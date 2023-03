Natalya Leahy nuova presidente di Seabourn Cambio ai vertici Seabourn. Natalya Leahy ha preso infatti il posto di Josh Leibowitz nel ruolo di presidente del brand del gruppo Carnival. Già chief operating officed di Holland America, altro marchio della medesima holding, Natalya Leahy ha precedentemente ricoperto vari incarichi di responsabilità in Procter & Gamble e Coca-Cola, sovrintendendo anche al lancio di nuovi prodotti. “E’ un onore per me entrare nel team Seabourn – ha commentato la stessa Natalya Leahy -. Un brand che è riuscito a creare uniche esperienze di lusso sul mare, in grado di garantire momenti indimenticabili ai propri ospiti. Sono felice di lavorare e supportare i nostri partner commerciali, nonché di continuare a sorprendere i nostri ospiti”.

