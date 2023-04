Princess Cruises modifica l’itinerario della Emerald per seguire l’eclissi solare totale del 2024 Lunedì 8 aprile 2024, un’eclissi solare totale della durata di 4 minuti e 28 secondi sarà visibile quando l’ombra della luna verrà proiettata in alcune zone del Nord America e il mare sarà uno dei migliori punti di osservazione. Si tratta di una delle tre rimanenti eclissi solari totali in tutto il mondo previste per questo decennio. E l’unica visibile dal Nord America fino al 2044. Per questo motivo, dopo aver esaurito le vendite sull’itinerario di dieci notti a bordo della Discovery, Princess Cruises ha deciso di adattare la crociera di quindici giorni sul canale di Panama a bordo della Emerald, in modo da dare la possibilità ad altri passeggeri di assistere a questo straordinario fenomeno. In partenza da Los Angeles il 5 aprile 2024, con destinazione Ft. Lauderdale, attraverso la riviera messicana, il canale di Panama e i Caraibi occidentali, la Emerald Princess osserverà l’eclissi solare totale l’8 aprile tra Cabo San Lucas e Huatulco, in Messico. I 3.080 ospiti a bordo si riuniranno sui ponti superiori e riceveranno occhiali speciali da indossare per visualizzare in sicurezza l’eclissi e verranno guidati nella loro esperienza visiva dall’esperto di astronomia ed esplorazione spaziale Fred Cink, gustando bevande e spuntini a tema durante l’ambito evento. La crociera di 15 giorni è attualmente in vendita a partire da 1.839 euro a persona, tasse portuali incluse. “La modifica di itinerario di questa crociera, per dare la possibilità ai suoi ospiti di assistere allo straordinario fenomeno di eclissi solare totale, denota l’attenzione di Princess a garantire esperienze autentiche e a volte irripetibili ai propri ospiti”, sottolinea in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita per l’Italia di Princess.

