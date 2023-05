Partita da Genova la Excellent di Gnv: a bordo 200 studenti per il progetto formativo SailOr E’ salpata ieri dal porto di Genova la decima edizione di SailOr: la nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare; un progetto avviato nel 2013 nell’ambito del sistema Orientamenti, che anticipa il Salone, in programma dal 15 al 17 novembre. A bordo della Excellent di Gnv si sono imbarcati 200 studenti, di cui 150 provenienti dagli istituti nautici, alberghieri e turistici della Liguria e 50 provenienti da quattro istituti italiani delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Toscana e da due istituti esteri situati in Francia e Lituania. I quattro giorni di navigazione alla scoperta delle professioni del mare, lungo la tratta Genova-Palermo, sono stati pensati per offrire ai partecipanti un’esperienza di orientamento e di alternanza scuola lavoro con valenza di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), durante la quale saranno affiancati dagli allievi dell’Accademia italiana della marina mercantile, dai volontari della guardia costiera ausiliaria e da due studenti universitari della facoltà di ingegneria navale. Attraverso la metodologia del learning by doing, i ragazzi vivranno una vera e propria full immersion nel mondo del mare, attraverso diverse attività di orientamento per conoscere i mestieri e le professioni del settore e scoprire i percorsi formativi correlati. In base ai loro studi, gli studenti saranno impegnati in workshop nei settori di coperta, macchina, sala/bar, cucina, turistico; in attività di orientamento con operatori specializzati per scoprire i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori – Its e dell’università; in incontri con professionisti dei diversi comparti per conoscere da vicino i mestieri e le professioni che operano all’interno di una nave. Presso il punto informativo a bordo i partecipanti potranno inoltre approfondire la conoscenza dei partner del progetto, raccogliendo materiale informativo. Per i docenti accompagnatori è previsto un incontro formativo sul cluster marittimo portuale e sul sistema di orientamento della regione Liguria. “Giunto alla sua decima edizione, SailOr è un bellissimo esempio di sinergia tra pubblico e privato, finalizzato alla formazione e all’introduzione nel mondo del lavoro dei più giovani interessati a conoscere in profondità i mestieri del mare. – afferma Antonio Cecere Palazzo, comandante di armamento di Gnv –. È inoltre un progetto unico nel suo genere, tramite il quale Gnv ha la possibilità di ospitare a bordo delle proprie navi volenterosi studenti provenienti non solo da tutt’Italia ma anche dall’estero (quest’anno da Francia e Lituania), dando loro modo di sperimentare in prima persona tutti gli aspetti del mestiere e della vita di bordo. Durante il periodo di alternanza scuola-lavoro i nostri professionisti hanno poi la possibilità di tramandare alle giovani generazioni le proprie competenze e il know-how unico che risiede nei 30 anni di esperienza della nostra compagnia”. SailOr è promosso da Grandi Navi Veloci, regione Liguria, ufficio scolastico regionale per la Liguria, Accademia della marina mercantile, capitaneria di porto di Genova, istituto nautico San Giorgio. Sono partner dell’iniziativa Costa Crociere, Msc, la guardia costiera ausiliaria, gli istituti alberghieri Marco Polo e Nino Bergese, nonché l’Università degli studi di Genova.

