Qatar Airways Holidays, in collaborazione con Discover Qatar, presenterà presto esclusivi pacchetti viaggio FIFA World Cup Qatar 2022 per i membri del Privilege Club. L’offerta sarà accessibile a tutti i membri del Privilege Club, regalando ai fan la migliore combinazione possibile tra calcio e viaggio per un’esperienza indimenticabile.

In qualità di Official Frequent Flyer Programme della FIFA World Cup Qatar 2022, i membri del Privilege Club otterranno un’ampia gamma di offerte e vantaggi unici per il campionato e avranno accesso prioritario a specifici pacchetti viaggio 14 giorni prima della loro messa in vendita anche ai futuri membri che si iscriveranno al programma fedeltà della compagnia aerea dopo il lancio. Per garantire che siano i fan i primi ad accedere ai biglietti per l’irripetibile esperienza di assistere alla tanto attesa Coppa del Mondo, i viaggiatori potranno partecipare gratuitamente al programma visitando qatarairways. com/fifaearlyaccess.

Ai pacchetti viaggio FIFA World Cup Qatar 2022 verranno assegnati i biglietti per le partite in relazione al tipo di pacchetto scelto, costituito tramite una selezione di opzioni di soggiorno e voli internazionali di andata e ritorno a bordo della pluripremiata compagnia aerea. Con sette diversi pacchetti tra cui scegliere, i fan potranno combinare più di un pacchetto e potranno guardare fino a sette partite in totale.

Man mano che le qualificazioni alla Coppa del Mondo avranno inizio in tutto il mondo, i membri del Privilege Club potranno acquistare una vasta gamma di pacchetti per assistere alle partite delle loro squadre nazionali preferite. I pacchetti esclusivi offriranno agli appassionati di calcio la possibilità di acquistare pacchetti per seguire le partite della loro squadra del cuore durante la Coppa del Mondo, prima della conclusione delle qualificazioni.

Inoltre, nel caso in cui una squadra selezionata non si qualifichi per il campionato, i tifosi avranno comunque una nuova opportunità di modificare la prenotazione del pacchetto per assistere alla partita di un’altra squadra oppure decidere di richiedere il rimborso completo.

L’amministratore delegato del Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il palcoscenico è quasi pronto per il più grande torneo di calcio del mondo. Abbiamo aspettato con molta trepidazione di svolgere il nostro ruolo nella realizzazione di un’indimenticabile Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™. Qatar Airways Holidays ha collaborato con Discover Qatar per progettare pacchetti unici e personalizzati che i fan non vorranno perdere. Siamo certi di essere preparati per offrire a tutti i fan e i soci che viaggiano con noi la migliore ospitalità dall’inizio alla fine, grazie alla migliore compagnia aerea del mondo”.

Qatar Airways Holidays è stata ufficialmente nominata dalla FIFA come tour operator autorizzato per la distribuzione di pacchetti con biglietti inclusi per la FIFA World Cup Qatar 2022.