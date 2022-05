Con Oman, Malesia e Vietnam, Originaltour completa il ventaglio di cataloghi online per il 2022

Oman, Malesia e un’anteprima Vietnam si aggiungono all’Uzbekistan, completando così la programmazione Originaltour, con tutti i cataloghi del to disponibili online. Il nuovo volume Oman prevede, in particolare, partenze garantite di gruppo in italiano ogni settimana da ottobre 2022 fino ad aprile 2023, tour effettuati esclusivamente a bordo di fuoristrada, due nuovi itinerari completamente ridisegnati e viaggi combinati con Maldive e Seychelles adatti ai viaggi di nozze.

“In tutto sono venti itinerari che possiamo proporre anche su base individuale, tutti studiati e testati per ottimizzare i tempi e per garantire la migliore esperienza di viaggio – afferma Loredana Arcangeli, direttore generale Originaltour -. Le guide sono esclusivamente professionisti autorizzati dal ministero del Turismo, così come gli autisti sono omaniti ed esperti conoscitori del territorio. Utilizziamo soltanto comodi e moderni fuoristrada, per offrire il massimo confort e la massima sicurezza ai nostri clienti”.

Online anche il nuovo catalogo 2022/2023 sulla Malesia, altra destinazione che Originaltour conosce e programma da molti anni. L’operatore propone una serie di tour di gruppo in italiano, che consentono di visitare le località più iconiche della Malesia, come Kuala Lumpur, la foresta del Taman Negara, oppure un viaggio nel Sarawak, alla scoperta della natura incontaminata e delle tribù indigene o ancora Sabah, con la sua natura stupefacente. Incluso anche un tour Capitali d’Oriente, con visita di Kuala Lumpur, Singapore e Bangkok: tre affascinanti città tra modernità e tradizione.

Sempre nell’Estremo Oriente, Originaltour ha realizzato infine un’anteprima del prossimo catalogo 2022-2023 dedicato al Vietnam, con un tour di gruppo, Vietnam Classico, con partenze a date fisse e guida parlante italiano che da Hanoi a Ho Chi Minh passa attraverso la incantevole Halong Bay, l’antica città imperiale di Hue, la spiaggia di Lang Co, Da Nang e il delta del Mekong. I due cataloghi, insieme a quello dell’Uzbekistan 2022 – 2023 e all’anteprima sul Vietnam, saranno distribuiti al Travel Show, dal 6 all’8 maggio a Roma. Originaltour sarà infatti presente allo stand D2.