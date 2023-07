Volonline raddoppia il fatturato. Deli: prezzi voli in calo anche del 30% Il gruppo Volonline pensa in grande e punta deciso a un raddoppio di fatturato rispetto ai livelli pre-Covid del 2019, quando la compagnia era arrivata a quota 80 milioni. “Dati alla mano, per i numeri oggi in nostro possesso, quest’anno pensiamo di arrivare a un giro d’affari complessivo attorno ai 140 – 160 milioni di euro“, racconta il ceo e fondatore di Volonline, Luigi Deli, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici di corso Italia a Milano. Il gruppo in aprile aveva in effetti già superato i ricavi del 2022 e al momento il fatturato è del 43% superiore a quello registrato complessivamente negli scorsi 12 mesi. Nel dettaglio, a fine aprile Volonline Tour Operator, specializzato in viaggi tailor made, era cresciuto del 15%, Volonclick, il self booking tool, del 60%, mentre il settore di flight consolidation era a +35%. Teorema Vacanze, tenendo conto delle vendite di partenze speciali già presenti nell’offerta del gruppo a inizio attività del brand ad aprile 2022, ha fatturato lo scorso anno un totale di 2,8 milioni di euro grazie a una buona estate e a un ottimo Capodanno. A oggi Teorema ha già superato i 4,5 milioni. Da qualche settimana prezzi voli in netto calo La sfida allora è semmai riuscire a comprendere un mercato post-Covid che sta assumendo comportamenti schizofrenici: “L’ultima settimana di giugno è stata la migliore di sempre in termini di prenotazioni, la prima di luglio la peggiore. Una volatilità estrema, difficile da capire – aggiunge Deli -. La sensazione è che sia dovuta a una serie di fattori concomitanti, con la componente voli che gioca però senz’altro un ruolo importante. La forte spinta inflattiva dei prezzi non ha infatti incontrato pienamente la domanda. E ora, dopo mesi di rialzo delle tariffe, è qualche settimana che registriamo un calo considerevole dei costi del volato. E non parlo di pochi punti percentuali. Si arriva anche al 15%, 20%, persino 30% in meno rispetto a prima. Sta avvenendo un po’ quello che è accaduto lo scorso inverno. Solo che allora le tariffe hanno cominciato a scendere più tempestivamente, già a partire da ottobre”. Difficile fare confronti con il passato Si spiega anche così l’andamento di un mercato che ha fatto segnare numeri record da gennaio a maggio praticamente per tutti, per poi rallentare nelle settimane successive e quindi riprendersi nuovamente negli ultimi giorni. Ma non è solamente il contesto a rendere oggi difficile per il gruppo Volonline fare previsioni e confronti con il passato: “Negli ultimi anni siamo cresciuti esponenzialmente: abbiamo prodotti nuovi per mercati nuovi. Impossibile fare raffronti con il 2019 – sottolinea sempre Deli -. Nel frattempo abbiamo infatti lanciato l’offerta hotel, il dinamico di Volonclik e naturalmente Teorema. Oggi facciamo il budget con benchmark di riferimento di tre mesi in tre mesi“. Ci sono agenzie a cui il ritorno di Teorema ha cambiato la vita Proprio il brand Teorema sta peraltro dando grandi soddisfazioni alla compagnia, “specialmente in bottom line”, assicura Deli. “Ad alcune agenzie penso davvero che abbiamo cambiato la vita”, rivela il cto e cmo del gruppo, Luca Adami -. C’è infatti chi fa già oggi 500 mila euro di fatturato solo con Teorema. E chi basa quasi un terzo del proprio giro d’affari solo su questo marchio. Tante dmc e tanti corrispondenti si sono persino emozionati alla notizia del ritorno di Teorema. Per noi si è rivelata un’operazione perfetta per far comprendere al mercato che avevamo a disposizione una business unit specificamente dedicata ai pacchetti”. La chiave è il tempo. La risposta è la tecnologia Oggi il gruppo Volonline, a dispetto del nome che può richiamare scenari low cost, si posiziona senz’altro nella fascia medio-alta, alta di mercato. “Vendiamo più pacchetti da 13-15 mila euro che prodotti da 3-4 mila – rivela Deli -. Persino la media di Teorema, che è il nostro brand più budget, si aggira attorno ai 2.200 euro per prenotazione”. In tutto ciò il digitale gioca ovviamente un ruolo importantissimo: “Oggi gestiamo un fatturato quasi doppio rispetto al 2019, con una velocità di risposta impensabile fino a pochi anni fa. E il tempo oggi è un fattore chiave per essere competitivi sul mercato – conclude Adami -. Lo possiamo fare solo grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte. Il tutto con un aumento dei costi del personale che si è alzato appena del 10% – 15% in un quadriennio“. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449976 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449981" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il direttore vendite Sandro Ferrari, Luca Adami, l'area manager Nord Est, Guglielmo Bacigalupi, e Luigi Deli[/caption] Si trova in corso Italia 64 la nuova sede milanese del gruppo Volonline: una storica palazzina di tre piani, in origine una fabbrica di ceramica da qualche anno riconvertita a uso uffici. Gli open space, ampi e luminosi, sono stati ottimizzati per ospitare le differenti business unit della compagnia: al primo piano si trovano la biglietteria e il reparto amministrativo, al secondo i tour operator, e al terzo le altre unità che compongono la galassia Volonline. “Tutti i nostri collaboratori si trovano ora sotto lo stesso tetto, a parte naturalmente lo staff sul territorio e nelle due filiali di Roma e di Napoli”, sottolinea il ceo e fondatore del gruppo, Luigi Deli. Alla base della novità, una politica di espansione che sta già portando frutti importanti, con la compagnia che pensa di chiudere il 2023 a quota 140-180 milioni di euro di fatturato, rispetto agli 80 milioni del 2019. "Ho sempre creduto in un lavoro di networking in grado di coinvolgere tutta la filiera del turismo - aggiunge Deli -. Mia moglie, che è psicoterapeuta, mi ha insegnato il termine polecola: si utilizza nel linguaggio medico-scientifico per indicare situazioni poliamorose di persone che scelgono di fare un tratto del percorso delle propria vita insieme. Ecco, il mio sogno è quello di collaborare con quante più agenzie possibile, di fare un pezzo di strada a braccetto, con marginalità più ampie per tutti e distribuite equamente lungo l'intera filiera". [post_title] => Nuovi uffici a Milano per Volonline che si trasferisce in corso Italia [post_date] => 2023-07-19T12:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689771056000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Volonline pensa in grande e punta deciso a un raddoppio di fatturato rispetto ai livelli pre-Covid del 2019, quando la compagnia era arrivata a quota 80 milioni. "Dati alla mano, per i numeri oggi in nostro possesso, quest'anno pensiamo di arrivare a un giro d'affari complessivo attorno ai 140 - 160 milioni di euro", racconta il ceo e fondatore di Volonline, Luigi Deli, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi uffici di corso Italia a Milano. Il gruppo in aprile aveva in effetti già superato i ricavi del 2022 e al momento il fatturato è del 43% superiore a quello registrato complessivamente negli scorsi 12 mesi. Nel dettaglio, a fine aprile Volonline Tour Operator, specializzato in viaggi tailor made, era cresciuto del 15%, Volonclick, il self booking tool, del 60%, mentre il settore di flight consolidation era a +35%. Teorema Vacanze, tenendo conto delle vendite di partenze speciali già presenti nell’offerta del gruppo a inizio attività del brand ad aprile 2022, ha fatturato lo scorso anno un totale di 2,8 milioni di euro grazie a una buona estate e a un ottimo Capodanno. A oggi Teorema ha già superato i 4,5 milioni. Da qualche settimana prezzi voli in netto calo La sfida allora è semmai riuscire a comprendere un mercato post-Covid che sta assumendo comportamenti schizofrenici: "L'ultima settimana di giugno è stata la migliore di sempre in termini di prenotazioni, la prima di luglio la peggiore. Una volatilità estrema, difficile da capire - aggiunge Deli -. La sensazione è che sia dovuta a una serie di fattori concomitanti, con la componente voli che gioca però senz'altro un ruolo importante. La forte spinta inflattiva dei prezzi non ha infatti incontrato pienamente la domanda. E ora, dopo mesi di rialzo delle tariffe, è qualche settimana che registriamo un calo considerevole dei costi del volato. E non parlo di pochi punti percentuali. Si arriva anche al 15%, 20%, persino 30% in meno rispetto a prima. Sta avvenendo un po' quello che è accaduto lo scorso inverno. Solo che allora le tariffe hanno cominciato a scendere più tempestivamente, già a partire da ottobre". Difficile fare confronti con il passato Si spiega anche così l'andamento di un mercato che ha fatto segnare numeri record da gennaio a maggio praticamente per tutti, per poi rallentare nelle settimane successive e quindi riprendersi nuovamente negli ultimi giorni. Ma non è solamente il contesto a rendere oggi difficile per il gruppo Volonline fare previsioni e confronti con il passato: "Negli ultimi anni siamo cresciuti esponenzialmente: abbiamo prodotti nuovi per mercati nuovi. Impossibile fare raffronti con il 2019 - sottolinea sempre Deli -. Nel frattempo abbiamo infatti lanciato l'offerta hotel, il dinamico di Volonclik e naturalmente Teorema. Oggi facciamo il budget con benchmark di riferimento di tre mesi in tre mesi". Ci sono agenzie a cui il ritorno di Teorema ha cambiato la vita Proprio il brand Teorema sta peraltro dando grandi soddisfazioni alla compagnia, "specialmente in bottom line", assicura Deli. "Ad alcune agenzie penso davvero che abbiamo cambiato la vita", rivela il cto e cmo del gruppo, Luca Adami -. C'è infatti chi fa già oggi 500 mila euro di fatturato solo con Teorema. E chi basa quasi un terzo del proprio giro d'affari solo su questo marchio. Tante dmc e tanti corrispondenti si sono persino emozionati alla notizia del ritorno di Teorema. Per noi si è rivelata un'operazione perfetta per far comprendere al mercato che avevamo a disposizione una business unit specificamente dedicata ai pacchetti". La chiave è il tempo. La risposta è la tecnologia Oggi il gruppo Volonline, a dispetto del nome che può richiamare scenari low cost, si posiziona senz'altro nella fascia medio-alta, alta di mercato. "Vendiamo più pacchetti da 13-15 mila euro che prodotti da 3-4 mila - rivela Deli -. Persino la media di Teorema, che è il nostro brand più budget, si aggira attorno ai 2.200 euro per prenotazione". In tutto ciò il digitale gioca ovviamente un ruolo importantissimo: "Oggi gestiamo un fatturato quasi doppio rispetto al 2019, con una velocità di risposta impensabile fino a pochi anni fa. E il tempo oggi è un fattore chiave per essere competitivi sul mercato - conclude Adami -. Lo possiamo fare solo grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte. Il tutto con un aumento dei costi del personale che si è alzato appena del 10% - 15% in un quadriennio". [post_title] => Volonline raddoppia il fatturato. Deli: prezzi voli in calo anche del 30% [post_date] => 2023-07-19T12:36:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689770209000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449958 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_449961" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il presidente Enac Di Palma e il presidente Inac, Teixeira Diaz[/caption] L'Enac ha siglato un memorandum di intesa con l’omologa autorità venezuelana Inac - Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - che mira a implementare la sicurezza del volo (safety e security), la regolamentazione, la mobilità aerea avanzata e i diritti dei passeggeri. L’accordo, firmato dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente Inac, Juan Manuel Teixeira Diaz, suggella una collaborazione tecnico-operativa che rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel comparto dell'aviazione civile. Nel dettaglio, Italia e Venezuela coopereranno in materia di programmi di formazione, esami e licenze, oltre alle operazioni di volo, con lo sviluppo, ad esempio, delle procedure interne relative all'emissione, al rinnovo e alla modifica dei certificati, alla supervisione e alle approvazioni delle operazioni di volo. La collaborazione prevede anche un percorso comune per il rilascio, il rinnovo e la modifica dei certificati degli aeroporti, la certificazione delle società di assistenza a terra, la navigabilità e l’immatricolazione degli aeromobili, oltre ad attività nel settore Uas e della mobilità aerea avanzata. Attenzione particolare è riservata da entrambe le autorità allo sviluppo di un trasporto aereo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. [post_title] => Enac sigla un’intesa con l’autorità venezuelana per l’aviazione civile [post_date] => 2023-07-19T12:04:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689768244000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 degli affitti brevi fa segnare pernottamenti a +70% e prenotazioni a +73% rispetto all'anno scorso. Lo rivela una fotografia del comparto scattata da Halldis, storico operatore italiano con sede a Milano, che ha analizzato i dati relativi a oltre 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località tricolori ed europee. Gli italiani rappresentano il 31,5% degli arrivi, mentre il resto è diviso tra ospiti provenienti da altre nazioni europee, che pesano per oltre il 52%, dall’America del Nord per il 7% e da ulteriori mercati. In calo i turisti che giungono dall’Asia e dal Sud del Nuovo continente, quasi azzerati quelli dalla Russia e dalla Ucraina. Mentre nella prima parte dell’anno, i flussi si sono concentrati sulle grandi città come Roma, con il 21% degli arrivi, Milano (12%), Firenze (10%), Venezia (8%), durante l’estate sono le classiche mete di vacanza che pesano di più, con un 30% di tutti gli arrivi, mentre la montagna vale il 18%, i laghi e la campagna, soprattutto la Toscana, il 12% A cambiare negli anni, non è la durata media della prenotazione, che risulta pari a otto/nove giorni, ma la disponibilità economica. Infatti, se nel 2021 il valore medio di una prenotazione è stato di 976 euro con un costo giornaliero di 121 euro, nel 2022 il primo sale a 1.286 e il secondo a 145 euro, nel 2023 rispettivamente a 1.516 e 180 euro. “Gli affitti brevi – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – si confermano trainanti, oltre che per la prima parte dell’anno, anche per questa estate. In Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, questo settore riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro. Il mercato apprezza i property manager come noi, che gestiscono per conto terzi il prodotto casa, pari a circa il 25% del totale di quelle destinate agli affitti brevi, perché garantiscono privacy, qualità dei servizi, gestione innovativa del pricing e operazioni di promozione e marketing del prodotto, oltre che naturalmente un reddito per i proprietari. Ben venga in questo senso la proposta di regolamentazione del settore, che deve essere condivisa e portare vantaggi a tutte le parti in causa”. [post_title] => Halldis: pernottamenti a +70% nel segmento degli affitti brevi [post_date] => 2023-07-19T11:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689766375000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways porta avanti il progetto di riportare in servizio quattro dei suoi Airbus A380 in parallelo all'espansione del network. Etihad Engineering, il braccio di manutenzione, riparazione e revisione del gruppo di Abu Dhabi, ha completato il controllo di manutenzione pesante di sei anni sul primo degli aeromobili che, come gli altri nove, era rimasto parcheggiato a lungo termine dall'inizio della pandemia. Il primo velivolo ad essere tornato in servizio è stato spostato a Teruel, in Spagna; recentemente ha fatto il breve viaggio fino all'aeroporto di Tarbes-Lourdes, nel sud-ovest della Francia, prima di essere traghettato ad Abu Dhabi per il controllo C. L'aeromobile tornerà in servizio sulla tratta Abu Dhabi-Londra Heathrow il prossimo 25 luglio. Tutti e quattro gli A380 "per il prossimo futuro" saranno impiegati esclusivamente sulla medesima rotta londinese, come riferito dalla compagnia ad Aviation Daily. Non si conoscono però ancora le tempistiche per il ritorno in servizio di tutti e quattro gli A380. Il secondo A380 è già in fase di controllo C e il terzo seguirà a breve. [post_title] => Etihad Airways riporta nei cieli il primo di quattro A380 sulla Abu Dhabi-Londra Heathrow [post_date] => 2023-07-19T11:02:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689764526000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rimarrà chiusa per sei settimane, dal 7 aprile al 22 maggio, l'isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve. Lo ha comunicato la stessa compagnia, riporta Travel Weekly, spiegando che la temporanea sospensione degli scali a Ocean Cay è dovuta alla necessità di operare una serie di interventi per "migliorare l'esperienza degli ospiti e supportare i futuri piani di sviluppo dell'isola". La chiusura impatterà su quattro navi della flotta: le Msc Divina e Seascape rimpiazzeranno Ocean Cay con un altro scalo ai Caraibi ,senza cambiare in nessun modo il resto dei loro itinerari. La Msc Seashore, oltre a sostituire anche lei l'isola privata con un altro porto caraibico, apporterà invece qualche modifica al proprio programma. La Msc Meraviglia infine sarà riposizionata in Canada - New England. [post_title] => Msc chiuderà Ocean Cay per sei settimane la prossima primavera [post_date] => 2023-07-19T10:08:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689761307000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ribadisce nero su bianco il proprio impegno sulla Sardegna dopo che alcune "dichiarazioni diffuse a mezzo stampa sui voli in continuità territoriale" hanno messo in dubbio l'operativo che evidenzierebbe "troppi pochi voli e troppi ritardi". Era stato l'assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro, a sollecitare la compagnia a incrementare la capacità offerta, in particolare sulle rotte da Milano e Roma per Cagliari: «Stiamo monitorando attentamente la situazione dei voli anche in considerazione delle continue lamentele da parte dei passeggeri – afferma Moro, ripreso dall'Ansa -. Le maggiori criticità sono state registrate nella rotta Cagliari-Fiumicino e viceversa». La compagnia aerea ha immediatamente precisato in una nota ufficiale che ad oggi, «tenuto conto del dimensionamento dell’offerta contenuto nel Decreto ministeriale, opera giornalmente: 7 frequenze sulla Cagliari-Roma Fiumicino, 6 frequenze sulla Cagliari-Milano Linate, 2 in più rispetto a quanto indicato nel Decreto e 3 frequenze sulla Alghero-Milano Linate, 1 in più rispetto al Decreto». Il vettore afferma di effettuare «un continuo monitoraggio, insieme alle competenti strutture della Regione Sardegna, sulla capacità disponibile. Nel caso in cui sulla singola tratta la domanda dei posti fosse superiore al 91% dell’offerta complessiva giornaliera, Ita Airways, nel rispetto del Decreto, valuta tempestivamente incrementi dell’offerta tramite utilizzo di aeromobili più capienti o introduzione di voli aggiuntivi, tenendo in debita considerazione la disponibilità della flotta. In aggiunta, Ita ha messo a disposizione circa 1000 posti addizionali rispetto alla capacità minima indicata dal bando grazie all’impiego di aeromobili a maggiore capacità unitaria. La compagnia, impegnata in questi giorni a fronteggiare gli impatti dello sciopero degli operatori aeroportuali dello scorso 15 luglio, nonché l’emergenza causata dall’incendio presso l’aeroporto di Catania, conferma la propria attenzione nei confronti della Sardegna e della mobilità dei suoi cittadini. [post_title] => Ita Airways in Sardegna: «Valutiamo tempestivamente aumenti di capacità» [post_date] => 2023-07-19T09:41:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689759685000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449865 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428443" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Ezio Barroero insieme all'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi[/caption] Una serie di proposte dedicate agli appassionati di padel, volley, golf e pesca a mosca. E' la novità sport e viaggi di Lab Travel Euphemia, che nel corso degli ultimi mesi ha integrato la programmazione con alcuni pacchetti che, a seconda dei casi, consentono ai partecipanti di praticare in prima persona la propria attività preferita o di assistere a tornei ed eventi di grande richiamo. “Diversificazione e specializzazione sono due parole chiave per il futuro del turismo organizzato, per questo abbiamo scelto di trasferire nella programmazione la nostra lunga esperienza nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, lavorando in sinergia con alcuni personal voyager particolarmente sensibili all’argomento - spiega il presidente di Lab Travel, Ezio Barroero -. Siamo partiti nel 2021 con la sponsorizzazione e la stampa del catalogo Pescare Viaggiando in collaborazione con Catch Fishing Heroes, realtà leader in Italia nel segmento delle spedizioni dedicate agli appassionati di pesca sportiva no kill a mosca, per poi passare al golf e, più recentemente, al padel, alla ginnastica ritmica e artistica, e al volley, la mia grande passione!”. Dopo essere stato protagonista sul campo, Barroero ha incontrato nuovamente il mondo dello sport all’inizio della propria attività professionale nel turismo: oggi Lab Travel Euphemia sponsorizza tutte le attività giovanili del Cuneo Volley maschile, il Cuneo Granda Volley femminile, l’associazione sportiva Ultima Spiaggia Beach Volley di Mondovì e la scuola di volley di Liano Petrelli. La collaborazione prevede anche la gestione di tutte le trasferte e l’organizzazione di eventi che comprendono premi e benefit legati al mondo dei viaggi. Particolarmente significativa l’esperienza sul padel: “È stata una nostra personal voyager padelista – prosegue Barroero – a proporci una sponsorizzazione, che poi si è evoluta nell’organizzazione tecnica di tutti i viaggi inseriti in worldpadelvillage.com, un portale sempre aggiornato con eventi e pacchetti a tema, compresa una crociera dedicata. Nato come una nicchia, il portale sta crescendo a livello nazionale e ci sta dando ottime soddisfazioni”. Spesso la collaborazione con realtà legate allo sport coinvolge anche tour operator, enti del turismo e altri partner di Lab Travel Euphemia, generando inedite sinergie e ampliando la rete di contatti a disposizione di ogni personal voyager. È il caso per esempio della recente Padel Experience organizzata in collaborazione con l’ente del turismo di Seychelles e Constance Hotels & Resorts, che ha richiamato al Michelin Sport Club di Cuneo appassionati provenienti da tutta Italia. [post_title] => Lab Travel Euphemia punta sul binomio sport e viaggi con una serie di proposte ad hoc [post_date] => 2023-07-18T12:26:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689683173000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte bene l'estate di Garibaldi Hotels che in questo inizio di alta stagione registra già un +38% di fatturato rispetto a 12 mesi fa. A trainare le performance del gruppo pugliese è soprattutto la Sardegna ma anche anche il Trentino conferma le prospettive di crescita, registrando un + 25% medio, con alcune strutture che, a metà luglio, hanno già raggiunto il fatturato consolidato dell’estate 2022. “La ripartenza delle destinazioni estere a lungo e medio raggio ha sicuramente avuto al momento qualche ricaduta sul mare Italia, ma molto dipende da quando si è venduto le camere, con che modalità e su quali mercati - spiega il direttore generale della compagnia, Fabrizio Prete -. È evidente infatti che, volendo mantenere le stesse tecniche di vendita degli ultimi due anni, le conseguenze possono essere impattanti sul fatturato e sull’adr, ma in caso contrario l’effetto negativo si attenua e in alcuni casi si inverte. I primi dati, che abbiamo elaborato dopo poco più di un mese dell’apertura delle nostre strutture e le prenotazioni per i prossimi mesi, ci portano infatti a essere ottimisti. Il Santina Resort, oramai ben avviato, è la sorpresa di quest’estate con un incremento, al momento, del 50%. Bene anche Puglia e Sicilia, mete sempre molto ambite sia dagli italiani che dagli stranieri”. Sul fronte degli stranieri prosegue inoltre il percorso di destagionalizzazione del gruppo, al fine di incrementare questo segmento ancora marginale ma con un enorme potenziale: “L’ingresso nel team di Luigi Tilotta come direttore commerciale fa parte di una strategia di sviluppo incentrata soprattutto su questo obiettivo e sulla managerializzazione dell’azienda - prosegue Prete -. A oggi la presenza degli stranieri nelle nostre strutture è di circa il 18%, grazie ad accordi con to in alcuni paesi come Francia, Germania, Polonia, Cecoslovacchia che ci permettono di ottimizzare i periodi di bassa stagione. Vogliamo arrivare al 35% e abbiamo tutte le carte in regola per sviluppare ulteriormente questo mercato". Il 2023 ha segnato la completa ripresa anche del turismo nelle città d’arte con Roma e Lecce protagoniste, dove i city hotel della compagnia hanno registrato un fatturato positivo già da inizio anno. Anche l’estate si prospetta perciò a pieno regime, un po' in controtendenza rispetto a qualche anno fa. “Bisognerà ovviamente valutare la marginalità, che negli anni scorsi è stata erosa dai costi fissi elevati - conclude Prete -. Oggi però i prezzi leggermente calmierati ci permettono di fare previsioni un po' più ottimistiche per questa calda estate. La sfida è poter raggiungere una marginalità tale che possa contrastare anche il notevole incremento degli oneri finanziari dovuti all’impennata dei tassi di interesse. Proprio per questo motivo oggi bisogna fare estrema attenzione agli investimenti e concentrarsi sulla vendita di ciò che si ha, senza sognare rinnovamenti o trasformazioni di prodotti alberghieri. Soprattutto in aree e strutture dove tutto questo non è poi ribaltabile sulle tariffe per varie ragioni e specialmente dove non si può garantire un’apertura della proprietà almeno su dieci mesi, in modo da avere una continuità operativa pressoché annuale e un ammortamento di tali investimenti e dei costi fissi su un periodo più ampio. Impensabile infatti attivare operazioni importanti su strutture con apertura di appena quattro o cinque mesi, di qualsiasi categoria esse siano ”. [post_title] => Garibaldi Hotels: estate a +38% di fatturato. Meglio anche le marginalità. La sfida? I tassi di interesse [post_date] => 2023-07-18T11:24:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689679479000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volonline raddoppia il fatturato deli prezzi voli in calo anche del 30" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3575,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449981\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il direttore vendite Sandro Ferrari, Luca Adami, l'area manager Nord Est, Guglielmo Bacigalupi, e Luigi Deli[/caption]\r

\r

Si trova in corso Italia 64 la nuova sede milanese del gruppo Volonline: una storica palazzina di tre piani, in origine una fabbrica di ceramica da qualche anno riconvertita a uso uffici. Gli open space, ampi e luminosi, sono stati ottimizzati per ospitare le differenti business unit della compagnia: al primo piano si trovano la biglietteria e il reparto amministrativo, al secondo i tour operator, e al terzo le altre unità che compongono la galassia Volonline. “Tutti i nostri collaboratori si trovano ora sotto lo stesso tetto, a parte naturalmente lo staff sul territorio e nelle due filiali di Roma e di Napoli”, sottolinea il ceo e fondatore del gruppo, Luigi Deli.\r

Alla base della novità, una politica di espansione che sta già portando frutti importanti, con la compagnia che pensa di chiudere il 2023 a quota 140-180 milioni di euro di fatturato, rispetto agli 80 milioni del 2019. \"Ho sempre creduto in un lavoro di networking in grado di coinvolgere tutta la filiera del turismo - aggiunge Deli -. Mia moglie, che è psicoterapeuta, mi ha insegnato il termine polecola: si utilizza nel linguaggio medico-scientifico per indicare situazioni poliamorose di persone che scelgono di fare un tratto del percorso delle propria vita insieme. Ecco, il mio sogno è quello di collaborare con quante più agenzie possibile, di fare un pezzo di strada a braccetto, con marginalità più ampie per tutti e distribuite equamente lungo l'intera filiera\".\r

\r

","post_title":"Nuovi uffici a Milano per Volonline che si trasferisce in corso Italia","post_date":"2023-07-19T12:50:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689771056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Volonline pensa in grande e punta deciso a un raddoppio di fatturato rispetto ai livelli pre-Covid del 2019, quando la compagnia era arrivata a quota 80 milioni. \"Dati alla mano, per i numeri oggi in nostro possesso, quest'anno pensiamo di arrivare a un giro d'affari complessivo attorno ai 140 - 160 milioni di euro\", racconta il ceo e fondatore di Volonline, Luigi Deli, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi uffici di corso Italia a Milano. Il gruppo in aprile aveva in effetti già superato i ricavi del 2022 e al momento il fatturato è del 43% superiore a quello registrato complessivamente negli scorsi 12 mesi. Nel dettaglio, a fine aprile Volonline Tour Operator, specializzato in viaggi tailor made, era cresciuto del 15%, Volonclick, il self booking tool, del 60%, mentre il settore di flight consolidation era a +35%. Teorema Vacanze, tenendo conto delle vendite di partenze speciali già presenti nell’offerta del gruppo a inizio attività del brand ad aprile 2022, ha fatturato lo scorso anno un totale di 2,8 milioni di euro grazie a una buona estate e a un ottimo Capodanno. A oggi Teorema ha già superato i 4,5 milioni.\r

\r

Da qualche settimana prezzi voli in netto calo\r

\r

La sfida allora è semmai riuscire a comprendere un mercato post-Covid che sta assumendo comportamenti schizofrenici: \"L'ultima settimana di giugno è stata la migliore di sempre in termini di prenotazioni, la prima di luglio la peggiore. Una volatilità estrema, difficile da capire - aggiunge Deli -. La sensazione è che sia dovuta a una serie di fattori concomitanti, con la componente voli che gioca però senz'altro un ruolo importante. La forte spinta inflattiva dei prezzi non ha infatti incontrato pienamente la domanda. E ora, dopo mesi di rialzo delle tariffe, è qualche settimana che registriamo un calo considerevole dei costi del volato. E non parlo di pochi punti percentuali. Si arriva anche al 15%, 20%, persino 30% in meno rispetto a prima. Sta avvenendo un po' quello che è accaduto lo scorso inverno. Solo che allora le tariffe hanno cominciato a scendere più tempestivamente, già a partire da ottobre\".\r

\r

Difficile fare confronti con il passato\r

\r

Si spiega anche così l'andamento di un mercato che ha fatto segnare numeri record da gennaio a maggio praticamente per tutti, per poi rallentare nelle settimane successive e quindi riprendersi nuovamente negli ultimi giorni. Ma non è solamente il contesto a rendere oggi difficile per il gruppo Volonline fare previsioni e confronti con il passato: \"Negli ultimi anni siamo cresciuti esponenzialmente: abbiamo prodotti nuovi per mercati nuovi. Impossibile fare raffronti con il 2019 - sottolinea sempre Deli -. Nel frattempo abbiamo infatti lanciato l'offerta hotel, il dinamico di Volonclik e naturalmente Teorema. Oggi facciamo il budget con benchmark di riferimento di tre mesi in tre mesi\".\r

\r

Ci sono agenzie a cui il ritorno di Teorema ha cambiato la vita\r

\r

Proprio il brand Teorema sta peraltro dando grandi soddisfazioni alla compagnia, \"specialmente in bottom line\", assicura Deli. \"Ad alcune agenzie penso davvero che abbiamo cambiato la vita\", rivela il cto e cmo del gruppo, Luca Adami -. C'è infatti chi fa già oggi 500 mila euro di fatturato solo con Teorema. E chi basa quasi un terzo del proprio giro d'affari solo su questo marchio. Tante dmc e tanti corrispondenti si sono persino emozionati alla notizia del ritorno di Teorema. Per noi si è rivelata un'operazione perfetta per far comprendere al mercato che avevamo a disposizione una business unit specificamente dedicata ai pacchetti\".\r

\r

La chiave è il tempo. La risposta è la tecnologia\r

\r

Oggi il gruppo Volonline, a dispetto del nome che può richiamare scenari low cost, si posiziona senz'altro nella fascia medio-alta, alta di mercato. \"Vendiamo più pacchetti da 13-15 mila euro che prodotti da 3-4 mila - rivela Deli -. Persino la media di Teorema, che è il nostro brand più budget, si aggira attorno ai 2.200 euro per prenotazione\". In tutto ciò il digitale gioca ovviamente un ruolo importantissimo: \"Oggi gestiamo un fatturato quasi doppio rispetto al 2019, con una velocità di risposta impensabile fino a pochi anni fa. E il tempo oggi è un fattore chiave per essere competitivi sul mercato - conclude Adami -. Lo possiamo fare solo grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte. Il tutto con un aumento dei costi del personale che si è alzato appena del 10% - 15% in un quadriennio\".\r

\r

","post_title":"Volonline raddoppia il fatturato. Deli: prezzi voli in calo anche del 30%","post_date":"2023-07-19T12:36:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689770209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449958","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449961\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il presidente Enac Di Palma e il presidente Inac, Teixeira Diaz[/caption]\r

\r

L'Enac ha siglato un memorandum di intesa con l’omologa autorità venezuelana Inac - Instituto Nacional de Aeronáutica Civil - che mira a implementare la sicurezza del volo (safety e security), la regolamentazione, la mobilità aerea avanzata e i diritti dei passeggeri.\r

\r

L’accordo, firmato dal presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal presidente Inac, Juan Manuel Teixeira Diaz, suggella una collaborazione tecnico-operativa che rappresenta un ulteriore rafforzamento dei rapporti già ottimi tra i due Paesi nel comparto dell'aviazione civile.\r

\r

Nel dettaglio, Italia e Venezuela coopereranno in materia di programmi di formazione, esami e licenze, oltre alle operazioni di volo, con lo sviluppo, ad esempio, delle procedure interne relative all'emissione, al rinnovo e alla modifica dei certificati, alla supervisione e alle approvazioni delle operazioni di volo.\r

\r

La collaborazione prevede anche un percorso comune per il rilascio, il rinnovo e la modifica dei certificati degli aeroporti, la certificazione delle società di assistenza a terra, la navigabilità e l’immatricolazione degli aeromobili, oltre ad attività nel settore Uas e della mobilità aerea avanzata.\r

\r

Attenzione particolare è riservata da entrambe le autorità allo sviluppo di un trasporto aereo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.","post_title":"Enac sigla un’intesa con l’autorità venezuelana per l’aviazione civile","post_date":"2023-07-19T12:04:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689768244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 degli affitti brevi fa segnare pernottamenti a +70% e prenotazioni a +73% rispetto all'anno scorso. Lo rivela una fotografia del comparto scattata da Halldis, storico operatore italiano con sede a Milano, che ha analizzato i dati relativi a oltre 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località tricolori ed europee.\r

\r

Gli italiani rappresentano il 31,5% degli arrivi, mentre il resto è diviso tra ospiti provenienti da altre nazioni europee, che pesano per oltre il 52%, dall’America del Nord per il 7% e da ulteriori mercati. In calo i turisti che giungono dall’Asia e dal Sud del Nuovo continente, quasi azzerati quelli dalla Russia e dalla Ucraina. Mentre nella prima parte dell’anno, i flussi si sono concentrati sulle grandi città come Roma, con il 21% degli arrivi, Milano (12%), Firenze (10%), Venezia (8%), durante l’estate sono le classiche mete di vacanza che pesano di più, con un 30% di tutti gli arrivi, mentre la montagna vale il 18%, i laghi e la campagna, soprattutto la Toscana, il 12% A cambiare negli anni, non è la durata media della prenotazione, che risulta pari a otto/nove giorni, ma la disponibilità economica. Infatti, se nel 2021 il valore medio di una prenotazione è stato di 976 euro con un costo giornaliero di 121 euro, nel 2022 il primo sale a 1.286 e il secondo a 145 euro, nel 2023 rispettivamente a 1.516 e 180 euro.\r

\r

“Gli affitti brevi – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – si confermano trainanti, oltre che per la prima parte dell’anno, anche per questa estate. In Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, questo settore riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro. Il mercato apprezza i property manager come noi, che gestiscono per conto terzi il prodotto casa, pari a circa il 25% del totale di quelle destinate agli affitti brevi, perché garantiscono privacy, qualità dei servizi, gestione innovativa del pricing e operazioni di promozione e marketing del prodotto, oltre che naturalmente un reddito per i proprietari. Ben venga in questo senso la proposta di regolamentazione del settore, che deve essere condivisa e portare vantaggi a tutte le parti in causa”.","post_title":"Halldis: pernottamenti a +70% nel segmento degli affitti brevi","post_date":"2023-07-19T11:32:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689766375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways porta avanti il progetto di riportare in servizio quattro dei suoi Airbus A380 in parallelo all'espansione del network. Etihad Engineering, il braccio di manutenzione, riparazione e revisione del gruppo di Abu Dhabi, ha completato il controllo di manutenzione pesante di sei anni sul primo degli aeromobili che, come gli altri nove, era rimasto parcheggiato a lungo termine dall'inizio della pandemia.\r

\r

Il primo velivolo ad essere tornato in servizio è stato spostato a Teruel, in Spagna; recentemente ha fatto il breve viaggio fino all'aeroporto di Tarbes-Lourdes, nel sud-ovest della Francia, prima di essere traghettato ad Abu Dhabi per il controllo C.\r

\r

L'aeromobile tornerà in servizio sulla tratta Abu Dhabi-Londra Heathrow il prossimo 25 luglio. Tutti e quattro gli A380 \"per il prossimo futuro\" saranno impiegati esclusivamente sulla medesima rotta londinese, come riferito dalla compagnia ad Aviation Daily. Non si conoscono però ancora le tempistiche per il ritorno in servizio di tutti e quattro gli A380. Il secondo A380 è già in fase di controllo C e il terzo seguirà a breve.\r

\r

","post_title":"Etihad Airways riporta nei cieli il primo di quattro A380 sulla Abu Dhabi-Londra Heathrow","post_date":"2023-07-19T11:02:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689764526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rimarrà chiusa per sei settimane, dal 7 aprile al 22 maggio, l'isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve. Lo ha comunicato la stessa compagnia, riporta Travel Weekly, spiegando che la temporanea sospensione degli scali a Ocean Cay è dovuta alla necessità di operare una serie di interventi per \"migliorare l'esperienza degli ospiti e supportare i futuri piani di sviluppo dell'isola\".\r

\r

La chiusura impatterà su quattro navi della flotta: le Msc Divina e Seascape rimpiazzeranno Ocean Cay con un altro scalo ai Caraibi ,senza cambiare in nessun modo il resto dei loro itinerari. La Msc Seashore, oltre a sostituire anche lei l'isola privata con un altro porto caraibico, apporterà invece qualche modifica al proprio programma. La Msc Meraviglia infine sarà riposizionata in Canada - New England.","post_title":"Msc chiuderà Ocean Cay per sei settimane la prossima primavera","post_date":"2023-07-19T10:08:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689761307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ribadisce nero su bianco il proprio impegno sulla Sardegna dopo che alcune \"dichiarazioni diffuse a mezzo stampa sui voli in continuità territoriale\" hanno messo in dubbio l'operativo che evidenzierebbe \"troppi pochi voli e troppi ritardi\".\r

Era stato l'assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro, a sollecitare la compagnia a incrementare la capacità offerta, in particolare sulle rotte da Milano e Roma per Cagliari: «Stiamo monitorando attentamente la situazione dei voli anche in considerazione delle continue lamentele da parte dei passeggeri – afferma Moro, ripreso dall'Ansa -. Le maggiori criticità sono state registrate nella rotta Cagliari-Fiumicino e viceversa».\r

La compagnia aerea ha immediatamente precisato in una nota ufficiale che ad oggi, «tenuto conto del dimensionamento dell’offerta contenuto nel Decreto ministeriale, opera giornalmente: 7 frequenze sulla Cagliari-Roma Fiumicino, 6 frequenze sulla Cagliari-Milano Linate, 2 in più rispetto a quanto indicato nel Decreto e 3 frequenze sulla Alghero-Milano Linate, 1 in più rispetto al Decreto».\r

Il vettore afferma di effettuare «un continuo monitoraggio, insieme alle competenti strutture della Regione Sardegna, sulla capacità disponibile. Nel caso in cui sulla singola tratta la domanda dei posti fosse superiore al 91% dell’offerta complessiva giornaliera, Ita Airways, nel rispetto del Decreto, valuta tempestivamente incrementi dell’offerta tramite utilizzo di aeromobili più capienti o introduzione di voli aggiuntivi, tenendo in debita considerazione la disponibilità della flotta.\r

In aggiunta, Ita ha messo a disposizione circa 1000 posti addizionali rispetto alla capacità minima indicata dal bando grazie all’impiego di aeromobili a maggiore capacità unitaria. La compagnia, impegnata in questi giorni a fronteggiare gli impatti dello sciopero degli operatori aeroportuali dello scorso 15 luglio, nonché l’emergenza causata dall’incendio presso l’aeroporto di Catania, conferma la propria attenzione nei confronti della Sardegna e della mobilità dei suoi cittadini.","post_title":"Ita Airways in Sardegna: «Valutiamo tempestivamente aumenti di capacità»","post_date":"2023-07-19T09:41:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689759685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ezio Barroero insieme all'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Una serie di proposte dedicate agli appassionati di padel, volley, golf e pesca a mosca. E' la novità sport e viaggi di Lab Travel Euphemia, che nel corso degli ultimi mesi ha integrato la programmazione con alcuni pacchetti che, a seconda dei casi, consentono ai partecipanti di praticare in prima persona la propria attività preferita o di assistere a tornei ed eventi di grande richiamo.\r

“Diversificazione e specializzazione sono due parole chiave per il futuro del turismo organizzato, per questo abbiamo scelto di trasferire nella programmazione la nostra lunga esperienza nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, lavorando in sinergia con alcuni personal voyager particolarmente sensibili all’argomento - spiega il presidente di Lab Travel, Ezio Barroero -. Siamo partiti nel 2021 con la sponsorizzazione e la stampa del catalogo Pescare Viaggiando in collaborazione con Catch Fishing Heroes, realtà leader in Italia nel segmento delle spedizioni dedicate agli appassionati di pesca sportiva no kill a mosca, per poi passare al golf e, più recentemente, al padel, alla ginnastica ritmica e artistica, e al volley, la mia grande passione!”.\r

\r

Dopo essere stato protagonista sul campo, Barroero ha incontrato nuovamente il mondo dello sport all’inizio della propria attività professionale nel turismo: oggi Lab Travel Euphemia sponsorizza tutte le attività giovanili del Cuneo Volley maschile, il Cuneo Granda Volley femminile, l’associazione sportiva Ultima Spiaggia Beach Volley di Mondovì e la scuola di volley di Liano Petrelli. La collaborazione prevede anche la gestione di tutte le trasferte e l’organizzazione di eventi che comprendono premi e benefit legati al mondo dei viaggi.\r

\r

Particolarmente significativa l’esperienza sul padel: “È stata una nostra personal voyager padelista – prosegue Barroero – a proporci una sponsorizzazione, che poi si è evoluta nell’organizzazione tecnica di tutti i viaggi inseriti in worldpadelvillage.com, un portale sempre aggiornato con eventi e pacchetti a tema, compresa una crociera dedicata. Nato come una nicchia, il portale sta crescendo a livello nazionale e ci sta dando ottime soddisfazioni”.\r

\r

Spesso la collaborazione con realtà legate allo sport coinvolge anche tour operator, enti del turismo e altri partner di Lab Travel Euphemia, generando inedite sinergie e ampliando la rete di contatti a disposizione di ogni personal voyager. È il caso per esempio della recente Padel Experience organizzata in collaborazione con l’ente del turismo di Seychelles e Constance Hotels & Resorts, che ha richiamato al Michelin Sport Club di Cuneo appassionati provenienti da tutta Italia.","post_title":"Lab Travel Euphemia punta sul binomio sport e viaggi con una serie di proposte ad hoc","post_date":"2023-07-18T12:26:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689683173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte bene l'estate di Garibaldi Hotels che in questo inizio di alta stagione registra già un +38% di fatturato rispetto a 12 mesi fa. A trainare le performance del gruppo pugliese è soprattutto la Sardegna ma anche anche il Trentino conferma le prospettive di crescita, registrando un + 25% medio, con alcune strutture che, a metà luglio, hanno già raggiunto il fatturato consolidato dell’estate 2022.\r

\r

“La ripartenza delle destinazioni estere a lungo e medio raggio ha sicuramente avuto al momento qualche ricaduta sul mare Italia, ma molto dipende da quando si è venduto le camere, con che modalità e su quali mercati - spiega il direttore generale della compagnia, Fabrizio Prete -. È evidente infatti che, volendo mantenere le stesse tecniche di vendita degli ultimi due anni, le conseguenze possono essere impattanti sul fatturato e sull’adr, ma in caso contrario l’effetto negativo si attenua e in alcuni casi si inverte. I primi dati, che abbiamo elaborato dopo poco più di un mese dell’apertura delle nostre strutture e le prenotazioni per i prossimi mesi, ci portano infatti a essere ottimisti. Il Santina Resort, oramai ben avviato, è la sorpresa di quest’estate con un incremento, al momento, del 50%. Bene anche Puglia e Sicilia, mete sempre molto ambite sia dagli italiani che dagli stranieri”.\r

\r

Sul fronte degli stranieri prosegue inoltre il percorso di destagionalizzazione del gruppo, al fine di incrementare questo segmento ancora marginale ma con un enorme potenziale: “L’ingresso nel team di Luigi Tilotta come direttore commerciale fa parte di una strategia di sviluppo incentrata soprattutto su questo obiettivo e sulla managerializzazione dell’azienda - prosegue Prete -. A oggi la presenza degli stranieri nelle nostre strutture è di circa il 18%, grazie ad accordi con to in alcuni paesi come Francia, Germania, Polonia, Cecoslovacchia che ci permettono di ottimizzare i periodi di bassa stagione. Vogliamo arrivare al 35% e abbiamo tutte le carte in regola per sviluppare ulteriormente questo mercato\".\r

\r

Il 2023 ha segnato la completa ripresa anche del turismo nelle città d’arte con Roma e Lecce protagoniste, dove i city hotel della compagnia hanno registrato un fatturato positivo già da inizio anno. Anche l’estate si prospetta perciò a pieno regime, un po' in controtendenza rispetto a qualche anno fa. “Bisognerà ovviamente valutare la marginalità, che negli anni scorsi è stata erosa dai costi fissi elevati - conclude Prete -. Oggi però i prezzi leggermente calmierati ci permettono di fare previsioni un po' più ottimistiche per questa calda estate. La sfida è poter raggiungere una marginalità tale che possa contrastare anche il notevole incremento degli oneri finanziari dovuti all’impennata dei tassi di interesse. Proprio per questo motivo oggi bisogna fare estrema attenzione agli investimenti e concentrarsi sulla vendita di ciò che si ha, senza sognare rinnovamenti o trasformazioni di prodotti alberghieri. Soprattutto in aree e strutture dove tutto questo non è poi ribaltabile sulle tariffe per varie ragioni e specialmente dove non si può garantire un’apertura della proprietà almeno su dieci mesi, in modo da avere una continuità operativa pressoché annuale e un ammortamento di tali investimenti e dei costi fissi su un periodo più ampio. Impensabile infatti attivare operazioni importanti su strutture con apertura di appena quattro o cinque mesi, di qualsiasi categoria esse siano ”.","post_title":"Garibaldi Hotels: estate a +38% di fatturato. Meglio anche le marginalità. La sfida? I tassi di interesse","post_date":"2023-07-18T11:24:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689679479000]}]}}