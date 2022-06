Ncl torna alle Canarie: sarà Europa anche d’inverno

Dopo cinque anni, Norwegian Cruise Line annuncia il proprio ritorno alle Canarie. Lo farà con la Sun, che si sposterà in autunno inoltrato nell’arcipelago atlantico, a seguito di un viaggio transatlantico di 22 giorni da Miami a Lisbona. Le crociere a bordo della nave da quasi 2 mila passeggeri inizieranno il prossimo 21 novembre e dureranno da dieci a 14 giorni, garantendo agli ospiti una maggiore flessibilità con diversi porti d’imbarco, tra cui la stessa Lisbona, Malaga e Santa Cruz de Tenerife. Inoltre, durante la prima stagione di sei mesi nella regione, la Norwegian Sun farà scalo in diversi porti nuovi per Ncl, tra cui Puerto del Rosario (Fuerteventura), San Sebastian de la Gomera (Canarie), Cueta ancora in Spagna, Agadir in Marocco e Horta alle Azzorre.

“Le Canarie sono sempre state un’attrazione per i viaggiatori di tutto il mondo, specialmente per chi cerca il tanto desiderato sole invernale – sottolinea Harry Sommer, president e ceo Norwegian Cruise Line -. I nuovi itinerari della Sun prevedono così una combinazione unica delle isole Canarie con porti in Portogallo, Spagna continentale e Marocco, offrendo ai nostri ospiti una stagione europea per tutto l’anno, con nove navi totali, per sfruttare al meglio le vacanze di quest’anno”.