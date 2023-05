On air un’iniziativa di co-marketing Valtur – Upim. Prontera: importanti le ricadute sul trade Un concorso instant win che mette in palio un viaggio al giorno. E’ il cuore della nuova iniziativa di co-marketing lanciata dai brand Valtur e Upim. Il contest, dedicato a tutti i possessori di carta fedeltà Upim e Blukids, è stato lanciato lo scorso 8 maggio e sarà on air fino al prossimo 21 maggio. In palio ogni giorno un viaggio in un resort del marchio di casa Nicolaus, attraverso una meccanica immediata che associa la giocata online ai codici vincenti. E per tutti i partecipanti numerosi buoni sconto da utilizzare per una vacanza firmata Valtur. “E proprio quest’ultima è una delle ricadute principali sulla distribuzione – spiega il direttore marketing del to, Sara Prontera -. Il canale trade sarà infatti interessato direttamente dai flussi dei clienti che prenoteranno una vacanza grazie alla conversione delle migliaia di buoni sconti vinti attraverso il concorso”. Supportata da un piano promozionale massivo, a una settimana dall’avvio, l’accoglienza da parte dei clienti è stata ottima, tanto che le metriche legate al cuore dell’iniziativa, hanno evidenziato cifre superiori alle aspettative: al 15 maggio scorso le giocate erano, infatti, già oltre 20 mila con i numeri che evidenziano una curva in costante crescita. A conclusione del contest, il co-marketing proseguirà sino a fine estate con attività promozionali e di rewarding per i clienti, coinvolgendo le seguenti location: i Valtur Calabria Otium e Sardegna Baia dei Pini, nonché la prima struttura della linea Italian Lifestyle Collection, il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort. I piccoli ospiti riceveranno all’arrivo uno zainetto in cotone co-brandizzato Valtur/Blukids e nel corso dell’estate potranno essere protagonisti, insieme alle loro mamme, di divertenti sfilate allestite nei teatri dei resort, indossando i capi delle collezioni Blukids e Upim. L’iniziativa è inoltre sostenuta da un articolato piano di comunicazione multicanale che, oltre al digital advertisement sul web e ai canali social dei due brand, prevede il posizionamento strategico di ledwall, l’invio di dem a oltre 750 mila contatti, e la comunicazione nelle vetrine e all’interno degli oltre 500 store Upim e Blukids, nonché nei resort Valtur.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat è pronta a riaprire i voli stagionali diretti dall'aeroporto di Venezia per Montréal e Toronto che opereranno rispettivamente dal 22 maggio 2023 e dal 10 giugno 2023. La compagnia aerea canadese - rappresentata in Italia da Rephouse Gsa - effettuerà a maggio un volo diretto e da giugno due voli diretti settimanali (lunedì e venerdì) da Venezia a Montréal; Air Transat collegherà con un volo diretto settimanale (sabato) il Marco Polo a Toronto. Su entrambe le rotte vengono impiegati gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). Inoltre, grazie ai voli in connessione da Venezia è possibile raggiungere anche il Canada dell’Ovest alla scoperta delle Montagne Rocciose verso Vancouver e Calgary. Air Transat offre opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un'altra senza costi aggiuntivi: ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler. Infine, con il nuovo programma di connessione internazionale i passeggeri in partenza da Venezia possono ora raggiungere dal 29 maggio Los Angeles con due voli alla settimana, via Montréal, grazie ai comodi orari di connessione e volato Air Transat. [post_title] => Air Transat riapre a giorni i collegamenti diretti da Venezia per Montréal e Toronto [post_date] => 2023-05-17T14:50:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684335048000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La domanda di viaggio per i mesi estivi si conferma forte, così come la fiducia dei viaggiatori: secondo i risultati della più recente indagine della Iata, i dati relativi alle prenotazioni del primo trimestre 2023 per il periodo maggio-settembre si attestano al 35% al di sopra dei livelli del 2022. "Le aspettative sono elevate per la stagione estiva 2023 - ha dichiarato Nick Careen, vicepresidente senior Iata per le operazioni, la sicurezza e la protezione -.Per molti sarà la prima esperienza di viaggio dopo la pandemia. Sebbene si possano prevedere alcune interruzioni, si nota chiaramente che i problemi emersi in alcuni hub chiave nel 2022 siano stati risolti. Per soddisfare la forte domanda, le compagnie aeree stanno pianificando gli operativi in base alla capacità dichiarata dagli aeroporti, dai controlli di frontiera, dagli operatori di terra e dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Nei prossimi mesi, tutti gli operatori del settore dovranno garantire i loro risultati". I risultati dell'indagine condotta su 4.700 viaggiatori in 11 Paesi indicano che il 79% dei viaggiatori intervistati ha in programma un viaggio tra giugno e agosto 2023, mentre l'85% ha affermato che le interruzioni della stagione di punta non dovrebbero essere una sorpresa; l'80% ha dichiarato di aspettarsi viaggi tranquilli con la risoluzione dei problemi post-pandemia. I dati relativi alle prenotazioni indicano che la crescita maggiore è prevista nella regione Asia-Pacifico (134,7%), seguita da quella del Medio Oriente (42,9%); in Europa (39,9%); Africa (36,4%); America Latina (21,4%) e Nord America (14,1%). [post_title] => Trasporto aereo: domanda di viaggio sostenuta per l'estate. I dati Iata [post_date] => 2023-05-16T10:52:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684234368000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445615 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partita con il vento in poppa, la domanda per l'estate 2023 sta registrando nelle ultime settimane un lieve rallentamento, dovuto soprattutto alle preoccupazioni legate a un'inflazione che sta scendendo a ritmi ancora troppo lenti. "Il settore dei viaggi è un ambiente dinamico e coloro, che come noi sono addetti del comparto, sono a conoscenza che devono essere sempre pronti a reagire al cambiamento in modo rapido, efficace e positivo - spiega il product manager di Dirotta da Noi, Giulio Clementini -. In questo 2023 stiamo assistendo a un notevole aumento delle vendite, grazie a un incremento in portfolio di strutture firmate Dirotta da Noi Club: villaggi con uno standard qualitativo ottimale associato a un pricing in linea con il potere di spesa della maggior parte delle famiglie italiane, che vantano inoltre un format d'intrattenimento del tutto nuovo ed esclusivo, con riscontri positivi da parte della clientela già registrati nello scorso anno". L'azienda propone quindi un business model incentrato sull’accessibilità e sulla dinamicità del pricing; sulla modulazione del prezzo, cioè, in base all'andamento della domanda. Non essendo più un’azienda operante solo a livello locale, grazie alla crescita della richiesta, la ricerca dell'inclusione, dell'ottimizzazione e del miglioramento della marginalità economica aziendale risultano infatti essere fattori fondamentali. “All'aumentare delle richieste del trade è fisiologico che il prezzo aumenti di conseguenza. Allo stesso tempo, la diminuzione della domanda comporta una diminuzione dei prezzi di vendita, come stiamo facendo da un paio di settimane a causa di un rallentamento della domanda. Il tutto svincolando però tale oscillazione dalla mera occupazione delle camere all'interno delle strutture - aggiunge la ceo e founder dell'operatore, Sara Calabrese -. Questo approccio, adottato già da tempo in altri settori, non deve essere una minaccia per il turismo organizzato, ma deve essere letta come un'opportunità". In conclusione, rivela sempre Sara Calabrese, "la stagione in corso sta portando i risultati sperati grazie anche a un mindset del tutto positivo e al mantenimento dei valori aziendali customer oriented". [post_title] => Sara Calabrese, Dirotta da Noi: il pricing dinamico un'opportunità per il turismo organizzato [post_date] => 2023-05-16T10:38:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684233490000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_426641" align="alignleft" width="300"] Domenico Pellegrino[/caption] Il gruppo Bluvacanze prosegue nell’esecuzione del progetto di internazionalizzazione, che coinvolge in modo integrato le sue tre business units: corporate travel, tour operating e retail. Relativamente al business travel di Cisalpina Tours sono già operative le strutture proprietarie in Turchia, con uffici a Izmir e Kusadasi, in Brasile a Santos e negli Stati Uniti a New York. Entro i prossimi mesi del 2023 entreranno in funzione le società in Inghilterra, a Londra, in Germania ad Amburgo, in Francia a Parigi, in Spagna a Madrid e a Cipro a Limassol, quest’ultima specializzata nel mercato “Marine” e nella gestione dei viaggi dei “Seamen”. Altre strutture sono in via di costituzione per espandere ulteriormente il network proprietario fino a tutto il 2023 e proseguire nel primo semestre del 2024. Per lo sviluppo dei mercati internazionali, il Gruppo Bluvacanze pone con un ruolo di hub strategico proprio Cisalpina US a New York, all’interno della quale è stata costituita una divisione dedicata a client management e service delivery, con il compito di sviluppare a livello internazionale un modello di operatività di alta qualità. Questo progetto sarà guidato da Marco Rinaldo e Simona Annoni. All’Interno di Cisalpina US, Marco Rinaldo assumerà il ruolo di head of international Client management, Traveller Care & Revenue Management. Noto professionista del settore Travel, con 35 di esperienza specifica, Rinaldo ha realizzato risultati eccellenti nel management, nel consulting ed è protagonista di una storia imprenditoriale di successo come co-founder di Blueteam (oggi ACI blueteam). Simona Annoni sarà l’head of international Operations, Service Delivery, Learning & Development per Cisalpina US. Nella sua eccellente carriera, caratterizzata da riconosciute competenze tecniche e manageriali, negli ultimi 23 anni condivisa con Marco Rinaldo, assumono valore specifico le esperienze dell’ultimo decennio, legate proprio al Nord America. «Il nostro gruppo si sta impegnando in un complesso ed articolato programma di sviluppo che, a vari livelli, coinvolge tutte le sue legal entities ed ha l’ambizione di creare valore aggiunto dalle integrazioni di business - argomenta Domenico Pellegrino, ceo di Bluvacanze, Cisalpina Tours e Going -. L’internazionalizzazione è certamente il processo più sofisticato e stimolante. Alla collaborazione di Enrico Ruffilli nel global business development potremo aggiungere con entusiasmo, quindi, quella di Marco Rinaldo e Simona Annoni sui mercati internazionali per il corporate travel. La nostra ambizione è distribuire all’estero un modello di servizio di alto profilo, riconoscibile per la competenza e per la qualità italiana della sua gestione». [post_title] => Gruppo Bluvacanze: continua il progetto di internazionalizzazione [post_date] => 2023-05-15T13:01:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684155676000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tgv Inoui ha varato una nuova promozione per visitare Parigi durante l'estate: prenotando da oggi, 15 maggio e fino al 31 maggio la capitale francese è raggiungibile con tariffe a partire da 49 euro. Dal 2011, il Tgv Inoui collega l’Italia e la Francia con tre treni giornalieri a/r tra Milano, Torino, Oulx e Parigi, rispettivamente in sole 7:09, 5:34 e 4:40 ore, partendo dai centri città per arrivare nel cuore della Ville Lumière. Le Carte Avantage, le carte fedeltà disponibili nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior” al prezzo di 49 euro, consentono di viaggiare anche in tutta Europa e non solo tra l’Italia e la Francia. Permettono la massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. Inoltre, la versione “adulte” dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore, perfetto per un weekend romantico con una persona speciale. Dal 12 maggio, inoltre, è disponibile a bordo la nuova offerta ristorativa “estiva”, una proposta di menu ulteriormente migliorata, che unisce le specialità italiane a quelle francesi, verso un’esperienza più sana, trasparente ed etica grazie all’utilizzo di prodotti di qualità più elevata. Il personale di ristorazione a marchio Caffè Centrale propone così un menu franco-italiano, per un’esperienza ad alta francesità, offrendo ai clienti la possibilità di accedere al bar disponibile lungo tutto il percorso. Tgv Inoui si impegna inoltre attivamente a proporre un’esperienza di viaggio sempre più sostenibile, viaggiare in treno permette infatti di emettere fino a 98% in meno di CO2 rispetto a quando si viaggia in aereo. A questo proposito, dal 10 maggio fino a giugno è on air la campagna di sostenibilità “Viaggia nella direzione del cambiamento” di Tgv Inoui con banner dedicati presenti nelle metro di Milano Linate e nella “Bike Station” di Piazza del Duomo dal 15 maggio a fine luglio. A partire dal 22 maggio, la campagna sarà attiva anche nella linea metropolitana di Torino. [post_title] => Tgv Inoui incentiva i viaggi Italia-Francia con una promozione estiva [post_date] => 2023-05-15T11:31:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684150313000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates punta tutto sul digitale: da oggi, 15 maggio, ai passeggeri in partenza da Dubai viene infatti chiesto di utilizzare una carta d'imbarco elettronica invece di quella cartacea. I passeggeri che effettuano il check-in al Terminal 3 riceveranno la carta d'imbarco mobile via e-mail o sms. I passeggeri che effettuano il check-in online possono caricare la carta d'imbarco nel loro Apple Wallet o Google Wallet, o recuperare la carta d'imbarco sull'app Emirates. Anche la ricevuta del bagaglio registrato viene inviata via e-mail direttamente ai passeggeri o è disponibile nell'app della compagnia. L'iniziativa ridurrà in modo significativo gli sprechi di carta, offrendo al contempo un'esperienza comoda e veloce di check-in digitalizzato; viene ridotto inoltre anche il rischio di smarrimento delle carte d'imbarco, garantendo ai passeggeri la massima tranquillità durante il viaggio. Alcuni passeggeri potrebbero comunque richiedere la stampa di una carta d'imbarco fisica, ad esempio quando viaggiano con neonati, minori non accompagnati, passeggeri che necessitano di assistenza speciale, passeggeri con voli in coincidenza con altre compagnie aeree e tutti i passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti. L'opzione di stampare una carta d'imbarco è disponibile su richiesta agli agenti Emirates ai banchi del check-in, se i passeggeri non dispongono di un dispositivo mobile o se non sono in grado di accedere alle informazioni sui loro dispositivi per motivi quali: esaurimento della batteria, guasto o anomalia del sistema, ritardo nella consegna dei messaggi o impossibilità di accedere al wi-fi, alla rete o a un pacchetto dati. [post_title] => Emirates vira sul digitale: addio alla carta d'imbarco cartacea per chi parte da Dubai [post_date] => 2023-05-15T10:46:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684147588000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano, Corso Garibaldi, 81: ecco dove incontrare l'Australia nel cuore del capoluogo milanese, per tutto il mese di maggio. E' stato infatti realizzato qui il murales che ci trasporta direttamente nel Down Under, sulla Grande Barriera Corallina. L'iniziativa è stata ideata da Tourism Hub, agenzia di PR e destination marketing, che non smentisce il suo carattere creativo e ‘colora’ Milano con un questo progetto di mural advertising ideato per conto di Tourism Australia. In collaborazione con Clear Channel Italia, dunque, Down Under arriva nel capoluogo lombardo con una delle più famose meraviglie naturali che Tourism Hub ha voluto raccontare mettendo in campo uno storytelling non convenzionale, capace di catturare lo sguardo dei passanti, instagrammabile. Il murales è firmato da Alessandro Conti, in arte Etsom. Classe 1994, questo affermato street artist originario di Bergamo parte della scuderia Street Art In Store con cui Clear Channel Italia collabora fin dall’inizio del mural advertising, ha sposato l’idea di Tourism Hub interpretandola attraverso un’opera d’arte pronta a lasciare tutti senza parole. Il progetto firmato Tourism Hub va oltre, e a completare tale iniziativa una serie di accattivanti attività digital disegnate per fare immergere i turisti italiani in questa destinazione, per farne conoscere le opportunità offerte e svelare le ‘chicche’ che potranno rendere indimenticabile il loro prossimo viaggio. "L’invito a materializzare il sogno di viaggiare in Australia prende vita su un palazzo nel centro di Milano, proiettando su una superficie atipica una suggestione, se non addirittura un’esperienza che possa riempire gli occhi dei passanti e creare una fotografia istantanea dentro cui proiettarsi - commenta Matteo Prato, ceo di Tourism hub -. Ci auguriamo che l’opera possa suscitare curiosità e stimolare condivisioni spontanee sui social, alimentando così un dialogo che inizia per strada e si completa online. Per questo, abbiamo impreziosito la campagna con una componente digital basata sulla geolocalizzazione. Per i nostri clienti cerchiamo sempre progetti innovativi e creativi che ci permettano di creare una comunicazione integrata di alto valore, con una narrativa possibilmente allargata a diversi touchpoint che ci consentano di arricchire il tutto con diversi elementi di ispirazione". [post_title] => Australia a Milano per tutto maggio con un murales in Corso Garibaldi [post_date] => 2023-05-12T12:56:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683896207000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l'ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L'iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma. Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri. Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c'erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited. [post_title] => Le stelle dell'ospitalità protagoniste dell'ultimo Glamour Hotel Event di Milano [post_date] => 2023-05-12T10:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683888453000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445404" align="alignleft" width="300"] Alessandro Vigilanti e Stefania Menguzzato di Gasgas[/caption] Ricettivo. Nel mese di marzo 2023, le immatricolazioni di auto full electric in Italia sono aumentate dell’81,96% sul 2022, facendo registrare un record storico. Anche le infrastrutture di ricarica sono in netto aumento, con un nuovo record di punti di ricarica installati, che ormai hanno un ritmo superiore ai 300 a settimana e un totale nazionale che vola oltre quota 41.000. «È in atto un cambiamento epocale che sta modificando drasticamente non solo le abitudini di viaggio, ma anche quelle legate più strettamente al turismo. Oggi, mettere a disposizione del cliente un punto di ricarica per il proprio veicolo elettrico rappresenta un fattore differenziante che può incidere nella scelta della meta turistica e impattare pesantemente sul successo di una determinata struttura ricettiva. È però importante tener presente che a breve quello che da tanti oggi è ancora considerato un optional, diventerà un fattore irrinunciabile come il Wi-Fi o l’aria condizionata». A raccontarlo è Alessandro Vigilanti, co-founder e ceo di Gasgas azienda proprietaria di una vasta rete di stazioni di ricarica su tutto il territorio italiano e specializzata nell’installazione e gestione di punti di ricarica. «L’idea di installare colonnine di ricarica presso le nostre strutture è nata da una richiesta sempre più crescente da parte dei nostri clienti che hanno scelto l’auto elettrica per i loro spostamenti». spiega Alberto Fiammengo, key account sales manager di Lampo Group, azienda che gestisce diverse strutture turistiche in località balneari del Veneto, da Jesolo a Bibione, passando per Caorle. «Il bilancio dei primi 12 mesi, si è confermato assolutamente positivo e questo grazie anche all’approccio consulenziale tailor-made di Gasgas, che ci ha consigliato la soluzione più adatta. Nelle nostre strutture circolano centinaia di ospiti e l’idea di installare colonnine che si gestissero in completa autonomia è stata la chiave di volta del progetto» ha continuato Fiammingo. Stefania Menguzzato general manager di Gasgas aggiunge: «Intanto, è importante sottolineare che l’energia erogata dalle nostre colonnine proviene tutta da fonti rinnovabili certificate e questo rappresenta un plus importantissimo che trasferiamo alla struttura ospitante» [post_title] => Ricettivo: il cliente inizia a scegliere strutture con stazioni di ricarica elettrica [post_date] => 2023-05-12T10:26:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683887196000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "on air uniniziativa di co marketing valtur upim prontera importanti le ricadute sul trade" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":104,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1222,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat è pronta a riaprire i voli stagionali diretti dall'aeroporto di Venezia per Montréal e Toronto che opereranno rispettivamente dal 22 maggio 2023 e dal 10 giugno 2023.\r

\r

La compagnia aerea canadese - rappresentata in Italia da Rephouse Gsa - effettuerà a maggio un volo diretto e da giugno due voli diretti settimanali (lunedì e venerdì) da Venezia a Montréal; Air Transat collegherà con un volo diretto settimanale (sabato) il Marco Polo a Toronto.\r

\r

Su entrambe le rotte vengono impiegati gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). Inoltre, grazie ai voli in connessione da Venezia è possibile raggiungere anche il Canada dell’Ovest alla scoperta delle Montagne Rocciose verso Vancouver e Calgary.\r

\r

Air Transat offre opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un'altra senza costi aggiuntivi: ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler.\r

\r

Infine, con il nuovo programma di connessione internazionale i passeggeri in partenza da Venezia possono ora raggiungere dal 29 maggio Los Angeles con due voli alla settimana, via Montréal, grazie ai comodi orari di connessione e volato Air Transat.","post_title":"Air Transat riapre a giorni i collegamenti diretti da Venezia per Montréal e Toronto","post_date":"2023-05-17T14:50:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684335048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda di viaggio per i mesi estivi si conferma forte, così come la fiducia dei viaggiatori: secondo i risultati della più recente indagine della Iata, i dati relativi alle prenotazioni del primo trimestre 2023 per il periodo maggio-settembre si attestano al 35% al di sopra dei livelli del 2022.\r

\r

\"Le aspettative sono elevate per la stagione estiva 2023 - ha dichiarato Nick Careen, vicepresidente senior Iata per le operazioni, la sicurezza e la protezione -.Per molti sarà la prima esperienza di viaggio dopo la pandemia. Sebbene si possano prevedere alcune interruzioni, si nota chiaramente che i problemi emersi in alcuni hub chiave nel 2022 siano stati risolti. Per soddisfare la forte domanda, le compagnie aeree stanno pianificando gli operativi in base alla capacità dichiarata dagli aeroporti, dai controlli di frontiera, dagli operatori di terra e dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Nei prossimi mesi, tutti gli operatori del settore dovranno garantire i loro risultati\".\r

\r

I risultati dell'indagine condotta su 4.700 viaggiatori in 11 Paesi indicano che il 79% dei viaggiatori intervistati ha in programma un viaggio tra giugno e agosto 2023, mentre l'85% ha affermato che le interruzioni della stagione di punta non dovrebbero essere una sorpresa; l'80% ha dichiarato di aspettarsi viaggi tranquilli con la risoluzione dei problemi post-pandemia.\r

\r

I dati relativi alle prenotazioni indicano che la crescita maggiore è prevista nella regione Asia-Pacifico (134,7%), seguita da quella del Medio Oriente (42,9%); in Europa (39,9%); Africa (36,4%); America Latina (21,4%) e Nord America (14,1%).\r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: domanda di viaggio sostenuta per l'estate. I dati Iata","post_date":"2023-05-16T10:52:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684234368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Partita con il vento in poppa, la domanda per l'estate 2023 sta registrando nelle ultime settimane un lieve rallentamento, dovuto soprattutto alle preoccupazioni legate a un'inflazione che sta scendendo a ritmi ancora troppo lenti. \"Il settore dei viaggi è un ambiente dinamico e coloro, che come noi sono addetti del comparto, sono a conoscenza che devono essere sempre pronti a reagire al cambiamento in modo rapido, efficace e positivo - spiega il product manager di Dirotta da Noi, Giulio Clementini -. In questo 2023 stiamo assistendo a un notevole aumento delle vendite, grazie a un incremento in portfolio di strutture firmate Dirotta da Noi Club: villaggi con uno standard qualitativo ottimale associato a un pricing in linea con il potere di spesa della maggior parte delle famiglie italiane, che vantano inoltre un format d'intrattenimento del tutto nuovo ed esclusivo, con riscontri positivi da parte della clientela già registrati nello scorso anno\".\r

\r

L'azienda propone quindi un business model incentrato sull’accessibilità e sulla dinamicità del pricing; sulla modulazione del prezzo, cioè, in base all'andamento della domanda. Non essendo più un’azienda operante solo a livello locale, grazie alla crescita della richiesta, la ricerca dell'inclusione, dell'ottimizzazione e del miglioramento della marginalità economica aziendale risultano infatti essere fattori fondamentali.\r

\r

“All'aumentare delle richieste del trade è fisiologico che il prezzo aumenti di conseguenza. Allo stesso tempo, la diminuzione della domanda comporta una diminuzione dei prezzi di vendita, come stiamo facendo da un paio di settimane a causa di un rallentamento della domanda. Il tutto svincolando però tale oscillazione dalla mera occupazione delle camere all'interno delle strutture - aggiunge la ceo e founder dell'operatore, Sara Calabrese -. Questo approccio, adottato già da tempo in altri settori, non deve essere una minaccia per il turismo organizzato, ma deve essere letta come un'opportunità\". In conclusione, rivela sempre Sara Calabrese, \"la stagione in corso sta portando i risultati sperati grazie anche a un mindset del tutto positivo e al mantenimento dei valori aziendali customer oriented\".","post_title":"Sara Calabrese, Dirotta da Noi: il pricing dinamico un'opportunità per il turismo organizzato","post_date":"2023-05-16T10:38:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684233490000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426641\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

Il gruppo Bluvacanze prosegue nell’esecuzione del progetto di internazionalizzazione, che coinvolge in modo integrato le sue tre business units: corporate travel, tour operating e retail.\r

\r

Relativamente al business travel di Cisalpina Tours sono già operative le strutture proprietarie in Turchia, con uffici a Izmir e Kusadasi, in Brasile a Santos e negli Stati Uniti a New York. Entro i prossimi mesi del 2023 entreranno in funzione le società in Inghilterra, a Londra, in Germania ad Amburgo, in Francia a Parigi, in Spagna a Madrid e a Cipro a Limassol, quest’ultima specializzata nel mercato “Marine” e nella gestione dei viaggi dei “Seamen”.\r

\r

Altre strutture sono in via di costituzione per espandere ulteriormente il network proprietario fino a tutto il 2023 e proseguire nel primo semestre del 2024.\r

\r

Per lo sviluppo dei mercati internazionali, il Gruppo Bluvacanze pone con un ruolo di hub strategico proprio Cisalpina US a New York, all’interno della quale è stata costituita una divisione dedicata a client management e service delivery, con il compito di sviluppare a livello internazionale un modello di operatività di alta qualità.\r

\r

Questo progetto sarà guidato da Marco Rinaldo e Simona Annoni.\r

\r

All’Interno di Cisalpina US, Marco Rinaldo assumerà il ruolo di head of international Client management, Traveller Care & Revenue Management. Noto professionista del settore Travel, con 35 di esperienza specifica, Rinaldo ha realizzato risultati eccellenti nel management, nel consulting ed è protagonista di una storia imprenditoriale di successo come co-founder di Blueteam (oggi ACI blueteam).\r

\r

Simona Annoni sarà l’head of international Operations, Service Delivery, Learning & Development per Cisalpina US. Nella sua eccellente carriera, caratterizzata da riconosciute competenze tecniche e manageriali, negli ultimi 23 anni condivisa con Marco Rinaldo, assumono valore specifico le esperienze dell’ultimo decennio, legate proprio al Nord America.\r

\r

«Il nostro gruppo si sta impegnando in un complesso ed articolato programma di sviluppo che, a vari livelli, coinvolge tutte le sue legal entities ed ha l’ambizione di creare valore aggiunto dalle integrazioni di business - argomenta Domenico Pellegrino, ceo di Bluvacanze, Cisalpina Tours e Going -. L’internazionalizzazione è certamente il processo più sofisticato e stimolante. Alla collaborazione di Enrico Ruffilli nel global business development potremo aggiungere con entusiasmo, quindi, quella di Marco Rinaldo e Simona Annoni sui mercati internazionali per il corporate travel. La nostra ambizione è distribuire all’estero un modello di servizio di alto profilo, riconoscibile per la competenza e per la qualità italiana della sua gestione».\r

\r

","post_title":"Gruppo Bluvacanze: continua il progetto di internazionalizzazione","post_date":"2023-05-15T13:01:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684155676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tgv Inoui ha varato una nuova promozione per visitare Parigi durante l'estate: prenotando da oggi, 15 maggio e fino al 31 maggio la capitale francese è raggiungibile con tariffe a partire da 49 euro.\r

Dal 2011, il Tgv Inoui collega l’Italia e la Francia con tre treni giornalieri a/r tra Milano, Torino, Oulx e Parigi, rispettivamente in sole 7:09, 5:34 e 4:40 ore, partendo dai centri città per arrivare nel cuore della Ville Lumière.\r

Le Carte Avantage, le carte fedeltà disponibili nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior” al prezzo di 49 euro, consentono di viaggiare anche in tutta Europa e non solo tra l’Italia e la Francia. Permettono la massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. Inoltre, la versione “adulte” dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore, perfetto per un weekend romantico con una persona speciale.\r

Dal 12 maggio, inoltre, è disponibile a bordo la nuova offerta ristorativa “estiva”, una proposta di menu ulteriormente migliorata, che unisce le specialità italiane a quelle francesi, verso un’esperienza più sana, trasparente ed etica grazie all’utilizzo di prodotti di qualità più elevata. Il personale di ristorazione a marchio Caffè Centrale propone così un menu franco-italiano, per un’esperienza ad alta francesità, offrendo ai clienti la possibilità di accedere al bar disponibile lungo tutto il percorso.\r

Tgv Inoui si impegna inoltre attivamente a proporre un’esperienza di viaggio sempre più sostenibile, viaggiare in treno permette infatti di emettere fino a 98% in meno di CO2 rispetto a quando si viaggia in aereo. A questo proposito, dal 10 maggio fino a giugno è on air la campagna di sostenibilità “Viaggia nella direzione del cambiamento” di Tgv Inoui con banner dedicati presenti nelle metro di Milano Linate e nella “Bike Station” di Piazza del Duomo dal 15 maggio a fine luglio. A partire dal 22 maggio, la campagna sarà attiva anche nella linea metropolitana di Torino.","post_title":"Tgv Inoui incentiva i viaggi Italia-Francia con una promozione estiva","post_date":"2023-05-15T11:31:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684150313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates punta tutto sul digitale: da oggi, 15 maggio, ai passeggeri in partenza da Dubai viene infatti chiesto di utilizzare una carta d'imbarco elettronica invece di quella cartacea.\r

\r

I passeggeri che effettuano il check-in al Terminal 3 riceveranno la carta d'imbarco mobile via e-mail o sms. I passeggeri che effettuano il check-in online possono caricare la carta d'imbarco nel loro Apple Wallet o Google Wallet, o recuperare la carta d'imbarco sull'app Emirates. Anche la ricevuta del bagaglio registrato viene inviata via e-mail direttamente ai passeggeri o è disponibile nell'app della compagnia.\r

\r

L'iniziativa ridurrà in modo significativo gli sprechi di carta, offrendo al contempo un'esperienza comoda e veloce di check-in digitalizzato; viene ridotto inoltre anche il rischio di smarrimento delle carte d'imbarco, garantendo ai passeggeri la massima tranquillità durante il viaggio.\r

\r

Alcuni passeggeri potrebbero comunque richiedere la stampa di una carta d'imbarco fisica, ad esempio quando viaggiano con neonati, minori non accompagnati, passeggeri che necessitano di assistenza speciale, passeggeri con voli in coincidenza con altre compagnie aeree e tutti i passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti.\r

\r

L'opzione di stampare una carta d'imbarco è disponibile su richiesta agli agenti Emirates ai banchi del check-in, se i passeggeri non dispongono di un dispositivo mobile o se non sono in grado di accedere alle informazioni sui loro dispositivi per motivi quali: esaurimento della batteria, guasto o anomalia del sistema, ritardo nella consegna dei messaggi o impossibilità di accedere al wi-fi, alla rete o a un pacchetto dati.","post_title":"Emirates vira sul digitale: addio alla carta d'imbarco cartacea per chi parte da Dubai","post_date":"2023-05-15T10:46:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684147588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano, Corso Garibaldi, 81: ecco dove incontrare l'Australia nel cuore del capoluogo milanese, per tutto il mese di maggio. E' stato infatti realizzato qui il murales che ci trasporta direttamente nel Down Under, sulla Grande Barriera Corallina.\r

\r

L'iniziativa è stata ideata da Tourism Hub, agenzia di PR e destination marketing, che non smentisce il suo carattere creativo e ‘colora’ Milano con un questo progetto di mural advertising ideato per conto di Tourism Australia. In collaborazione con Clear Channel Italia, dunque, Down Under arriva nel capoluogo lombardo con una delle più famose meraviglie naturali che Tourism Hub ha voluto raccontare mettendo in campo uno storytelling non convenzionale, capace di catturare lo sguardo dei passanti, instagrammabile.\r

\r

Il murales è firmato da Alessandro Conti, in arte Etsom. Classe 1994, questo affermato street artist originario di Bergamo parte della scuderia Street Art In Store con cui Clear Channel Italia collabora fin dall’inizio del mural advertising, ha sposato l’idea di Tourism Hub interpretandola attraverso un’opera d’arte pronta a lasciare tutti senza parole. \r

\r

Il progetto firmato Tourism Hub va oltre, e a completare tale iniziativa una serie di accattivanti attività digital disegnate per fare immergere i turisti italiani in questa destinazione, per farne conoscere le opportunità offerte e svelare le ‘chicche’ che potranno rendere indimenticabile il loro prossimo viaggio.\r

\r

\"L’invito a materializzare il sogno di viaggiare in Australia prende vita su un palazzo nel centro di Milano, proiettando su una superficie atipica una suggestione, se non addirittura un’esperienza che possa riempire gli occhi dei passanti e creare una fotografia istantanea dentro cui proiettarsi - commenta Matteo Prato, ceo di Tourism hub -. Ci auguriamo che l’opera possa suscitare curiosità e stimolare condivisioni spontanee sui social, alimentando così un dialogo che inizia per strada e si completa online. Per questo, abbiamo impreziosito la campagna con una componente digital basata sulla geolocalizzazione. Per i nostri clienti cerchiamo sempre progetti innovativi e creativi che ci permettano di creare una comunicazione integrata di alto valore, con una narrativa possibilmente allargata a diversi touchpoint che ci consentano di arricchire il tutto con diversi elementi di ispirazione\".","post_title":"Australia a Milano per tutto maggio con un murales in Corso Garibaldi","post_date":"2023-05-12T12:56:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683896207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Una serata per incontrare i top player dell’ospitalità, intrecciare nuove relazioni e consolidare rapporti storici, dedicata a un target selezionato. Si è tenuto a Milano l'ormai tradizionale appuntamento con The Glamour Hotel Event, a cura di Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. L'iniziativa è rivolta a proprietari di hotel indipendenti e gruppi alberghieri, ceo o managing director di catene internazionali, immobiliaristi, general manager, responsabili di sviluppo brand o acquisti, architetti, interior designer, advisor. Un rendez-vous esclusivo che è cresciuto nel tempo e che, edizione dopo edizione, si è consolidato, tanto da contare oggi su ben due edizioni annuali, a Milano appunto e a Roma.\r

\r

Cornice dell’evento meneghino sono stati i Bagni Misteriosi: uno di quei luoghi della Milano da scoprire, dove la magia delle piscine, progettate in un contesto liberty e circondate dai roseti fioriti, la bellezza degli spazi interni, in particolare della splendida sala mosaico, le docce originali degli anni ‘30, unite alle tante esperienze proposte, hanno regalato molti momenti suggestivi. Il settore dell’ospitalità sta vivendo un momento di grande fermento ed è più che mai vivace in tema di nuove aperture o di rinnovamento di hotel esistenti. È dunque essenziale riqualificare e diversificare l’offerta ricettiva del Belpaese che, stando agli ultimi dati, continua a essere ai primi posti nella lista delle destinazioni più desiderate e visitate dai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco perché l’evento rappresenta un luogo di incontro privilegiato in cui parlare di tendenze, scambiare opinioni, relazionarsi sulle nuove aperture, riflettere sulle sfide di business e sugli scenari futuri.\r

\r

Tanti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, Marco Gilardi, operations director Italy and Usa di Nh Hotel Group, Andrea Quadrio Curzio, proprietario di Qc Terme, Ludovica Rocchi, proprietaria di R Collection Hotels. E ancora, Tany e Francesco Nardi, proprietari dell’Hotel de La Ville Monza, nonché Federico Ficcanterri, proprietario di Icon Collection. Ma c'erano anche numerosi general manager di alcuni tra i più importanti hotel italiani a 5 stelle. Solo per citarne alcuni, Daniele Vastolo, Armani Hotel Milano, Stefano Plotegher, Casa Cipriani, Cristina Zucchi del gruppo Lario Hotels, Marco Olivieri, cluster general manager l’Albereta e l’Andana, Aldo Werdin, amministratore delegato e general manager Excelsior Palace Rapallo. E ancora l’architetto Marco Piva, dello studio Marco Piva, che è anche direttore artistico di Venini, Giorgio Palmucci, executive vice president Th Group, ed Emiliano Fucarino, director of operation Westmont Management Limited.\r

\r

","post_title":"Le stelle dell'ospitalità protagoniste dell'ultimo Glamour Hotel Event di Milano","post_date":"2023-05-12T10:47:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683888453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445404\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Vigilanti e Stefania Menguzzato di Gasgas[/caption]\r

\r

Ricettivo. Nel mese di marzo 2023, le immatricolazioni di auto full electric in Italia sono aumentate dell’81,96% sul 2022, facendo registrare un record storico. Anche le infrastrutture di ricarica sono in netto aumento, con un nuovo record di punti di ricarica installati, che ormai hanno un ritmo superiore ai 300 a settimana e un totale nazionale che vola oltre quota 41.000.\r

\r

«È in atto un cambiamento epocale che sta modificando drasticamente non solo le abitudini di viaggio, ma anche quelle legate più strettamente al turismo. Oggi, mettere a disposizione del cliente un punto di ricarica per il proprio veicolo elettrico rappresenta un fattore differenziante che può incidere nella scelta della meta turistica e impattare pesantemente sul successo di una determinata struttura ricettiva. È però importante tener presente che a breve quello che da tanti oggi è ancora considerato un optional, diventerà un fattore irrinunciabile come il Wi-Fi o l’aria condizionata». A raccontarlo è Alessandro Vigilanti, co-founder e ceo di Gasgas azienda proprietaria di una vasta rete di stazioni di ricarica su tutto il territorio italiano e specializzata nell’installazione e gestione di punti di ricarica.\r

\r

«L’idea di installare colonnine di ricarica presso le nostre strutture è nata da una richiesta sempre più crescente da parte dei nostri clienti che hanno scelto l’auto elettrica per i loro spostamenti». spiega Alberto Fiammengo, key account sales manager di Lampo Group, azienda che gestisce diverse strutture turistiche in località balneari del Veneto, da Jesolo a Bibione, passando per Caorle.\r

\r

«Il bilancio dei primi 12 mesi, si è confermato assolutamente positivo e questo grazie anche all’approccio consulenziale tailor-made di Gasgas, che ci ha consigliato la soluzione più adatta. Nelle nostre strutture circolano centinaia di ospiti e l’idea di installare colonnine che si gestissero in completa autonomia è stata la chiave di volta del progetto» ha continuato Fiammingo.\r

\r

Stefania Menguzzato general manager di Gasgas aggiunge: «Intanto, è importante sottolineare che l’energia erogata dalle nostre colonnine proviene tutta da fonti rinnovabili certificate e questo rappresenta un plus importantissimo che trasferiamo alla struttura ospitante»\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ricettivo: il cliente inizia a scegliere strutture con stazioni di ricarica elettrica","post_date":"2023-05-12T10:26:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683887196000]}]}}