Nuova sede per Kuda-Maestro e presto arriverà anche la divisione incoming E’ un 2023 ricco di novità quello che si è aperto per il to capitolino Kuda-Maestro. E non solo grazie alla ripresa completa di tutta la programmazione a lungo raggio, ma anche per l’apertura della nuova sede direzionale nel quartiere centrale di Prati, mentre a breve arriverà anche il lancio di un’inedita divisione incoming. “Un bel traguardo per festeggiare i nostri primi dieci anni di attività – commenta Giancarlo Brunamonti, direttore tour operator di entrambi i marchi (Kuda sul medio e lungo raggio, Maestro sul breve) -. Lato operativo, abbiamo anche acquisito un nuovo gestionale moderno e flessibile per tutti i settori aziendali (Siap)”. Investimenti importanti, che giungono dopo un 2022 ricco di soddisfazioni, che hanno permesso al to di chiudere la stagione con un +18% su volumi e fatturati rispetto all’anno pre-Covid 2019. Ecco allora che per il 2023 Kuda ha ripristinato la propria piena operatività, inclusi i prodotti Sud-Est asiatico e Sud America: “Sul Marocco stiamo inoltre lanciando due nuovi itinerari, che gestiremo in esclusiva con un calendario ampio e tanti passaggi particolari (Tangeri, Chefchaouen, il deserto) – aggiunge Brunamonti -. Per il marchio Maestro è invece in pista di lancio la nuova programmazione Cipro, in collaborazione con Air Cyprus, per soggiorni mare di qualità e un progetto culturale di tour in lingua italiana”. Fronte trade, infine, “abbiamo rinnovato e rilanciato la nostra campagna Travel& Cashback valida per entrambi i marchi, che consente alle agenzie di aumentare subito la redditività (40 euro per booking Maestro e 100 euro per booking Kuda) – conclude Brunamonti -. Stiamo poi partendo a breve con una campagna speciale di comunicazione e di incentivi alla vendita per il Marocco, offrendo una serie di esperienze (hamman completo, corso di preparazione gioielli berberi, corso di ceramica) ai clienti che prenoteranno un viaggio per il paese nordafricano. Nei prossimi due mesi lanceremo infine un sistema di prenotazioni online b2b dedicato a tutti e due i nostri brand: uno strumento che migliorerà ulteriormente la nostra velocità di risposta per preventivi e prenotazioni”.

