travel Market di Londra dove il brand sarà presente dal 6 all’8 novembre 2023, come di consueto, nell’area Enit N2-400, N3-200, N2-210.","post_title":"Gli arrivi internazionali trainano i risultati di Space Hotels","post_date":"2023-10-06T10:49:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696589380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453467\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Franco Ormas, Valeria Scarano,Barbara Coletti, Hannah Smith e Sandro Cristanini[/caption]\r

\r

Si è svolta dall’1 al 4 ottobre la seconda convention Trident Club di Club Med, tenutasi quest’anno presso il resort Exclusive Collection Cefalù. L’evento ha coinvolto 50 agenti di viaggio Trident Club, le adv partner più importanti e con le migliori performance, nonché il top management dell'operatore transalpino rappresentato da Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, e Anne-Laure Redon, direttrice commerciale Italia.\r

\r

Nel corso della quattro giorni, tra workshop e attività, si è tenuta anche una cena di gala durante la quale sono state premiate le Trident Club con le performance più elevate: migliore risultato di vendite, Utpull Express, Barbara Coletti; migliori vendite per la destinazione Antille Francesi: Ometto Viaggiatore, Franco Ormas; migliore performance Exclusive Collection: Cristanini Viaggi, Sandro Cristanini; migliore agente di viaggio: Planet Travel Italia, Valeria Scarano; migliore performance di riposizionamento dell'offerta Club Med: Von Brockdorff A&V, Hannah Smith; migliore crescita 2023: Fiparo Viaggi, Rosa Fierarossa.\r

\r

“Siamo orgogliosi di collaborare con le agenzie che fanno parte del Trident Club, non solo quelle che hanno partecipato a questi giorni speciali, ma tutte quelle che lavorano al nostro fianco ogni giorno - sottolinea Rabeea Ansari -. Nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato in Italia una crescita record del +68%. E le Trident Club hanno dato un contributo fondamentale a questi risultati, accelerando sulle destinazioni chiave a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Martinica, ma anche sui resort di montagna nelle Alpi francesi, italiane e svizzere”.\r

\r

","post_title":"Alla convention Trident di Club Med premiate le cinque adv con le migliori performance","post_date":"2023-10-06T10:39:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696588790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte dei risultati registrati nell’estate 2023 e di un fatturato in crescita, il gruppo Bluserena Hotels & Resorts sarà presente alla fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, per presentare le proprie novità di prodotto (padiglione A3, stand 439-502). In primo luogo si parlerà del rinnovato hotel Sansicario Majestic, l’unico del gruppo situato in montagna, che offrirà una nuova esperienza di soggiorno.\r

\r

Ma l’impegno di Bluserena nel migliorare la qualità della propria offerta proseguirà anche nella prossima stagione con un significativo piano di ristrutturazione che sarà esteso anche ad altri resort. Il gruppo, attraverso il fondo Azora European Hotel & Leisure, che ha acquisito la compagnia con sede a Pescara nel 2021, ha già investito 55 milioni di euro per il restyling di camere, ristoranti e aree comuni in cinque resort. “L’estate di Bluserena - commenta il ceo dell'operatore, Marcello Cicalò - si è chiusa registrando una significativa crescita del fatturato, al di sopra delle stime di inizio anno sia nel segmento leisure, sia in quello mice. Un grazie di cuore va a tutto il team: una squadra di persone entusiaste, competenti, innamorate del proprio lavoro”.\r

\r

","post_title":"Bluserena: anche nel 2024 prosegue il percorso di restyling de iresort","post_date":"2023-10-06T10:29:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696588154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Japan Airlines punta sul segmento di traffico up-level con i nuovi interni dell'Airbus A350-1000, destinato a diventare la nuova ammiraglia della compagnia.\r

\r

Il lancio dell'A350-1000, originariamente previsto per la fine di novembre 2023 sulla rotta Tokyo Haneda-New York Jfk, è programmato entro fine anno, a causa dei ritardi sulla catena dei fornitori.\r

\r

\"I passeggeri beneficeranno di un livello di comfort a bordo ancor più elevato e di un'esperienza di viaggio unica e personalizzata - spiega la compagnia aerea -. L'intera cabina è stata progettata per avvolgere i passeggeri nell'eleganza giapponese e nella tranquillità, offrendo un ambiente sereno che racchiude la bellezza del Giappone. I nuovi interni sono stati progettati anche per offrire un'esperienza di alta qualità ai clienti e riflettono il rinomato servizio di Jal, che si ispira alla flotta nazionale (A350-900 e 787-8)\".\r

\r

L'innovativa configurazione premium-heavy contribuirà a garantire una maggiore redditività: la prima e la business class rappresentano infatti un quarto dei posti, ma occupano circa il 60% della cabina del velivolo. La rinnovata e più esclusiva prima classe dell'aeromobile prevede solo sei suite private chiuse con letto matrimoniale, invece delle otto del 777.\r

\r

La prima classe prevede tre modalità di seduta: divano, poltrona e letto singolo o letto matrimoniale. Le suite di alta gamma sono dotate di ampi spazi, tra cui un armadio, e di uno schermo tv da 43 pollici. Inoltre, l'aereo sarà il primo ad avere uno stereo incorporato nel poggiatesta, eliminando così le cuffie nella sua cabina premium.\r

\r

","post_title":"Japan Airlines punta sul traffico up-level con i nuovi interni dell'A350-1000","post_date":"2023-10-06T10:24:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696587885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo delle crociere sul Nilo abbinate ai voli Air Cairo su Luxor, il to di casa Th Group, Baobab, rilancia sull'Egitto costruendo una nuova programmazione abbinata ai voli Wizzair sul Cairo. “Si tratta di una novità importante – commenta Alessandro Gandola, direttore della business unit –, perché per la prima volta si propone un pacchetto crociera con conferma immediata su una piattaforma b2b abbinato a voli low cost. Questo consente un fortissimo vantaggio di prezzo con l’opportunità di rendere accessibile un prodotto apparentemente di nicchia a un pubblico decisamente più ampio, peraltro con un arricchimento dei contenuti e con partenze anche nel fine settimana”. Il nuovo programma prevede sette giorni pieni di viaggio, con la possibilità di beneficiare di una giornata intera in più al Cairo, con esperienze come la navigazione a vela in feluca sul Nilo e tanto altro. La proposta si articola su cinque programmi in partenza da Milano e Roma più giorni a settimana.\r

\r

Altra importante new entry in casa Baobab è Hurghada, una delle principali destinazioni turistiche dell’Egitto, che ha registrato un aumento del 500% del flusso turistico nel primo semestre del 2023. La città va a consolidare l’offerta già molto ricca dell’operatore sul mar Rosso. “Conosciuta e amata già da tantissimi anni – continua Gandola - Hurghada ha vissuto un periodo di poca richiesta e ora la vogliamo rilanciare in modo importante, inizialmente con tre proposte, una 4 e due 5 stelle, sul tratto di spiaggia più suggestivo di tutta l’area e il più esteso di tutto il mar Rosso, quello di Sahl Hasheesh”. I collegamenti sono garantiti da Air Cairo, Wizzair e easyJet da Milano, Roma e Napoli. Tutto già disponibile con conferma immediata sulla piattaforma per le adv dell’operatore.\r

\r

Ultimissima novità sono i pacchetti appena lanciati per i ponti e le festività dell’Immacolata, di Capodanno e dell’Epifania a Istanbul, nonché i circuiti classici in Turchia per le stesse date e per alcune altre invernali. Nel primo caso si tratta di pacchetti semplici, con volo, trasferimenti e hotel da 3 a 5 stelle in varie aree della città. Pacchetti di quattro o cinque notti con prezzi finiti e voli charter in partenza da Bergamo, Bologna, Roma e Bari. I circuiti toccano invece le principali attrazioni del paese e quindi, oltre a Istanbul, anche Ankara, la Cappadocia, Pammukkale e tanto altro. “Baobab continua ad ampliare i propri orizzonti – conclude Gandola –. Dopo un 2023 finora straordinario, vogliamo continuare a proporre sempre nuove opportunità alle migliaia di agenzie che da subito ci hanno dato fiducia. Istanbul e i circuiti in Turchia sono solo il primo passo di un progetto molto più ampio sulla Turchia, a cui faranno seguito a brevissimo altre importanti novità”.","post_title":"Baobab rilancia su Egitto e Turchia. Tra le novità crociere sul Nilo abbinate a voli low cost","post_date":"2023-10-06T10:00:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696586402000]}]}}