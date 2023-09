Prende il via il progetto nuova Crystal Cruises: consegnate da Fincantieri le prime due unità Prende corpo il progetto della nuova Crystal Cruises griffata A&K Travel e Manfredi Lefebvre d’Ovidio. Il gruppo Fincantieri, a cui era stato affidato il lavoro di refitting delle prime due navi della flotta, ha infatti consegnato durante l’estate entrambe unità: la Crystal Symphony nei giorni scorsi e la Crystal Serenity già il 20 luglio scorso. Il contratto è stato perfezionato nel dicembre del 2022 e, dopo una fase iniziale dedicata allo sviluppo dell’ingegneria, i lavori si sono protratti per circa cinque mesi al fine di elevare il livello di servizi e alloggi a bordo. È stata in particolare rivoluzionata la parte alberghiera delle unità, con interventi anche sull’impiantistica. In ciascuna nave, tre ponti sono stati quindi trasformati radicalmente con l’installazione di oltre 100 nuove suite e cabine di dimensioni doppia, tripla e talvolta quadrupla rispetto alle 230 precedenti. Ulteriori 100 cabine sono state completamente rimodernate, senza modificarne le dimensioni. I casinò sono stati rimossi per far spazio a delle lounge. Anche gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale sono stati oggetto di aggiornamento, con particolare riferimento ai sistemi di trattamento delle acque reflue e di recupero energetico. Infine, le carene sono state trattate con speciali vernici ecosiliconiche di ultima generazione, che riducono l’attrito e i consumi di carburante. “Si tratta di una delle più importanti commesse gestite presso il nostro arsenale triestino San Marco, che ci permette consolidare ulteriormente la posizione di Fincantieri Services nel comparto refitting e refurbishment a livello globale, che crescerà molto nei prossimi anni per la rivoluzione digitale e verde in corso”, spiega l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. Crystal Serenity e Crystal Symphony hanno una lunghezza di quasi 240 metri, una stazza di circa 51 mila tonnellate e una capacità massima che oggi si attesta rispettivamente a circa 740 e 606 passeggeri. Condividi

\r

Profitti, ricavi e abbonati in crescita nel primo trimestre finanziario di eDreams Odigeo chiuso lo scorso 30 giugno. Nel dettaglio, l'ebitda di cassa è più che raddoppiato raggiungendo i 29,4 milioni di euro, contro i 14 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Un risultato garantito in particolare dall'incremento della base di abbonati Prime, aumentata del 47%, fino a quota 4,7 milioni. Gli obiettivi per il 2025 sono ambiziosi e puntano a superare la quota di 7,25 milioni di abbonati, con un Arpu (ricavi medi per utente) di circa 80 euro e un ebitda di cassa annuale superiore a 180 milioni.\r

\r

Il focus sul numero degli abbonati rispecchia il recente passaggio del business della società da transazionale a un modello basato su abbonamento con iscrizioni Prime e non Prime. \"Abbiamo registrato un inizio stellare per il nostro esercizio - sottolinea il ceo di eDreams Odigeo, Dana Dunne -. A soli 18 mesi di distanza, stiamo perciò ora guardando oltre i nostri obiettivi per il 2025, un tempo considerati ambiziosi, ma che sono ora ben raggiungibili\".\r

\r

Sul modello di business per abbonamenti, Dunne spiega infine come, \"nel 2017 abbiamo presentato il nostro programma Prime, distinguendoci così da tutte le altre aziende del settore viaggi tradizionali. Mentre in altri settori, come quello dei supermercati (Costco) o dei servizi di streaming video (Netflix) da tempo è presente il format di acquisto in abbonamento, in questo, prima di eDreams, nessuno proponeva questa modalità. A oggi, sono i risultati a dimostrare il nostro successo, con la maggior parte dei ricavi e profitti che ora derivano da questo segmento. Di conseguenza, stiamo introducendo una nuova ripartizione dell’informativa, allineata ad attività simili in abbonamento, consentendo così ai nostri principali stakeholder di comprendere meglio i nostri progressi\".","post_title":"Cresce la base abbonati e eDreams Odigeo vede l'ebitda di cassa crescere di oltre il 100%","post_date":"2023-09-01T12:51:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693572693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai inaugurerà il 17 gennaio 2024 la nuova rotta per Mombasa che farà della compagnia aerea la prima a operare collegamenti diretti tra Dubai e la città costiera nel Sud-est del Kenya.\r

\r

L'operativo prevede quattro frequenze alla settimana - lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - dal Terminal 3 del Dubai International. Con questa nuova rotta - sulla quale Emirates opererà in codeshare - il vettore amplia il network in Africa a 11 destinazioni in 10 Paesi, tra cui Addis Abeba, Alessandria, Asmara, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Mogadiscio e Zanzibar.\r

\r

\"Continuiamo a impegnarci per l'apertura di mercati poco serviti e per sostenere l'hub dell'aviazione di Dubai - ha affermato Ghaith Al Ghaith, chief executive officer di flydubai -. Dubai ha visto una crescita costante degli investimenti dall'Africa dopo l'Expo 2020, con oltre 26.000 aziende africane registrate presso la Camera di Dubai. I nostri voli diretti per Mombasa da gennaio e le nostre crescenti operazioni in Africa sosterranno ulteriormente i liberi flussi commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e i mercati dell'Africa orientale\".\r

\"Vediamo un grande potenziale nei mercati africani e non vediamo l'ora di accrescere la nostra presenza nel continente mentre continuiamo a far crescere la nostra rete e la nostra flotta\".","post_title":"Flydubai: volo diretto per Mombasa dal 17 gennaio 2024, con quattro frequenze settimanali","post_date":"2023-09-01T10:24:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693563842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende corpo il progetto della nuova Crystal Cruises griffata A&K Travel e Manfredi Lefebvre d’Ovidio. Il gruppo Fincantieri, a cui era stato affidato il lavoro di refitting delle prime due navi della flotta, ha infatti consegnato durante l'estate entrambe unità: la Crystal Symphony nei giorni scorsi e la Crystal Serenity già il 20 luglio scorso.\r

\r

Il contratto è stato perfezionato nel dicembre del 2022 e, dopo una fase iniziale dedicata allo sviluppo dell’ingegneria, i lavori si sono protratti per circa cinque mesi al fine di elevare il livello di servizi e alloggi a bordo. È stata in particolare rivoluzionata la parte alberghiera delle unità, con interventi anche sull'impiantistica. In ciascuna nave, tre ponti sono stati quindi trasformati radicalmente con l’installazione di oltre 100 nuove suite e cabine di dimensioni doppia, tripla e talvolta quadrupla rispetto alle 230 precedenti. Ulteriori 100 cabine sono state completamente rimodernate, senza modificarne le dimensioni. I casinò sono stati rimossi per far spazio a delle lounge. Anche gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale sono stati oggetto di aggiornamento, con particolare riferimento ai sistemi di trattamento delle acque reflue e di recupero energetico. Infine, le carene sono state trattate con speciali vernici ecosiliconiche di ultima generazione, che riducono l’attrito e i consumi di carburante.\r

\r

“Si tratta di una delle più importanti commesse gestite presso il nostro arsenale triestino San Marco, che ci permette consolidare ulteriormente la posizione di Fincantieri Services nel comparto refitting e refurbishment a livello globale, che crescerà molto nei prossimi anni per la rivoluzione digitale e verde in corso”, spiega l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. Crystal Serenity e Crystal Symphony hanno una lunghezza di quasi 240 metri, una stazza di circa 51 mila tonnellate e una capacità massima che oggi si attesta rispettivamente a circa 740 e 606 passeggeri.","post_title":"Prende il via il progetto nuova Crystal Cruises: consegnate da Fincantieri le prime due unità","post_date":"2023-09-01T10:16:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693563366000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Copa Airlines mette in fila nuovi obiettivi di sviluppo che puntano a potenziare l’offerta di Panama - Hub of the Americas - che è il principale della regione, con un relativo ampliamento delle destinazioni del network e delle frequenze dei voli.\r

\r

Alla base il rinnovo della flotta con il recente investimento di 2,1 miliardi di dollari per un ordine di 15 aeromobili che si aggiungono agli altri 64 e che verranno consegnati nei prossimi cinque anni.\r

\r

Nel 2023, la compagnia aerea - rappresentata in Italia da Discover The World - prevede di accogliere in flotta altri sei Boeing 737 Max 9 salendo così a 99 aeromobili, di cui 32 B737 Max 9, 58 B737 800Nb e 9 B737-7000Ng.\r

\r

Tre le nuove destinazioni entrate nel network: Baltimora e Austin negli Stati Uniti e Manta in Ecuador, per un totale di 80 città in 33 Paesi delle Americhe. Entro fine 2023 il vettore prevede di trasportare 16,1 milioni di passeggeri, con 328 voli giornalieri, superando così i livelli pre-pandemia.","post_title":"Copa Airlines cresce dall'hub di Panama ampliando flotta e network","post_date":"2023-09-01T09:37:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693561063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 30 settembre tornano le visite guidate di Tipo: il progetto di turismo industriale di Prato, un’esperienza unica e originale da vivere in tutte le stagioni. Una modalità di visita che si aggiunge a quella sempre disponibile grazie all’app omonima, che permette di scegliere il proprio itinerario.\r

\r

Tipo fa conoscere ai viaggiatori il territorio partendo dal passato e attraversando le grandi trasformazioni del presente, fino a toccare il futuro che si sta formando sotto gli occhi del visitatore alla ricerca di una meta originale nella Toscana che non ti aspetti, dinamica e contemporanea.\r

\r

Sono proprio le fabbriche a raccontare la città e il distretto del museo del Tessuto, del centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci e del Mumat, Museo delle macchine tessili, come modello di imprenditorialità, cura dell'ambiente e progettazione culturale.\r

\r

L’esperienza di Tipo, avviata nel 2021 e ormai di grande successo, piace ai viaggiatori che arrivano a Prato per visitare luoghi industriali suggestivi e ricchi di fascino, in cui è presente la mano di grandi architetti e si respirano le storie di coloro che li hanno vissuti. Oggi il progetto è entrato a far parte stabilmente dell’offerta turistica del territorio, esplorando la nuova frontiera del turismo esperienziale. Il turismo dedicato al patrimonio industriale pratese è godibile tutto l’anno, in autonomia e in perfetta integrazione con il turismo inteso in maniera più classica: il patrimonio storico, culturale, artistico, naturale, culinario.\r

\r

«I nuovi itinerari di Tipo confermano il dinamismo di questo progetto che valorizza il nostro territorio e il nostro distretto – dichiara Gabriele Bosi, assessore al Turismo del comune di Prato –. La ricerca costante, da parte dei turisti, di esperienze nuove e originali trova in Tipo una risposta affascinante e non replicabile altrove. In questo modo puntiamo a far conoscere sempre di più Prato e a raccontare la qualità del lavoro e la bellezza delle nostre aziende».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tipo: dal 30 settembre tornano le visite guidate di turismo industriale a Prato","post_date":"2023-09-01T09:10:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693559443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451394\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Miami[/caption]\r

\r

Prosegue il piano di internazionalizzazione di Gb Viaggi, già annunciato a febbraio dal responsabile vendite dell'operatore capitolino, Domenico Stefanelli. Le novità riguardano questa volta gli Stati Uniti, dove il to ha appena visto entrare nel proprio portfolio due strutture della Florida: il Conrad Fort Lauderdale Beach, situato nel quartiere di North Beach della città e particolarmente adatto alle vacanze in famiglia, nonché il DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay, sul lato nord del centro di Miami.\r

\r

Ma i piani Usa di Gb Viaggi non finiscono qui, visto che il to ha tutte le intenzioni di aprire una nuova sede operativa proprio a Miami, con l'obiettivo di intercettare le esigenze di un dinamico mercato locale e aprirsi a nuove opportunità nel settore dei viaggi online. L'operazione dovrebbe decollare nel giro di pochi mesi, stando a quanto dice il ceo, Francesco Saraco, che definisce il debutto negli Stati Uniti come una vera svolta sul lungo raggio, per dare slancio alla proposta outgoing, tanto che a breve seguiranno ancora ulteriori mercati.","post_title":"Gb Viaggi fa rotta sugli Usa. Presto una sede operativa a Miami","post_date":"2023-08-31T13:31:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693488684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caos e voli. Costerà caro alle compagnie aeree il guasto che nel weekend ha messo ko il sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito, di cui tuttora sono evidenti le conseguenze: fino a 100 milioni di sterline secondo le prime indicazioni del direttore generale della Iata, Willie Walsh.\r

\r

\"È troppo presto per fare una stima completa, ma immagino che a livello di settore ci avvicineremo ai 100 milioni di sterline di costi aggiuntivi che le compagnie aeree hanno dovuto affrontare\", ha spiegato Walsh durante un'intervista alla Bbc.\r

\r

Martin Rolfe, ceo della Nats ( National Air Traffic Services), ha dichiarato che i dati di volo \"inaffidabili\" hanno mandato in tilt il sistema, causando ampie cancellazioni di voli. Secondo i dati elaborati da Cirium, sono stati cancellati più di 1.000 voli dagli aeroporti del Regno Unito.\r

\r

","post_title":"Caos voli UK: il guasto costerà almeno 100 miliardi di sterline ai vettori","post_date":"2023-08-31T10:10:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693476646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana ospita il XV Festival dei Borghi più belli d’Italia, in programma da venerdì 8 settembre a domenica 10 settembre a Lucignano (Ar), Borgo toscano nel cuore della Valdichiana aretina. Tre giorni di eventi con dibattiti, promozione, riflessioni sulla qualità della vita nei piccoli borghi, vera e propria miniera di vivibilità e sostenibilità per il presente e il futuro.\r

\r

«L’associazione sta acquisendo un ruolo di assoluta autorevolezza nel promuovere il lato bello del nostro Paese, la bellezza che richiama turismo, che stimola cultura, che offre un senso di identità – dichiara Eugenio Giani presidente Regione Toscana - Trecentocinquantaquattro Borghi associati in Italia, ventinove nella nostra Toscana: il fatto che il momento clou a livello nazionale si svolga nella nostra regione è un grande onore. La città di Lucingnano si presenta esattamente come era il 3 agosto del 1554, quando le chiavi della Fortezza furono consegnate ai fiorentini: è dunque il borgo ideale per vivere questo momento a livello nazionale».\r

\r

Proprio a Lucignano, del resto, i Borghi toscani aderenti all’associazione lo scorso 31 maggio hanno firmato il Manifesto sulla sostenibilità, ormai conosciuto come ‘Manifesto di Lucignano’, all’insegna di una sostenibilità ‘a tutto campo’. E il filo conduttore della kermesse sarà proprio la sostenibilità. Nei tre giorni di lavori saranno anche trattate le problematiche riferite ai borghi, soprattutto lo spopolamento, con il focus sulla sostenibilità a 360 gradi, economica e sociale.\r

\r

Il convegno di avvio dei lavori, nel pomeriggio di venerdì 8, sarà moderato dalla coordinatrice toscana dell’associazione, Elisabetta Giudrinetti e vedrà gli interventi di Mauro Guerra, esperto di comunità energetiche rinnovabili, del sindaco di Loro Ciuffenna, Moreno Botti, ispiratore del Manifesto stesso e di Giorgio Santini, responsabile delle relazioni con i Comuni e Regioni in Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS).\r

\r

Il programma del week end prevede convegni e di presenze anche di rango nazionale. Umberto Forte, direttore nazionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’, specifica che il primo dei temi sarà “la sostenibilità, che è un argomento di attualità”, ma anche che l’edizione 2023 andrà un po’oltre: «accenneremo all’anno prossimo, che sarà l’anno del turismo di ritorno, con un momento gestito daAngelo Sollazzo, presidente della Confederazione degli italiani nel mondo, che sono circa 70 milioni di persone».\r

\r

Tra gli approfondimenti quello dedicato a “Gli italiani nel mondo, partenza e ritorno nei borghi d’origine”, in collaborazione con Toscana Promozione (primo piano anche su Vetrina Toscana); il post covid, la riscoperta dei piccoli borghi da dove è possibile lavorare in smart working; il focus sul Progetto M.I.B. per la tutela delle produzioni e del paesaggio culturale delle aree interne; la ‘Mobilità dolce per un turismo sostenibile’ fino all’intervento del presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini su “Combattere lo spopolamento con lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni agricole”.","post_title":"XV Festival dei Borghi d'Italia, Lucignano in Valdichiana ospita la rassegna dall'8 al 10 settembre","post_date":"2023-08-30T10:39:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693391956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest'anno Emirates - per la dodicesima volta consecutiva - è compagnia aerea ufficiale degli Us Open di tennis, in corso dal 28 agosto al 10 settembre. La partnership di Emirates con la United States Tennis Association (Usta) e l'evento sportivo annuale di alto profilo risale al 2012. Il portafoglio di sponsorizzazioni tennistiche della compagnia aerea comprende anche tre dei quattro tornei del Grande Slam® oltre ad altri 60 tornei durante l'anno in collaborazione con l'Atp, tra cui il Western & Southern Open di Cincinnati, il Miami Open e il Bnp Paribas Open di Indian Wells negli Stati Uniti.\r

In occasione dell'evento, la compagnia di Dubai propone una serie di attività per coinvolgere gli appassionati di tennis che si dirigeranno all'Arthur Ashe Stadium per vivere l'azione dal vivo, mentre i passeggeri a bordo dei suoi voli, per tutta la durata del torneo, potranno sintonizzarsi sulla Live TV per non perdersi nessun un incontro. \r

Emirates trasmetterà le partite del torneo in diretta in volo sui suoi canali sportivi dedicati, Sport24 e Sport24 Extra, disponibili per i clienti in tutte le cabine su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea. La tv in diretta è disponibile su tutti gli aeromobili della flotta Boeing 777 di Emirates e sulla maggior parte dei suoi aeromobili di punta, gli A380.\r

Per i passeggeri che viaggiano in cabine premium su aeromobili A380 selezionati, il vettore proietterà le partite in diretta su uno schermo da 55 pollici nell'iconica lounge di bordo dove i viaggiatori potranno godersi lo sport in diretta a 40.000 piedi, socializzando e gustando deliziosi spuntini oltre a una selezione unica di liquori o cocktail.\r

Attualmente Emirates vola verso 12 destinazioni negli Stati Uniti: New York Jfk e Newark, Boston, Los Angeles, Houston, Chicago, Washington, Seattle, Dallas, San Francisco, Miami e Orlando.","post_title":"Emirates è anche quest'anno vettore ufficiale degli Us Open di tennis","post_date":"2023-08-29T12:24:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693311856000]}]}}