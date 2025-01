Nuovo sito per Glamour: più emozionale e intuitivo Un design completamente rinnovato, una navigazione fluida e funzionalità avanzate. Glamour Viaggi lancia il nuovo sito, frutto di una stretta collaborazione con Inrete Digital. Il portale è stato pensato per una navigazione intuitiva, arricchita da strumenti che mirano a semplificare l’esplorazione di destinazioni e pacchetti viaggio. Il catalogo delle esperienze è stato aggiornato per aiutare gli agenti di viaggio nella creazione del pacchetto. Le mete offerte da Glamour sono descritte in modo dettagliato, con un’attenzione speciale alle caratteristiche che rendono ogni viaggio unico. La ricerca, per destinazione o tipo di esperienza, vuole essere immediata, e tutte le informazioni sono facilmente accessibili grazie a un’interfaccia intuitiva. Ogni proposta include inoltre informazioni pratiche e contenuti esclusivi, permettendo di immaginare e organizzare ciascun itinerario con facilità. Il sito non si limita a proporre pacchetti, ma punta alla personalizzazione, rispondendo anche alle esigenze più specifiche. Sono presenti pure due collegamenti alle piattaforme Glamour: Volaglamour, per prenotare voli e Viaggiaglamour, per scoprire pacchetti esclusivi che combinano varie esperienze. “Abbiamo voluto creare una piattaforma che permetta agli agenti di viaggio di conoscere le nostre destinazioni e che possa ispirarli trasformando ogni visita sul sito in una vera e propria esperienza – spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. Ciascun dettaglio è pensato per offrire al visitatore un’anteprima emozionale dei nostri viaggi. Il nuovo sito rientra all’interno della trasformazione digitale che stiamo affrontando in questi mesi. Oggi possiamo contare su un team giovane che dovrà studiare i trend di mercato e accompagnare l’azienda nei prossimi anni, garantendo una presenza costante su tutti i punti di contatto”. Condividi

