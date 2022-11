Napoleon Tour Operator archivia un buon 2022 nonostante la domanda ancora altalenante Una crescita importante, soprattutto sulla Sardegna, e un’ottima ripresa della Corsica, tornata ai livelli del 2019, prima stagione di programmazione della destinazione da parte dell’operatore toscano. Si è chiusa con soddisfazione la stagione 2022 di Napoleon Tour Operator. Tra le sue mete più gettonate si confermano poi anche l’isola d’Elba e la costa continentale della Toscana, particolarmente apprezzata dalla clientela straniera. La crescita descritta dai numeri si accompagna tuttavia a un andamento della domanda altalenante: dopo un exploit a giugno, a luglio i numeri si sono stabilizzati, fino a rallentare in qualche caso, per poi crescere di nuovo ad agosto. Anche a settembre il riscontro è stato ampiamente positivo, nonostante le elezioni di fine mese: a favorire il trend è stato il clima, soleggiato su tutta la Penisola e con temperature spesso al di sopra della media stagionale. “Il 2022 è stato per noi l’anno della ripresa, non solo in termini di vendite, ma anche perché, nonostante i picchi della domanda, abbiamo sempre garantito un servizio di qualità, sia in fase di consulenza prevendita e preventivazione, sia in fase operativa – spiega il responsabile commerciale Napoleon, Marco Rosselli -. Un valore aggiunto importante per le agenzie di viaggio, quest’anno più che mai alle prese con tantissime problematiche operative, ma anche una sfida vinta insieme ai nostri partner, nonostante l’indebolimento di tutto il settore avvenuto nei due anni precedenti a causa della pandemia”. Dall’analisi dei dati emerge anche il profilo di un consumatore sempre più attento, esigente e consapevole: “Rispetto al passato – conclude Rosselli – i clienti arrivano in agenzia molto preparati, chiedono più preventivi per una singola prenotazione e verificano tutte le informazioni online. La qualità del servizio deve essere ineccepibile e questo, specialmente in alta stagione, ha spinto molte più persone verso l’intermediazione, affidandosi a partner esperti”.

