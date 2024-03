Novità minicrociere per i ponti primaverili di Avalon Waterways in Europa Saranno tre le principali rotte europee di Avalon Waterways per i ponti primaverili: Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. “Apriamo la stagione con la crociera dei Tulipani, da sette notti tra Olanda e Belgio – spiega Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia –: un classico della nostra programmazione in partenza il prossimo sabato di Pasqua, il 30 marzo. Una seconda partenza, invece, è prevista per il 20 aprile, andando a coprire anche il ponte della Liberazione”. Ritorna, inoltre, il 30 aprile, anche Romantico Reno: la crociera di sette notti che da Basilea attraversa l’Europa raggiungendo Amsterdam. Tra le novità di prodotto più interessanti per la prossima stagione primaverile Avalon Waterways, si segnalano inoltre due minicrociere sul Danubio da tre notti, proprio in corrispondenza del ponte del 1° maggio: un Assaggio del Danubio avrà come porti di partenza quelli di Budapest (28 aprile) e Vienna (1° maggio). “Con l’introduzione in catalogo di un Assaggio del Danubio – conclude Barbara Baldini – intendiamo intercettare una tendenza, crescente di anno in anno in Italia, che vede prediligere soggiorni brevi all’estero. Si tratta di micro-cations, ovvero viaggi di breve durata da regalarsi più volte all’anno. Inoltre, vogliamo garantire ai nuovi clienti Avalon la possibilità di scoprire, anche in pochi giorni, l’ottima qualità del nostro prodotto e lasciarsi affascinare dall’esperienza unica di una crociera fluviale, che siamo certi li invoglierà a provare anche le nostre crociere più lunghe”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463850" align="alignleft" width="300"] Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines[/caption] Hainan Airlines raddoppia da Milano Malpensa con il decollo, questa mattina, del suo secondo collegamento diretto per la Cina, destinazione Chongqing. La nuova rotta, che si affianca a quella per Shenzhen inaugurata lo scorso settembre, viene operata due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) con un Boeing 787. «Quando abbiamo aperto il volo per Shenzhen - dichiara Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines - abbiamo promesso di aumentare la nostra offerta da Milano: ebbene, abbiamo mantenuto quasi subito questa nostra promessa. La rotta per Chongqing è la quarta dall'Italia: si aggiunge infatti alle due già attive da Roma Fiumicino, sempre per Shenzhen e Chongqing. La nostra è la più grande compagnia aerea privata della Cina e opera con una flotta composta principalmente da Boeing 787 ed Airbus A330. Finora abbiamo ripreso e aperto più di 40 rotte internazionali e regionali in partenza da nove città, tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. E continueremo a espandere il nostro network in futuro». Sea: la Cina traina la crescita verso l'Asia [caption id="attachment_463845" align="alignright" width="300"] Andrea Tucci, vp aviation business development Sea[/caption] La Cina si guadagna quindi un ruolo da protagonista tra le destinazioni della rete long haul da Malpensa: «Se pensiamo agli sforzi fatti nel 2019 per convincere i vettori cinesi a investire su Milano, oggi non possiamo che essere soddisfatti - osserva Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. Allora avevamo solo 3 destinazioni per la Cina: oggi contiamo 34 frequenze settimanali, 8 destinazioni e 5 compagnie aeree per una crescita del 40% in termini di capacità rispetto al 2019. Di fatto, la Cina traina la crescita sull'Asia con una percentuale del 25%». In questo quadro in espansione, con nuovi vettori e nuove destinazioni, Tucci sottolinea come la crescita si traduca soprattutto nell'aggiunta «di nuovi hub di connettività, che garantiscono il migliore servizio per le reti capillari di collegamento che da lì offrono». Infine, cresce l'intero sistema Milano «che per questa estate conta 188 destinazioni in continuo aumento, con un importante crescita del lungo raggio, come testimonia l’evento di oggi, e ulteriori novità, sempre sul long haul, attese per il 2025». [gallery ids="463844,463846,463842"] [post_title] => Hainan Airlines: taglio del nastro per la Milano-Chongqing, seconda rotta da Malpensa [post_date] => 2024-03-19T13:36:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710855416000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno tre le principali rotte europee di Avalon Waterways per i ponti primaverili: Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. “Apriamo la stagione con la crociera dei Tulipani, da sette notti tra Olanda e Belgio - spiega Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia –: un classico della nostra programmazione in partenza il prossimo sabato di Pasqua, il 30 marzo. Una seconda partenza, invece, è prevista per il 20 aprile, andando a coprire anche il ponte della Liberazione”. Ritorna, inoltre, il 30 aprile, anche Romantico Reno: la crociera di sette notti che da Basilea attraversa l’Europa raggiungendo Amsterdam. Tra le novità di prodotto più interessanti per la prossima stagione primaverile Avalon Waterways, si segnalano inoltre due minicrociere sul Danubio da tre notti, proprio in corrispondenza del ponte del 1° maggio: un Assaggio del Danubio avrà come porti di partenza quelli di Budapest (28 aprile) e Vienna (1° maggio). “Con l’introduzione in catalogo di un Assaggio del Danubio – conclude Barbara Baldini - intendiamo intercettare una tendenza, crescente di anno in anno in Italia, che vede prediligere soggiorni brevi all’estero. Si tratta di micro-cations, ovvero viaggi di breve durata da regalarsi più volte all'anno. Inoltre, vogliamo garantire ai nuovi clienti Avalon la possibilità di scoprire, anche in pochi giorni, l’ottima qualità del nostro prodotto e lasciarsi affascinare dall’esperienza unica di una crociera fluviale, che siamo certi li invoglierà a provare anche le nostre crociere più lunghe”. [post_title] => Novità minicrociere per i ponti primaverili di Avalon Waterways in Europa [post_date] => 2024-03-19T13:10:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710853807000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463775" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Hurghada[/caption] Aprirà a Hurghada, sul mar Rosso, la sede della Scuola Italiana di Ospitalità in Egitto. La novità è frutto dell'accordo appena siglato tra la compagnia egiziana Pickalbatros, Federturismo Confindustria e lo stesso istituto formativo tricolore, patrocinato da Cdp e dal gruppo Th. La firma è stata apposta in occasione delle visita ufficiale in Egitto della presidente del Consiglio, Giogia Meloni. L'iniziativa mira a promuovere la cooperazione nel campo dell'ospitalità e del turismo. Formerà i giovani locali con standard qualitativi italiani. Il progetto prevede in particolare lo sviluppo di programmi professionali educativi di alta qualità, lo scambio culturale e professionale tra Italia ed Egitto e una più forte cooperazione nella gestione dei flussi migratori regolari per motivi di lavoro. Il memorandum of understanding stabilisce le basi per la collaborazione in ambiti quali la formazione e gli stage internazionali per studenti, la condivisione di risorse didattiche e la cooperazione in progetti di ricerca, così come l’inserimento nel mercato del lavoro in entrambi i Paesi. La realizzazione della scuola è affidata proprio al gruppo Pickalbatros, che si impegna a completare la costruzione dell'edificio entro sei mesi dalla valutazione tecnica finale. Questo accordo mira a sostenere lo sviluppo del settore turistico e dell'ospitalità in entrambi i paesi, facilitando la formazione di personale qualificato. Un risultato possibile anche grazie al supporto ricevuto dall'ambasciata italiana al Cairo, guidata da Michele Quaroni, nel facilitare i dialoghi e le operazioni che hanno portato alla firma dell’accordo. [post_title] => La Scuola Italiana di Ospitalità approda in Egitto. La sede sarà a Hurghada [post_date] => 2024-03-19T08:14:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710836042000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Svolta in casa Sina Hotels, che punta a espandersi ulteriormente con un occhio di riguardo alle destinazioni internazionali e apre all'ipotesi franchising: "Noi non vogliamo crescere per crescere, ma trovare location compatibili con la nostra clientela leisure internazionale - ha spiegato Bernabò Bocca, in occasione delle celebrazioni per il centoquarantesimo del Sina Brufani di Perugia e del centocinquantesimo del Sina Bernini Bristol di Roma -. In Italia però non è facile trovare altre mete compatibili con la nostra vision, in aggiunta a quelle dove siamo già presenti. Oltre che verso un paio di città del Sud, stiamo quindi guardando soprattutto all'estero: Madrid, Londra, Parigi...". La compagnia con sede a Firenze oggi vanta un portfolio di undici strutture totali a Venezia, Milano, Roma, Firenze, Torino, Parma, Viareggio, Perugia e Capri, tutte di proprietà. E anche a questo riguardo non mancano le novità: l'idea è infatti quella di non passare più necessariamente per uno sviluppo fatto solo di acquisizioni dirette. "Con i tassi di interesse ancora alti, i costi della leva finanziaria sono troppo elevati, mentre i prezzi rimangono proibitivi - aggiunge Bocca -. Basti pensare al Six Senses di Roma, che è stato acquisito recentemente per 245 milioni di euro. Siamo quindi oggi aperti a tutte le forme di partnership: affitto, ma anche contratti di management e proprio in questi mesi stiamo sviluppando un contratto commerciale che ci consentirà di sondare pure l'opzione franchising". Il tutto naturalmente ponendo grande attenzione alla sostenibilità economica di ogni eventuale operazione: "Al momento per location di punta in destinazioni primarie come quelle a cui guardiamo solitamente noi, in caso di affitto non si può andare oltre a un Roi pari al 5% del valore dell'immobile o all'incirca al 20% del fatturato", rivela sempre Bocca. Dopo aver chiuso il 2023 con ottimi numeri, trainati in particolare dal mercato americano, Sina Hotels punta infine a crescere ulteriormente anche in termini di volumi: "L'anno scorso abbiamo raggiunto i 69 milioni di euro di fatturato con margini operativi lordi pari a 6 milioni (ebitda), grazie a una tariffa media di 340 euro e un tasso di occupazione del 67% - conclude il presidente di Sina -. Ora l'obiettivo è quello di superare la soglia dei 100 milioni nel giro di un triennio". [post_title] => Sina, la svolta: ora si guarda all'estero e si pensa anche al franchising [post_date] => 2024-03-18T13:17:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710767832000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una nota abbastanza dura Assoturismo indice una mobilitazione delle aziende della balneazione che si svolgerà a Roma l'11 aprile. Vediamo quali sono le preoccupazioni e le richieste delle associazioni. «Dall’inizio della nuova Legislatura chiediamo al Governo e al Parlamento di emanare una legge di tutela delle aziende attualmente operanti e di un modello di balneazione di successo fiore all’occhiello del “Made in Italy”. Inutilmente. L’assenza di atti concreti ed efficaci ha creato una situazione caotica per gli Enti concedenti e pericolosa per il settore del turismo balneare. Purtroppo non possiamo permetterci di aspettare ancora». Anche perché l'Europa incalza la lentezza a la guida microscopica a difendere interessi acquisiti nel tempo. «I comuni stanno partendo per le gare applicando in modo ognuno diverso e disparato la cosiddetta direttiva Bolkestein. Alcuni le hanno già indette con gli esiti prevedibili sotto gli occhi di tutti. Nessuna spiaggia libera in più. Nessuna tariffa più conveniente per gli utenti. Solo si toglie l’azienda a chi l’ha realizzata per regalarla al grande capitale. La vicenda di Jesolo sta lì a dimostrarlo». Tutti a Roma Vabbè questo è naturale avendo un governo che difende gli interessi del grande capitale. Sfila dalle mani del piccolo per dare al grande. Qual è la novità? ma continuiamo «Siamo quindi costretti alla mobilitazione di piazza. L’11 aprile si torna a Roma. Con i sindaci di tutti i comuni rivieraschi per sollecitare le Istituzioni nazionali a legiferare con urgenza. Obiettivi: superare il caos amministrativo e mettere in sicurezza un importante settore economico di questo Paese. Salvare lavoro e aziende. Salvaguardare il nostro modello di balneazione attrezzata». Naturalmente siamo al fianco di queste aziende raccomandoci che non lucrino eccessivamente sui rpezzi e che riescano a lavorare con tariffe abbordabili per tutti. Seconda questione: questo governo non ha la lungimiranza di risolvere una cvolta per tutta una sitazione complicata come quella che abbiamo descritto ma solo per salvaguardare gli interessi di pochi. [post_title] => Assoturismo: mobilitazione l'11 aprile a Roma per i balneari [post_date] => 2024-03-18T12:38:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710765523000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità per le adv da Naar e Sun Siyam: un partnership che ormai perdura da quattro o cinque anni e che per il 2024 si arricchisce di un'importante promozione dedicata al trade: "L’iniziativa commerciale parte lunedì prossimo (oggi, ndr) e dura un mese intero: premia gli agenti con ben cinque pernottamenti gratuiti in formula all inclusive con trasferimenti gratuiti in idrovolante, a fronte di vendite nei quattro resort del gruppo maldiviano inseriti nella nostra programmazione: il Siyam World, il Sun Siyam Iru Fushi, l'Olhuveli e il Vilu Reef", ha raccontato alla Bmt di Napoli l'head of sales & marketing di Naar, Mariagrazia Verna. Quest'anno l'operatore milanese ha tra i suoi obiettivi proprio l'incremento delle vendite point-to-point alle Maldive. "Il tutto, mantenendo comunque la nostra specializzazione nei combinati - prosegue Mariagrazia Verna -. Se nell’ultimo semestre abbiamo registrato tendenze positive con Emirati Arabi, Africa e Giappone, siamo infatti pronti a investire maggiormente nei viaggi a destinazioni singole, focalizzandoci in particolare su prodotti come i Sun Siyam Resorts. Queste strutture offrono un ventaglio di esperienze uniche e organizzano così tante attività, che ogni giorno può essere considerato come parte di un tour differente. Siamo certi che questa strategia ci consentirà di offrire ai nostri clienti esperienze indimenticabili”. Per parte sua, la titolare di The Luxury Lab e rappresentante in Italia di Sun Siyam, Patrizia di Patrizio, ha ricordato come al momento siano attive alcune offerte molto interessanti, con sconti da 25% al 40%, a cui si aggiunge l'idrovolante gratuito per due persone per i transfer verso l'Iru Fushi e il Siyam World. "Il mercato del Sud Italia è molto importante per il gruppo e Naar, oltre a essere uno dei nostri partner più importanti, grazie al suo ufficio di Napoli è ben posizionato nell’area della Campania e del Meridione. Le nostre strutture, ricche di vegetazione e in alcuni dei punti mare più belli delle Maldive, sono molto diverse tra loro e perfette per honeymooners, famiglie e amici, vendibili tutto l’anno, anche in estate”. [post_title] => Naar: cinque notti gratuite alle Maldive per le adv che vendono i Sun Siyam a catalogo [post_date] => 2024-03-18T12:20:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710764409000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cruise-operator Gioco Viaggi accompagna alla scoperta della Sun Princess, la prima nave della classe Sphere di Princess Cruises, che sta vivendo le proprie crociere inaugurali nel Mediterraneo per tutto il 2024, prima di spostarsi ai Caraibi per la stagione invernale e tornare nel Mediterraneo nel 2025. Con le sue 177.882 tonnellate e gli spazi per 4.300 passeggeri è una Love Boat sorprendente. «La Sun Princess è stata accolta in modo molto positivo dai nostri ospiti di ogni nazionalità. - afferma Eithne Williamson, vp Princess Cruises Uk and Europe - La nave è nuova negli spazi, nell’evoluzione ingegneristica e nella crescita delle esperienze offerte al viaggiatore. Eppure, più che di rivoluzione dobbiamo parlare di evoluzione: sappiamo che i nostri ospiti amano infatti le novità ma anche le tradizioni: gli elementi che caratterizzano le 16 navi della nostra flotta, che diventeranno 17 l’anno prossimo con il varo della gemella della Sun: la Star Princess". La compagnia raggiunge oggi 330 destinazioni complessive. "Per migliorare il servizio utilizziamo la tecnologia, in particolare il Medallion: un medaglione con un microchip che viene consegnato a ciascun passeggero all’imbarco e connette l’ospite con la nave, facilitando ogni operazione a bordo: dai pagamenti agli acquisti, dall'accesso ai ristoranti alla partecipazione alle escursioni. Consente di ordinare da mangiare e da bere in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi a bordo, nella certezza che arriverà un cameriere con l’ordinazione. Apre anche la porta della cabina al solo avvicinarsi". A bordo della Sun, tra le novità ingegneristiche ci sono il Dome, la struttura coperta da una cupola di vetro nella parte più alta della nave, che si ispira alle terrazze di Santorini. E poi la Princess Arena: il teatro sul mare che ospita grandi artisti e produzioni, come quelle acrobatiche del Cirque Éloize. E, soprattutto, c’è il design caratterizzante della sfera centrale, realizzata con vetri geodetici che creano al suo interno una biosfera di luce, capace di ampliare gli spazi della Piazza, preservando però la scelta di Princess di offrire al passeggero tanti spazi raccolti, con una forte identità. La Piazza è il cuore della nave, dove l’esperienza si diversifica nelle attività di intrattenimento giornaliere e nelle proposte serali e notturne e da cui ci si muove per accedere a 30 locali e ristoranti. Numerose le attività da vivere sulla Sun: dalla piscina i più avventurosi potranno salire al Park 19, sui ponti 19 , 20 e 21, i più alti della nave, e lanciarsi nell’aria con il Sea Breeze: il primo rollglider su una nave da crociera. È disponibile anche un’ampia palestra attrezzata e ci si può prendere cura di se stessi entrando nella Lotus Spa o facendo shopping tra i tanti negozi di brand prestigiosi che si trovano a bordo. Per sfidare la sorte è disponibile un vasto casinò che apre durante la navigazione. Tra le altre novità della Sun c’è poi la collaborazione con lo Spellbound by magic Castle: Il noto club di Hollywood si rivela dietro una porta nascosta e accompagna gli ospiti in un’esperienza di ispirazione vittoriana dove è protagonista la magia: il fantasma di Isabella suona il pianoforte, l’arredamento in legno antico è illuminato da immagini, tra le quali spiccano i ritratti fotografici del grande Houdini e anche oggetti come le catene e la giacca che il mago utilizzava nei suoi esperimenti di escapologia. In gruppi di 30 persone si possono seguire le performance di illusionisti coinvolgenti, che hanno avviato la loro carriera allo Spellbound di Hollywood. Le proposte della Sun scendono poi a terra, garantendo ai viaggiatori dei tour diversificati e inediti, accompagnati da guide preparate: avventure nella natura, percorsi culturali ma anche scoperte inedite, come il tour sulle Orme del Padrino proposto agli amanti del cinema cult che faranno tappa a Messina. [gallery ids="463689,463686,463688,463692,463691,463693"] [post_title] => A bordo della Sun: la nuova ammiraglia della flotta Princess Cruises [post_date] => 2024-03-18T11:26:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710761180000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato il Bawe Island, nuovo resort The Cocoon Collection in apertura a giugno 2024, il protagonista della serata veneziana che Azemar ha organizzato per presentare la novità agli agenti nella storica villa Barbarich. Situato a soli 15 minuti di trasferimento in barca da Stone Town, si tratta di un 5 stelle luxury "one island one resort", che garantirà agli ospiti massima privacy su un'area di 30 ettari dove sono state realizzate 70 ville di superficie compresa tra i 200 metri quadrati della Beach Villa sino ai 600 mq del Sultan Palace. Le sistemazioni comprendono dalle una alle tre camere da letto, giardino privato e piscina, nonché servizio di maggiordomo privato e chef a disposizione nelle cinque soluzioni dove è presente una cucina. In tutte le tipologie di camere è previsto inoltre il servizio barbeque nell’ampia veranda con sedute vista mare. Quattro i ristoranti della proprietà accessibili con la formula Dine around, che consente di assaggiare le varie opzioni culinarie, arricchite da serate a tema attorno alla piscina o sulla spiaggia, con presenza di live band e dj set. Per Azemar alla serata erano presenti il key account, Loris Giusti, e l'area sales Triveneto, Massimo Ravaglia. Tra gli agenti, Gioia della Hirondelle Viaggi, Lucia della Sile Viaggi, Alessandro della Utpull Viaggi, Giorgio della Princess Tour, Sante della Travel With Us, Gladys della Fuoriclasse Viaggi, Nadia della Segnavento Viaggi, Alberto della Do It Viaggi, Cristina della Vertours, Valentina della Mantra Viaggi, Giorgio della Ormesani Viaggi, Lisa della Viaggiare, nonché Erika della Barbieri Viaggi. [post_title] => Il nuovo Bawe Island della Cocoon Collection protagonista della serata Azemar a Venezia [post_date] => 2024-03-18T10:07:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710756436000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463650" align="aligncenter" width="480"] El Mundo Tourism - BMT Napoli[/caption] E’ l'Arabia Saudita la novità dell’autunno 2024 firmata El Mundo Tourism, dmc di riferimento nel mercato italiano per Emirati Arabi, Oman, Giordania e Mauritius. “Viaggiare con eleganza è il nostro motto – spiega il titolare Kamal Esawy -. Ci rivolgiamo ad una nicchia di mercato medio alta, cui offriamo una selezione accurata di prodotti dal giusto rapporto qualità-prezzo. I viaggiatori italiani sono sempre più esigenti rispetto al Medio Oriente, cercano la cura dei dettagli, e questo noi lo abbiamo sempre fatto minuziosamente. Non solo per quanto concerne le strutture, ma anche nella scelta dei ristoranti e delle guide turistiche, tutte preparate a soddisfare ogni esigenza”. Necessità che richiedono dunque sempre più attenzione al cliente, possibile grazie alla costante consulenza e al supporto fornito alle adv, nonché offerte tailor made, garantendo in loco un’assistenza “concierge” in italiano h24 per ogni necessità, suggerimento o desiderio. Per quanto riguarda la programmazione, a Mauritius El Mundo offre la possibilità di organizzare matrimoni da sogno sulla spiaggia, grazie all’assistenza in loco di una wedding planner italiana che si occuperà di curare l’importante evento in ogni suo aspetto, dalla burocrazia alla celebrazione, mentre negli Emirati Arabi e in Giordania propone pacchetti estivi di 4 o 5 notti. [post_title] => El Mundo Tourism: l'Arabia Saudita è la new entry del prossimo autunno [post_date] => 2024-03-18T09:00:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710752414000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "novita minicrociere per i ponti primaverili di avalon waterways in europa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1542,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines[/caption]\r

\r

Hainan Airlines raddoppia da Milano Malpensa con il decollo, questa mattina, del suo secondo collegamento diretto per la Cina, destinazione Chongqing. La nuova rotta, che si affianca a quella per Shenzhen inaugurata lo scorso settembre, viene operata due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) con un Boeing 787.\r

\r

«Quando abbiamo aperto il volo per Shenzhen - dichiara Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines - abbiamo promesso di aumentare la nostra offerta da Milano: ebbene, abbiamo mantenuto quasi subito questa nostra promessa. La rotta per Chongqing è la quarta dall'Italia: si aggiunge infatti alle due già attive da Roma Fiumicino, sempre per Shenzhen e Chongqing. La nostra è la più grande compagnia aerea privata della Cina e opera con una flotta composta principalmente da Boeing 787 ed Airbus A330. Finora abbiamo ripreso e aperto più di 40 rotte internazionali e regionali in partenza da nove città, tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. E continueremo a espandere il nostro network in futuro».\r

\r

Sea: la Cina traina la crescita verso l'Asia\r

\r

[caption id=\"attachment_463845\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Andrea Tucci, vp aviation business development Sea[/caption]\r

\r

La Cina si guadagna quindi un ruolo da protagonista tra le destinazioni della rete long haul da Malpensa: «Se pensiamo agli sforzi fatti nel 2019 per convincere i vettori cinesi a investire su Milano, oggi non possiamo che essere soddisfatti - osserva Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. Allora avevamo solo 3 destinazioni per la Cina: oggi contiamo 34 frequenze settimanali, 8 destinazioni e 5 compagnie aeree per una crescita del 40% in termini di capacità rispetto al 2019. Di fatto, la Cina traina la crescita sull'Asia con una percentuale del 25%».\r

\r

In questo quadro in espansione, con nuovi vettori e nuove destinazioni, Tucci sottolinea come la crescita si traduca soprattutto nell'aggiunta «di nuovi hub di connettività, che garantiscono il migliore servizio per le reti capillari di collegamento che da lì offrono».\r

\r

Infine, cresce l'intero sistema Milano «che per questa estate conta 188 destinazioni in continuo aumento, con un importante crescita del lungo raggio, come testimonia l’evento di oggi, e ulteriori novità, sempre sul long haul, attese per il 2025».\r

\r

[gallery ids=\"463844,463846,463842\"]\r

","post_title":"Hainan Airlines: taglio del nastro per la Milano-Chongqing, seconda rotta da Malpensa","post_date":"2024-03-19T13:36:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710855416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno tre le principali rotte europee di Avalon Waterways per i ponti primaverili: Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. “Apriamo la stagione con la crociera dei Tulipani, da sette notti tra Olanda e Belgio - spiega Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia –: un classico della nostra programmazione in partenza il prossimo sabato di Pasqua, il 30 marzo. Una seconda partenza, invece, è prevista per il 20 aprile, andando a coprire anche il ponte della Liberazione”. Ritorna, inoltre, il 30 aprile, anche Romantico Reno: la crociera di sette notti che da Basilea attraversa l’Europa raggiungendo Amsterdam.\r

\r

Tra le novità di prodotto più interessanti per la prossima stagione primaverile Avalon Waterways, si segnalano inoltre due minicrociere sul Danubio da tre notti, proprio in corrispondenza del ponte del 1° maggio: un Assaggio del Danubio avrà come porti di partenza quelli di Budapest (28 aprile) e Vienna (1° maggio). “Con l’introduzione in catalogo di un Assaggio del Danubio – conclude Barbara Baldini - intendiamo intercettare una tendenza, crescente di anno in anno in Italia, che vede prediligere soggiorni brevi all’estero. Si tratta di micro-cations, ovvero viaggi di breve durata da regalarsi più volte all'anno. Inoltre, vogliamo garantire ai nuovi clienti Avalon la possibilità di scoprire, anche in pochi giorni, l’ottima qualità del nostro prodotto e lasciarsi affascinare dall’esperienza unica di una crociera fluviale, che siamo certi li invoglierà a provare anche le nostre crociere più lunghe”.","post_title":"Novità minicrociere per i ponti primaverili di Avalon Waterways in Europa","post_date":"2024-03-19T13:10:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710853807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463775\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Hurghada[/caption]\r

\r

Aprirà a Hurghada, sul mar Rosso, la sede della Scuola Italiana di Ospitalità in Egitto. La novità è frutto dell'accordo appena siglato tra la compagnia egiziana Pickalbatros, Federturismo Confindustria e lo stesso istituto formativo tricolore, patrocinato da Cdp e dal gruppo Th. La firma è stata apposta in occasione delle visita ufficiale in Egitto della presidente del Consiglio, Giogia Meloni.\r

\r

L'iniziativa mira a promuovere la cooperazione nel campo dell'ospitalità e del turismo. Formerà i giovani locali con standard qualitativi italiani. Il progetto prevede in particolare lo sviluppo di programmi professionali educativi di alta qualità, lo scambio culturale e professionale tra Italia ed Egitto e una più forte cooperazione nella gestione dei flussi migratori regolari per motivi di lavoro. Il memorandum of understanding stabilisce le basi per la collaborazione in ambiti quali la formazione e gli stage internazionali per studenti, la condivisione di risorse didattiche e la cooperazione in progetti di ricerca, così come l’inserimento nel mercato del lavoro in entrambi i Paesi.\r

\r

La realizzazione della scuola è affidata proprio al gruppo Pickalbatros, che si impegna a completare la costruzione dell'edificio entro sei mesi dalla valutazione tecnica finale. Questo accordo mira a sostenere lo sviluppo del settore turistico e dell'ospitalità in entrambi i paesi, facilitando la formazione di personale qualificato. Un risultato possibile anche grazie al supporto ricevuto dall'ambasciata italiana al Cairo, guidata da Michele Quaroni, nel facilitare i dialoghi e le operazioni che hanno portato alla firma dell’accordo.","post_title":"La Scuola Italiana di Ospitalità approda in Egitto. La sede sarà a Hurghada","post_date":"2024-03-19T08:14:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710836042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Svolta in casa Sina Hotels, che punta a espandersi ulteriormente con un occhio di riguardo alle destinazioni internazionali e apre all'ipotesi franchising: \"Noi non vogliamo crescere per crescere, ma trovare location compatibili con la nostra clientela leisure internazionale - ha spiegato Bernabò Bocca, in occasione delle celebrazioni per il centoquarantesimo del Sina Brufani di Perugia e del centocinquantesimo del Sina Bernini Bristol di Roma -. In Italia però non è facile trovare altre mete compatibili con la nostra vision, in aggiunta a quelle dove siamo già presenti. Oltre che verso un paio di città del Sud, stiamo quindi guardando soprattutto all'estero: Madrid, Londra, Parigi...\".\r

\r

La compagnia con sede a Firenze oggi vanta un portfolio di undici strutture totali a Venezia, Milano, Roma, Firenze, Torino, Parma, Viareggio, Perugia e Capri, tutte di proprietà. E anche a questo riguardo non mancano le novità: l'idea è infatti quella di non passare più necessariamente per uno sviluppo fatto solo di acquisizioni dirette. \"Con i tassi di interesse ancora alti, i costi della leva finanziaria sono troppo elevati, mentre i prezzi rimangono proibitivi - aggiunge Bocca -. Basti pensare al Six Senses di Roma, che è stato acquisito recentemente per 245 milioni di euro. Siamo quindi oggi aperti a tutte le forme di partnership: affitto, ma anche contratti di management e proprio in questi mesi stiamo sviluppando un contratto commerciale che ci consentirà di sondare pure l'opzione franchising\".\r

\r

Il tutto naturalmente ponendo grande attenzione alla sostenibilità economica di ogni eventuale operazione: \"Al momento per location di punta in destinazioni primarie come quelle a cui guardiamo solitamente noi, in caso di affitto non si può andare oltre a un Roi pari al 5% del valore dell'immobile o all'incirca al 20% del fatturato\", rivela sempre Bocca.\r

\r

Dopo aver chiuso il 2023 con ottimi numeri, trainati in particolare dal mercato americano, Sina Hotels punta infine a crescere ulteriormente anche in termini di volumi: \"L'anno scorso abbiamo raggiunto i 69 milioni di euro di fatturato con margini operativi lordi pari a 6 milioni (ebitda), grazie a una tariffa media di 340 euro e un tasso di occupazione del 67% - conclude il presidente di Sina -. Ora l'obiettivo è quello di superare la soglia dei 100 milioni nel giro di un triennio\".","post_title":"Sina, la svolta: ora si guarda all'estero e si pensa anche al franchising","post_date":"2024-03-18T13:17:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710767832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una nota abbastanza dura Assoturismo indice una mobilitazione delle aziende della balneazione che si svolgerà a Roma l'11 aprile. Vediamo quali sono le preoccupazioni e le richieste delle associazioni.\r

\r

«Dall’inizio della nuova Legislatura chiediamo al Governo e al Parlamento di emanare una legge di tutela delle aziende attualmente operanti e di un modello di balneazione di successo fiore all’occhiello del “Made in Italy”. Inutilmente. L’assenza di atti concreti ed efficaci ha creato una situazione caotica per gli Enti concedenti e pericolosa per il settore del turismo balneare. Purtroppo non possiamo permetterci di aspettare ancora».\r

\r

Anche perché l'Europa incalza la lentezza a la guida microscopica a difendere interessi acquisiti nel tempo.\r

\r

«I comuni stanno partendo per le gare applicando in modo ognuno diverso e disparato la cosiddetta direttiva Bolkestein. Alcuni le hanno già indette con gli esiti prevedibili sotto gli occhi di tutti. Nessuna spiaggia libera in più. Nessuna tariffa più conveniente per gli utenti. Solo si toglie l’azienda a chi l’ha realizzata per regalarla al grande capitale. La vicenda di Jesolo sta lì a dimostrarlo».\r

Tutti a Roma\r

Vabbè questo è naturale avendo un governo che difende gli interessi del grande capitale. Sfila dalle mani del piccolo per dare al grande. Qual è la novità? ma continuiamo\r

\r

«Siamo quindi costretti alla mobilitazione di piazza. L’11 aprile si torna a Roma. Con i sindaci di tutti i comuni rivieraschi per sollecitare le Istituzioni nazionali a legiferare con urgenza. Obiettivi: superare il caos amministrativo e mettere in sicurezza un importante settore economico di questo Paese. Salvare lavoro e aziende. Salvaguardare il nostro modello di balneazione attrezzata».\r

\r

Naturalmente siamo al fianco di queste aziende raccomandoci che non lucrino eccessivamente sui rpezzi e che riescano a lavorare con tariffe abbordabili per tutti. Seconda questione: questo governo non ha la lungimiranza di risolvere una cvolta per tutta una sitazione complicata come quella che abbiamo descritto ma solo per salvaguardare gli interessi di pochi.","post_title":"Assoturismo: mobilitazione l'11 aprile a Roma per i balneari","post_date":"2024-03-18T12:38:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710765523000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità per le adv da Naar e Sun Siyam: un partnership che ormai perdura da quattro o cinque anni e che per il 2024 si arricchisce di un'importante promozione dedicata al trade: \"L’iniziativa commerciale parte lunedì prossimo (oggi, ndr) e dura un mese intero: premia gli agenti con ben cinque pernottamenti gratuiti in formula all inclusive con trasferimenti gratuiti in idrovolante, a fronte di vendite nei quattro resort del gruppo maldiviano inseriti nella nostra programmazione: il Siyam World, il Sun Siyam Iru Fushi, l'Olhuveli e il Vilu Reef\", ha raccontato alla Bmt di Napoli l'head of sales & marketing di Naar, Mariagrazia Verna.\r

\r

Quest'anno l'operatore milanese ha tra i suoi obiettivi proprio l'incremento delle vendite point-to-point alle Maldive. \"Il tutto, mantenendo comunque la nostra specializzazione nei combinati - prosegue Mariagrazia Verna -. Se nell’ultimo semestre abbiamo registrato tendenze positive con Emirati Arabi, Africa e Giappone, siamo infatti pronti a investire maggiormente nei viaggi a destinazioni singole, focalizzandoci in particolare su prodotti come i Sun Siyam Resorts. Queste strutture offrono un ventaglio di esperienze uniche e organizzano così tante attività, che ogni giorno può essere considerato come parte di un tour differente. Siamo certi che questa strategia ci consentirà di offrire ai nostri clienti esperienze indimenticabili”.\r

\r

Per parte sua, la titolare di The Luxury Lab e rappresentante in Italia di Sun Siyam, Patrizia di Patrizio, ha ricordato come al momento siano attive alcune offerte molto interessanti, con sconti da 25% al 40%, a cui si aggiunge l'idrovolante gratuito per due persone per i transfer verso l'Iru Fushi e il Siyam World. \"Il mercato del Sud Italia è molto importante per il gruppo e Naar, oltre a essere uno dei nostri partner più importanti, grazie al suo ufficio di Napoli è ben posizionato nell’area della Campania e del Meridione. Le nostre strutture, ricche di vegetazione e in alcuni dei punti mare più belli delle Maldive, sono molto diverse tra loro e perfette per honeymooners, famiglie e amici, vendibili tutto l’anno, anche in estate”.","post_title":"Naar: cinque notti gratuite alle Maldive per le adv che vendono i Sun Siyam a catalogo","post_date":"2024-03-18T12:20:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710764409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cruise-operator Gioco Viaggi accompagna alla scoperta della Sun Princess, la prima nave della classe Sphere di Princess Cruises, che sta vivendo le proprie crociere inaugurali nel Mediterraneo per tutto il 2024, prima di spostarsi ai Caraibi per la stagione invernale e tornare nel Mediterraneo nel 2025. Con le sue 177.882 tonnellate e gli spazi per 4.300 passeggeri è una Love Boat sorprendente. «La Sun Princess è stata accolta in modo molto positivo dai nostri ospiti di ogni nazionalità. - afferma Eithne Williamson, vp Princess Cruises Uk and Europe - La nave è nuova negli spazi, nell’evoluzione ingegneristica e nella crescita delle esperienze offerte al viaggiatore. Eppure, più che di rivoluzione dobbiamo parlare di evoluzione: sappiamo che i nostri ospiti amano infatti le novità ma anche le tradizioni: gli elementi che caratterizzano le 16 navi della nostra flotta, che diventeranno 17 l’anno prossimo con il varo della gemella della Sun: la Star Princess\". \r

La compagnia raggiunge oggi 330 destinazioni complessive. \"Per migliorare il servizio utilizziamo la tecnologia, in particolare il Medallion: un medaglione con un microchip che viene consegnato a ciascun passeggero all’imbarco e connette l’ospite con la nave, facilitando ogni operazione a bordo: dai pagamenti agli acquisti, dall'accesso ai ristoranti alla partecipazione alle escursioni. Consente di ordinare da mangiare e da bere in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi a bordo, nella certezza che arriverà un cameriere con l’ordinazione. Apre anche la porta della cabina al solo avvicinarsi\". \r

A bordo della Sun, tra le novità ingegneristiche ci sono il Dome, la struttura coperta da una cupola di vetro nella parte più alta della nave, che si ispira alle terrazze di Santorini. E poi la Princess Arena: il teatro sul mare che ospita grandi artisti e produzioni, come quelle acrobatiche del Cirque Éloize. E, soprattutto, c’è il design caratterizzante della sfera centrale, realizzata con vetri geodetici che creano al suo interno una biosfera di luce, capace di ampliare gli spazi della Piazza, preservando però la scelta di Princess di offrire al passeggero tanti spazi raccolti, con una forte identità. La Piazza è il cuore della nave, dove l’esperienza si diversifica nelle attività di intrattenimento giornaliere e nelle proposte serali e notturne e da cui ci si muove per accedere a 30 locali e ristoranti. Numerose le attività da vivere sulla Sun: dalla piscina i più avventurosi potranno salire al Park 19, sui ponti 19 , 20 e 21, i più alti della nave, e lanciarsi nell’aria con il Sea Breeze: il primo rollglider su una nave da crociera. È disponibile anche un’ampia palestra attrezzata e ci si può prendere cura di se stessi entrando nella Lotus Spa o facendo shopping tra i tanti negozi di brand prestigiosi che si trovano a bordo. \r

Per sfidare la sorte è disponibile un vasto casinò che apre durante la navigazione. Tra le altre novità della Sun c’è poi la collaborazione con lo Spellbound by magic Castle: Il noto club di Hollywood si rivela dietro una porta nascosta e accompagna gli ospiti in un’esperienza di ispirazione vittoriana dove è protagonista la magia: il fantasma di Isabella suona il pianoforte, l’arredamento in legno antico è illuminato da immagini, tra le quali spiccano i ritratti fotografici del grande Houdini e anche oggetti come le catene e la giacca che il mago utilizzava nei suoi esperimenti di escapologia. In gruppi di 30 persone si possono seguire le performance di illusionisti coinvolgenti, che hanno avviato la loro carriera allo Spellbound di Hollywood. Le proposte della Sun scendono poi a terra, garantendo ai viaggiatori dei tour diversificati e inediti, accompagnati da guide preparate: avventure nella natura, percorsi culturali ma anche scoperte inedite, come il tour sulle Orme del Padrino proposto agli amanti del cinema cult che faranno tappa a Messina. \r

[gallery ids=\"463689,463686,463688,463692,463691,463693\"]","post_title":"A bordo della Sun: la nuova ammiraglia della flotta Princess Cruises","post_date":"2024-03-18T11:26:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710761180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato il Bawe Island, nuovo resort The Cocoon Collection in apertura a giugno 2024, il protagonista della serata veneziana che Azemar ha organizzato per presentare la novità agli agenti nella storica villa Barbarich. Situato a soli 15 minuti di trasferimento in barca da Stone Town, si tratta di un 5 stelle luxury \"one island one resort\", che garantirà agli ospiti massima privacy su un'area di 30 ettari dove sono state realizzate 70 ville di superficie compresa tra i 200 metri quadrati della Beach Villa sino ai 600 mq del Sultan Palace.\r

\r

Le sistemazioni comprendono dalle una alle tre camere da letto, giardino privato e piscina, nonché servizio di maggiordomo privato e chef a disposizione nelle cinque soluzioni dove è presente una cucina. In tutte le tipologie di camere è previsto inoltre il servizio barbeque nell’ampia veranda con sedute vista mare. Quattro i ristoranti della proprietà accessibili con la formula Dine around, che consente di assaggiare le varie opzioni culinarie, arricchite da serate a tema attorno alla piscina o sulla spiaggia, con presenza di live band e dj set.\r

\r

Per Azemar alla serata erano presenti il key account, Loris Giusti, e l'area sales Triveneto, Massimo Ravaglia. Tra gli agenti, Gioia della Hirondelle Viaggi, Lucia della Sile Viaggi, Alessandro della Utpull Viaggi, Giorgio della Princess Tour, Sante della Travel With Us, Gladys della Fuoriclasse Viaggi, Nadia della Segnavento Viaggi, Alberto della Do It Viaggi, Cristina della Vertours, Valentina della Mantra Viaggi, Giorgio della Ormesani Viaggi, Lisa della Viaggiare, nonché Erika della Barbieri Viaggi.","post_title":"Il nuovo Bawe Island della Cocoon Collection protagonista della serata Azemar a Venezia","post_date":"2024-03-18T10:07:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710756436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463650\" align=\"aligncenter\" width=\"480\"] El Mundo Tourism - BMT Napoli[/caption]\r

\r

E’ l'Arabia Saudita la novità dell’autunno 2024 firmata El Mundo Tourism, dmc di riferimento nel mercato italiano per Emirati Arabi, Oman, Giordania e Mauritius.\r

\r

“Viaggiare con eleganza è il nostro motto – spiega il titolare Kamal Esawy -. Ci rivolgiamo ad una nicchia di mercato medio alta, cui offriamo una selezione accurata di prodotti dal giusto rapporto qualità-prezzo. I viaggiatori italiani sono sempre più esigenti rispetto al Medio Oriente, cercano la cura dei dettagli, e questo noi lo abbiamo sempre fatto minuziosamente. Non solo per quanto concerne le strutture, ma anche nella scelta dei ristoranti e delle guide turistiche, tutte preparate a soddisfare ogni esigenza”.\r

\r

Necessità che richiedono dunque sempre più attenzione al cliente, possibile grazie alla costante consulenza e al supporto fornito alle adv, nonché offerte tailor made, garantendo in loco un’assistenza “concierge” in italiano h24 per ogni necessità, suggerimento o desiderio.\r

\r

Per quanto riguarda la programmazione, a Mauritius El Mundo offre la possibilità di organizzare matrimoni da sogno sulla spiaggia, grazie all’assistenza in loco di una wedding planner italiana che si occuperà di curare l’importante evento in ogni suo aspetto, dalla burocrazia alla celebrazione, mentre negli Emirati Arabi e in Giordania propone pacchetti estivi di 4 o 5 notti.","post_title":"El Mundo Tourism: l'Arabia Saudita è la new entry del prossimo autunno","post_date":"2024-03-18T09:00:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710752414000]}]}}