La nuova Crystal di Lefebvre d’Ovidio: obiettivo oltre 1 mld di dollari di fatturato entro il 2024 Costruire una flotta di almeno sei navi, in grado di operare in tutto il mondo. A cominciare da Mediterraneo e mar Baltico, ossia le aree che garantiscono le marginalità migliori. Ha le idee chiare Manfredi Lefebvre d’Ovidio per la sua nuova avventura nel mondo delle crociere di lusso. Dopo aver venduto nel 2018 Silversea a Royal Caribbean per 1,2 miliardi di euro, l’imprenditore italiano è rientrato nel comparto già nel 2022, acquisendo il brand Crystal per 140 milioni di dollari. Un’operazione condotta tramite l’Heritage Group, di cui Lefebvre d’Ovidio è presidente, in collaborazione con A&K Travel Group (Abercrombie Kent). Attualmente, la compagnia è dotata di una flotta di due navi, le Crystal Serenity e Symphony, il cui restyling è stato affidato a Fincantieri e che dovrebbero cominciare a operare questa estate, proprio nel Mediterraneo. Le due unità hanno visto il numero delle cabine ridursi da 500 a 300, in modo da venire incontro a standard del lusso che si stanno muovendo sempre più verso l’alto, ha dichiarato lo stesso Lefebvre d’Ovidio al Corriere della Sera. Non solo: la metà delle medesime cabine ha oggi una superficie di circa 50 metri quadrati. A ciò si aggiungeranno inoltre maggiori opzioni a bordo, tra cui una decina di ristoranti differenti. Grazie alle sinergie con la capogruppo Abercrombie Kent, l’obiettivo è ora quello di arrivare oltre quota un miliardo di dollari di giro d’affari entro il 2024. In prospettiva ci sarebbe inoltre la possibilità di valutare un eventuale sbarco in Borsa. Ma solo dopo aver creato un vero polo di attività nel settore dei viaggi di lusso, capace di generare margini operativi lordi (ebitda) per almeno 500 milioni di dollari all’anno. Condividi

\r

La maggior parte dei turisti proveniva dall'Argentina (1,24 milioni), seguita dagli Stati Uniti (271.100) e dal Paraguay (215.500). Complessivamente, i visitatori di questi tre Paesi hanno costituito quasi la metà degli arrivi stranieri in Brasile. Anche il Cile (197.800) e l'Uruguay (184.900) figurano tra i primi cinque Paesi di provenienza dei turisti. Le destinazioni più popolari all'interno del Brasile sono state Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.\r

\r

Il ministro del Turismo, Daniela Carneiro, ha attribuito questa crescita ai cambiamenti politici in Brasile. \"Abbiamo registrato un numero record di visitatori internazionali, risultato di diverse azioni del governo, come il maggiore impegno del Brasile a livello globale e l'impegno per la sostenibilità e la conservazione dell'ambiente. Questo ci ha permesso di consolidare l'attrattività del Paese, offrendo un'opportunità unica e indimenticabile ai viaggiatori di tutto il mondo\".\r

\r

Il turismo ha avuto un impatto positivo anche sull'economia brasiliana. Le entrate legate ai turisti stranieri sono state pari a 2,721 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2023, con un aumento del 35,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Nel solo mese di maggio, i turisti hanno speso 567 milioni di dollari, segnando il record di spesa per quel mese. ","post_title":"Brasile: arrivi stranieri più che raddoppiati nei primi cinque mesi dell'anno","post_date":"2023-07-11T11:22:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689074524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449427\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il vicepresidente Luigi Neri, il direttore generale Lidia Rescigno, il direttore marketing Daniela Passeri e Franco Coppini[/caption]\r

\r

Fatturato in crescita del 49% anno su anno nei primi sei mesi del 2023 per Space Hotels, che prosegue nel proprio percorso di ripresa. Le principali città italiane, in cui si è avuto il maggior numero di prenotazioni nel periodo gennaio-giugno, sono state in particolare Roma, Milano e Torino. A livello internazionale invece sono tornati a visitare il nostro paese soprattutto dagli Stati Uniti, (+84%), ma anche parte dei nostri connazionali hanno scelto di rimanere in Italia (+37%). Tra i mercati più importanti per il gruppo si confermano l’Italia e a seguire, Usa, Germania, Regno Unito e Francia.\r

\r

Dati e tendenze della compagnia sono stati rivelati in occasione dell'assemblea dei soci di fine giugno a Milano. Tra i temi trattati, anche la conferma della collaborazione con Sabre Hospitality Solutions, partner del gruppo per la distribuzione gds, ids, booking engine e consortia services, nonché la presentazione di Optimand, piattaforma di analisi web e di mercato pensata per aumentare le prenotazioni dirette. Continua inoltre la collaborazione con Dotcomconsulting, per la presenza web, e con Hubsolute, per la promozione sui mercati internazionali.\r

\r

“Siamo lieti di confermare il trend positivo della società, che ha registrato un aumento sensibile del fatturato nel periodo gennaio-giugno di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022 – ha commentato il presidente, Franco Coppini –. È significativo inoltre l’ingresso in Space Hotels di due nuove strutture: il Borghese Contemporary Hotel, nuovo 4 stelle di Roma, e l’hotel Relais Chiaramonte, altro 4 stelle ma di Ragusa. A testimoniare che il gruppo si dimostra ancora un player indispensabile che punta sul servizio a clienti e albergatori”.","post_title":"Space Hotels: fatturato a +49% e due new entry nei primi sei mesi dell'anno","post_date":"2023-07-11T10:15:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689070532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultato netto positivo per 8,5 milioni di euro e un margine operativo di oltre 14,2 milioni: Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, ha archiviato così il bilancio 2022.\r

\r

Un segnale forte, alla luce anche del trend dei primi mesi 2023, che mettono in risalto \"la straordinaria potenzialità di crescita soprattutto in vista della predisposizione del nuovo Piano quadriennale degli investimenti 2024/2027, che dovrà essere rivolto ancor di più alla valorizzazione della struttura aeroportuale nel suo complesso”.\r

\r

L’Ebitda tocca 20.920.343, superiore di 800.000 euro a quella 2021. “Tali somme, unitamente ad altre risorse già generate, costituiranno le basi su cui ultimare gli investimenti sull’aeroporto in corso - ha dichiarato il presidente di Gesap, Salvatore Burrafat - completando l’attuale piano delle infrastrutture 2020/23, che porta con sé un significativo ritardo. Infatti, nel corso del 2023, dovranno essere completati lavori per circa 45 milioni di cui dodici riferibili all’esercizio 2022. Il management, inoltre, ha le idee chiare su come affrontare i futuri piani di investimenti e le relative problematiche finanziarie le nuove sfide che l’intero consiglio di amministrazione di Gesap intende raccogliere saranno il frutto di una corretta programmazione e di una visione generale mirata allo sviluppo e alla crescita”.","post_title":"Aeroporto Palermo: Gesap archivia il bilancio 2022 con un utile di 8,5 milioni di euro","post_date":"2023-07-11T10:06:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689069988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo 12 anni da second main sponsor, Msc Crociere diventa ufficialmente il partner principale del Napoli calcio per la stagione 2023-2024. “Sono molto contento di essere qui oggi a testimoniare il sodalizio tra due realtà che rappresentano l’eccellenza italiana e partenopea nel mondo - ha dichiarato il managing director della compagnia di crociere, Leonardo Massa, in occasione dell'annuncio ufficiale sulla Msc World Europa ormeggiata nel porto campano -. Il Napoli ha in pochi anni ha ottenuto risultati incredibili raggiungendo traguardi prestigiosi e promettenti con milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo, mentre il nostro gruppo, terzo brand globale e realtà delle crocieristica in più rapida crescita, ha portato la flotta a 22 unità raggiungendo nuovi primati. Le due società sono accomunate dal medesimo spirito: porsi obiettivi ambiziosi e puntare con forza al raggiungimento degli stessi con caparbietà, tenacia e spirito di squadra. Ci apprestiamo a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani. Siamo pronti a scendere in campo insieme al Napoli e ad accettare nuove e stimolanti sfide”.\r

\r

“Msc è il partner ideale per traghettare il Napoli fra due ere - ha aggiunto il presidente della squadra, Aurelio De Laurentiis -: siamo partiti insieme nell’estate del 2011 e adesso dopo tanti anni la nostra relazione raggiunge il punto più alto attraverso la condivisione di un manifesto che unisce la città di Napoli al resto del mondo. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio insieme, con l’augurio che possa portare entrambe le aziende più lontano possibile alla ricerca di nuovi successi”.","post_title":"Il logo Msc campeggerà al centro delle maglie del Napoli per la stagione 2023/24","post_date":"2023-07-11T09:54:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689069282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot è \"cautamente ottimista\" sul futuro, dopo il ritorno alla redditività dello scorso anno. La compagnia aerea polacca ha registrato un utile netto di 113,7 milioni di zloty (28 milioni di dollari) per il 2022 - rispetto alla precedente perdita di quasi 1,33 miliardi di zloty - su un fatturato di 8,67 miliardi di zloty.\r

\r

Secondo il ceo, Michal Fijol, i risultati danno motivo di credere che Lot possa ripagare i debiti per gli aiuti di Stato e realizzare \"ambiziose ipotesi di sviluppo\".\r

\r

L'anno scorso la compagnia aerea ha trasportato quasi 8 milioni di passeggeri con un load factor superiore all'80%, ma il numero di posti offerti rimane inferiore del 27% rispetto al livello pre-pandemia.\r

\r

Le problematiche economiche seguite alla pandemia e al conflitto ucraino hanno generato un'inflazione a due cifre che non si registrava in Polonia da oltre due decenni. Il ceo sottolinea come il conflitto abbia un \"impatto negativo\" sulla percezione della Polonia come destinazione turistica, mentre la chiusura del vicino spazio aereo su Russia, Bielorussia e Ucraina \"modifica significativamente\" l'economia di singole rotte e collegamenti. Undici collegamenti operati da Lot sono stati cancellati, mentre la durata di alcuni voli a lungo raggio verso l'Asia è stata allungata di oltre 2 ore.\r

\r

Il vettore ha dunque scelto di sviluppare in modo \"significativo\" le sue operazioni charter per contrastare questa situazione e cerca rotte alternative su cui impiegare la flotta. In questo senso è stata rafforzato il posizionamento nella regione balcanica con servizi per Sarajevo e Pristina, e sono aumentate la frequenza o la capacità verso le capitali dell'Europa centrale, tra cui Chisinau, Praga, Budapest e Bucarest. Sulla stessa linea anche l'apertura dell'aeroporto Radom di Varsavia.\r

\r

","post_title":"Lot cautamente ottimista sul futuro e pronta a nuove ipotesi di sviluppo","post_date":"2023-07-11T09:52:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689069144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha definito i contorni dell'operativo invernale che prenderà il via il 28 ottobre per arrivare fino al 30 marzo 2024 e che la vedrà offrire oltre 300 voli settimanali tra Europa e America Latina, per una crescita di circa il 14% rispetto al 2019. \r

\r

Durante questi cinque mesi, la compagnia aerea si concentrerà ancora di più sulla sua rete a lungo raggio, con un aumento del 17% dei voli in questo mercato, soprattutto in America Latina, per rafforzare la sua leadership e consolidare la posizione dell'aeroporto di Madrid come ponte tra i due continenti.\r

\r

«Stiamo sviluppando un piano ambizioso in America Latina e nei Caraibi che potenzierà la connettività con questa regione e, soprattutto, permetterà all'aeroporto di Madrid di rafforzare il suo ruolo di ponte tra Europa e America Latina. A questo aumento record delle frequenze, si affianca l'utilizzo di una flotta più sostenibile e miglioramenti nell'esperienza di bordo, in modo che Iberia rappresenti la migliore opzione per volare tra entrambe le sponde dell'Atlantico», afferma Maria Jesús López Solás, responsabile commerciale e sviluppo del network e delle alleanze Iberia.\r

\r

Durante l'inverno la compagnia aerea spagnola offrirà oltre 2 milioni di posti tra Europa e America Latina, altro numero record che conferma l'investimento sulla regione. In Europa, Iberia lancerà la rotta per Rovaniemi a dicembre mentre su destinazioni come Parigi, Milano e Roma dispiegherà una capacità record. Città del Messico, con 21 frequenze settimanali, è la destinazione in America Latina con la maggiore capacità, una cifra che la compagnia aerea eguaglierà con tre voli giornalieri a Bogotà durante la stagione invernale.\r

\r

L'anno scorso Iberia ha varato un significativo investimento sugli Stati Uniti, con il lancio di due nuove rotte: Washington DC - che rimane stagionale - e Dallas - che opera tutto l'anno. Nella prossima winter il vettore manterrà questo slancio con una crescita del 24% rispetto al 2019 del numero di frequenze e oltre 90 voli settimanali tra le due regioni.\r

\r

In Europa\r

\r

Nel Vecchio Continente il Gruppo Iberia aumenterà le frequenze del 5% rispetto al 2019 e raggiungerà più di 800 voli settimanali. Tra le rotte principali spicca Parigi, con 50 frequenze settimanali all'aeroporto di Orly, con oltre il 57% di posti in più rispetto al 2019.\r

\r

Anche Roma vedrà la sua capacità incrementata a livelli record, con 39 frequenze settimanali e una crescita del 35%; Milano avrà 21 frequenze sull'aeroporto di Linate e 18 con quello di Malpensa, il 33% in più rispetto al 2019.\r

\r

Altre città europee vedranno un aumento delle frequenze rispetto all'inverno pre-pandemia. È il caso, ad esempio, di Venezia, con un aumento di quattro voli settimanali con Madrid, arrivando a un totale di 22.\r

\r

Sul mercato domestico, il Gruppo Iberia ha programmato il 6% di frequenze in più rispetto alla scorsa stagione, con quasi 700 voli settimanali. La crescita più significativa si registrerà ad Almería, Granada e Pamplona.","post_title":"L'avanzata di Iberia sull'inverno: oltre 300 voli a settimana tra Europa e America Latina, +14% sul 2019","post_date":"2023-07-10T14:09:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688998199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways punta di nuovo allo sviluppo, dopo le difficoltà finanziarie del 2020 e del successivo periodo di pandemia. \"Dobbiamo crescere\", ha dichiarato il ceo Chai Eamsiri, che vanta quasi 40 anni di esperienza nel settore aereo, in occasione di un'intervista a Nikkei Asia. \"Altrimenti non saremo in grado di competere con le altre compagnie aeree internazionali\".\r

\r

Eamsiri ha specificato che la compagnia aerea raddoppierà le dimensioni della sua flotta, ridimensionata con il piano di ristrutturazione, entrando in una nuova fase di espansione. Il focus sarà sull'India. \"Credo che i voli continentali, come Europa e Australia, vadano bene, ma dobbiamo migliorare le rotte occidentali, cioè India, Bangladesh e Pakistan\".\r

\r

I progetti sulla flotta, ridotta a 65 velivoli dal piano di ristrutturazione, puntano a raggiungere quota 113 entro aeromobili entro il 2027. L'aumento riguarderà soprattutto aerei \"a fusoliera stretta\", che dovrebbero essere introdotti su nuovi mercati, in particolare in India. Il vettore aveva ridimensionato anche il numero dei dipendenti, dimezzato a circa 10.000 da 21.000 a giugno 2023. \r

\r

La decisione del ceo di passare dalla razionalizzazione all'espansione si basa sulla ripresa delle operazioni commerciali di Thai Airways. L'allentamento delle restrizioni ai viaggi post Covid ha spinto al rialzo la domanda dei passeggeri. I risultati consolidati per l'anno concluso a dicembre 2022, la compagnia ha registrato un utile operativo di 7,7 miliardi di baht (217,3 milioni di dollari), esclusi i fattori una tantum. Una vera e propria inversione di tendenza rispetto alla perdita di 19,7 miliardi di baht registrata l'anno precedente.","post_title":"Thai Airways punta al raddoppio della flotta entro il 2027","post_date":"2023-07-10T11:59:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688990342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i propri battenti il Brucoli Resort, terza ristrutturazione completata dall'inizio della joint venture tra il gruppo Mangia's e Hotel Investment Partners, società europea finanziata da fondi gestiti da Blackstone. La collaborazione, partita a fine 2021, ha previsto fin dall'inizio investimenti Capex per circa 90 milioni di euro dedicati alle sei strutture incluse nella jv. Per il resort siciliano, che ha ripreso le proprie attività lo scorso 23 giugno riposizionato a 5 stelle, l'impegno è stato in particolate di 27 milioni e otto mesi di lavori. Nel 2024 entrerà a far parte del soft brand Autograph Collection di casa Marriott.\r

\r

Le 402 camere, tra cui 69 suite e 16 stanze - suite Swim-Up, sono state completamente ristrutturate e arredate da Estudio Caramba sotto la guida dell'architetto e designer spagnolo, Tomás Alía. Vasta la gamma di nuovi servizi, tra cui una pista da corsa, campi da tennis, padel, basket, beach volley e bocce, più un campo da calcio a cinque e sport acquatici (vela, windsurf, canoa e sup). I lavori di restauro hanno anche migliorato il design e il comfort delle tre piscine: quella principale, quella per adulti e quella per famiglie. E' cambiata pure l’esperienza balneare dove ci sono le capanne, una piscina di mare naturale e una piccola baia segreta.\r

\r

Gli ospiti possono quindi usufruire di un nuovo wellness centre, un'inedita offerta retail e un kids club. Le aree comuni come la lobby e i corridoi hanno una nuova veste con design e colori ispirati al simbolismo siciliano e alle storie che hanno cambiato l’isola nel corso dei millenni. Inoltre, ci sono nuovi spazi all’interno: una stanza coworking e una sala riunioni con una capacità di 120 persone.\r

\r

L’offerta culinaria del resort di declina infine in quattro outlet: tre alla carta on-site con menù appositamente selezionati dagli chef del Donna Floriana Bistrot, del Grano Pizzeria, dello Scausu Grill and Kaigan Sushi Bar, e un buffet, il Perseo Restaurant, di piatti italiani e internazionali dal buffet. I visitatori hanno anche la possibilità di rilassarsi con un drink e uno spuntino al Lime Pool Bar e al Donna Floriana Cocktail Lounge.","post_title":"Mangia's: riparte il Brucoli Resort a 5 stelle dopo un restyling da 27 mln di euro","post_date":"2023-07-10T10:19:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688984380000]}]}}