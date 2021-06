Prosegue con i Summer Days il paghi uno prenoti due di Moby e Tirrenia

Non si fermano le promozioni Moby e Tirrenia, che oggi annunciano una nuova offerta paghi uno, prenoti due, dopo quella attiva fino allo scorso 6 giugno. Chiunque acquisterà infatti un biglietto fino al prossimo 9 luglio, per un viaggio da effettuare sino al 30 settembre da e per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba, avrà diritto allo sconto del 100% sulla tariffa di passaggio ponte di un passeggero adulto (al netto di tasse, diritti e competenze), per ogni altro adulto o bambino pagante. L’offerta è rivolta a tutti: alle famiglie, ovviamente, ma anche ai nuclei di amici che vanno in vacanza insieme.

La promozione Summer days si somma peraltro alla possibilità, per tutti coloro che prenotano per Sicilia, Sardegna o Corsica entro il 31 luglio, di cambiare il proprio biglietto per tutte le volte che si vuole senza il pagamento di penali o anche di sospenderlo, con l’opzione di usufruirne entro il 31 dicembre 2022.