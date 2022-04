Nicko Cruises e le Crociere Oceaniche 2022, focus sul piacere del viaggio e della scoperta

Nicko Cruises, specializzata da molti anni sulle crociere fluviali, è new entry nel settore delle crociere oceaniche con un nuovo “concept” di crociera e di motivazione della vacanza su nave: il piacere del viaggio e della scoperta.

Il focus dell’offerta è quindi nella proposta di navi più piccole ma con ampi spazi interni e con tecnologia avanzata in chiave di eco-sostenibilità, per creare un’esperienza di crociera sicura, intima, personalizzata. La nave non è la destinazione ma il mezzo di trasporto confortevole e affidabile che consente ai viaggiatori, con eccellente rapporto qualità-prezzo, di raggiungere e conoscere terre lontane, con scali di solito non accessibili alle mega-navi.

L’organizzazione della crociera prevede soste lunghe di scalo che rendono possibili anche visite individuali dei luoghi, escursioni di durata soddisfacente e, in alcuni casi, anche pernottamenti in porto per una migliore conoscenza dei territori e delle popolazioni visitate.

Navi esponenziali di questo trend sono la MN World Voyager 5*, 200 pax e la MN Vasco da Gama 4*, 1.000 pax, vere “Ships for Explorers”.

La MN Vasco Da Gama 4*, costruzione Fincantieri, lingue di bordo inglese e tedesco, completamente ristrutturata nel 2020, è stata progettata per un numero relativamente contenuto di 1.000 passeggeri, assistiti da 550 membri dell’equipaggio. Grazie alla sua “taglia” media la nave può toccare porti anche piccoli, sfuggendo al turismo di massa proprio delle grandi navi, con il vantaggio di visitare mete particolarmente interessanti.

La Vasco Da Gama risponde al criterio di “nuova nave da Crociera: piccola fuori ma grande dentro” con numerose aree dedicate all’intrattenimento, allo spettacolo, alla gastronomia (5 ristoranti), allo sport e fitness (2 piscine e SPA), ai bambini (Children’s Land), ed ai single con infinite possibilità di incontro nei 7 bar tematici della nave.

I programmi prevedono Crociere di media durata (11 – 17 gg.) nelle destinazioni dell’Oceano Atlantico: Europa Occidentale, Fiordi norvegesi e Capo Nord, e grandi isole: Azzorre, Madeira, Canarie e Capoverde. Itinerari ad hoc interessano le Capitali Baltiche e le città costiere di Marocco e Senegal. Prezzi a partire da € 1.599 per una Crociera di 11 gg. con itinerario Gran Canaria, Lagomera, Fuerte Ventura, Madeira, Tangeri e Malaga.

La Mn World Voyager nave eco-sostenibile, di tecnologia avanzata, con motori ibridi per garantire rispetto dell’ambiente e ampi spazi per i Viaggiatori con cabine tutte esterne: da 17 mq, cat. Expedition, alla Veranda Deluxe di 28 mq, per finire alla Explorer Suite di 44 mq. I servizi di bordo includono: reception and shop, Observatory Lounge, Lido Cafè, Cigar Lounge, SPA area, Explorer Lounge, Onboard Restaurant, Casino, Theatre.

Le sue crociere sono delle vere e proprie esplorazioni, con itinerari fuori dalle usuali rotte, con destinazioni oltre il Circolo Polare Artico verso Spitsbergen e Groenlandia, da Capo Nord e Isole Lofoten alle Capitali Baltiche, ma anche alle Isole Canarie e, con le traversate atlantiche, a Capoverde, Marocco e Senegal fino alle Isole dei Caraibi, Belize e Messico. Prezzi a partire da € 1.439 per una “Tester Cruise” di 5 gg. da Amburgo a Copenaghen.