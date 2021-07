Nicko Cruises, le offerte tra fine estate e Natale per riscoprire l’Europa lungo i fiumi

Nicko Cruises, con sede a Stoccarda, è tra i leader, con due decenni di esperienza, nel settore delle Crociere fluviali, con 25 navi, 4* e 5*, in Europa, Russia, sul Nilo ed in Indocina.

La flotta nicko Cruises è presente con 15 navi operative sui principali fiumi dell’Europa e della Russia dal Douro al Volga, da Porto a Parigi, Amsterdam, Strasburgo, Colonia, Basilea, Vienna, Budapest, Berlino, Dresda, Praga, San Pietroburgo, Mosca, Astrakhan.

Lo scenario Europeo è il protagonista dell’offerta, da settembre fino al periodo dell’Avvento e dei Mercatini di Natale, che si ispira al nuovo paradigma di ripresa del Turismo che per la compagnia significa “Re-immaginare l’Europa” con uno stile di vacanza più sobrio, intelligente e divertente a contatto con le persone e le eccellenze che animano i territori visitati.

I programmi prevedono:

–2 Grandi Crociere di 14 giorni, lungo il Volga, da Mosca ad Astrakhan e viceversa; prezzi da € 1.499 p.p.

–14 Grandi Crociere di 15 e 17 giorni, da Passau al Delta del Danubio e ritorno, con le MN Bolero 4*+, Maxima 4*+, Heidelberg 5* e nicko Vision 5*; prezzi da € 1.799 p.p.

–9 Mini Crociere di fine Estate ed Autunno di 5 e 6 giorni, sui fiumi Reno e Danubio; prezzi da € 499 p.p.

–21 Mini Crociere dell’Avvento e dei Mercatini di Natale di 4 e 5 giorni, sui fiumi Reno, Danubio e sul Canale Meno-Danubio, con overnight a Norimberga e Ratisbona, per un’esperienza di viaggio davvero autentica; prezzi da € 299 p.p.

–33 Crociere dei vini e dell’enogastronomia, di 8 giorni, in Francia e Portogallo sia per la degustazione di Beaujolais e Porto, sia per vivere in libertà i territori con 3 overnight (Macon, Avignone e Lione) nella crociera su Rodano e Saona e con ben 6 overnight a Porto e nelle località toccate nella crociera lungo il corso del fiume Douro; prezzi a partire da € 829 p.p.

Un’ampia offerta, quindi, per i turisti italiani che possono scegliere tra 79 crociere, dalla città di Porto a Mosca ed Astrakhan, per scoprire l’Europa dall’interno, con occhi nuovi: sia le grandi Capitali, sia angoli paesaggistici straordinari e Borghi storici, su piccole navi con alto standard di comfort e sicurezza.

Disponibili programmi in italiano con brochures in file pdf sul sito web: www.nickoitaly.it