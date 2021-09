P&O Cruises torna ai Caraibi a partire dal prossimo mese di novembre

Saranno la Britannia e la Azura le due navi P&O Cruises che ritorneranno a operare nei Caraibi a partire dalla prossima stagione invernale. Entrambe si muoveranno da Barbados per viaggi fly/cruise di due settimane. La prima debutterà nell’area il prossimo 5 novembre, una volta terminata la sua crociera transatlantica. La Azura si metterà invece in moto a cominciare dal 10 dicembre. Gli itinerari includeranno scali a Curacao, St. Vincent, Grenada, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Antigua e St Maarten, per la Britannia, nonché a St. Vincent, Saint Kitts and Nevis, St Maarten, Grand Turk, Tortola, Antigua, Saint Lucia e Grenada, per la Azura.

“La nostra stagione caraibica, che si svolgerà tra novembre e marzo, è un altro passo importante verso il ritorno all’operatività della nostra intera flotta – ha dichiarato il presidente di P&O Cruises, Paul Ludlow, secondo quanto si apprende da travelmole -. La nuova offerta nasce sulla base del successo ottenuto dalle crociere nel Regno Unito e segue mesi di preparazione e pianificazione”.