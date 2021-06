Nlg prende in consegna l’unità veloce Jumbo Jet da 700 pax

E’ stato siglato, ieri, nella sede di Navigazione Libera del Golfo, l’accordo di consegna di Jumbo Jet: un’unità veloce del tipo High speed craft da 56 metri progettata dal Cantiere Navale Vittoria di Adria per ospitare fino a 700 passeggeri.

Il mezzo, un monocarena di tipo semiplanante costruito interamente in alluminio, è in grado di superare i 28 nodi di velocità massima. La propulsione dell’unità è assicurata da tre motori diesel 4t, modello Mtu, 16 cilindri, serie 4.000 per complessivi 8.000 Kilowatt di potenza accoppiati a tre idrogetti Kamewa di ultima generazione S4. Caratteristiche tecniche che coniugano la necessità di garantire condizioni di comfort elevato agli ospiti durante il viaggio e importanti prestazioni in termini di velocità.

La prima unità Hsc di Casa Vittoria è stata costruita sotto la sorveglianza della società di classificazione Rina, in conformità ai regolamenti della stessa per l’ottenimento della classe, al regolamento Hsc 2000 e alla Solas, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974. L’unità ha ottenuto dal Rina la più alta classe, Croce di Malta, per lo scafo e le macchine in accordo al Codice Hsc.

“Sono davvero tanto orgoglioso che il nostro gruppo entri in possesso Jumbo Jet – commenta Aniello Aponte, presidente Nlg -: il monocarena più grande d’Europa concepito per il solo trasporto passeggeri. Il Jumbo Jet sarà la nostra nuova nave ammiraglia, la punta di diamante di una flotta composta quasi esclusivamente da navi jet veloci, sicure e altamente tecnologiche”.