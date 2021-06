Msc torna in Spagna con la Grandiosa, che aggiunge le tappe di Barcellona e Valencia

Come preannunciato già lo scorso aprile, Msc torna in Spagna a partire dal prossimo 26 giugno, quando la Grandiosa, già impegnata lungo il proprio itinerario nel Mediterraneo occidentale con partenza da Genova, aggiungerà la tappa di Barcellona, a cui farà seguito, a partire dal 30 luglio, anche quella di Valencia.

“Quando abbiamo rivelato i programmi per l’estate 2021, abbiamo sottolineato che li avremmo di volta in volta arricchiti con nuove destinazioni, non appena si fossero rese disponibili – sottolinea il chief executive officer della compagnia, Gianni Onorato -. È proprio questo il caso della Spagna, con Barcellona che si aggiunge alle destinazioni che i nostri ospiti potranno tornare a visitare in piena sicurezza, grazie alle escursioni protette a terra previste dal nostro protocollo di salute e sicurezza. Poiché in tutta Europa le misure restrittive si stanno progressivamente allentando, siamo molto fiduciosi di poter continuare a riprendere progressivamente le attività in nuovi porti e destinazioni, andando ad arricchire gli itinerari esistenti o aggiungendone di nuovi”.

L’itinerario di Grandiosa dal 26 giugno aggiungerà quindi anche lo scalo di Barcellona, il sabato, alle tappe già previste di Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, La Valletta a Malta. A partire dal 30 luglio, il tour della nave sarà invece modificato per includere l’approdo a Valencia il venerdì e comprendere poi gli arrivi a Barcellona, Genova, La Spezia e Civitavecchia.

Le altre navi che stanno al momento già navigando sono la Seaside, anch’essa nel Mediterraneo occidentale, e la Virtuosa, con crociere intorno alle isole britanniche dedicate esclusivamente ai residenti nel Regno Unito. Nel corso di giugno ripartiranno inoltre in Adriatico l’Orchestra, la Splendida e la Magnifica per viaggi dall’Italia verso Grecia e Croazia, mentre la Seaview riprenderà gli itinerari il 3 luglio in Nord Europa alla scoperta di Germania, Svezia ed Estonia. Alla fine dello stesso mese entrerà quindi in azione anche la nuova ammiraglia Seashore, che incrocerà nel Mediterraneo occidentale.