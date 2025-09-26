Oman protagonista a Roma: successo per la serata Experience Oman È stata una serata di grande successo quella di ‘Experience Oman‘, ospitata ieri nella terrazza al settimo piano di The Tribune by Hyatt, boutique hotel del gruppo AG Group. Un incontro che ha richiamato numerose agenzie di viaggio e operatori del settore, offrendo l’occasione di scoprire le molteplici sfaccettature di un Paese che si rivela autentico, sorprendente ed esclusivo. Protagonista assoluto l’Oman, presentato da Paola Cerri, account director di Aigo, che ha accompagnato gli ospiti in un racconto vibrante fatto di forti e castelli millenari, siti UNESCO e vie dell’incenso, antiche città ma anche moderne attrazioni. Un Paese che incarna la perfetta sintesi tra tradizione e modernità, tra deserto e mare, tra lusso e autenticità. A seguire, Loredana Arcangeli, general manager di Originaltour, ha ricordato come il tour operator rappresenti da oltre vent’anni un punto di riferimento per i viaggi in Oman, in stretta collaborazione con il Ministero. I suoi itinerari, realizzati esclusivamente in fuoristrada di ultima generazione, sono capaci di coniugare comodità e avventura. Dall’intervento di Elena Innocenti, Oman specialist del tour operator, è emerso l’approccio sartoriale di Originaltour: viaggi su misura, tra hotel esclusivi e campi nel deserto, studiati per far emergere l’Oman più autentico, lontano dai circuiti di massa. Il racconto del viaggio si è snodato tra esperienze off road tra le dune di Sharqiya Sands, le oasi più remote e i paesaggi montani di Jabal Akhdar e Jabal Shams, in un itinerario fatto di scoperte, contrasti e autenticità, che rende il Sultanato una destinazione ricca di unicità.



Spazio anche al trasporto aereo, con Soraya Mohamed Ali, sales executive di Oman Air, che ha richiamato l’attenzione sulle connessioni operate dalla compagnia attraverso l’hub di Muscat, in grado di collegare l’Italia a oltre 40 destinazioni. Un tassello fondamentale per garantire l’accessibilità del Paese a chi desidera intraprendere un viaggio di scoperta. La serata si è conclusa con momenti di degustazione e di networking, con le premiazioni rivolte alle agenzie di viaggio, che hanno dimostrato un interesse crescente verso una destinazione che unisce natura, cultura e ospitalità d’eccellenza.

