Peci, Quality: da dicembre fatturato e prenotazioni sui livelli del 2019 Un Natale sopra le aspettative per Quality Group, a cui sta seguendo una prima parte dell’anno in cui l’andamento delle prenotazioni si mantiene sui livelli pre-Covid. “E le cose durante le festività sarebbero potute andare anche meglio, se non ci fossero stati alcuni colli di bottiglia, come i prezzi e la difficoltà a reperire determinati servizi in alcune destinazioni – rivela il direttore commerciale, Marco Peci -. Comunque, il fatturato di dicembre è stato il medesimo del 2019. L’intero inverno, per la verità, è sulla stessa linea, pur con un assortimento diverso di destinazioni vendute”. Per la prossima estate le mete top dell’operatore torinese sono quindi Nord Europa, Giappone, Africa Australe e Stati Uniti. C’è insomma grande fiducia sul futuro dei viaggi in casa Quality, anche se naturalmente non mancano le sfide. Una parte delle preoccupazioni riguarda in particolare la situazione socio-economica che il mondo sta attraversando. “In generale i segnali però sono davvero buoni – conclude Peci -. Almeno per quanto riguarda la predisposizione al viaggio del target di clientela a cui ci rivolgiamo. Naturalmente i flussi cambiano e si rivolgono laddove la moda e il contesto politico e sociale locale viene ritenuto più sereno”.

