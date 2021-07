Oceania Cruises annuncia la ripresa delle crociere in Europa e a Tahiti tra febbraio e aprile 2022

Sono 16 le crociere in programma nei primi mesi del 2022 in Europa e a Tahiti di Oceania Cruises. La Nautica riprenderà in particolare a operare il prossimo 1° di aprile dopo un periodo in drydock, mentre la Regatta, che ripartirà già a febbraio, sarà la prima delle quattro unità della classe omonima da 684 passeggeri a completare il restyling previsto dal piano Better-than-new da oltre 100 milioni di dollari, lanciato dalla compagnia parte della Norwegian Cruise Line Holdings.

La Nautica sarà quindi attiva da aprile e giugno nel Mediterraneo, su itinerari di durata compresa tra i dieci e i 24 giorni, con scali nelle più importanti destinazioni delle coste italiani e francesi, delle isole greche, della Terra Santa e delle Canarie. La Regatta sarà invece come sempre posizionata a Tahiti dove salperà da Papeete a febbraio per tre tour circolari di dieci giorni. Le prenotazioni saranno aperte dal prossimo 28 luglio.