Nuova collaborazione tra il gruppo Nicolaus e Allianz Partners Soluzioni assicurative con coperture multirischio appositamente modulate per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori, create alla luce di un’approfondita conoscenza del contesto sociale, geografico e politico di riferimento. E’ il cuore della nuova collaborazione appena siglata tra il gruppo Nicolaus e Allianz Partners. Le soluzioni, oltre a coperture quali annullamento, interruzione di soggiorno, assistenza in viaggio, spese mediche, garantiranno un supporto continuativo e integrato 24h, sette giorni su sette, grazie alla centrale operativa di Allianz Partners. “Questa partnership con il gruppo Nicolaus, di cui siamo davvero lieti, è figlia di una condivisione di valori, di esperienza e di competenze che ci hanno reso entrambi protagonisti, ognuno nel proprio ambito, nel settore del turismo e dei viaggi – racconta l’amministratore delegato di Allianz Partners Italia, Marco Gioieni -. Tra questi valori c’è certamente la centralità del cliente, che per noi significa anche impegnarsi per offrire soluzioni sempre più semplici, immediate, che siano di aiuto nel momento del bisogno e capaci di garantire la serenità di chi le sceglie”. “La centralità del cliente e la certezza di tutelare la distribuzione sono il fulcro di ogni nostra scelta. Per questo abbiamo deciso di dar vita a una partnership con una realtà come Allianz Partners – aggiunge il presidente Nicolaus, Roberto Pagliara -. Il suo approccio proattivo nel costruire e modellare i piani assicurativi ci permette di operare in modo mirato, offrendo prodotti diversi a chi sceglie una proposta di vacanza completa di trasporto e a chi opta per il solo soggiorno, garantendo benefit anche alle agenzie di viaggi nostre partner”. Condividi

