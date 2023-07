Nuovi uffici a Milano per Volonline che si trasferisce in corso Italia Si trova in corso Italia 64 la nuova sede milanese del gruppo Volonline: una storica palazzina di tre piani, in origine una fabbrica di ceramica da qualche anno riconvertita a uso uffici. Gli open space, ampi e luminosi, sono stati ottimizzati per ospitare le differenti business unit della compagnia: al primo piano si trovano la biglietteria e il reparto amministrativo, al secondo i tour operator, e al terzo le altre unità che compongono la galassia Volonline. “Tutti i nostri collaboratori si trovano ora sotto lo stesso tetto, a parte naturalmente lo staff sul territorio e nelle due filiali di Roma e di Napoli”, sottolinea il ceo e fondatore del gruppo, Luigi Deli.

Alla base della novità, una politica di espansione che sta già portando frutti importanti, con la compagnia che pensa di chiudere il 2023 a quota 140-180 milioni di euro di fatturato, rispetto agli 80 milioni del 2019. “Ho sempre creduto in un lavoro di networking in grado di coinvolgere tutta la filiera del turismo – aggiunge Deli -. Mia moglie, che è psicoterapeuta, mi ha insegnato il termine polecola: si utilizza nel linguaggio medico-scientifico per indicare situazioni poliamorose di persone che scelgono di fare un tratto del percorso delle propria vita insieme. Ecco, il mio sogno è quello di collaborare con quante più agenzie possibile, di fare un pezzo di strada a braccetto, con marginalità più ampie per tutti e distribuite equamente lungo l’intera filiera“. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_426641" align="alignleft" width="300"] Domenico Pellegrino[/caption] Un evento a bordo della Msc Musica, alla presenza di istituzioni, partner e management, ha sancito ufficialmente l'apertura della nuova sede cipriota di Cisalpina Tours. Si tratta del quinto ufficio inaugurato dal gruppo Bluvacanze in otto mesi, nell’ambito di un programma di internazionalizzazione che segue un ritmo spedito e costante. Le prossime aperture vedranno l’Europa al centro dell’espansione fino alla fine del 2023, con focus sulle capitali, e poi il successivo approdo a Durban, in Sudafrica, a completamento di questa fase. «I viaggi d’affari, soprattutto nel settore marittimo, richiedono profonda esperienza e relazioni di fiducia di lunga data, per stabilire un network di fornitori specializzati che garantiscano opportuno supporto operativo e prezzi competitivi – spiega il ceo di Msc Shipment Cipro, Prabhat Jha -. La nostra importantissima struttura a Cipro garantirà in particolare sinergie e opportunità straordinarie per l’intera business community locale». «La consolidata presenza sull'isola del gruppo Msc, proprietario di Bluvacanze, ci apre la strada per lo sviluppo della nostra business unit dei viaggi d’affari, che qui curerà in maniera specifica i clienti del settore marine», aggiunge il ceo dello stesso gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino. [post_title] => Cisalpina Tours apre una nuova sede a Cipro. Sarà dedicata soprattutto al settore marine [post_date] => 2023-07-19T13:01:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689771718000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449976 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449981" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il direttore vendite Sandro Ferrari, Luca Adami, l'area manager Nord Est, Guglielmo Bacigalupi, e Luigi Deli[/caption] Si trova in corso Italia 64 la nuova sede milanese del gruppo Volonline: una storica palazzina di tre piani, in origine una fabbrica di ceramica da qualche anno riconvertita a uso uffici. Gli open space, ampi e luminosi, sono stati ottimizzati per ospitare le differenti business unit della compagnia: al primo piano si trovano la biglietteria e il reparto amministrativo, al secondo i tour operator, e al terzo le altre unità che compongono la galassia Volonline. “Tutti i nostri collaboratori si trovano ora sotto lo stesso tetto, a parte naturalmente lo staff sul territorio e nelle due filiali di Roma e di Napoli”, sottolinea il ceo e fondatore del gruppo, Luigi Deli. Alla base della novità, una politica di espansione che sta già portando frutti importanti, con la compagnia che pensa di chiudere il 2023 a quota 140-180 milioni di euro di fatturato, rispetto agli 80 milioni del 2019. "Ho sempre creduto in un lavoro di networking in grado di coinvolgere tutta la filiera del turismo - aggiunge Deli -. Mia moglie, che è psicoterapeuta, mi ha insegnato il termine polecola: si utilizza nel linguaggio medico-scientifico per indicare situazioni poliamorose di persone che scelgono di fare un tratto del percorso delle propria vita insieme. Ecco, il mio sogno è quello di collaborare con quante più agenzie possibile, di fare un pezzo di strada a braccetto, con marginalità più ampie per tutti e distribuite equamente lungo l'intera filiera". [post_title] => Nuovi uffici a Milano per Volonline che si trasferisce in corso Italia [post_date] => 2023-07-19T12:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689771056000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Volonline pensa in grande e punta deciso a un raddoppio di fatturato rispetto ai livelli pre-Covid del 2019, quando la compagnia era arrivata a quota 80 milioni. "Dati alla mano, per i numeri oggi in nostro possesso, quest'anno pensiamo di arrivare a un giro d'affari complessivo attorno ai 140 - 160 milioni di euro", racconta il ceo e fondatore di Volonline, Luigi Deli, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi uffici di corso Italia a Milano. Il gruppo in aprile aveva in effetti già superato i ricavi del 2022 e al momento il fatturato è del 43% superiore a quello registrato complessivamente negli scorsi 12 mesi. Nel dettaglio, a fine aprile Volonline Tour Operator, specializzato in viaggi tailor made, era cresciuto del 15%, Volonclick, il self booking tool, del 60%, mentre il settore di flight consolidation era a +35%. Teorema Vacanze, tenendo conto delle vendite di partenze speciali già presenti nell’offerta del gruppo a inizio attività del brand ad aprile 2022, ha fatturato lo scorso anno un totale di 2,8 milioni di euro grazie a una buona estate e a un ottimo Capodanno. A oggi Teorema ha già superato i 4,5 milioni. Da qualche settimana prezzi voli in netto calo La sfida allora è semmai riuscire a comprendere un mercato post-Covid che sta assumendo comportamenti schizofrenici: "L'ultima settimana di giugno è stata la migliore di sempre in termini di prenotazioni, la prima di luglio la peggiore. Una volatilità estrema, difficile da capire - aggiunge Deli -. La sensazione è che sia dovuta a una serie di fattori concomitanti, con la componente voli che gioca però senz'altro un ruolo importante. La forte spinta inflattiva dei prezzi non ha infatti incontrato pienamente la domanda. E ora, dopo mesi di rialzo delle tariffe, è qualche settimana che registriamo un calo considerevole dei costi del volato. E non parlo di pochi punti percentuali. Si arriva anche al 15%, 20%, persino 30% in meno rispetto a prima. Sta avvenendo un po' quello che è accaduto lo scorso inverno. Solo che allora le tariffe hanno cominciato a scendere più tempestivamente, già a partire da ottobre". Difficile fare confronti con il passato Si spiega anche così l'andamento di un mercato che ha fatto segnare numeri record da gennaio a maggio praticamente per tutti, per poi rallentare nelle settimane successive e quindi riprendersi nuovamente negli ultimi giorni. Ma non è solamente il contesto a rendere oggi difficile per il gruppo Volonline fare previsioni e confronti con il passato: "Negli ultimi anni siamo cresciuti esponenzialmente: abbiamo prodotti nuovi per mercati nuovi. Impossibile fare raffronti con il 2019 - sottolinea sempre Deli -. Nel frattempo abbiamo infatti lanciato l'offerta hotel, il dinamico di Volonclik e naturalmente Teorema. Oggi facciamo il budget con benchmark di riferimento di tre mesi in tre mesi". Ci sono agenzie a cui il ritorno di Teorema ha cambiato la vita Proprio il brand Teorema sta peraltro dando grandi soddisfazioni alla compagnia, "specialmente in bottom line", assicura Deli. "Ad alcune agenzie penso davvero che abbiamo cambiato la vita", rivela il cto e cmo del gruppo, Luca Adami -. C'è infatti chi fa già oggi 500 mila euro di fatturato solo con Teorema. E chi basa quasi un terzo del proprio giro d'affari solo su questo marchio. Tante dmc e tanti corrispondenti si sono persino emozionati alla notizia del ritorno di Teorema. Per noi si è rivelata un'operazione perfetta per far comprendere al mercato che avevamo a disposizione una business unit specificamente dedicata ai pacchetti". La chiave è il tempo. La risposta è la tecnologia Oggi il gruppo Volonline, a dispetto del nome che può richiamare scenari low cost, si posiziona senz'altro nella fascia medio-alta, alta di mercato. "Vendiamo più pacchetti da 13-15 mila euro che prodotti da 3-4 mila - rivela Deli -. Persino la media di Teorema, che è il nostro brand più budget, si aggira attorno ai 2.200 euro per prenotazione". In tutto ciò il digitale gioca ovviamente un ruolo importantissimo: "Oggi gestiamo un fatturato quasi doppio rispetto al 2019, con una velocità di risposta impensabile fino a pochi anni fa. E il tempo oggi è un fattore chiave per essere competitivi sul mercato - conclude Adami -. Lo possiamo fare solo grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte. Il tutto con un aumento dei costi del personale che si è alzato appena del 10% - 15% in un quadriennio". [post_title] => Volonline raddoppia il fatturato. Deli: prezzi voli in calo anche del 30% [post_date] => 2023-07-19T12:36:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689770209000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449958 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449961" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il presidente Enac Di Palma e il presidente Inac, Teixeira Diaz[/caption] L'Enac ha siglato un memorandum di intesa con l’omologa autorità venezuelana Inac - Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - che mira a implementare la sicurezza del volo (safety e security), la regolamentazione, la mobilità aerea avanzata e i diritti dei passeggeri. L’accordo, firmato dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente Inac, Juan Manuel Teixeira Diaz, suggella una collaborazione tecnico-operativa che rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel comparto dell'aviazione civile. Nel dettaglio, Italia e Venezuela coopereranno in materia di programmi di formazione, esami e licenze, oltre alle operazioni di volo, con lo sviluppo, ad esempio, delle procedure interne relative all'emissione, al rinnovo e alla modifica dei certificati, alla supervisione e alle approvazioni delle operazioni di volo. La collaborazione prevede anche un percorso comune per il rilascio, il rinnovo e la modifica dei certificati degli aeroporti, la certificazione delle società di assistenza a terra, la navigabilità e l’immatricolazione degli aeromobili, oltre ad attività nel settore Uas e della mobilità aerea avanzata. Attenzione particolare è riservata da entrambe le autorità allo sviluppo di un trasporto aereo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. [post_title] => Enac sigla un’intesa con l’autorità venezuelana per l’aviazione civile [post_date] => 2023-07-19T12:04:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689768244000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 degli affitti brevi fa segnare pernottamenti a +70% e prenotazioni a +73% rispetto all'anno scorso. Lo rivela una fotografia del comparto scattata da Halldis, storico operatore italiano con sede a Milano, che ha analizzato i dati relativi a oltre 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località tricolori ed europee. Gli italiani rappresentano il 31,5% degli arrivi, mentre il resto è diviso tra ospiti provenienti da altre nazioni europee, che pesano per oltre il 52%, dall’America del Nord per il 7% e da ulteriori mercati. In calo i turisti che giungono dall’Asia e dal Sud del Nuovo continente, quasi azzerati quelli dalla Russia e dalla Ucraina. Mentre nella prima parte dell’anno, i flussi si sono concentrati sulle grandi città come Roma, con il 21% degli arrivi, Milano (12%), Firenze (10%), Venezia (8%), durante l’estate sono le classiche mete di vacanza che pesano di più, con un 30% di tutti gli arrivi, mentre la montagna vale il 18%, i laghi e la campagna, soprattutto la Toscana, il 12% A cambiare negli anni, non è la durata media della prenotazione, che risulta pari a otto/nove giorni, ma la disponibilità economica. Infatti, se nel 2021 il valore medio di una prenotazione è stato di 976 euro con un costo giornaliero di 121 euro, nel 2022 il primo sale a 1.286 e il secondo a 145 euro, nel 2023 rispettivamente a 1.516 e 180 euro. “Gli affitti brevi – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – si confermano trainanti, oltre che per la prima parte dell’anno, anche per questa estate. In Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, questo settore riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro. Il mercato apprezza i property manager come noi, che gestiscono per conto terzi il prodotto casa, pari a circa il 25% del totale di quelle destinate agli affitti brevi, perché garantiscono privacy, qualità dei servizi, gestione innovativa del pricing e operazioni di promozione e marketing del prodotto, oltre che naturalmente un reddito per i proprietari. Ben venga in questo senso la proposta di regolamentazione del settore, che deve essere condivisa e portare vantaggi a tutte le parti in causa”. [post_title] => Halldis: pernottamenti a +70% nel segmento degli affitti brevi [post_date] => 2023-07-19T11:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689766375000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come già anticipato lo scorso aprile, Avani, brand lifestyle a vocazione millennials del gruppo Minor, fa il suo debutto in Italia e Spagna rispettivamente con il Palazzo Moscova di Milano e l'Alonso Martinez di Madrid. La struttura meneghina è un ex Nh, situato tra i due vivaci quartieri di Porta Nuova, celebre per i suoi grattacieli futuristici, e Corso Como. L’hotel è un edificio neoclassico progettato dall'ingegnere Giulio Sarti, che un tempo ospitava la prima stazione ferroviaria della città. Dispone di 65 camere e suite. L'offerta f&b si declina nel ristorante smart The Pantry e in quello di pesce con terrazza Forte. Presenta anche la palestra AvaniFit e la spa AmaTi, situata all'interno dei sotterranei dell'ex stazione ferroviaria e provvista di sauna, hammam e vasca idromassaggio. A Madrid, l'Avani Alonso Martínez, recentemente ristrutturato, è ospitato all'interno di un palazzo Liberty del 1919 e presenta una facciata ornata da balconi in ferro battuto. Situata nell'omonima piazza in centro città. la struttura offre 101 camere e il ristorante smart The Pantry. [post_title] => Il brand Avani del gruppo Minor debutta a Milano e Madrid [post_date] => 2023-07-19T11:11:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689765064000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una flotta 'solo Boeing' per Air Europa ed Air Europa Express, che lo scorso 14 luglio hanno detto addio all'ultimo Atr 72 rimasto in servizio dopo che è stato effettuato il farewell flight sulla rotta tra Alicante e Madrid. Air Europa e Air Europa Express mettono così fine a più di un decennio di operazioni a bordo di questo velivolo a turboelica che ha operato su rotte nazionali e verso le isole, sia Canarie che Baleari, superando i 135.000 voli e trasportando quasi 6 milioni di passeggeri. Con la partenza di quest'ultimo aeromobile le compagnie aeree hanno così completato il processo di unificazione della flotta coi modelli Boeing 787 Dreamliner per il lungo raggio e Boeing 737-800 per il medio e corto raggio. Entrambi i velivoli, con maggiore capacità nelle rispettive categorie, consentono di trasportare più persone con meno voli, il che si traduce in una maggiore efficienza e una notevole riduzione delle emissioni. L'unificazione della flotta è uno dei pilastri fondamentali del Piano Strategico 2023-2025, approvato dall'azienda per consolidare l'organizzazione ed espandere la propria attività a tutti i livelli, promuovendo la sostenibilità, l’efficienza, l’innovazione e l’eccellenza nel servizio al cliente, assi strategici per la sua crescita. [post_title] => Air Europa dice addio all'ultimo Atr 72. Ora la flotta è solo Boeing [post_date] => 2023-07-19T10:43:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689763393000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449932 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Resta al momento chiuso l'Aeroporto di Catania, diversamente da quanto previsto inizialmente dalla Sac, società di gestione dello scalo siciliano, che stimava di poter riavviare le operazioni ordinarie entro le 14.00 di oggi, 19 luglio. Proprio la Sac ha informato che il Terminal A continuerà a «rimanere chiuso per consentire l’avvio delle operazioni di bonifica, in attesa della restituzione delle aree da parte delle autorità competenti». Purtroppo e molto probabilmente la ripresa delle attività sospese a causa dell'incendio che ha interessato il Terminal A nella notte fra il 16 e il 17 luglio scorsi, non sarà immediata ma procederà attraverso passi successivi che potrebbero concludersi non prima di fine luglio o inizio agosto. Il Notam L'ultimo Notam inviato agli operatori del settore e ripreso da Il Corriere della Sera, spiega che almeno fino alle 14 (ora locale) del 20 luglio nell'aeroporto di Catania proseguono le «restrizioni» ai movimenti aerei «dovuti all’indisponibilità del terminal passeggeri». Nel frattempo Sac «per andare incontro alle esigenze dei passeggeri cercando di limitarne i disagi» d'intesa con Enac e con il supporto del presidente della Regione, Renato Schifani, ha avviato «un servizio di navette gratuite dallo scalo etneo per Comiso, Palermo e Trapani, secondo le informazioni fornite dai vettori e a riempimento. I primi autobus sono partiti stamani (ieri per chi legge, ndr) verso le tre destinazioni: altri autobus sono a disposizione dell’utenza per l’intera giornata pronti a trasportare i passeggeri. Il servizio proseguirà nei prossimi giorni». Task force L'assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Alessandro Aricò, ha istituito una task force di emergenza per potenziare e coordinare i collegamenti straordinari dagli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani verso Catania. «La necessità immediata è quella di riproteggere e trasferire verso Catania i viaggiatori che le compagnie aeree hanno dirottato sugli altri aeroporti siciliani. La task force opererà fino al termine dell'emergenza e ha attivato immediatamente 24 nuove corse supplementari di Trenitalia tra Palermo e Catania. L'Ast, azienda di trasporti partecipata della Regione, ha messo a disposizione ulteriori 17 bus: 9 tra Palermo e Catania e 8 tra Comiso e Catania. Gli uffici della motorizzazione di Palermo sono rimasti aperti per immatricolare altri 24 nuovi bus che sono già operativi e saranno impiegati per trasferire i passeggeri nel capoluogo etneo»". [post_title] => Catania: tempi lunghi per il ripristino dell'aeroporto. Fine luglio-agosto? [post_date] => 2023-07-19T10:13:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689761611000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449927 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry nella rete commerciale di Ami Assistance con la nomina di Giuseppe Maria Cicconi (nella foto) proveniente dal Gruppo Allianz, nel ruolo di nuovo responsabile dell’area Nord-est. Cicconi, 64 anni, entra in Ami Assistance dopo una trafila di oltre vent’anni in Allianz WP Service Italia, in cui ha ricoperto nell’ultimo decennio il ruolo di capo area di tutto il Nord Est con la responsabilità gestionale e formativa di una forza vendita composta da diversi dipendenti, subagenti e area manager. In precedenza, Cicconi matura esperienze rilevanti nel settore delle vendite all’interno di numerosi tour operator quali Sporting Vacanze (Roma), Eurotravel (Aosta) e Itermar (Cattolica). «Giuseppe Maria Cicconi è un professionista che non ha certamente bisogno di presentazioni e che vanta una profonda conoscenza nel mondo del turismo - sottolinea Gualtiero Ventura, presidente di Ami Assistance –. Con Giuseppe Maria Cicconi e Massimo Borelli lavoreremo fianco a fianco per continuare a offrire alle agenzie di viaggio e ai tour operator i migliori prodotti assicurativi pensati per proteggere chi viaggia, nell’ottica di proseguire con forza il nostro percorso di crescita». Ad ampliare ulteriormente la rete di AmiAssistance sul territorio, dal Gruppo Allianz arriva anche Simone Canto, nuovo funzionario commerciale che inizia la sua carriera professionale nel 1994 in Violando Tour Operator (Bologna) per poi passare qualche anno più tardi a Sardinia Ferries. Nel 2000 entra nella rete vendite di Eurotravel, mentre il 2013 è l’anno dello sbarco nel mondo delle assicurazioni e nello specifico in Allianz Global Assistance. [post_title] => Ami Assistance: Giuseppe Maria Cicconi è il nuovo responsabile dell'area Nord-est [post_date] => 2023-07-19T09:48:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689760107000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuovi uffici a milano per volonline che si trasferisce in corso italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5482,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426641\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

Un evento a bordo della Msc Musica, alla presenza di istituzioni, partner e management, ha sancito ufficialmente l'apertura della nuova sede cipriota di Cisalpina Tours. Si tratta del quinto ufficio inaugurato dal gruppo Bluvacanze in otto mesi, nell’ambito di un programma di internazionalizzazione che segue un ritmo spedito e costante. Le prossime aperture vedranno l’Europa al centro dell’espansione fino alla fine del 2023, con focus sulle capitali, e poi il successivo approdo a Durban, in Sudafrica, a completamento di questa fase.\r

\r

«I viaggi d’affari, soprattutto nel settore marittimo, richiedono profonda esperienza e relazioni di fiducia di lunga data, per stabilire un network di fornitori specializzati che garantiscano opportuno supporto operativo e prezzi competitivi – spiega il ceo di Msc Shipment Cipro, Prabhat Jha -. La nostra importantissima struttura a Cipro garantirà in particolare sinergie e opportunità straordinarie per l’intera business community locale».\r

\r

«La consolidata presenza sull'isola del gruppo Msc, proprietario di Bluvacanze, ci apre la strada per lo sviluppo della nostra business unit dei viaggi d’affari, che qui curerà in maniera specifica i clienti del settore marine», aggiunge il ceo dello stesso gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino.\r

\r

","post_title":"Cisalpina Tours apre una nuova sede a Cipro. Sarà dedicata soprattutto al settore marine","post_date":"2023-07-19T13:01:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689771718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449981\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il direttore vendite Sandro Ferrari, Luca Adami, l'area manager Nord Est, Guglielmo Bacigalupi, e Luigi Deli[/caption]\r

\r

Si trova in corso Italia 64 la nuova sede milanese del gruppo Volonline: una storica palazzina di tre piani, in origine una fabbrica di ceramica da qualche anno riconvertita a uso uffici. Gli open space, ampi e luminosi, sono stati ottimizzati per ospitare le differenti business unit della compagnia: al primo piano si trovano la biglietteria e il reparto amministrativo, al secondo i tour operator, e al terzo le altre unità che compongono la galassia Volonline. “Tutti i nostri collaboratori si trovano ora sotto lo stesso tetto, a parte naturalmente lo staff sul territorio e nelle due filiali di Roma e di Napoli”, sottolinea il ceo e fondatore del gruppo, Luigi Deli.\r

Alla base della novità, una politica di espansione che sta già portando frutti importanti, con la compagnia che pensa di chiudere il 2023 a quota 140-180 milioni di euro di fatturato, rispetto agli 80 milioni del 2019. \"Ho sempre creduto in un lavoro di networking in grado di coinvolgere tutta la filiera del turismo - aggiunge Deli -. Mia moglie, che è psicoterapeuta, mi ha insegnato il termine polecola: si utilizza nel linguaggio medico-scientifico per indicare situazioni poliamorose di persone che scelgono di fare un tratto del percorso delle propria vita insieme. Ecco, il mio sogno è quello di collaborare con quante più agenzie possibile, di fare un pezzo di strada a braccetto, con marginalità più ampie per tutti e distribuite equamente lungo l'intera filiera\".\r

\r

","post_title":"Nuovi uffici a Milano per Volonline che si trasferisce in corso Italia","post_date":"2023-07-19T12:50:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689771056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Volonline pensa in grande e punta deciso a un raddoppio di fatturato rispetto ai livelli pre-Covid del 2019, quando la compagnia era arrivata a quota 80 milioni. \"Dati alla mano, per i numeri oggi in nostro possesso, quest'anno pensiamo di arrivare a un giro d'affari complessivo attorno ai 140 - 160 milioni di euro\", racconta il ceo e fondatore di Volonline, Luigi Deli, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi uffici di corso Italia a Milano. Il gruppo in aprile aveva in effetti già superato i ricavi del 2022 e al momento il fatturato è del 43% superiore a quello registrato complessivamente negli scorsi 12 mesi. Nel dettaglio, a fine aprile Volonline Tour Operator, specializzato in viaggi tailor made, era cresciuto del 15%, Volonclick, il self booking tool, del 60%, mentre il settore di flight consolidation era a +35%. Teorema Vacanze, tenendo conto delle vendite di partenze speciali già presenti nell’offerta del gruppo a inizio attività del brand ad aprile 2022, ha fatturato lo scorso anno un totale di 2,8 milioni di euro grazie a una buona estate e a un ottimo Capodanno. A oggi Teorema ha già superato i 4,5 milioni.\r

\r

Da qualche settimana prezzi voli in netto calo\r

\r

La sfida allora è semmai riuscire a comprendere un mercato post-Covid che sta assumendo comportamenti schizofrenici: \"L'ultima settimana di giugno è stata la migliore di sempre in termini di prenotazioni, la prima di luglio la peggiore. Una volatilità estrema, difficile da capire - aggiunge Deli -. La sensazione è che sia dovuta a una serie di fattori concomitanti, con la componente voli che gioca però senz'altro un ruolo importante. La forte spinta inflattiva dei prezzi non ha infatti incontrato pienamente la domanda. E ora, dopo mesi di rialzo delle tariffe, è qualche settimana che registriamo un calo considerevole dei costi del volato. E non parlo di pochi punti percentuali. Si arriva anche al 15%, 20%, persino 30% in meno rispetto a prima. Sta avvenendo un po' quello che è accaduto lo scorso inverno. Solo che allora le tariffe hanno cominciato a scendere più tempestivamente, già a partire da ottobre\".\r

\r

Difficile fare confronti con il passato\r

\r

Si spiega anche così l'andamento di un mercato che ha fatto segnare numeri record da gennaio a maggio praticamente per tutti, per poi rallentare nelle settimane successive e quindi riprendersi nuovamente negli ultimi giorni. Ma non è solamente il contesto a rendere oggi difficile per il gruppo Volonline fare previsioni e confronti con il passato: \"Negli ultimi anni siamo cresciuti esponenzialmente: abbiamo prodotti nuovi per mercati nuovi. Impossibile fare raffronti con il 2019 - sottolinea sempre Deli -. Nel frattempo abbiamo infatti lanciato l'offerta hotel, il dinamico di Volonclik e naturalmente Teorema. Oggi facciamo il budget con benchmark di riferimento di tre mesi in tre mesi\".\r

\r

Ci sono agenzie a cui il ritorno di Teorema ha cambiato la vita\r

\r

Proprio il brand Teorema sta peraltro dando grandi soddisfazioni alla compagnia, \"specialmente in bottom line\", assicura Deli. \"Ad alcune agenzie penso davvero che abbiamo cambiato la vita\", rivela il cto e cmo del gruppo, Luca Adami -. C'è infatti chi fa già oggi 500 mila euro di fatturato solo con Teorema. E chi basa quasi un terzo del proprio giro d'affari solo su questo marchio. Tante dmc e tanti corrispondenti si sono persino emozionati alla notizia del ritorno di Teorema. Per noi si è rivelata un'operazione perfetta per far comprendere al mercato che avevamo a disposizione una business unit specificamente dedicata ai pacchetti\".\r

\r

La chiave è il tempo. La risposta è la tecnologia\r

\r

Oggi il gruppo Volonline, a dispetto del nome che può richiamare scenari low cost, si posiziona senz'altro nella fascia medio-alta, alta di mercato. \"Vendiamo più pacchetti da 13-15 mila euro che prodotti da 3-4 mila - rivela Deli -. Persino la media di Teorema, che è il nostro brand più budget, si aggira attorno ai 2.200 euro per prenotazione\". In tutto ciò il digitale gioca ovviamente un ruolo importantissimo: \"Oggi gestiamo un fatturato quasi doppio rispetto al 2019, con una velocità di risposta impensabile fino a pochi anni fa. E il tempo oggi è un fattore chiave per essere competitivi sul mercato - conclude Adami -. Lo possiamo fare solo grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte. Il tutto con un aumento dei costi del personale che si è alzato appena del 10% - 15% in un quadriennio\".\r

\r

","post_title":"Volonline raddoppia il fatturato. Deli: prezzi voli in calo anche del 30%","post_date":"2023-07-19T12:36:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689770209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449958","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449961\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il presidente Enac Di Palma e il presidente Inac, Teixeira Diaz[/caption]\r

\r

L'Enac ha siglato un memorandum di intesa con l’omologa autorità venezuelana Inac - Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - che mira a implementare la sicurezza del volo (safety e security), la regolamentazione, la mobilità aerea avanzata e i diritti dei passeggeri.\r

\r

L’accordo, firmato dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente Inac, Juan Manuel Teixeira Diaz, suggella una collaborazione tecnico-operativa che rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel comparto dell'aviazione civile.\r

\r

Nel dettaglio, Italia e Venezuela coopereranno in materia di programmi di formazione, esami e licenze, oltre alle operazioni di volo, con lo sviluppo, ad esempio, delle procedure interne relative all'emissione, al rinnovo e alla modifica dei certificati, alla supervisione e alle approvazioni delle operazioni di volo.\r

\r

La collaborazione prevede anche un percorso comune per il rilascio, il rinnovo e la modifica dei certificati degli aeroporti, la certificazione delle società di assistenza a terra, la navigabilità e l’immatricolazione degli aeromobili, oltre ad attività nel settore Uas e della mobilità aerea avanzata.\r

\r

Attenzione particolare è riservata da entrambe le autorità allo sviluppo di un trasporto aereo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.","post_title":"Enac sigla un’intesa con l’autorità venezuelana per l’aviazione civile","post_date":"2023-07-19T12:04:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689768244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 degli affitti brevi fa segnare pernottamenti a +70% e prenotazioni a +73% rispetto all'anno scorso. Lo rivela una fotografia del comparto scattata da Halldis, storico operatore italiano con sede a Milano, che ha analizzato i dati relativi a oltre 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località tricolori ed europee.\r

\r

Gli italiani rappresentano il 31,5% degli arrivi, mentre il resto è diviso tra ospiti provenienti da altre nazioni europee, che pesano per oltre il 52%, dall’America del Nord per il 7% e da ulteriori mercati. In calo i turisti che giungono dall’Asia e dal Sud del Nuovo continente, quasi azzerati quelli dalla Russia e dalla Ucraina. Mentre nella prima parte dell’anno, i flussi si sono concentrati sulle grandi città come Roma, con il 21% degli arrivi, Milano (12%), Firenze (10%), Venezia (8%), durante l’estate sono le classiche mete di vacanza che pesano di più, con un 30% di tutti gli arrivi, mentre la montagna vale il 18%, i laghi e la campagna, soprattutto la Toscana, il 12% A cambiare negli anni, non è la durata media della prenotazione, che risulta pari a otto/nove giorni, ma la disponibilità economica. Infatti, se nel 2021 il valore medio di una prenotazione è stato di 976 euro con un costo giornaliero di 121 euro, nel 2022 il primo sale a 1.286 e il secondo a 145 euro, nel 2023 rispettivamente a 1.516 e 180 euro.\r

\r

“Gli affitti brevi – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – si confermano trainanti, oltre che per la prima parte dell’anno, anche per questa estate. In Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, questo settore riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro. Il mercato apprezza i property manager come noi, che gestiscono per conto terzi il prodotto casa, pari a circa il 25% del totale di quelle destinate agli affitti brevi, perché garantiscono privacy, qualità dei servizi, gestione innovativa del pricing e operazioni di promozione e marketing del prodotto, oltre che naturalmente un reddito per i proprietari. Ben venga in questo senso la proposta di regolamentazione del settore, che deve essere condivisa e portare vantaggi a tutte le parti in causa”.","post_title":"Halldis: pernottamenti a +70% nel segmento degli affitti brevi","post_date":"2023-07-19T11:32:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689766375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come già anticipato lo scorso aprile, Avani, brand lifestyle a vocazione millennials del gruppo Minor, fa il suo debutto in Italia e Spagna rispettivamente con il Palazzo Moscova di Milano e l'Alonso Martinez di Madrid.\r

\r

La struttura meneghina è un ex Nh, situato tra i due vivaci quartieri di Porta Nuova, celebre per i suoi grattacieli futuristici, e Corso Como. L’hotel è un edificio neoclassico progettato dall'ingegnere Giulio Sarti, che un tempo ospitava la prima stazione ferroviaria della città. Dispone di 65 camere e suite. L'offerta f&b si declina nel ristorante smart The Pantry e in quello di pesce con terrazza Forte. Presenta anche la palestra AvaniFit e la spa AmaTi, situata all'interno dei sotterranei dell'ex stazione ferroviaria e provvista di sauna, hammam e vasca idromassaggio.\r

\r

A Madrid, l'Avani Alonso Martínez, recentemente ristrutturato, è ospitato all'interno di un palazzo Liberty del 1919 e presenta una facciata ornata da balconi in ferro battuto. Situata nell'omonima piazza in centro città. la struttura offre 101 camere e il ristorante smart The Pantry.","post_title":"Il brand Avani del gruppo Minor debutta a Milano e Madrid","post_date":"2023-07-19T11:11:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689765064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una flotta 'solo Boeing' per Air Europa ed Air Europa Express, che lo scorso 14 luglio hanno detto addio all'ultimo Atr 72 rimasto in servizio dopo che è stato effettuato il farewell flight sulla rotta tra Alicante e Madrid.\r

\r

Air Europa e Air Europa Express mettono così fine a più di un decennio di operazioni a bordo di questo velivolo a turboelica che ha operato su rotte nazionali e verso le isole, sia Canarie che Baleari, superando i 135.000 voli e trasportando quasi 6 milioni di passeggeri.\r

\r

Con la partenza di quest'ultimo aeromobile le compagnie aeree hanno così completato il processo di unificazione della flotta coi modelli Boeing 787 Dreamliner per il lungo raggio e Boeing 737-800 per il medio e corto raggio. Entrambi i velivoli, con maggiore capacità nelle rispettive categorie, consentono di trasportare più persone con meno voli, il che si traduce in una maggiore efficienza e una notevole riduzione delle emissioni.\r

\r

L'unificazione della flotta è uno dei pilastri fondamentali del Piano Strategico 2023-2025, approvato dall'azienda per consolidare l'organizzazione ed espandere la propria attività a tutti i livelli, promuovendo la sostenibilità, l’efficienza, l’innovazione e l’eccellenza nel servizio al cliente, assi strategici per la sua crescita.","post_title":"Air Europa dice addio all'ultimo Atr 72. Ora la flotta è solo Boeing","post_date":"2023-07-19T10:43:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689763393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Resta al momento chiuso l'Aeroporto di Catania, diversamente da quanto previsto inizialmente dalla Sac, società di gestione dello scalo siciliano, che stimava di poter riavviare le operazioni ordinarie entro le 14.00 di oggi, 19 luglio. Proprio la Sac ha informato che il Terminal A continuerà a «rimanere chiuso per consentire l’avvio delle operazioni di bonifica, in attesa della restituzione delle aree da parte delle autorità competenti».\r

Purtroppo e molto probabilmente la ripresa delle attività sospese a causa dell'incendio che ha interessato il Terminal A nella notte fra il 16 e il 17 luglio scorsi, non sarà immediata ma procederà attraverso passi successivi che potrebbero concludersi non prima di fine luglio o inizio agosto. \r

\r

Il Notam\r

\r

L'ultimo Notam inviato agli operatori del settore e ripreso da Il Corriere della Sera, spiega che almeno fino alle 14 (ora locale) del 20 luglio nell'aeroporto di Catania proseguono le «restrizioni» ai movimenti aerei «dovuti all’indisponibilità del terminal passeggeri». \r

\r

Nel frattempo Sac «per andare incontro alle esigenze dei passeggeri cercando di limitarne i disagi» d'intesa con Enac e con il supporto del presidente della Regione, Renato Schifani, ha avviato «un servizio di navette gratuite dallo scalo etneo per Comiso, Palermo e Trapani, secondo le informazioni fornite dai vettori e a riempimento. I primi autobus sono partiti stamani (ieri per chi legge, ndr) verso le tre destinazioni: altri autobus sono a disposizione dell’utenza per l’intera giornata pronti a trasportare i passeggeri. Il servizio proseguirà nei prossimi giorni».\r

\r

Task force\r

\r

L'assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Alessandro Aricò, ha istituito una task force di emergenza per potenziare e coordinare i collegamenti straordinari dagli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani verso Catania. «La necessità immediata è quella di riproteggere e trasferire verso Catania i viaggiatori che le compagnie aeree hanno dirottato sugli altri aeroporti siciliani. La task force opererà fino al termine dell'emergenza e ha attivato immediatamente 24 nuove corse supplementari di Trenitalia tra Palermo e Catania. L'Ast, azienda di trasporti partecipata della Regione, ha messo a disposizione ulteriori 17 bus: 9 tra Palermo e Catania e 8 tra Comiso e Catania. Gli uffici della motorizzazione di Palermo sono rimasti aperti per immatricolare altri 24 nuovi bus che sono già operativi e saranno impiegati per trasferire i passeggeri nel capoluogo etneo»\".\r

\r

","post_title":"Catania: tempi lunghi per il ripristino dell'aeroporto. Fine luglio-agosto?","post_date":"2023-07-19T10:13:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1689761611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry nella rete commerciale di Ami Assistance con la nomina di Giuseppe Maria Cicconi (nella foto) proveniente dal Gruppo Allianz, nel ruolo di nuovo responsabile dell’area Nord-est.\r

\r

Cicconi, 64 anni, entra in Ami Assistance dopo una trafila di oltre vent’anni in Allianz WP Service Italia, in cui ha ricoperto nell’ultimo decennio il ruolo di capo area di tutto il Nord Est con la responsabilità gestionale e formativa di una forza vendita composta da diversi dipendenti, subagenti e area manager. In precedenza, Cicconi matura esperienze rilevanti nel settore delle vendite all’interno di numerosi tour operator quali Sporting Vacanze (Roma), Eurotravel (Aosta) e Itermar (Cattolica).\r

\r

«Giuseppe Maria Cicconi è un professionista che non ha certamente bisogno di presentazioni e che vanta una profonda conoscenza nel mondo del turismo - sottolinea Gualtiero Ventura, presidente di Ami Assistance –. Con Giuseppe Maria Cicconi e Massimo Borelli lavoreremo fianco a fianco per continuare a offrire alle agenzie di viaggio e ai tour operator i migliori prodotti assicurativi pensati per proteggere chi viaggia, nell’ottica di proseguire con forza il nostro percorso di crescita». \r

\r

Ad ampliare ulteriormente la rete di AmiAssistance sul territorio, dal Gruppo Allianz arriva anche Simone Canto, nuovo funzionario commerciale che inizia la sua carriera professionale nel 1994 in Violando Tour Operator (Bologna) per poi passare qualche anno più tardi a Sardinia Ferries. Nel 2000 entra nella rete vendite di Eurotravel, mentre il 2013 è l’anno dello sbarco nel mondo delle assicurazioni e nello specifico in Allianz Global Assistance.","post_title":"Ami Assistance: Giuseppe Maria Cicconi è il nuovo responsabile dell'area Nord-est","post_date":"2023-07-19T09:48:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1689760107000]}]}}