Per Nicko Cruises è “Time To Discover”, nuovo logo e linea grafica per rafforzare il concept di crociera sostenibile

Nicko Cruises crede nella prossima ripresa del mercato e presenta un nuovo logo aziendale e pay-off “time to discover” che sintetizza il concept di crociera sostenibile della Compagnia, unito ad una nuova linea grafica dei cataloghi, con le navi World Voyager 5* e Vasco da Gama 4*, dedicati alle Crociere Oceaniche di scoperta.

Nicko Cruises, Compagnia di navigazione con sede a Stoccarda, tra i leader, con due decenni di esperienza, nel settore delle Crociere fluviali, coglie la sfida della ripresa del turismo con il claim “it’s time to discover” e propone quindi una forma di lento viaggiare per re-immaginare e vivere l’Europa.

Le Crociere fluviali, con oltre 500 partenze e un articolato programma di 9 tipologie di Crociere a Tema rappresentano l’opportunità di una vacanza fuori dagli schemi e vivere un’emozione fatta di tempo, storia, bellezza.

Nicko Cruises garantisce alti standard tedeschi di sicurezza e sostenibilità con 25 navi da 4* a 5* (di cui 6 Boutique).

Gli itinerari prevedono crociere sui fiumi Danubio, Reno, Meno, Mosella, Saar, Neckar, Havel, Weser, Elba e Voltava, Oder con estensione in Mar Baltico, Senna, Rodano e Saona, Douro e canali fluviali, oltre alle Crociere lungo la Costa Dalmata; sono inoltre in programmazione affascinanti itinerari sul Nilo e sulle principali rotte fluviali dell’Indocina.

Tra le proposte, Tulipani e giardini in fiore, con visita all’evento internazionale Floriade; Crociere degli innamorati; Reno in fiamme; Il cuore della Mitteleuropa – Limes romano e miti germanici; Danubio classico e Grandi Crociere Danubiane; Crociere dello Spirito sul Danubio e sul Reno; Crociere eno-gastronomiche; Lungo la Costa Dalmata, da Zara a Dubrovnik; Mini-Crociere dell’Avvento e dei Mercatini di Natale. Estensioni post-Crociera con soggiorno in Hotel 4 stelle, trattamento Light FB, previste in Portogallo a Santiago De Compostela (Galizia) e Lisbona, ed in Francia nei Castelli della Loira e in Borgogna.

Nicko Cruises è new entry nel settore delle crociere oceaniche con un nuovo “concept” di crociera e di motivazione della vacanza a bordo.

Il focus dell’offerta è quindi nella proposta di navi più piccole ma con ampi spazi interni e con tecnologia avanzata in chiave di eco-sostenibilità, per creare un’esperienza di crociera sicura, intima, personalizzata. La nave non è la destinazione ma il mezzo di trasporto confortevole e affidabile che consente ai Viaggiatori, con eccellente rapporto qualità-prezzo, di raggiungere e conoscere terre lontane, con scali di solito non accessibili alle mega-navi.

L’organizzazione della Crociera prevede soste lunghe di scalo che rendono possibili anche visite individuali dei luoghi, escursioni di durata soddisfacente e, in alcuni casi, anche pernottamenti in porto per una migliore conoscenza dei territori e delle popolazioni visitate.

Navi esponenziali di questo trend sono la MN World Voyager 5*, 200 pax e la MN Vasco da Gama 4*, 1.000 pax, vere “Ships for Explorers”.