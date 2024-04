Naar e South Australian Tourism insieme per promuovere Kangaroo Island Una delle mete preferite dagli italiani per i viaggi di nozze e non solo. Naar Bespoke Travel e South Australian Tourism hanno siglato un accordo di co-marketing per promuovere Kangaroo Island. Situata al largo delle coste del South Australia si tratta di una destinazione che attira gli amanti della natura da tutto il mondo per la sua variegata fauna selvatica, che comprende canguri, koala, wallaby, echidne e una vasta gamma di uccelli marini e di paesaggi mozzafiato. Naar ha quindi ideato attività di marketing e di formazione per attrarre pubblico trade e consumer: seguendo webiNaar dedicati, agenzie e consulenti di viaggio specializzati in Australia hanno approfondito le conoscenze sulla regione e hanno migliorato la propria dimestichezza sul sito b2b. Le pubblicità create e veicolate sulle principali piattaforme audiovisive hanno invece lo scopo di intercettare i potenziali clienti che, atterrando sulla landing page pubblicata sul sito Naar.com, hanno la possibilità di chiedere un preventivo a una selezione di agenzie specializzate, oltre che di approfondire vari temi e itinerari. “Siamo onorati di essere stati scelti come unico partner italiano. E siamo convinti che questo sia solo l’inizio di una collaborazione solida e continuativa”, commenta Mariagrazia Verna, head of sales and marketing di Naar. “È un piacere lavorare con Naar per ampliare la nostra promozione di Kangaroo Island anche al mercato italiano – aggiunge Janice Kurrle, regional manager Uk & Europe della South Australian Tourism Commission -. Il team del to milanese conosce bene la destinazione e ciò fa la differenza nel supportare gli agenti nel creare itinerari. Il mercato italiano è sempre stato importante per la regione, perché chi è alla ricerca di un’autentica esperienza australiana a contatto con la natura, la fauna selvatica, le coste ed il lusso, sceglie Kangaroo Island: non è un caso che oltre il 50% delle persone che arrivano nel South Australia dall’Italia trascorra un paio di notti o più a Kangaroo Island”. Condividi

