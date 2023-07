Primo semestre IpV oltre le previsioni: fatturato a +47% Fatturato in crescita del 47% nel primo semestre dell’anno finanziario di Idee per Viaggiare, che rivede le previsioni di bilancio oltre il budget già fissato del 2023 di 100 milioni. Tra il 1° novembre 2022 e il 30 aprile 2023, l’operatore capitolino ha registrato un incremento delle pratiche confermate del 22%, rispetto allo stesso periodo del 2022, per un giro d’affari complessivo che si è assestato su livelli dell’89% superiori a quelli del 2019, mentre i passeggeri sono stati il 50% in più. “Non era scontato che gli ottimi risultati del 2022 (+50% di fatturato rispetto agli anni pre Covid e migliore marginalità nella storia dell’azienda) perdurassero nel 2023, una volta appagato il senso di revenge tourism da parte degli italiani – spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Invece, i dati del primo semestre evidenziano un posizionamento sul mercato sempre più da protagonisti per noi. Ci siamo fatti trovare pronti alla ripartenza, nei confronti delle agenzie e dei consumatori. Durante la pandemia abbiamo lavorato in smart working al 50%, senza incassare un euro, ma investendo, in prodotti, tecnologia, risorse umane. Questa strategia ci ha premiati: abbiamo un minimo giornaliero che è il doppio rispetto al 2019 e al contempo si è innalzato il livello del servizio e del conseguente gradimento da parte dei viaggiatori, che ci ha fatto diminuire sensibilmente i complaints”. Le mete che hanno riscosso maggiori consensi hanno assegnato il podio a Stati Uniti, seguito da Maldive (sia puro soggiorno sia combinati) e dal Giappone, che ha fatto un imponente balzo in avanti. Tra le altre destinazioni spiccano inoltre Indonesia, Dubai (che regge year to day anche dopo l’Expo), Zanzibar (che affianca e supera Mauritius nell’oceano Indiano) e Seychelles. Per quanto riguarda i Caraibi, i soggiorni balneari sono richiesti principalmente come estensioni dagli Usa e si concentrano prevalentemente nelle isole di Anguilla, St. Martin e Aruba, in hotel a 5 stelle. Nel primo semestre hanno performato in modo significativo anche i viaggi di nozze, che rappresentano uno dei bacini topici dell’operatore, insieme a quello dei professionisti che viaggiano in coppia. La durata media della vacanza estiva è di nove notti, per una tipologia mista, ovvero itinerante più mare. L’aspetto della scoperta ricopre sempre più importanza, tanto che in settembre l’operatore lancerà sul mercato tre cataloghi speciali dedicati ai tour. Il target di clientela è composto in prevalenza da coppie, per un valore medio di prenotazione di 3.700 euro a persona. Ci si muove pure nei mesi di spalla, con un aumento della formula advance booking, in controtendenza rispetto al 2022, quando le prenotazioni sono avvenute necessariamente sotto data. Le partenze dell’operatore del periodo metà giugno – metà settembre non risentono infine in modo sostanziale dell’inflazione: il prezzo medio non ha subito ulteriori aumenti rispetto al 2022, contrariamente a quanto avvenuto per le partenze del periodo invernale (+24%). La ragione risiede in diversi fattori: a seconda delle destinazioni si è lavorato prevalentemente con allotment e vuoto per pieno, sul cambio valuta, ottenendo importanti risultati anche grazie alla capacità di contrattazione. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449169 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato in crescita del 47% nel primo semestre dell'anno finanziario di Idee per Viaggiare, che rivede le previsioni di bilancio oltre il budget già fissato del 2023 di 100 milioni. Tra il 1° novembre 2022 e il 30 aprile 2023, l'operatore capitolino ha registrato un incremento delle pratiche confermate del 22%, rispetto allo stesso periodo del 2022, per un giro d'affari complessivo che si è assestato su livelli dell'89% superiori a quelli del 2019, mentre i passeggeri sono stati il 50% in più. "Non era scontato che gli ottimi risultati del 2022 (+50% di fatturato rispetto agli anni pre Covid e migliore marginalità nella storia dell’azienda) perdurassero nel 2023, una volta appagato il senso di revenge tourism da parte degli italiani - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Invece, i dati del primo semestre evidenziano un posizionamento sul mercato sempre più da protagonisti per noi. Ci siamo fatti trovare pronti alla ripartenza, nei confronti delle agenzie e dei consumatori. Durante la pandemia abbiamo lavorato in smart working al 50%, senza incassare un euro, ma investendo, in prodotti, tecnologia, risorse umane. Questa strategia ci ha premiati: abbiamo un minimo giornaliero che è il doppio rispetto al 2019 e al contempo si è innalzato il livello del servizio e del conseguente gradimento da parte dei viaggiatori, che ci ha fatto diminuire sensibilmente i complaints”. Le mete che hanno riscosso maggiori consensi hanno assegnato il podio a Stati Uniti, seguito da Maldive (sia puro soggiorno sia combinati) e dal Giappone, che ha fatto un imponente balzo in avanti. Tra le altre destinazioni spiccano inoltre Indonesia, Dubai (che regge year to day anche dopo l’Expo), Zanzibar (che affianca e supera Mauritius nell’oceano Indiano) e Seychelles. Per quanto riguarda i Caraibi, i soggiorni balneari sono richiesti principalmente come estensioni dagli Usa e si concentrano prevalentemente nelle isole di Anguilla, St. Martin e Aruba, in hotel a 5 stelle. Nel primo semestre hanno performato in modo significativo anche i viaggi di nozze, che rappresentano uno dei bacini topici dell’operatore, insieme a quello dei professionisti che viaggiano in coppia. La durata media della vacanza estiva è di nove notti, per una tipologia mista, ovvero itinerante più mare. L’aspetto della scoperta ricopre sempre più importanza, tanto che in settembre l’operatore lancerà sul mercato tre cataloghi speciali dedicati ai tour. Il target di clientela è composto in prevalenza da coppie, per un valore medio di prenotazione di 3.700 euro a persona. Ci si muove pure nei mesi di spalla, con un aumento della formula advance booking, in controtendenza rispetto al 2022, quando le prenotazioni sono avvenute necessariamente sotto data. Le partenze dell’operatore del periodo metà giugno - metà settembre non risentono infine in modo sostanziale dell’inflazione: il prezzo medio non ha subito ulteriori aumenti rispetto al 2022, contrariamente a quanto avvenuto per le partenze del periodo invernale (+24%). La ragione risiede in diversi fattori: a seconda delle destinazioni si è lavorato prevalentemente con allotment e vuoto per pieno, sul cambio valuta, ottenendo importanti risultati anche grazie alla capacità di contrattazione. [post_title] => Primo semestre IpV oltre le previsioni: fatturato a +47% [post_date] => 2023-07-06T13:28:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688650084000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449167" align="alignleft" width="300"] Carlo Borgomeo è il secondo da sinistra[/caption] Il punto è semplice: per fare sostenibilità occorrono investimenti. Ma se nei piani del pnrr il trasporto aereo è completamente assente, perché considerato un comparto troppo impattante sull'ambiente, come potranno mai i nostri scali migliorare le proprie performance ambientali? A sottolineare il paradosso è stato Carlo Borgomeo, in occasione dell'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari - Castello sgr. "Sono convinto che ci sia una sovra-rappresentazione della nostra industria nelle discussioni che vertono attorno ai temi della sostenibilità - ha raccontato a Milano il presidente di Assaeroporti -. In fondo, il settore contribuisce al 2% delle emissioni di Co2 mondiali. Questo non vuol dire che non si debba fare qualcosa. Ma per intervenire occorrono risorse e quindi anche il sostegno delle istituzioni. Invece, l'unica soluzione che ci si prospetta è la limitazione del trasporto aereo". La speranza, ha proseguito Borgomeo, è che con la risoluzione si auspica definitiva della questione compagnia aerea nazionale, la politica italiana torni ad avere "una visione più organica del settore. Forse a volte ci si dimentica che gli aeroporti operano un un regime di mercato, dove i livelli di concorrenza sono altissimi. Insieme alla Spagna, siamo l'unico Paese in Europa ad avere una tassa indiretta come l'addizionale comunale. Che negli ultimi tempi ha registrato notevoli incrementi, arrivando a Venezia persino a 9,5 euro". Non solo, ha proseguito il presidente di Assaeroporti: è necessario guardare con occhi nuovi anche al sistema degli incentivi, da sempre percepiti come una forma di assistenzialismo verso le low cost: "In realtà, sono accordi frutto di una negoziazione tra scali e compagnie, che possono garantire traffico e nuove rotte, nonché, grazie all'aumento dei ricavi, il fondamentale ricambio della flotta che solo può assicurare migliori performance di sostenibilità". Nonostante tutto, però, il momento per il trasporto aereo in Italia è davvero positivo: "Qualsiasi previsione di ripresa, anche la più ottimista, è stata ampiamente superata dalla realtà dei fatti - ha infatti sottolineato Borgomeo -. Oltrepasseremo i livelli pre-Covid già entro la fine di quest'anno. E questo anche grazie al vantaggio competitivo del sistema Italia che per una volta si è dimostrato più efficiente di quello di tanti competitor europei. La cassa integrazione ha infatti evitato i licenziamenti in massa a cui sono stati costretti molti dei principali hub del Vecchio continente. A tutto vantaggio dei nostri scali, che si sono dimostrati più pronti a intercettare i venti della ripresa". [post_title] => Borgomeo, Assaeroporti: l'equivoco sostenibilità toglie l'aviazione dal pnrr [post_date] => 2023-07-06T13:11:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688649076000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Se alla fine di quest'anno il valore totale delle transazioni alberghiere dovesse raggiungere il 40% di quello registrato nel 2022 sarebbe già un successo". E' il commento lapidario di Giampiero Schiavo allo scenario attuale del mercato immobiliare dell'ospitalità in Italia. L'amministratore delegato dell'asset management company Castello sgr è intervenuto in occasione dell'Hospitality Forum tenutosi ieri a Milano: l'evento annuale organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con la stessa Castello sgr. La frase, presa singolarmente, potrebbe far pensare a scenari catastrofici. In realtà, la congiuntura è molto più sfaccettata e rivela un atteggiamento attendista in un contesto di forte ripresa dei viaggi. "Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un eccezionale recupero dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), dopo il punto più basso raggiunto nel 2020 a causa del Covid (ora a +52% rispetto al 2019, ndr) - ha infatti aggiunto Schiavo -. Non solo: oggi l'Italia sta sperimentando una buona crescita economia. Il problema, semmai, è da ricercare nell'incremento dell'inflazione che, al 7%-8%, ha generato un conseguente aumento dei tassi d'interesse, bloccando un po' gli investitori". Mancano gli investitori istituzionali. Prevale un atteggiamento opportunistico D'altronde l'interesse nei confronti del turismo c'è. Eccome. Lo dimostrano anche i dati di Scenari Immobiliari sul fatturato del mercato real estate alberghiero in Italia. Il dato include, oltre alle transazioni in senso stretto, pure le operazioni di rebranding, aggiungendo il valore sottostante dell'asset oggetto dell'operazione. Si scopre così che, nel 2022, nonostante un lieve calo del valore delle compravendite (ferme a 1,7 miliardi pari al 7% in meno rispetto al 2021), il fatturato complessivo è aumentato del 40%, giungendo a quota 3,5 miliardi. E il 2024 dovrebbe segnare il completo ritorno ai livelli record pre-Covid del 2019. La questione semmai, ha sintetizzato il direttore generali di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, è un'altra: "La solida ripresa dei flussi turistici e la rimessa a sistema del patrimonio immobiliare non ha provocato l’effetto sperato dal lato degli investimenti istituzionali". A prevalere è dunque l'approccio opportunistico. Il tutto a scapito dei capitali core, che invece al momento rimangono alla finestra. In altre parole sul mercato italiano prevalgono oggi le operazioni di breve - medio respiro, rivolte a progetti di riqualificazione degli asset con ritorni significativi e strategie di uscita rapide una volta messo a regime l'immobile alberghiero. Occorre riqualificare gli asset per rendere sostenibili i livelli dei prezzi raggiunti oggi "Sono convinto però che, superato questo momento complesso - ha ripreso Schiavo -, il livello delle transazioni annue in Italia si dovrebbe assestare attorno ai 2 miliardi di euro. La sfida sarà piuttosto quella di far crescere il peso dei capitali domestici, nel 2022 fermi a circa il 24% del totale. D'altra parte l'interesse degli investitori, anche di quelli internazionali, si sta fortunatamente allargando; non più solo le Big 4 (Milano, Firenze e Venezia con Roma sugli scudi) ma l'intero territorio nazionale, città secondarie e destinazioni leisure incluse". La chiave, soprattutto alla luce di una crescita delle tariffe medie esponenziale (+51% sul 2019), sarà quindi riuscire a riqualificare l'offerta per rendere sostenibili i nuovi livelli di prezzi. "Lo stock alberghiero in Italia è storicamente fermo attorno a quota 32 mila unità - ha infatti ammonito Schiavo -. Ma è un dato poco realistico. Il 20% degli alberghi compresi in quel numero è chiuso o si appresta a breve a cessare le attività, a causa delle inefficienze di strutture vetuste, incapaci di essere competitive sul mercato". [post_title] => Hospitality Forum: investimenti in frenata ma il turismo gode di buona salute [post_date] => 2023-07-06T12:39:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688647149000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' davvero un 'buon vento' quello che soffia sull'estate 2023 della Croazia, dove ad essere protagonista è il turismo nautico. Un segmento di mercato che, anzi, supera i confini della summer per allargarsi a tutto il resto dell'anno. «Quest'anno con 27 milioni di pernottamenti e 6,6 milioni di turisti, il turismo croato ha registrato oltre il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, il charter e l'intera industria nautica hanno i risultati migliori con la potenzialità di un ulteriore sviluppo» ha sottolineato il ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac. I risultati della ricerca "Tomas 2022" evidenziano come i noleggiatori più affezionati siano italiani, sloveni, americani, austriaci e tedeschi; gli armatori più fedeli sono tra gli italiani, sloveni, tedeschi, austriaci. La richiesta più recente per il charter nautico arriva dai paesi nordici (54%), dagli Usa (39%), dagli olandesi (39%) e inglesi (38%). Sulla mappa nautica del mondo la Croazia è una delle più popolari ed è riuscita a preservare la sua costa e le sue isole negli ultimi decenni. «Questo è il risultato di una buona infrastruttura, del mercato charter esistente e di un turismo nautico eccezionalmente forte», ha commentato Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo. In particolare, i diportisti italiani sono affezionati all'Adriatico croato: poco meno del 40% di loro registra più di 7 visite. I tre motivi principali per visitare il Paese sono le caratteristiche naturali delle acque (50,6%), la qualità delle imbarcazioni per il charter (47%) e la conservazione dell'ambiente (36,1%). La spesa media giornaliera degli appassionati diportisti italiani ammonta a 279,54 euro, dato superiore alla media di tutti i mercati. Anche le spese medie giornaliere per i servizi di ristorazione sono superiori alla media (48,53 euro). «La bellezza della natura, l'atmosfera idilliaca delle isole, l’ospitalità e la fitta rete di marina turistici di ultima generazione sono validi motivi per scoprire la Croazia in barca e i diportisti italiani lo apprezzano e tornano ogni anno sempre più numerosi» ha ricordato Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. [post_title] => L'estate della Croazia prende il largo: turismo nautico protagonista [post_date] => 2023-07-05T12:37:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688560653000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono stati oltre cento gli ospiti che si sono raccolti attorno a Brand Usa per la celebrazione dell'Independence Day. Ieri, 4 luglio appunto, la serata organizzata a Villa Lattuada, in provincia di Lecco, ha visto la presenza dell’associazione Visit the Usa, delle compagnie aeree American Airlines e Ita Airways, e alcune delle rappresentanze in Italia delle destinazioni come New York City Tourism + Convention, Miami, Visit California, Travel South Usa, Choose Chicago e Visit Philadelphia. L’evento, culminato con spettacolari fuochi d’artificio sulle note dell’inno statunitense, ha segnato uno degli appuntamenti più importanti per l'organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti che, dallo scorso autunno, ha instaurato un continuo dialogo con i media e gli operatori del settore turistico in Italia: dalla celebrazione della festa del Ringraziamento, alla partecipazione della delegazione italiana ad Ipw lo scorso maggio, oltre che con eventi e appuntamenti dedicati alla stampa e al trade. [post_title] => Brand Usa: oltre cento ospiti alla serata che ha celebrato l'Independence Day [post_date] => 2023-07-05T11:56:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688558166000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto internazionale dell’Umbria ha messo a segno un nuovo record di traffico a giugno quando, per la prima volta, è stata superata la soglia dei 60.000 passeggeri mensili, con una media di oltre 2.000 passeggeri al giorno Rispetto al giugno 2019 il traffico passeggeri da/per l’aeroporto dell’Umbria è cresciuto del +184%, con un +58% di movimenti aerei. Nella giornata di giovedì 29 giugno è stato inoltre registrato il nuovo record storico giornaliero, con 2.870 transiti. Con l’entrata a regime dell’intero network estivo – che vede programmate 16 rotte e oltre 100 voli di linea settimanali – i collegamenti che hanno riscosso maggior successo sono stati Cracovia, Londra e Barcellona per quanto riguarda i voli internazionali e Catania, Palermo e Cagliari per quanto riguarda i voli nazionali. In forte crescita anche il traffico di aviazione generale che a giugno ha registrato 350 movimenti aerei e più di 600 passeggeri. Il consuntivo del primo semestre 2023 vede 234.527 passeggeri e 2.755 movimenti, pari ad una crescita del +72% di passeggeri e del +14% di movimenti rispetto allo stesso periodo del 2022; e del +141% di passeggeri e +61% di movimenti rispetto al 2019. [post_title] => Umbria: l'aeroporto di Perugia supera per la prima volta i 60.000 passeggeri in un mese [post_date] => 2023-07-05T11:10:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688555418000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Palermo ha archiviato con una crescita a doppia cifra il mese di giugno: oltre 816.000 passeggeri, il 12,5% in più rispetto a giugno 2022 (726.464) e +17% su giugno 2019 (699.415). La media di passeggeri per volo continua a crescere: 147 contro 146 di giugno 2022 e 139 nel 2019. Balzo in avanti anche per i voli (5.537): +11,10% su giugno 2022 (4.984) e +10,16% sullo stesso mese del 2019 (5.026). Il mese di giugno pone il sigillo su un semestre da ulteriore record: superati i 3.600.000 passeggeri, +13,2% sui primi sei mesi del 2022 (3.185.721) e +13% sul semestre del 2019 (3.183.194). Trend in crescita, in particolare, per il traffico internazionale, che ha rappresentato una quota del 32% sul totale dei transiti. Sempre positive le previsioni per l'attuale mese di luglio, dove si stimano circa 900.000 passeggeri. «C’è molta soddisfazione per questi risultati - ha commentato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' - ma allo stesso tempo poniamo la massima attenzione al flusso imponente di passeggeri, e ogni sforzo fatto dalla struttura punta a evitare o contenere i disagi dovuti ai lavori in corso, che stanno comunque andando avanti velocemente. Nei prossimi giorni apriremo nuove zone commerciali e spazi per i passeggeri». [post_title] => Aeroporto Palermo: il primo semestre corre oltre i numeri pre-Covid [post_date] => 2023-07-05T09:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688549762000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passaggio di mano per l'Hd8 Hotel Milano. Il 4 stelle di piazza Duca d'Aosta è infatti ora di proprietà dell'asset management company Coima sgr, che lo ha acquisito da Covivio per 23 milioni di euro. La struttura, dotata di 79 camere e con una superficie complessiva di circa 3 metri quadrati disposti su 11 piani, comprende anche due unità a uso retail situate al piano terra, in affitto ad altrettanti esercizi commerciali. Completamente ristrutturato nel 2021, l’albergo è attualmente locato con un contratto in scadenza nel 2041, con possibile estensione per ulteriori nove anni. L’asset è caratterizzato da un tasso di prenotazione medio prossimo alla full occupancy (oltre il 90%), grazie alla sua posizione strategica in prossimità della stazione Centrale e di due linee della metropolitana. “L’acquisizione di questo edificio è coerente con la strategia di investimento del nostro fondo Core II, che mira a concentrarsi su edifici di qualità in posizione centrale e ben connessa, con rendimenti attrattivi in un contesto di mercato che inizia a offrire interessanti opportunità - spiega il chief investmente officer di Coima, Gabriele Bonfiglioli -. L'Hd8 Hotel Milano è un edificio certificato Leed Gold, con contratti di locazione superiori a 15 anni e in grado di rispondere all’evoluzione della domanda del settore hospitality, che vede un continuo aumento di turisti e viaggiatori business alla ricerca di sistemazioni in boutique hotel ben posizionati rispetto al centro storico”. L’operazione è stata dunque condotta attraverso il fondo Coima Core Fund II (Core II), istituito nel 2012 con una strategia di investimento focalizzata sull'acquisto e la gestione di immobili situati nelle principali città italiane, in particolare a Milano. L’immobile si inserisce in una strategia di rotazione del portafoglio a favore di edifici certificati e sostenibili. Attualmente lo stesso portfolio include investimenti diretti per un totale di otto proprietà per circa 30 mila metri quadrati, oltre a quattro impegni indiretti (in altri fondi e società immobiliari). L’operazione è stata conclusa anche grazie al nuovo finanziamento di circa 33 milioni di euro acceso sul fondo Core II con Bper Banca. “Con questa operazione si completa il processo di valorizzazione dell’asset, già oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha incluso la trasformazione dell’originale destinazione d’uso uffici in ricettivo, garantendo una significativa creazione di valore per i nostri azionisti", aggiunge l'amministratore delegato Italia di Covivio, Alexei Dal Pastro. L’acquisizione è stata supportata da Simmons & Simmons in qualità di legal consuel, da Alma Led come advisor fiscale e dal team hospitality di Savills come advisor commerciale. Il finanziamento dell’operazione è stato assicurato da Bper Banca con il supporto di Gta e Osborne Clark per la parte legale. [post_title] => Coima sgr acquisisce da Covivio l'Hd8 Hotel Milano [post_date] => 2023-07-04T11:47:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688471259000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Vivi i tuoi sogni a Mauritius”. È il claim di Sunlife, il gruppo alberghiero mauriziano già Sun Resorts, che nell’ottobre scorso ha scelto il nuovo brand facendo tesoro del patrimonio di conoscenze raccolto in 47 anni di storia nell’ospitalità (Sun) e reinventando l’esperienza nei suoi resort con la vitalità delle proposte per l’ospite (Life). Come spiega Alexandre Espitalier Noël, vice president Europa, «come Sunlife abbiamo sei hotel a Mauritius. Quattro sono in management. Si tratta del Pirogue (4 stelle), molto conosciuto in Italia, e del Sugar Beach (un nuovo concetto di hotel) sulla costa occidentale dell’isola. Sulla costa orientale ci sono invece l’Ambre (4 stelle adults-only) conosciuto in Italia da 30 anni e il Long Beach (5 stelle). Le due proprietà pair-management sono poi lo Shangri-La e il Four Seasons». Appartiene a Sunlife anche l'Ile aux Cerfs con il suo golf da 18 buche noto in tutto il mondo. Il percorso è una delle 19 esperienze che fanno parte della nuova Come Alive Collection: una selezione unica per ciascun resort tra sostenibilità, sport, natura, gastronomia e curiosità, come la creazione di un profumo personale. Il tutto, senza dimenticare l’ampia gamma di opportunità di intrattenimento per i bambini accompagnati alla scoperta dell’ambiente e della sua difesa dalla mascotte Izzy the Bee. «Il rebranding ha portato a una trasformazione a 360 gradi - afferma Joelle Edwards-Tonks, chief sales and marketing officer di Sunlife -. Grazie alla nostra esperienza e allo spirito di accoglienza e gentilezza che fa parte del dna del popolo mauriziano, abbiamo deciso di condividere la meraviglia della nostra destinazione. Ciascuno dei nostri resort ha una forte personalità e noi vogliamo trasmettere l’idea di famiglia, di accoglienza, ma anche di glamour». Importante pure il tema dei collegamenti aerei. Nella prossima stagione invernale, dal 7 novembre ad aprile, Neos opererà una connessione diretta con Mauritius, in partenza ogni martedì da Milano e, a cominciare dal 19 dicembre, con scalo a Roma. Si può poi volare con Turkish Airlines (da molte città italiane) o scegliere Flydubai/Emirates: giornaliero da Bergamo, oppure da Catania, Napoli, Pisa e Olbia, con altre novità nel corso dell’anno. Arrivati a Dubai si prosegue con Emirates dallo stesso terminal. Oltre ai voli di Emirates da Roma, Milano, Bologna e Venezia, ci sono altre possibilità, con velivoli innovativi e adatti anche a un mercato alto-spendente. Si può infine arrivare a Parigi e scegliere Air France e Air Mauritius, che vola ogni giorno. [gallery ids="448902,448900,448901"] [post_title] => L'esperienza al centro del processo di rebranding Sunlife [post_date] => 2023-07-04T09:51:06+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688464266000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "primo semestre ipv oltre le previsioni fatturato a 47" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1296,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita del 47% nel primo semestre dell'anno finanziario di Idee per Viaggiare, che rivede le previsioni di bilancio oltre il budget già fissato del 2023 di 100 milioni. Tra il 1° novembre 2022 e il 30 aprile 2023, l'operatore capitolino ha registrato un incremento delle pratiche confermate del 22%, rispetto allo stesso periodo del 2022, per un giro d'affari complessivo che si è assestato su livelli dell'89% superiori a quelli del 2019, mentre i passeggeri sono stati il 50% in più.\r

\r

\"Non era scontato che gli ottimi risultati del 2022 (+50% di fatturato rispetto agli anni pre Covid e migliore marginalità nella storia dell’azienda) perdurassero nel 2023, una volta appagato il senso di revenge tourism da parte degli italiani - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Invece, i dati del primo semestre evidenziano un posizionamento sul mercato sempre più da protagonisti per noi. Ci siamo fatti trovare pronti alla ripartenza, nei confronti delle agenzie e dei consumatori. Durante la pandemia abbiamo lavorato in smart working al 50%, senza incassare un euro, ma investendo, in prodotti, tecnologia, risorse umane. Questa strategia ci ha premiati: abbiamo un minimo giornaliero che è il doppio rispetto al 2019 e al contempo si è innalzato il livello del servizio e del conseguente gradimento da parte dei viaggiatori, che ci ha fatto diminuire sensibilmente i complaints”.\r

\r

Le mete che hanno riscosso maggiori consensi hanno assegnato il podio a Stati Uniti, seguito da Maldive (sia puro soggiorno sia combinati) e dal Giappone, che ha fatto un imponente balzo in avanti. Tra le altre destinazioni spiccano inoltre Indonesia, Dubai (che regge year to day anche dopo l’Expo), Zanzibar (che affianca e supera Mauritius nell’oceano Indiano) e Seychelles. Per quanto riguarda i Caraibi, i soggiorni balneari sono richiesti principalmente come estensioni dagli Usa e si concentrano prevalentemente nelle isole di Anguilla, St. Martin e Aruba, in hotel a 5 stelle. Nel primo semestre hanno performato in modo significativo anche i viaggi di nozze, che rappresentano uno dei bacini topici dell’operatore, insieme a quello dei professionisti che viaggiano in coppia.\r

\r

La durata media della vacanza estiva è di nove notti, per una tipologia mista, ovvero itinerante più mare. L’aspetto della scoperta ricopre sempre più importanza, tanto che in settembre l’operatore lancerà sul mercato tre cataloghi speciali dedicati ai tour. Il target di clientela è composto in prevalenza da coppie, per un valore medio di prenotazione di 3.700 euro a persona. Ci si muove pure nei mesi di spalla, con un aumento della formula advance booking, in controtendenza rispetto al 2022, quando le prenotazioni sono avvenute necessariamente sotto data. Le partenze dell’operatore del periodo metà giugno - metà settembre non risentono infine in modo sostanziale dell’inflazione: il prezzo medio non ha subito ulteriori aumenti rispetto al 2022, contrariamente a quanto avvenuto per le partenze del periodo invernale (+24%). La ragione risiede in diversi fattori: a seconda delle destinazioni si è lavorato prevalentemente con allotment e vuoto per pieno, sul cambio valuta, ottenendo importanti risultati anche grazie alla capacità di contrattazione.","post_title":"Primo semestre IpV oltre le previsioni: fatturato a +47%","post_date":"2023-07-06T13:28:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688650084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449167\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Borgomeo è il secondo da sinistra[/caption]\r

\r

Il punto è semplice: per fare sostenibilità occorrono investimenti. Ma se nei piani del pnrr il trasporto aereo è completamente assente, perché considerato un comparto troppo impattante sull'ambiente, come potranno mai i nostri scali migliorare le proprie performance ambientali? A sottolineare il paradosso è stato Carlo Borgomeo, in occasione dell'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari - Castello sgr. \"Sono convinto che ci sia una sovra-rappresentazione della nostra industria nelle discussioni che vertono attorno ai temi della sostenibilità - ha raccontato a Milano il presidente di Assaeroporti -. In fondo, il settore contribuisce al 2% delle emissioni di Co2 mondiali. Questo non vuol dire che non si debba fare qualcosa. Ma per intervenire occorrono risorse e quindi anche il sostegno delle istituzioni. Invece, l'unica soluzione che ci si prospetta è la limitazione del trasporto aereo\".\r

\r

La speranza, ha proseguito Borgomeo, è che con la risoluzione si auspica definitiva della questione compagnia aerea nazionale, la politica italiana torni ad avere \"una visione più organica del settore. Forse a volte ci si dimentica che gli aeroporti operano un un regime di mercato, dove i livelli di concorrenza sono altissimi. Insieme alla Spagna, siamo l'unico Paese in Europa ad avere una tassa indiretta come l'addizionale comunale. Che negli ultimi tempi ha registrato notevoli incrementi, arrivando a Venezia persino a 9,5 euro\". Non solo, ha proseguito il presidente di Assaeroporti: è necessario guardare con occhi nuovi anche al sistema degli incentivi, da sempre percepiti come una forma di assistenzialismo verso le low cost: \"In realtà, sono accordi frutto di una negoziazione tra scali e compagnie, che possono garantire traffico e nuove rotte, nonché, grazie all'aumento dei ricavi, il fondamentale ricambio della flotta che solo può assicurare migliori performance di sostenibilità\".\r

\r

Nonostante tutto, però, il momento per il trasporto aereo in Italia è davvero positivo: \"Qualsiasi previsione di ripresa, anche la più ottimista, è stata ampiamente superata dalla realtà dei fatti - ha infatti sottolineato Borgomeo -. Oltrepasseremo i livelli pre-Covid già entro la fine di quest'anno. E questo anche grazie al vantaggio competitivo del sistema Italia che per una volta si è dimostrato più efficiente di quello di tanti competitor europei. La cassa integrazione ha infatti evitato i licenziamenti in massa a cui sono stati costretti molti dei principali hub del Vecchio continente. A tutto vantaggio dei nostri scali, che si sono dimostrati più pronti a intercettare i venti della ripresa\".","post_title":"Borgomeo, Assaeroporti: l'equivoco sostenibilità toglie l'aviazione dal pnrr","post_date":"2023-07-06T13:11:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688649076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Se alla fine di quest'anno il valore totale delle transazioni alberghiere dovesse raggiungere il 40% di quello registrato nel 2022 sarebbe già un successo\". E' il commento lapidario di Giampiero Schiavo allo scenario attuale del mercato immobiliare dell'ospitalità in Italia. L'amministratore delegato dell'asset management company Castello sgr è intervenuto in occasione dell'Hospitality Forum tenutosi ieri a Milano: l'evento annuale organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con la stessa Castello sgr. La frase, presa singolarmente, potrebbe far pensare a scenari catastrofici. In realtà, la congiuntura è molto più sfaccettata e rivela un atteggiamento attendista in un contesto di forte ripresa dei viaggi.\r

\r

\"Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un eccezionale recupero dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), dopo il punto più basso raggiunto nel 2020 a causa del Covid (ora a +52% rispetto al 2019, ndr) - ha infatti aggiunto Schiavo -. Non solo: oggi l'Italia sta sperimentando una buona crescita economia. Il problema, semmai, è da ricercare nell'incremento dell'inflazione che, al 7%-8%, ha generato un conseguente aumento dei tassi d'interesse, bloccando un po' gli investitori\".\r

\r

Mancano gli investitori istituzionali. Prevale un atteggiamento opportunistico\r

\r

D'altronde l'interesse nei confronti del turismo c'è. Eccome. Lo dimostrano anche i dati di Scenari Immobiliari sul fatturato del mercato real estate alberghiero in Italia. Il dato include, oltre alle transazioni in senso stretto, pure le operazioni di rebranding, aggiungendo il valore sottostante dell'asset oggetto dell'operazione. Si scopre così che, nel 2022, nonostante un lieve calo del valore delle compravendite (ferme a 1,7 miliardi pari al 7% in meno rispetto al 2021), il fatturato complessivo è aumentato del 40%, giungendo a quota 3,5 miliardi. E il 2024 dovrebbe segnare il completo ritorno ai livelli record pre-Covid del 2019. La questione semmai, ha sintetizzato il direttore generali di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, è un'altra: \"La solida ripresa dei flussi turistici e la rimessa a sistema del patrimonio immobiliare non ha provocato l’effetto sperato dal lato degli investimenti istituzionali\".\r

\r

A prevalere è dunque l'approccio opportunistico. Il tutto a scapito dei capitali core, che invece al momento rimangono alla finestra. In altre parole sul mercato italiano prevalgono oggi le operazioni di breve - medio respiro, rivolte a progetti di riqualificazione degli asset con ritorni significativi e strategie di uscita rapide una volta messo a regime l'immobile alberghiero.\r

\r

Occorre riqualificare gli asset per rendere sostenibili i livelli dei prezzi raggiunti oggi\r

\r

\"Sono convinto però che, superato questo momento complesso - ha ripreso Schiavo -, il livello delle transazioni annue in Italia si dovrebbe assestare attorno ai 2 miliardi di euro. La sfida sarà piuttosto quella di far crescere il peso dei capitali domestici, nel 2022 fermi a circa il 24% del totale. D'altra parte l'interesse degli investitori, anche di quelli internazionali, si sta fortunatamente allargando; non più solo le Big 4 (Milano, Firenze e Venezia con Roma sugli scudi) ma l'intero territorio nazionale, città secondarie e destinazioni leisure incluse\".\r

\r

La chiave, soprattutto alla luce di una crescita delle tariffe medie esponenziale (+51% sul 2019), sarà quindi riuscire a riqualificare l'offerta per rendere sostenibili i nuovi livelli di prezzi. \"Lo stock alberghiero in Italia è storicamente fermo attorno a quota 32 mila unità - ha infatti ammonito Schiavo -. Ma è un dato poco realistico. Il 20% degli alberghi compresi in quel numero è chiuso o si appresta a breve a cessare le attività, a causa delle inefficienze di strutture vetuste, incapaci di essere competitive sul mercato\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hospitality Forum: investimenti in frenata ma il turismo gode di buona salute","post_date":"2023-07-06T12:39:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688647149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' davvero un 'buon vento' quello che soffia sull'estate 2023 della Croazia, dove ad essere protagonista è il turismo nautico. Un segmento di mercato che, anzi, supera i confini della summer per allargarsi a tutto il resto dell'anno.\r

\r

«Quest'anno con 27 milioni di pernottamenti e 6,6 milioni di turisti, il turismo croato ha registrato oltre il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, il charter e l'intera industria nautica hanno i risultati migliori con la potenzialità di un ulteriore sviluppo» ha sottolineato il ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac.\r

\r

I risultati della ricerca \"Tomas 2022\" evidenziano come i noleggiatori più affezionati siano italiani, sloveni, americani, austriaci e tedeschi; gli armatori più fedeli sono tra gli italiani, sloveni, tedeschi, austriaci. La richiesta più recente per il charter nautico arriva dai paesi nordici (54%), dagli Usa (39%), dagli olandesi (39%) e inglesi (38%). Sulla mappa nautica del mondo la Croazia è una delle più popolari ed è riuscita a preservare la sua costa e le sue isole negli ultimi decenni. «Questo è il risultato di una buona infrastruttura, del mercato charter esistente e di un turismo nautico eccezionalmente forte», ha commentato Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo.\r

\r

In particolare, i diportisti italiani sono affezionati all'Adriatico croato: poco meno del 40% di loro registra più di 7 visite. I tre motivi principali per visitare il Paese sono le caratteristiche naturali delle acque (50,6%), la qualità delle imbarcazioni per il charter (47%) e la conservazione dell'ambiente (36,1%). La spesa media giornaliera degli appassionati diportisti italiani ammonta a 279,54 euro, dato superiore alla media di tutti i mercati. Anche le spese medie giornaliere per i servizi di ristorazione sono superiori alla media (48,53 euro).\r

\r

«La bellezza della natura, l'atmosfera idilliaca delle isole, l’ospitalità e la fitta rete di marina turistici di ultima generazione sono validi motivi per scoprire la Croazia in barca e i diportisti italiani lo apprezzano e tornano ogni anno sempre più numerosi» ha ricordato Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.","post_title":"L'estate della Croazia prende il largo: turismo nautico protagonista","post_date":"2023-07-05T12:37:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688560653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sono stati oltre cento gli ospiti che si sono raccolti attorno a Brand Usa per la celebrazione dell'Independence Day. Ieri, 4 luglio appunto, la serata organizzata a Villa Lattuada, in provincia di Lecco, ha visto la presenza dell’associazione Visit the Usa, delle compagnie aeree American Airlines e Ita Airways, e alcune delle rappresentanze in Italia delle destinazioni come New York City Tourism + Convention, Miami, Visit California, Travel South Usa, Choose Chicago e Visit Philadelphia. \r

\r

L’evento, culminato con spettacolari fuochi d’artificio sulle note dell’inno statunitense, ha segnato uno degli appuntamenti più importanti per l'organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti che, dallo scorso autunno, ha instaurato un continuo dialogo con i media e gli operatori del settore turistico in Italia: dalla celebrazione della festa del Ringraziamento, alla partecipazione della delegazione italiana ad Ipw lo scorso maggio, oltre che con eventi e appuntamenti dedicati alla stampa e al trade.","post_title":"Brand Usa: oltre cento ospiti alla serata che ha celebrato l'Independence Day","post_date":"2023-07-05T11:56:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688558166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L’aeroporto internazionale dell’Umbria ha messo a segno un nuovo record di traffico a giugno quando, per la prima volta, è stata superata la soglia dei 60.000 passeggeri mensili, con una media di oltre 2.000 passeggeri al giorno\r

\r

Rispetto al giugno 2019 il traffico passeggeri da/per l’aeroporto dell’Umbria è cresciuto del +184%, con un +58% di movimenti aerei. Nella giornata di giovedì 29 giugno è stato inoltre registrato il nuovo record storico giornaliero, con 2.870 transiti.\r

\r

Con l’entrata a regime dell’intero network estivo – che vede programmate 16 rotte e oltre 100 voli di linea settimanali – i collegamenti che hanno riscosso maggior successo sono stati Cracovia, Londra e Barcellona per quanto riguarda i voli internazionali e Catania, Palermo e Cagliari per quanto riguarda i voli nazionali. In forte crescita anche il traffico di aviazione generale che a giugno ha registrato 350 movimenti aerei e più di 600 passeggeri.\r

\r

Il consuntivo del primo semestre 2023 vede 234.527 passeggeri e 2.755 movimenti, pari ad una crescita del +72% di passeggeri e del +14% di movimenti rispetto allo stesso periodo del 2022; e del +141% di passeggeri e +61% di movimenti rispetto al 2019.\r

\r

","post_title":"Umbria: l'aeroporto di Perugia supera per la prima volta i 60.000 passeggeri in un mese","post_date":"2023-07-05T11:10:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688555418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L'aeroporto di Palermo ha archiviato con una crescita a doppia cifra il mese di giugno: oltre 816.000 passeggeri, il 12,5% in più rispetto a giugno 2022 (726.464) e +17% su giugno 2019 (699.415).\r

\r

La media di passeggeri per volo continua a crescere: 147 contro 146 di giugno 2022 e 139 nel 2019. Balzo in avanti anche per i voli (5.537): +11,10% su giugno 2022 (4.984) e +10,16% sullo stesso mese del 2019 (5.026).\r

\r

Il mese di giugno pone il sigillo su un semestre da ulteriore record: superati i 3.600.000 passeggeri, +13,2% sui primi sei mesi del 2022 (3.185.721) e +13% sul semestre del 2019 (3.183.194). Trend in crescita, in particolare, per il traffico internazionale, che ha rappresentato una quota del 32% sul totale dei transiti.\r

\r

Sempre positive le previsioni per l'attuale mese di luglio, dove si stimano circa 900.000 passeggeri. «C’è molta soddisfazione per questi risultati - ha commentato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' - ma allo stesso tempo poniamo la massima attenzione al flusso imponente di passeggeri, e ogni sforzo fatto dalla struttura punta a evitare o contenere i disagi dovuti ai lavori in corso, che stanno comunque andando avanti velocemente. Nei prossimi giorni apriremo nuove zone commerciali e spazi per i passeggeri».\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto Palermo: il primo semestre corre oltre i numeri pre-Covid","post_date":"2023-07-05T09:36:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688549762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaggio di mano per l'Hd8 Hotel Milano. Il 4 stelle di piazza Duca d'Aosta è infatti ora di proprietà dell'asset management company Coima sgr, che lo ha acquisito da Covivio per 23 milioni di euro. La struttura, dotata di 79 camere e con una superficie complessiva di circa 3 metri quadrati disposti su 11 piani, comprende anche due unità a uso retail situate al piano terra, in affitto ad altrettanti esercizi commerciali. Completamente ristrutturato nel 2021, l’albergo è attualmente locato con un contratto in scadenza nel 2041, con possibile estensione per ulteriori nove anni. L’asset è caratterizzato da un tasso di prenotazione medio prossimo alla full occupancy (oltre il 90%), grazie alla sua posizione strategica in prossimità della stazione Centrale e di due linee della metropolitana.\r

\r

“L’acquisizione di questo edificio è coerente con la strategia di investimento del nostro fondo Core II, che mira a concentrarsi su edifici\r

di qualità in posizione centrale e ben connessa, con rendimenti attrattivi in un contesto di mercato che inizia a offrire interessanti opportunità - spiega il chief investmente officer di Coima, Gabriele Bonfiglioli -. L'Hd8 Hotel Milano è un edificio certificato Leed Gold, con contratti di locazione superiori a 15 anni e in grado di rispondere all’evoluzione della domanda del settore hospitality, che vede un continuo aumento di turisti e viaggiatori business alla ricerca di sistemazioni in boutique hotel ben posizionati rispetto al centro storico”.\r

\r

L’operazione è stata dunque condotta attraverso il fondo Coima Core Fund II (Core II), istituito nel 2012 con una strategia di investimento focalizzata sull'acquisto e la gestione di immobili situati nelle principali città italiane, in particolare a Milano. L’immobile si\r

inserisce in una strategia di rotazione del portafoglio a favore di edifici certificati e sostenibili. Attualmente lo stesso portfolio include investimenti diretti per un totale di otto proprietà per circa 30 mila metri quadrati, oltre a quattro impegni indiretti (in altri fondi e società immobiliari). L’operazione è stata conclusa anche grazie al nuovo finanziamento di circa 33 milioni di euro acceso sul fondo Core II con Bper Banca.\r

\r

“Con questa operazione si completa il processo di valorizzazione dell’asset, già oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha incluso la trasformazione dell’originale destinazione d’uso uffici in ricettivo, garantendo una significativa creazione di valore per i nostri azionisti\", aggiunge l'amministratore delegato Italia di Covivio, Alexei Dal Pastro. L’acquisizione è stata supportata da Simmons & Simmons in qualità di legal consuel, da Alma Led come advisor fiscale e dal team hospitality di Savills come advisor commerciale. Il finanziamento dell’operazione è stato assicurato da Bper Banca con il supporto di Gta e Osborne Clark per la parte legale.","post_title":"Coima sgr acquisisce da Covivio l'Hd8 Hotel Milano","post_date":"2023-07-04T11:47:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688471259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Vivi i tuoi sogni a Mauritius”. È il claim di Sunlife, il gruppo alberghiero mauriziano già Sun Resorts, che nell’ottobre scorso ha scelto il nuovo brand facendo tesoro del patrimonio di conoscenze raccolto in 47 anni di storia nell’ospitalità (Sun) e reinventando l’esperienza nei suoi resort con la vitalità delle proposte per l’ospite (Life). Come spiega Alexandre Espitalier Noël, vice president Europa, «come Sunlife abbiamo sei hotel a Mauritius. Quattro sono in management. Si tratta del Pirogue (4 stelle), molto conosciuto in Italia, e del Sugar Beach (un nuovo concetto di hotel) sulla costa occidentale dell’isola. Sulla costa orientale ci sono invece l’Ambre (4 stelle adults-only) conosciuto in Italia da 30 anni e il Long Beach (5 stelle). Le due proprietà pair-management sono poi lo Shangri-La e il Four Seasons».\r

\r

Appartiene a Sunlife anche l'Ile aux Cerfs con il suo golf da 18 buche noto in tutto il mondo. Il percorso è una delle 19 esperienze che fanno parte della nuova Come Alive Collection: una selezione unica per ciascun resort tra sostenibilità, sport, natura, gastronomia e curiosità, come la creazione di un profumo personale. Il tutto, senza dimenticare l’ampia gamma di opportunità di intrattenimento per i bambini accompagnati alla scoperta dell’ambiente e della sua difesa dalla mascotte Izzy the Bee. «Il rebranding ha portato a una trasformazione a 360 gradi - afferma Joelle Edwards-Tonks, chief sales and marketing officer di Sunlife -. Grazie alla nostra esperienza e allo spirito di accoglienza e gentilezza che fa parte del dna del popolo mauriziano, abbiamo deciso di condividere la meraviglia della nostra destinazione. Ciascuno dei nostri resort ha una forte personalità e noi vogliamo trasmettere l’idea di famiglia, di accoglienza, ma anche di glamour».\r

\r

Importante pure il tema dei collegamenti aerei. Nella prossima stagione invernale, dal 7 novembre ad aprile, Neos opererà una connessione diretta con Mauritius, in partenza ogni martedì da Milano e, a cominciare dal 19 dicembre, con scalo a Roma. Si può poi volare con Turkish Airlines (da molte città italiane) o scegliere Flydubai/Emirates: giornaliero da Bergamo, oppure da Catania, Napoli, Pisa e Olbia, con altre novità nel corso dell’anno. Arrivati a Dubai si prosegue con Emirates dallo stesso terminal. Oltre ai voli di Emirates da Roma, Milano, Bologna e Venezia, ci sono altre possibilità, con velivoli innovativi e adatti anche a un mercato alto-spendente. Si può infine arrivare a Parigi e scegliere Air France e Air Mauritius, che vola ogni giorno.\r

\r

[gallery ids=\"448902,448900,448901\"]","post_title":"L'esperienza al centro del processo di rebranding Sunlife","post_date":"2023-07-04T09:51:06+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688464266000]}]}}