Parte il 29 gennaio in Sicilia la campagna di recruiting Gnv. Si cercano 500 profili Parte da Palermo il prossimo mercoledì 29 gennaio la campagna di assunzioni 2025 di Gnv, realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i centri per l’impiego. L’obiettivo è quello di potenziare l’organico di circa 500 risorse, in vista dell’ingresso di due nuove navi (la Polaris e la Orion, ndr). Saranno in tutto 12 gli incontri organizzati. Dopo la Sicilia (oltre Palermo, Catania e Trapani) Gnv girerà l’intero territorio nazionale per presentare le opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi facendo tappa in Puglia (Bari e Taranto), Calabria (Reggio Calabria e Pizzo Calabro), Campania (Napoli), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Emilia-Romagna (Ravenna) e Liguria (Genova). In Sicilia, in particolare, i recruiting day si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 29 gennaio dalle ore 9:30 alle 16:30 a Palermo (viale Praga 29), giovedì 30 gennaio dalle 9:30 alle 16:30 a Trapani (piazzale Falcone e Borsellino 26) e venerdì 31 gennaio dalle 9:30 alle 15 a Catania (via Nicola Coviello 6). . Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di gestione dell’hotel, come referenti It, assistenti d’ufficio, piccolo di camera e piccolo di cucina, cuochi con diploma alberghiero e/o esperienza di bordo, pizzaioli, cambusieri con esperienza di bordo, magazzinieri con esperienza di bordo e shop assistant, oltre a personale di macchina e di coperta, tra cui ottonai, frigoristi, marinai, carpentieri, elettricisti, giovanotti elettricisti, capi operai, operai motoristi e operai meccanici, comuni di macchina, ufficiali di macchina e direttori di macchina, 1° ufficiali di macchina. Ai candidati che parteciperanno agli open day è richiesto di portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di formazione a bordo organizzate in collaborazione con l’Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it. Condividi

